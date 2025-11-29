Israelul practică tortura ca „politică de stat”, arată un raport ONU

08:30

Echipaje medicale, pompieri și ambulanțe au fost mobilizate vineri la Mănăstirea Prislop, după ce 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri în timpul ceremoniei de canonizare a lui Arsenie Boca. Doi dintre ei, un copil de 13 ani și un adult, au fost transportați la spital pentru investigații, în timp ce peste 15.000 de credincioși au participat la eveniment. ISU Hunedoara anunță că rămâne cu forțe în zonă până duminică, pentru a gestiona orice situație de urgență.