VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu

Primasport.ro, 29 noiembrie 2025 16:50

VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
17:00
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana Primasport.ro
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana
17:00
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
Acum 30 minute
16:50
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu
16:40
Elias Charalambous, decizie cu privire la viitorul său la FCSB. ”Nu e niciun dubiu” Primasport.ro
Elias Charalambous, decizie cu privire la viitorul său la FCSB. ”Nu e niciun dubiu”
Acum o oră
16:30
Dorin Goian şi-a dat demisia, după ce a fost învins clar de ultima clasată Primasport.ro
Dorin Goian şi-a dat demisia, după ce a fost învins clar de ultima clasată
16:30
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri Primasport.ro
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri
16:30
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
16:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon!
15:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă
15:20
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat” Primasport.ro
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat”
15:20
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores Primasport.ro
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores
15:20
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb Primasport.ro
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb
15:10
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League Primasport.ro
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League
15:10
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos Primasport.ro
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos
Acum 4 ore
14:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara
14:30
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie!
14:20
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty
14:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
13:30
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni! Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni!
13:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni
Acum 6 ore
12:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză
12:40
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul Primasport.ro
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
11:30
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!" Primasport.ro
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!"
Acum 8 ore
10:30
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius! Primasport.ro
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius!
09:50
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el" Primasport.ro
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el"
09:10
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului
09:10
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
09:10
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga Primasport.ro
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga
00:10
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul Primasport.ro
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
00:00
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament Primasport.ro
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament
28 noiembrie 2025
23:40
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul” Primasport.ro
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul”
23:20
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon Primasport.ro
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon
23:20
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei Primasport.ro
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei
23:10
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect” Primasport.ro
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect”
23:00
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător
22:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul
22:10
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid Primasport.ro
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.