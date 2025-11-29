Politicienii și greșelile din CV. Cazuri celebre din politică care s-au finalizat cu demisii

12:20

Ludovic Orban îl avertizează pe președintele Nicușor Dan că funcția nu trebuie să „i se suie la cap” și îi transmite „să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat”. Într-un interviul acordat News.ro, fostul premier afirmă că, dacă ar fi fost el președinte, ar fi schimbat imediat conducerile SRI, SIE și SPP și ar fi tratat ca prioritate negocierile pentru noile numiri. Totodată, îl descrie pe Ilie Bolojan drept un lider incomod, dar sincer, și susține că președintele ar fi trebuit să îl sprijine mai ferm.