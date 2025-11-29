VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu
Primasport.ro, 29 noiembrie 2025 16:50
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
17:00
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana # Primasport.ro
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana
17:00
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
Acum 30 minute
16:50
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu
16:40
Elias Charalambous, decizie cu privire la viitorul său la FCSB. ”Nu e niciun dubiu”
Acum o oră
16:30
Dorin Goian şi-a dat demisia, după ce a fost învins clar de ultima clasată
16:30
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri # Primasport.ro
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri
16:30
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
Acum 2 ore
16:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon! # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon!
15:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă
15:20
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat” # Primasport.ro
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat”
15:20
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores
15:20
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb # Primasport.ro
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb
15:10
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League
15:10
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos
Acum 4 ore
14:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara
14:30
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie! # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie!
14:20
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty
14:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
13:30
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni!
13:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni
Acum 6 ore
12:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză
12:40
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul # Primasport.ro
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
11:30
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!" # Primasport.ro
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!"
Acum 8 ore
10:30
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius!
09:50
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el" # Primasport.ro
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el"
09:10
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului # Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, ASTĂZI, de la 16:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Elevii lui Daniel Pancu întâlnesc revelaţia sezonului
09:10
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon # Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, ASTĂZI, de la 14:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
09:10
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro # Primasport.ro
VIDEO | Dinamo - Otelul, ASTĂZI, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro
09:10
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă # Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, ora 11:30, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
Acum 24 ore
00:20
VIDEO | Getafe - Elche 1-0. Mauro Arambarri îşi urcă echipa pe locul 7 în La Liga
00:10
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul # Primasport.ro
”Nu ne mai punem baza în el”. Încă un jucător pare că nu mai are viitor la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul
00:00
VIDEO | Como - Sassuolo 2-0. Gazdele o egalează pe Inter în clasament
28 noiembrie 2025
23:40
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Victor Angelescu, discurs la superlativ despre un jucător de la Rapid: „Cel mai bun meci! A jucat senzaţional” | VIDEO EXCLUSIV
23:30
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul” # Primasport.ro
VIDEO | Deşi a câştigat clar, Costel Gâlcă nu e pe deplin mulţumit. ”Trebuia să decidem mult mai repede meciul”
23:20
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Nu a mai suportat şi a lansat tirada în direct, după Rapid - Csikszereda: „Mă întreb cum au făcut 16 puncte! Ai probleme, nu poţi să alergi?!” | VIDEO EXCLUSIV
23:20
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon # Primasport.ro
”Nu facem asta la antrenament, a fost instinctual”. Marian Aioani, primul portar care dă o pasă de gol în acest sezon
23:20
Nebunie în Bolivia! 17 cartonaşe roşii într-un meci din sferturile Cupei
23:10
Claudiu Petrila, prestaţie de excepţie cu Csikszereda. ”Am făcut un meci perfect”
23:00
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător # Primasport.ro
VIDEO | ”Nu se mai poate, am explicat o dată, de două ori”. Robert Ilyes s-a supărat foarte tare pe un jucător
22:30
VIDEO | Rapid – Csikszereda 4-1. Giuleştenii îşi repară moralul
22:10
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid # Primasport.ro
Bomba iernii în România! Nicoale Stanciu îşi face bagajele şi pleacă de la Genoa! Internaţionalul român, aşteptat cu braţele deschise la Rapid
21:40
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
Prima plecare a iernii de la Dinamo? Jucător de bază în sezonul trecut, acum are zilele numărate în Ştefan cel Mare: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” | VIDEO EXCLUSIV
21:40
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19 # Primasport.ro
Iulian Chiriţa, vicecampion la dublu mixt, în cadrul mondialului de tenis de masă U19
21:20
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Eppel reduce diferenţa
21:10
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari # Primasport.ro
Piastri, pole position pentru cursa sprint din Qatar. Verstappen e abia pe 6. Dezastru din nou pentru Ferrari
21:00
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre dublează avantajul
20:50
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie # Primasport.ro
VIDEO | Rapid – Csikszereda, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Deschidere de scor timpurie
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.