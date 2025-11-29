Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune?
Cotidianul de Hunedoara, 29 noiembrie 2025 16:40
Dorin Ciobă are licență în drept și științe politice, dar și master în drept. The post Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune? appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 30 minute
16:40
Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune? # Cotidianul de Hunedoara
Dorin Ciobă are licență în drept și științe politice, dar și master în drept. The post Ironia “Regelui” Cioabă: Oare sunt singurul din clasa politică care are diplome pe bune? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
15:10
11 cazuri de infarct în 24 de ore. 7 dintre ei au sub 60 de ani. Printre ei, și un medic care a făcut infarct chiar în gardă # Cotidianul de Hunedoara
„De cele mai multe ori infarctele se produc în cursul nopții, din păcate”. The post 11 cazuri de infarct în 24 de ore. 7 dintre ei au sub 60 de ani. Printre ei, și un medic care a făcut infarct chiar în gardă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
15:00
Delegație ucraineană în drum spre SUA. Discuții despre planul de pace al lui Trump # Cotidianul de Hunedoara
Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum pentru Kiev să accepte până de Ziua Recunoştinţei termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. The post Delegație ucraineană în drum spre SUA. Discuții despre planul de pace al lui Trump appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Orice cuplu își dorește un Revelion în doi. Dacă nu v-ați făcut deja planuri, mai există încă oferte disponibile. The post Revelion în doi, în țară sau în străinătate. Care sunt prețurile appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Drulă îi cere lui Ciucu să se retragă: „Ambasadele” din Sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri ilegale # Cotidianul de Hunedoara
„Întrebarea reală e simplă: în interesul cui se face urbanismul în Sectorul 6?” The post Drulă îi cere lui Ciucu să se retragă: „Ambasadele” din Sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri ilegale appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Sâmbătă seară se aprind luminiţele de sărbători în Capitală. Trei târguri de Crăciun # Cotidianul de Hunedoara
Primăria organizează târguri în Piaţa Constituţiei, Piaţa Universităţii şi la Opera Naţională. The post Sâmbătă seară se aprind luminiţele de sărbători în Capitală. Trei târguri de Crăciun appeared first on Cotidianul RO.
13:20
INTERVIU În ritmul tocurilor. Ce viitor în modă are afacerea Cristinei Bâtlan? # Cotidianul de Hunedoara
Atât Musette, cât și Pro TV, aniversează în acest an 30 de ani de la înființare. The post INTERVIU În ritmul tocurilor. Ce viitor în modă are afacerea Cristinei Bâtlan? appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
12:30
Dacă jobul începe să-ți consume energia și încrederea în tine, s-ar putea să ai de-a face cu un șef toxic. Iată care sunt cele mai importante semne care ar trebui să-ți atragă atenția. The post Cum să-ți dai seama că ai un șef toxic appeared first on Cotidianul RO.
12:30
„Probabil îi e greu când nu ai loc de muncă şi vrei să pari relevant pe ceea ce pare a fi banii altora” The post Continuă scandalul Miruță-Ponta: Aruncă zilnic cu lături appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Orban: Sper ca Nicușor Dan n-a fost împachetat de servicii. Sper să nu i se suie la cap # Cotidianul de Hunedoara
„Ce-i sugerez lui Nicuşor Dan e să facă tot ce e posibil să rămână cu picioarele pe pământ, să nu se lase înconjurat de coconul în care este băgat, în general, preşedintele României de oamenii care sunt în preajma lui şi care au tot interesul să-l rupă de realitate” The post Orban: Sper ca Nicușor Dan n-a fost împachetat de servicii. Sper să nu i se suie la cap appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
10:30
Monopolizarea puterii de către acesta a atras critici şi frustrări din ce în ce mai mari atât în Ucraina, cât şi din partea aliaţilor occidentali, scrie POLITICO. The post De ce demiterea „Cardinalului verde” e un cutremur politic pentru Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Anonimii ai culturii care fac România mai bună și mai frumoasă. Cum poți să fii și tu printre ei # Cotidianul de Hunedoara
Într-o țară în care știrile proaste circulă mai repede decât tramvaiul 41 la orele bune, există oameni care nu apar niciodată pe ecrane, nu fac trending și nu au PR, dar care, dacă ar dispărea într-o zi, am simți o tăcere ciudată în jur. The post Anonimii ai culturii care fac România mai bună și mai frumoasă. Cum poți să fii și tu printre ei appeared first on Cotidianul RO.
10:00
Cine este George Burcea: rol într-un serial celebru, dosar pentru condus sub influența drogurilor – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
„Am hotărât să las frumusețea de New York și să mă întorc în București” The post Cine este George Burcea: rol într-un serial celebru, dosar pentru condus sub influența drogurilor – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Descoperă cele mai bune idei de afaceri la țară pentru 2026 și vezi cum îți poți valorifica curtea pentru a genera profit constant, simplu și inteligent. The post Idei de afaceri la curte pentru 2026. Investiții mici, profit rapid appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
08:50
Probleme pentru pasagerii Wizz Air. Compania confirmă că unele zboruri din weekend pot fi afectate # Cotidianul de Hunedoara
„Pasagerii care au făcut rezervări direct prin site-ul sau în aplicaţia mobilă Wizz Air vor fi anunţaţi cu privire la orice modificare de program” The post Probleme pentru pasagerii Wizz Air. Compania confirmă că unele zboruri din weekend pot fi afectate appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Ultimul ministru al Apărării care a demisionat este Ionuț Moșteanu. Acesta a rezistat pe funcție doar cinci luni. The post „Ghinioniștii” de la Ministerul Apărării. Povestea a trei demisii-fulger appeared first on Cotidianul RO.
07:50
O interpretă cere ca o melodie a sa să nu mai fie motiv de ceartă între „georgiști” și ”anti-georgiști” The post Cântec popular cu scandal. Cearta, între „georgiști” și „anti-georgiști” appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Horoscopul prezentat de Neti Sandu este ritualul de dimineață al milioane de români. Pro TV împlinește 30 de ani de la lansare pe 1 decembrie. The post INTERVIU Sub ce stea s-a născut horoscopul lui Neti Sandu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
20:50
Toți clienții Raiffeisen Bank care dețin carduri premium pot vedea și folosi avantajele my Visa într-un singur loc, direct de pe telefon, fără bătăi de cap. The post Premieră națională! Avantaje noi pentru clienții Raiffeisen Bank appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Ciolacu se bagă în scandalul diplomelor, cu atac la femeia din spatele lui Bolojan # Cotidianul de Hunedoara
Marcel Ciolacu a comentat ironic scandalul legat de diploma fostului ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce purtătoarea de cuvânt Ioana Dogioiu și-a publicat diploma. Ciolacu a spus că a absolvit Universitatea Ecologică și, la fel ca Dogioiu, a finalizat studiile la Universitatea București, amintind că foștii premieri sunt mai aspru criticați decât actualii membri ai guvernului. The post Ciolacu se bagă în scandalul diplomelor, cu atac la femeia din spatele lui Bolojan appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, după ce agențiile anticorupție NABU și SAPO au efectuat percheziții la apartamentele și biroul său, într-un dosar de mare corupție. The post Zelenski și-a demis șeful de cabinet după un scandal de mare corupție appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, și-a făcut publice diplomele după ce Victor Ponta l-a acuzat că ar fi urmat două facultăți în același timp. The post Scandal Ponta-Miruță pe tema diplomelor de facultate appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Kozak, aliat de cursă lungă al lui Putin, se dezice de președintele Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Kozak, fostul șef adjunct al Administrației Prezidențiale ruse, a demisionat după ce i-ar fi transmis lui Putin o scrisoare dură în care a criticat agresiunea Rusiei față de Ucraina. The post Kozak, aliat de cursă lungă al lui Putin, se dezice de președintele Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Cotidianul a identificat mai multe conturi de TikTok care fac campanie pentru candidați la Primăria Capitalei. Cătălin Drulă este promovat prin apelul la tendințe virale, Daniel Băluță este ajutat de o armată de conturi care postează clipuri din interviuri, iar Ciprian Ciucu este favoritul unei pagini care postează clipuri făcute cu inteligența artificială (IA). The post Războiul boților. Cum sunt Drulă, Băluță și Ciucu promovați pe TikTok appeared first on Cotidianul RO.
18:50
În octombrie 2024, venitul brut mediu al angajaților cu program complet de muncă a fost de 8.374 lei, cu 25% mai mult decât salariul brut de bază de 6.553 lei. Aproape 40% dintre aceștia au câștigat între 5.001 și 10.000 lei. Salariile femeilor au fost cu 491 lei mai mici decât cele ale bărbaților, iar cei mai mari câștiguri au fost obținute de angajații din grupa de vârstă 30-44 de ani. The post Femeile din România câștigă cu 500 de lei mai puțin decât bărbații appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Instalația de Crăciun de la Mița Biciclista aduce stele sculpturale, un Spărgător de Nuci LEGO și activități dedicate începutului sezonului festiv. The post Ce surprize pregătește Casa Mița Biciclista appeared first on Cotidianul RO.
18:20
Kodak, aliat de cursă lungă al lui Putin, se dezice de președintele Rusiei # Cotidianul de Hunedoara
Dmitri Kozak, fostul șef adjunct al Administrației Prezidențiale ruse, a demisionat după ce i-ar fi transmis lui Putin o scrisoare dură în care a criticat agresiunea Rusiei față de Ucraina. The post Kodak, aliat de cursă lungă al lui Putin, se dezice de președintele Rusiei appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, l-a demis pe Andrii Iermak, șeful cancelariei prezidențiale, după ce agențiile anticorupție NABU și SAPO au efectuat percheziții la apartamentele și biroul său, într-un dosar de mare corupție. The post Zelenski și-a demis șeful de cabinet appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Presa internaţională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării Naționale, și-a dat demisia vineri după ce a recunoscut că a inclus o facultate neabsolvită în CV-ul său din 2016. Plecarea sa a fost remarcată de presa internațională, având loc cu doar două zile înainte de termenul-limită pentru prezentarea planului privind fondurile SAFE ale Uniunii Europene. The post Presa internaţională: Ministrul român al apărării demisionează după ce a recunoscut că a minţit în CV-ul său appeared first on Cotidianul RO.
17:20
Ioan Neculaie a fost condamnat într-un dosar deschis acum aproape zece ani, în 2016. Acesta este acuzat de evaziune fiscală, faptă comisă între 2010 și 2012. The post Fostul patron al FC Brașov, condamnat la 10 ani de închisoare appeared first on Cotidianul RO.
17:10
Bart De Wever, premierul Belgiei, îi scrie Ursulei von der Leyen și se opune ferm planului de a folosi activele ruseşti blocate pentru a finanţa Ucraina. El avertizează că această măsură poate crea riscuri legale și financiare și poate complica negocierile pentru pace. The post Premierul Belgiei se opune cheltuirii banilor confiscați de la ruși appeared first on Cotidianul RO.
17:10
În cazul organizării unor alegeri parlamentare în Ucraina, partidul condus de președintele Volodimir Zelenski ar pierde în fața unui partid format de fostul comandant al Armatei, generalul Valerii Zalujnîi The post Zelenski poate fi salvat de pretențiile lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
17:00
Ciprian Ciucu și Daniel Băluță se duelează pentru fotoliul de edil al Capitalei, conform unui nou sondaj Flashdata. Anca Alexandrescu și Cătălin Drulă nu sunt ieșiți însă din joc. Un sondaj publicat azi la comanda lui Vlad Gheorghe dădea alt câștigător. The post Bătălia sondajelor. Luptă strânsă pentru Primăria București appeared first on Cotidianul RO.
16:40
Planurile în X puncte vor ajunge să fie folosite nu pentru pace, ci ca ca alibi pentru continuarea conflictului sub o formă sau alta The post ”Pacea” din Gaza, un avertisment pentru planul din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Soțul șefei Curții de Apel Craiova, condamnat simbolic după un accident produs beat și sub influența drogurilor # Cotidianul de Hunedoara
Medicul Costin Berceanu, soțul președintei Curții de Apel Craiova a fost condamnat de instanța condusă de Manuela Cristina Berceanu la amendă penală cu amânarea executării, după ce a produs un accident beat fiind și sub influența drogurilor. The post Soțul șefei Curții de Apel Craiova, condamnat simbolic după un accident produs beat și sub influența drogurilor appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Bolojan a evitat subiectul demisiei lui Moșteanu la ședința de Guvern – VIDEO # Cotidianul de Hunedoara
Ionuț Moșteanu nu a fost prezent la ședința extraordinară de guvern de vineri. The post Bolojan a evitat subiectul demisiei lui Moșteanu la ședința de Guvern – VIDEO appeared first on Cotidianul RO.
15:30
Trump ar urma să recunoască autoritatea Rusiei asupra părților ocupate din Ucraina. Președintele își va trimite doi apropiați la Kremlin pentru a-i prezenta mișcarea lui Putin. The post Trump face noi concesii Rusiei – The Telegraph appeared first on Cotidianul RO.
15:10
Votul (ne)sustenabil al eurodeputaților români: simplificare sau raportare? # Cotidianul de Hunedoara
Negocierile la nivel european au fost destul de tensionate. The post Votul (ne)sustenabil al eurodeputaților români: simplificare sau raportare? appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Romgaz intenționează să preia rolul de antreprenor general și să finalizeze lucrările rămase prin contractarea directă a subcontractanților esențiali. The post Încă un termen de finalizare pentru termocentrala Iernut appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Seria de insulte adresată de Trump către jurnaliste continuă: Ești o persoană proastă? # Cotidianul de Hunedoara
Donald Trump a adresat în noiembrie mai multe jigniri unor jurnaliste. Joi, președintele american a recidivat. El a insultat o jurnalistă după ce aceasta l-a chestionat legat de controlul asupra imigranților afgani. The post Seria de insulte adresată de Trump către jurnaliste continuă: Ești o persoană proastă? appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Proiectul vizează producția de vagoane moderne, primele fiind gata în 2026. The post Investiție româno-chineză în Ungaria. Fabrică nouă de vagoane de marfă appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Ryanair a anunțat încetarea serviciului său de abonament anual Ryanair Prime, care oferea reduceri și beneficii pentru pasagerii fideli. The post Ryanair închide abonamentul anual. Ce se întâmplă cu banii plătiți appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Lacul Vidraru golit după aproape 60 de ani. Conspirațiile din jurul demersului # Cotidianul de Hunedoara
Operațiunea, care va dura până în februarie 2026, urmărește modernizarea echipamentelor hidroenergetice și creșterea siguranței barajului Vidraru. După golire, pe fundul lacului au fost descoperite ambarcațiuni și pontoane vechi, dar autoritățile au infirmat teoriile conspirației legate de aur sau alte resurse. The post Lacul Vidraru golit după aproape 60 de ani. Conspirațiile din jurul demersului appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” # Cotidianul de Hunedoara
Șeful Guvernului a subliniat că programul lui Ciucu pentru oraș este unul „serios și fundamentat”, diferit de promisiunile simplificate specifice campaniilor electorale. The post Ilie Bolojan, despre Ciprian Ciucu: „Nu primăria schimbă orașul, ci oamenii. El are o viziune solidă” appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Omul de afaceri a fost acuzat că a încercat să cumpere influență pentru a schimba șeful de la DSVSA. Bogos ar fi plătit 1,5 milioane de euro pentru o întrevedere cu Bolojan. Aceștia s-ar fi văzut, dar Bolojan nu a acceptat să facă ce-și dorea Bogos. The post Fănel Bogos rămâne în arest preventiv appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Deși a jucat mult cu un om în plus, după ce fundașul central al Stelei Roșii, Uchena, a fost eliminat, FCSB a arătat de-a dreptul impotentă The post Gigi Becali, atac la fundașul Ngezana appeared first on Cotidianul RO.
14:00
O doctoriță a fost condamnată la aproape 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce a primit mită de 34 de ori de la pacienți. The post Doctoriță condamnată după ce a luat mită de 34 de ori appeared first on Cotidianul RO.
13:40
SURSE Cine e favorit să devină ministru al Apărării după demisia lui Moșteanu # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre apropiații lui Ionuț Moșteanu are șanse mari să preia Ministerul Apărării, susțin surse politice pentru Cotidianul. The post SURSE Cine e favorit să devină ministru al Apărării după demisia lui Moșteanu appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Este ultima zi în care România mai poate îndeplini jalonul în valoare de 231 de milioane de euro. The post Pensiile speciale trec de Guvern. Calendarul angajării răspunderii appeared first on Cotidianul RO.
13:40
A fost o săptămână rea pentru antrenorul lui Inter, românul Cristi Chivu. Nerazzurri au pierdut cu 1-0 Il celebra confruntare a orașului Milano, deși au avut două bare și un penalty ratat. The post Marea problemă a lui Cristi Chivu appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.