Un avion din clasa business modificat pentru spionaj a decolat de la baza Kogălniceanu pentru o misiune extinsă de supraveghere deasupra Mării Negre
G4Media, 29 noiembrie 2025 16:50
Un avion de supraveghere ARTEMIS II, derivat dintr-un Bombardier Challenger 650, a decolat vineri de la baza militară Mihail Kogălniceanu pentru o nouă misiune extinsă de monitorizare deasupra Mării Negre, potrivit datelor Flightradar, scrie Profit.ro. © G4Media.ro.
Acum 10 minute
17:00
Ravioli umplute cu brânză și preparate cu sos de dovleac/ Perfecte pentru o cină rapidă și delicioasă # G4Media
Dovleacul este un ingredient valoros în sezonul rece, cu un aport semnificativ de vitamine A și C, antioxidanți și fibre. Acesta susține imunitatea, protejează vederea și contribuie la o digestie sănătoasă. Iar când un sos de dovleac este combinat cu paste umplute cu brânză, rezultatul este o masă sățioasă, cremoasă și reconfortantă, potrivită pentru prânz […] © G4Media.ro.
17:00
Sindicaliștii din Administraţie: La capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu 40 de mii de bugetari plecaţi # G4Media
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, plângându-se că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte […] © G4Media.ro.
17:00
Oscar Piastri s-a apropiat la 22 de puncte de liderul și coechipierul Lando Norris în ierarhia piloților din Formula 1. Victoria din cursa Sprint din Qatar i-a adus australianului opt puncte importante în clasamentul general. Înainte de cursa Sprint erau 24 de puncte între Norris și urmăritorii Piastri și Verstappen. Oscar a câștigat opt puncte […] © G4Media.ro.
Acum 30 minute
16:50
Primul satelit privat dedicat ştiinţei spaţiale a fost lansat pe orbită / Ce studiază satelitul de mărimea unui cuptor cu microunde # G4Media
Primul satelit privat din lume dedicat ştiinţei spaţiale, conceput pentru a studia impactul erupţiilor solare, a fost lansat în spaţiu şi se află în prezent pe orbita Pământului, a anunţat compania care l-a dezvoltat, relatează DPA, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
16:50
16:40
Oscar Piastri (McLaren) a câștigat cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Qatar. Podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes) și Lando Norris (McLaren). În urma rezultatelor din cursa Sprint, Piastri a câștigat 8 puncte, Norris 6, iar Verstappen 5 puncte. Cursa a fost una dezastruoasă pentru Ferrari: Charles Leclerc a […] © G4Media.ro.
16:40
VIDEO Papa Leon și-a scos pantofii, în prima sa vizită la Moscheea Albastră din Istanbul, dar n-a părut să se roage # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a făcut prima sa vizită, sâmbătă, într-o moschee, de la alegerea sa. El și-a scos pantofii în semn de respect, dar nu a părut să se roage, relatează CNN. Papa Leon a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, un lăcaș de cult din secolul al XVII-lea considerat o capodoperă arhitecturală din […] © G4Media.ro.
Acum o oră
16:20
Autorităţile din Grecia au plasat regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, pentru a accelera lucrările de infrastructură şi pentru a răspunde unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, informează sâmbătă AFP, conform Agerpres. Ministerul elen al Mediului a anunţat vineri seară această măsură, […] © G4Media.ro.
16:10
Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro o clădire din Parcul Bălcescu pe care trebuia să o obțină gratis, pentru a o demola / În imobil a funcționat un restaurant. # G4Media
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare, relatează ebihoreanul.ro […] © G4Media.ro.
16:10
Cele mai recente teme de dezinformare din Bulgaria și Polonia: „ouă false” și „costum care vindecă autismul” # G4Media
Buletinul informativ „Science+ brief” publicat de Free Press Eastern Europe evidențiează cele mai bune articole științifice din Europa Centrală și de Est. Între temele acestei săptămâni ies în evidență „ouăle false” din Bulgaria și costumul „de terapie pentru autism”. Iată detalii din newsletterul FPEE: Nu, Bulgaria nu vinde „ouă false” De la sfârșitul lunii octombrie, […] © G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:00
Bilanţul victimelor atacului de la Kiev creşte la cel puţin trei morţi şi 30 de răniţi, anunţă Zelenski / Peste 600.000, de persoane fără energie electrică # G4Media
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, conform News.ro. ”În timp ce toată lumea discută despre punte din planuri de pace, Rusia şi-a continuat «planul de război» în două puncte: […] © G4Media.ro.
16:00
Țările în care pensionarii continuă să lucreze/ Estonia și Norvegia, pe primul loc/ Procentul în Europa este de aproximativ 20% # G4Media
În Europa, aproximativ unul din cinci pensionari sub 70 de ani continuă să lucreze în primele șase luni după pensionare. Datele din raportul OCDE „Pensions at a Glance” arată că există o diferență izbitoare între nordul și sudul continentului în ceea ce privește acest subiect, arată o analiză Statista. Conform celor mai recente date, arată […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Frescele romane antice din Pompeii ar putea primi o a doua viață cu ajutorul unui robot # G4Media
Frescele romane antice din Pompeii, distruse și îngropate timp de secole, ar putea primi o a doua viață datorită unui sistem robotic inovator conceput pentru a ajuta arheologii în una dintre cele mai dificile sarcini ale lor: reasamblarea artefactelor fragmentate, notează Reuters. © G4Media.ro.
15:40
La mai bine de o săptămână de când a dispărut în munții Bucegi, un tânăr este căutat în continuare de salvamontiști # G4Media
Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au continuat acțiunile de căutare atât ieri, cât și astăzi, pentru localizarea bărbatului dispărut în Munţii Bucegi, în urmă cu o săptămână, scrie bzi.ro. Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu au fost identificate noi elemente concludente, transmit salvatorii montani. La operațiuni s-au alăturat […] © G4Media.ro.
15:40
O nouă metodă de evaluare a inteligenței artificiale arată dacă chatboții protejează bunăstarea umană / Ce model AI protejează cel mai mult utilizatorii # G4Media
Un nou instrument de evaluare, numit HumaneBench, încearcă să stabilească un standard privind modul în care chatboții AI protejează bunăstarea utilizatorilor. Contextul este relevant: utilizarea intensivă a acestor sisteme a fost asociată cu efecte negative asupra sănătății mintale. © G4Media.ro.
15:20
Metroul din Cluj are doar 2,3% execuție. Anunțul oficial vine după disputele aprinse din Consiliul Local între Emil Boc și USR # G4Media
Reprezentanții USR Cluj au anunțat că progresul oficial al metroului din Cluj-Napoca este de doar 2,3%, informație pe care au primit-0 de la Primărie după solicitări repetate, scrie ActualdeCluj. Consilierul local Paul Helmer spune că exact această cifră o așteptau clujenii: clară, concretă și necesară pentru a înțelege evoluția proiectului. „Transparența nu ar trebui să […] © G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:00
Castelul Huniade din Timișoara, cea mai veche clădire din oraș, va fi complet reabilitat în 2028 / De 18 ani este închis publicului # G4Media
Castelul Huniade din Timişoara, cea mai veche clădire medievală din oraş, ridicată la începutul secolului XIV, din ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, închis publicului de 18 ani, va fi complet reabilitat în anul 2028, iar peste doi ani ar putea fi vizitată o parte din edificiu, transmite Agerpres. Până în anul 2007, când a fost […] © G4Media.ro.
15:00
INTERVIU exclusiv | Sindromul Pica la câini: Medicul veterinar Georgiana Diaconu explică ce este și cum îl recunoaștem # G4Media
Ai auzit vreodată de sindromul Pica la câini? Dacă denumirea îți este nouă, am să te întreb altfel: ai văzut vreodată cum câinele tău înghite diverse obiecte care nu sunt comestibile în mod normal? Cred că da. Medicul veterinar Georgiana Diaconu ne explică în interviul de mai jos cum să recunoaștem semnele sindromului Pica la […] © G4Media.ro.
14:50
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, până duminică la prânz # G4Media
Hidrologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore. Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 29 noiembrie ora 18:00 – 30 […] © G4Media.ro.
14:50
Scandal în tenis: Tallon Griekspoor sfidează guvernul olandez și merge în Rusia la turneul finanțat de Gazprom # G4Media
Tallon Griekspoor a luat o decizie care a provocat multe controverse în lumea tenisului: va participa la un turneu în Rusia, cu toate că Guvernul olandez l-a rugat să nu se ducă la Sankt Petersburg. Griekspoor a intrat în centrul unui scandal mediatic internațional după ce a hotărât să participe la un turneu demonstrativ în […] © G4Media.ro.
14:50
Premieră în biomedicină: Cercetătorii au creat în laborator o măduvă osoasă umană funcţională care produce celule sanguine # G4Media
Oamenii de ştiinţă au creat un model uman de măduvă osoasă care a reuşit să producă celule sanguine în mod susţinut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă, transmite News.ro. Măduva osoasă este locul unde se formează toate celulele sângelui, iar când acest proces se dereglează, apar boli grave, […] © G4Media.ro.
14:40
VIDEO CEO-ul Bright Spaces, Bogdan Nicoară, despre folosirea vibe coding-ului în startup: „Mai deloc” # G4Media
În startup-ul românesc Bright Spaces, vibe coding-ul este folosit „mai deloc”, a declarat Bogdan Nicoară, CEO și cofondator, într-un interviu pentru TechRider. Asta nu înseamnă, însă, că inteligența artificială nu este utilizată în alte activități din companie © G4Media.ro.
14:40
VIDEO Ucraina revendică atacul cu drone Sea Baby asupra a două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Neagră # G4Media
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, citate de Agerpres. O sursă din cadrul Serviciului de Securitate Ucrainean (SBU) a declarat pentru AFP că petrolierele, […] © G4Media.ro.
14:40
1 Decembrie complicat pentru autorități, la Alba Iulia: Georgescu, Simion și Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, unde se va afla și premierul Bolojan. Mobilizare masivă a forțelor de ordine # G4Media
Autoritățile se pregătesc pentru o zi de 1 Decembrie complicată, la Alba Iulia, unde și-au anunțat prezența, pe lângă premierul Ilie Bolojan, care va participa la o defilare militară, toate taberele suveraniste. Atât George Simion, cât și Călin Georgescu și Diana Șoșoacă și-au chemat susținătorii în oraș, în locuri și la momente relativ diferite. Pe […] © G4Media.ro.
14:40
VIDEO Ucraina revendică atacuri cu drone navale de tip ”Baby Sea” vizând două petroliere ale flotei fantome ruse la Marea Neagră # G4Media
Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP, transmite News.ro. O sursă din cadrul Serviciului ucrainean de securitate (SBU) declară AFP că […] © G4Media.ro.
14:20
Aeronava A320 care îl transportă pe suveranul pontif va necesita înlocuirea unei componente, după un avertisment al Airbus # G4Media
Aeronava Airbus A320 aparţinând companiei Ita Airways, care îl transportă pe papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită internaţională în Turcia şi Liban, va necesita înlocuirea unei componente. Piesa va fi adusă la Istanbul de către un tehnician care va efectua înlocuirea, în urma unui avertisment din partea producătorului european de aeronave cu privire […] © G4Media.ro.
14:20
Carlos Sainz a fost pus pe liber de Ferrari la finalul sezonului trecut din Formula 1, în locul său Scuderia aducându-l pe Lewis Hamilton. Întrebat dacă ia în considerare o întoarcere la echipa de la Maranello, pilotul iberic a răspuns clar: da. Sainz spune că s-ar întoarce la Ferrari, dar condiția este că acest lucru […] © G4Media.ro.
14:20
Ucraina acuză Rusia că îşi continuă „planul de război” în timp ce toată lumea vorbeşte despre pace / În cursul nopții a avut loc un atac rus de proporții asupra Kiev-ului # G4Media
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sîbiga, a acuzat Rusia că îşi continuă „planul de război” într-un moment în care „toţi discută despre punctele planurilor de pace”, informează EFE, care relatează că declaraţiile şefului diplomaţiei de la Kiev vin în contextul unui atac rus de proporţii asupra teritoriului ucrainean din cursul nopţii. „În timp ce toată […] © G4Media.ro.
14:10
Zeci de mii de oameni din 12 localităţi din Prahova, fără apă potabilă / Consiliul Judeţean susţine că problema este barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii # G4Media
Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii, transmite […] © G4Media.ro.
14:00
Justiție în familie. Soțul președintei Curții de Apel Craiova a fost condamnat de instanța condusă de soția sa la amendă penală cu amânarea executării după ce a produs un accident beat și sub influența drogurilor # G4Media
Medicul Costin Berceanu, soțul președintei Curții de Apel Craiova a fost condamnat de instanța condusă de Manuela Cristina Berceanu la amendă penală cu amânarea executării, după ce a produs un accident beat fiind și sub influența drogurilor, relatează Cotidianul.ro Decizia a fost luată, joi, de un complet format din judecătorii Mona Andreea Cazacu și Elvis […] © G4Media.ro.
14:00
Reuniunea Lala Band, călugărița în teniși sau drama dintre Marilu și fostul ei partener, care este subiectul pe care l-ai urmărit mai mult pe rețelele sociale? Jurnaliștii G4media din proiectul european ENTR – o rețea cu redacții din 9 țări, care publică materiale destinate tinerilor, lansează o nouă rubrică video cu subiectele despre care se […] © G4Media.ro.
13:40
Dominic Fritz: Acum am interzis și Crăciunul. Asta dacă dai crezare noului fake news din bula extremisto-manipulativă / Ce spune primarul Timișoarei despre decizia Filarmonicii de a exclude două piese pe versurile unui poet legionar # G4Media
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a reacționat sâmbătă vehement pe Facebook, dezmințind un val de știri false care îl acuză că ar fi interzis colindele și chiar Crăciunul în oraș. Edilul susține că dezinformarea provine din „bula extremisto-manipulativă” și a pornit de la o decizie internă a Filarmonicii Banatul de a exclude din repertoriul unui concert […] © G4Media.ro.
13:40
Zelenski anunţă că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta planul de pace american # G4Media
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă că o delegaţie condusă de secretarul Consiliului naţional de securitate, Rustem Umerov, se află deja în drum spre Statele Unite pentru a continua discuţiile privind un acord care să pună capăt războiului cu Rusia, informează AFP şi Reuters. „Rustem a prezentat astăzi un raport, iar sarcina este clară: […] © G4Media.ro.
13:30
Taiwanul percheziționează locuința unui fost director al TSMC, în cadrul anchetei privind divulgarea de secrete comerciale # G4Media
Procurorii din Taiwan au anunțat că anchetatorii au percheziționat locuințele unui fost director al TSMC și au confiscat computere după ce compania l-a acuzat de divulgarea de secrete comerciale, acuzație negată de actualul său angajator, Intel, scrie Reuters. © G4Media.ro.
13:30
Cupra pregătește lansarea lui Raval, noul său model electric urban, programat pentru debut în 2026. Constructorul a publicat noi imagini cu prototipul camuflat și confirmă un preț de intrare de 26.000 de euro pentru versiunea de bază. © G4Media.ro.
13:20
Prim-ministrul australian (61 de ani) s-a căsătorit cu aleasa inimii, într-o ceremonie privată / Câinele prim-ministrului, Toto, a fost cel care a adus verighetele # G4Media
Prim-ministrul australian Anthony Albanese s-a căsătorit sâmbătă cu partenera sa, Jodie Haydon, într-o ceremonie privată, devenind primul şef al executivului australian care se căsătoreşte în timpul exercitării mandatului, informează EFE, citată de Agerpres. Nunta a avut loc la The Lodge, reşedinţa oficială a prim-ministrului din Canberra, şi a fost ţinută în secret. La eveniment au […] © G4Media.ro.
13:20
Cătălin Drulă: Fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere. Ciprian Ciucu ori vine la dezbatere, ori se retrage # G4Media
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, îi cere contracandidatului liberal Ciprian Ciucu să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiţia electorală, argumentând că Bucureltiul nu are nevoie de un primar laş, transmite News.ro. “Intrăm în ultima săptămână de campanie electorală şi fac un apel la contracandidaţii mei […] © G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:00
Congresul AfD, amânat din cauza protestelor / Sunt așteptați peste 50.000 de oameni la 30 de demonstrații anti-extrema dreaptă # G4Media
Congresul partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) nu a putut începe sâmbătă la ora stabilită, 9:00 GMT, din cauza demonstraţiilor în desfăşurare la Giessen, un oraş în apropiere de Frankfurt, unde partidul intenţionează să-şi relanseze aripa de tineret, a declarat un purtător de cuvânt al partidului, Michael Pfalzgraf, pentru AFP, transmite Agerpres. Mass-media […] © G4Media.ro.
13:00
Ucraina anunță că a doborât 577 de sisteme ruseşti în atacul nocturn soldat cu trei morţi la Kiev # G4Media
Forţele aeriene ucrainene au doborât 577 de sisteme folosite de Rusia în atacul său din noaptea de vineri spre sâmbătă, un bombardament soldat cu cel puţin trei morţi şi zeci de răniţi doar la Kiev şi în zonele înconjurătoare, conform bilanţului oficial al autorităţilor ucrainene, informează EFE, citată de Agerpres. Potrivit unei informări a forţelor […] © G4Media.ro.
12:50
Uniunea Europeană va examina dacă Apple Ads și Maps ar trebui supuse unor reguli mai stricte / Gigantul tech spune că nu # G4Media
Autoritățile antitrust ale UE vor examina dacă Apple Ads și Apple Maps ar trebui să fie supuse cerințelor stricte ale regulilor digitale ale blocului, după ce ambele servicii au îndeplinit criteriile cheie, gigantul american din domeniul tehnologiei afirmând că acestea ar trebui să fie scutite, scrie Reuters. © G4Media.ro.
12:50
Cel puţin 123 de morţi şi 130 de dispăruţi în Sri Lanka, în urma unor inundaţii şi alunecări de teren. Aproximativ 44.000 de persoane refugiate din calea apelor # G4Media
Cel puţin 123 de persoane au murit, iar alte zeci de mii de persoane au fost deplasate în Sri Lanka, în urma unor inundaţii şi alunecări de teren, potrivit unui nou bilanţ anunţat sâmbătă Centrul de Gestionarea Catastrofelor, relatează AFP, citată de News.ro. Flood situation in Sri Lanka and it is affecting Animals at […] © G4Media.ro.
12:50
Cum ar arăta o pizza cu blat de mămăligă/ Îi putem pune toppinguri tradițional românești sau în stil italian # G4Media
Pizza nu este doar unul dintre alimentele preferate cam peste tot în lume (în special de către cei mici), ci și o rețetă simplă, versatilă și care poate fi ușor adaptată la ingredientele locale. În cazul nostru, ce ar putea fi mai potrivit decât mămăliga? Așa că să facem o pizza de mămăligă în stil […] © G4Media.ro.
12:30
Cristi Chivu, furios și dezamăgit – Mesajul antrenorului român pentru conducerea lui Inter Milano # G4Media
Cristi Chivu a înregistrat două înfrângeri consecutive dure, Interul său pierzând marele derby cu Milan (0-1) și meciul cu Atletico Madrid din Champions League (1-2). Tehnicianul român este „furios și dezamăgit”, iar conform calciomercato.it cere conducerii echipei neapărat un mijlocaș defensiv. Cristi Chivu vrea un mijlocaș defensiv: Manu Kone de la AS Roma Eșecurile cu […] © G4Media.ro.
12:10
VIDEO FOTO Cum arată și ce prețuri sunt la târgurile de Crăciun din marile orașe: La Constanța e scump ca la Cluj Napoca / 40 de lei, două sarmale în Sibiu / Puzderie de evenimente și concerte # G4Media
Startul sărbătorilor de iarnă a fost dat de campaniile de marketing încă de la începutul lunii noiembrie, când produsele festive, spoturile publicitare, ofertele și decorațiunile specifice Crăciunului au început să apară în magazine. Și autoritățile s-au grăbit comparativ cu alți ani și au deschis târgurile de iarnă mai devreme, astfel că ultimul week-end de toamnă […] © G4Media.ro.
12:00
Bărbat arestat preventiv, suspectat că a violat-o în repetate rânduri pe fiica sa vitregă, în vârstă de 15 ani # G4Media
Un bărbat în vârstă de 43 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv, fiind suspectat că a violat-o în repetate rânduri pe fiica sa vitregă, o adolescentă de 15 ani. Ancheta în acest caz a demarat după ce fata a anunţat Poliţia cu privire la abuzuri, transmite News.ro. Bărbatul, în vârstă de 43 […] © G4Media.ro.
12:00
Max Verstappen a avut parte de un episod mai puțin plăcut pe durata calificărilor contând pentru cursa Sprint de Formula 1 din Qatar. După o eroare neașteptată, olandezul a ieșit în decor, a derapat pe pietriș și a revenit pe circuit cu avarii importante suferite de monopostul său. Eroarea făcută i-a compromis lui Verstappen întreaga […] © G4Media.ro.
11:50
RAPORT Europa a înregistrat „progrese semnificative” în ceea ce priveşte calitatea aerului în ultimul deceniu # G4Media
Europa a înregistrat „progrese semnificative” în reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici în ultimul deceniu (2014-2024), conform unui raport publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), informează EFE, citată de Agerpres. Documentul arată că efortul colectiv de reglementare şi limitare a emisiilor antropogene (emisii atmosferice de substanţe poluante, rezultate din activităţi umane – […] © G4Media.ro.
11:50
Anchetă la Strasbourg, după găsirea unui pistol şi muniţie în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun # G4Media
O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d’Alsace, relatează AFP, transmite News.ro. Altă sursă apropiată dosarului a confirmat vineri AFP că un pistol şi muniţie au fost […] © G4Media.ro.
11:40
Hyundai Motor Group și Michelin au semnat un memorandum de înțelegere pentru a dezvolta o nouă generație de anvelope. Potrivit Economica.net, cele două companii vor cerceta și dezvolta anvelope cu rezistență scăzută la rulare și performanțe ridicate, utilizând soluții tehnologice avansate. © G4Media.ro.
11:40
Grindeanu (PSD): Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii / Această taxă, strecurată pe furiş în lege, este în afara deciziei politice # G4Media
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, „strecurată pe furiş în lege”, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul, relatează Agerpres. „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă […] © G4Media.ro.
