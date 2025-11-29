Experții avertizează asupra unei posibile „amenințări pandemice”. Un virus este rezistent la apărarea organismului
29 noiembrie 2025
Virusul gripei aviare ar putea fi rezistent la febră, unul dintre principalele mecanisme de apărare ale organismului. Cercetători de la Cambridge avertizează că tulpinile aviare continuă să se multiplice chiar la temperaturi ridicate, ridicând riscul unei viitoare amenințări pandemice.
• • •
Acum 15 minute
18:30
Experții avertizează asupra unei posibile „amenințări pandemice". Un virus este rezistent la apărarea organismului
Virusul gripei aviare ar putea fi rezistent la febră, unul dintre principalele mecanisme de apărare ale organismului. Cercetători de la Cambridge avertizează că tulpinile aviare continuă să se multiplice chiar la temperaturi ridicate, ridicând riscul unei viitoare amenințări pandemice.
Acum 30 minute
18:15
Țara europeană care schimbă regulile pentru amenzile de viteză. Doar radarele înregistrate oficial vor mai putea emite sancțiuni valide
O țară din Europa schimbă radical regulile pentru amenzile de viteză: din 30 noiembrie 2025, doar radarele oficial înregistrate vor mai putea emite sancțiuni valide. Toate dispozitivele care nu apar pe lista națională vor deveni automat nelegale.
Acum o oră
17:45
Tablou dezolant pe o insulă grecească îndrăgită de români. Ciclonul Adel a provocat pagube materiale semnificative, haos pe drumuri. Mai multe mașini luate de ape
Furtuna Adel a lovit puternic insula Thassos, provocând pagube materiale semnificative și haos pe mai multe drumuri. Destinația preferată de turiști, inclusiv de foarte mulți români, a fost afectată de ploi torențiale.
17:45
Dublul discurs al politicii de la vârf. Analist: „Problema nu este legată de competență, ci de transparență"
Competența și studiile miniștrilor au marcat activitatea guvernelor României de-a lungul timpului. De la plagiat sau omisiuni în CV-uri, mai mulți membri ai Guvernului au fost vizați de scandaluri în ultimii ani.
17:45
Ucrainean de 21 de ani, victima unei crime odioase. A fugit din calea bombelor, dar a murit ars de viu la Viena
Un tânăr ucrainean de 21 de ani, identificat după amprentele dentare, ar fi fost bătut cu brutalitate în garajul unui hotel de lux din Viena, apoi, cel mai probabil, a fost ars de viu în propriul Mercedes. Anchetatorii iau în calcul implicarea mai multor autori.
Acum 2 ore
17:15
Ucraina a revendicat atacul asupra celor două petroliere rusești din Marea Neagră. Operațiune comună SBU și marina ucraineană
Ucraina a revendicat sâmbătă responsabilitatea pentru atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând "flotei fantomă ruse", folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale.
17:15
Atac cu drone în Marea Neagră. Forțele ucrainene au lovit un terminal petrolier rusesc
Drone navale ucrainene au lovit sâmbătă dimineaţa devreme un terminal petrolier în portul rusesc Novorosiisk de la Marea Neagră.
17:00
Doi ofițeri străini sub acoperire, surprinși împreună la o cafenea din centrul Capitalei
O fotografie îi arată pe Murat Buyukerk, fost șef al Arctic România și un nume cunoscut în comunitatea turcă, și Bruno Le Roy, avocat francez prezent de mulți ani în România și apropiat al generalului în rezervă Florian Coldea.
16:45
CTP avertizează cu privire la o ordine mondială „tribală". „România trebuie să se pregătească pentru niște timpuri negre"
Gazetarul Cristian Tudor Popescu avertizează că lumea se află într-un moment critic, cu ordinea internațională prăbușită, Ucraina sub un triplu atac și Europa nepregătită militar. România, spune el, intră într-o etapă a „timpurilor negre”.
16:45
Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime", anunță Donald Trump
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că spațiul aerian al Venezuelei și zonele din proximitatea acestuia trebuie tratate ca fiind „închise în întregime”, avertizare transmisă public pe platforma sa, Truth Social.
Acum 4 ore
16:15
Intonarea imnului național, „fiasco total" la jurământul a 600 de recruți: „Nu mă așteptam la corul Madrigal, dar nici sa ne facem de râs in așa hal"
Un moment care ar fi trebuit să fie solemn și emoționant s-a transformat într-o scenă jenantă la ceremonia de depunere a jurământului militar de către cei 600 de tineri recruți din București.
16:15
Cătălin Drulă îi dă ultimatul lui Ciprian Ciucu: „Dacă nu vine la dezbateri și să se retragă. Bucureștiul nu are nevoie de un primar laș"
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, lansează un apel public către contracandidatul Ciprian Ciucu (PNL), solicitându-i să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie electorală sau să se retragă din competiție.
16:00
Alertă pe DN 26, după ce o cisternă cu GPL s-a răsturnat într-un șanț. Pompierii intervin de urgență
O cisternă încărcată cu GPL a ajuns într-un șanț pe DN 26 Blăgești–Oancea. Nu sunt scurgeri, dar pompierii au mobilizat forțe sporite și monitorizează zona din cauza riscului potențial de explozie.
15:15
Restricții de circulație în București pentru parada de 1 Decembrie 2025. Ce rute ocolitoare recomandă autoritățile
De 1 decembrie vor exista mai multe restricții de circulație în Capitală, ca urmare a Paradei care are loc de Ziua Națională a României.
15:15
Octavian Popescu, desființat de către Becali: „Are bani, mașină de la club și este zero. Caracter slab". Scandal de proporții în vestiarul FCSB
Tensiunea la FCSB a crescut după meciul cu Petrolul, Octavian Popescu având un conflict în vestiar și fiind criticat dur de patronul George Becali.
15:00
SUA ar fi lovit a doua oară o ambarcațiune în Caraibe pentru a ucide doi supraviețuitori ai unui atac anterior. Pentagonul neagă acuzațiile
Statele Unite sunt în centrul unui scandal internațional. Presa americană a relatat că armata ar fi efectuat un al doilea atac asupra unei ambarcațiuni bombardate în Marea Caraibilor, cu scopul de a ucide doi supraviețuitori ai primului raid.
14:45
Suspiciuni de incompatibilitate în cazul ministrului Radu Miruță. ANI: mandatul de parlamentar este incompatibil cu activitatea de PFA
Radu Miruță și-a menținut activ PFA-ul până la 31 decembrie 2024, deși ANI precizase explicit că activitatea sa este incompatibilă cu mandatul de parlamentar. Documentele oficiale ridică suspiciuni asupra ambelor sale mandate.
14:45
Două sportive de top și-au părăsit relațiile de lungă durată, s-au cuplat și au încins internetul cu un pictorial deocheat. „Suntem conștiente"
Jill Roord și Pien Sanders formează un cuplu de aproximativ nouă luni, după ce amândouă au încheiat relațiile anterioare de lungă durată.
Acum 6 ore
14:30
O rachetă balistică rusească a explodat la lansare, în regiunea Orenburg din Rusia. Un nor toxic violet s-a ridicat după impactul cu solul
O rachetă balistică intercontinentală, probabil model RS-28 Sarmat, s-a prăbușit și a explodat la scurt timp după lansare în apropierea orașului Yasnoe, în regiunea Orenburg din Rusia.
14:15
Imagini șocante cu soldați ruși panicați, încercând cu disperare să se ferească de drone. Soldat ucrainean: „E noul trend"
Soldații ucraineni de pe frontul de est au publicat imagini dramatice cu soldați ruși trimiși în luptă fără niciun fel de echipament de protecție - aceștia sunt filmați în timp ce caută cu disperare un refugiu în fața dronelor ce zboară deasupra lor.
14:00
Gigi Becali, cercetat penal în urma unui RMN „fals". Doctorul, acuzat în același dosar. „Mărturii mincinoase. Invenții satanice"
Gigi Becali a povestit cum, pe vremea când era în detenție, a fost acuzat că un RMN a fost interpretat intenționat greșit pentru a-l ajuta.
14:00
România, cu revolverul la tâmplă. Cele 24 de ore de asasinate legionare văzute în rechizitoriul militar: „Zăcea în mirişte, ciuruit de gloanţe şi degetele împreunate pentru închinăciune"
În toamna lui 1940, în birourile Ministerului de Interne, proaspăt ocupat de Cămășile Verzi, se pregăteau listele răzbunării, cu o meticulozitate care făcea din violență un act administrativ. Așa se ajunge în noaptea de 26 noiembrie, când Fortul Jilava devine scena unui masacru.
13:45
Forțele ucrainene au doborât peste 500 de drone rusești în atacul asupra Kievului. Cel puțin trei oameni au murit
Forţele aeriene ucrainene au doborât 577 de sisteme folosite de Rusia în atacul său din noaptea de vineri spre sâmbătă, un bombardament soldat cu cel puţin trei morţi şi zeci de răniţi doar la Kiev şi în zonele înconjurătoare, conform bilanţului oficial al autorităţilor.
13:45
Pistol și muniție găsite în tufișuri, aproape de târgul de Crăciun din Strasbourg. Regim de securitate sporită în oraș
Un pistol și muniție au fost descoperite de angajații de la întreținerea spațiilor verzi în tufișurile de lângă târgul de Crăciun din Strasbourg. Autoritățile au deschis o anchetă, a anunțat vineri procurorul Clarisse Taron.
13:30
O notă internă FDA analizează posibile legături între vaccinarea anti-COVID și 10 decese în rândul copiilor în SUA
Agenţia americană pentru alimente şi medicamente (FDA) a declarat într-o notă internă că cel puțin 10 copii au murit probabil "din cauza" vaccinării împotriva COVID-19, citând miocardita - o inflamație a inimii - drept posibilă cauză a acelor decese.
13:00
Arme letale trimise prin curier din Spania în România. Expeditorul a fost arestat preventiv pentru contrabandă
Un bărbat care ar fi trimis din Spania două arme, prin curier, ridicate în ţară de alţi doi bărbați, a fost arestat preventiv, a informat, sâmbătă, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.
13:00
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă pentru prima dată în timpul pontificatului său într-o moschee, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută și ca Moscheea Albastră, din Istanbul.
12:45
Planul de pace al lui Trump. O delegație ucraineană merge în SUA pentru negocieri cu Witkoff și Kushner
O delegație ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru noi discuții legate de un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, a declarat o persoană familiară cu subiectul pentru Bloomberg.
12:45
Va ataca Rusia România și UE? Fostul șef al Armatei Române rupe tăcerea: „Există altă amenințare mai mare pentru noi"
Vladimir Putin i-a ironizat pe europeni și a afirmat că poate să dea în scris că Rusia nu va ataca pe nimeni, însă promisiunile sale sunt întâmpinate cu neîncredere. Fostul șef al Armatei Române, generalul (r) Ștefan Dănilă explică, pentru „Adevărul”, care este probabilitatea unui conflict cu NATO.
12:45
O nouă analiză bazată pe date satelitare colectate pe parcursul a două decenii relevă că vaste zone din rezervele de apă ale Europei se epuizează, iar stocurile de apă dulce scad în Europa de Sud și Centrală, din Spania și Italia până în Polonia și România.
Acum 8 ore
12:30
SUA suspendă deciziile privind azilul, după atacul armat din Washington: „Fiecare solicitant străin este verificat cât mai atent posibil"
Serviciul de Cetățenie și Imigrare al SUA (USCIS) a anunțat vineri că oprește temporar toate deciziile privind azilul. Decizia vine la două zile după ce doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați la Washington. Unul dintre ei a murit.
12:30
Generația infectată cu HIV a anilor '90. Cum a transformat medicina un accident epidemiologic într-o boală controlabilă
În plină tranziție post-decembristă, România descoperea brusc că mii de copii sănătoși fuseseră infectați cu virusul HIV în spitale. Trei decenii mai târziu, medicina a avansat spectaculos, dar urmele sociale, psihologice și morale ale acelui accident epidemiologic rămân vizibile.
12:15
Grindeanu respinge ideea unei „taxe pe sere și solarii". „Astfel de abordări trebuie să înceteze"
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a susținut, sâmbătă, că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii. El a adăugat că nu a existat nicio discuție în Coaliție în acest sens.
12:00
Andri Iermak a anunțat că va pleca pe front după ce a demisionat din funcția de șef al cabinetului prezidențial pe fondul scandalului de corupție privind compania Energoatom.
12:00
Imagini șocante! Un băiat de 10 ani își aruncă fratele de 2 ani de la etajul al treilea pentru a-l salva de flăcări. Apartamentul în care se aflau luase foc
Un incendiu puternic a izbucnit recent în orașul Grenoble, Franța. Flăcările au cuprins etajul al treilea al unei clădiri, iar doi copii au fost surprinși în interiorul apartamentului în flăcări.
12:00
Planul „real" al lui Trump pentru încheierea războiului: investiții masive în SUA și misiuni spațiale comune cu Rusia
Donald Trump ar fi dornic să încheie afaceri cu Vladimir Putin pentru a pune capăt războiului din Ucraina – sperând să aducă miliarde de dolari din economia rusă în Statele Unite.
11:30
Viktor Orban vede Ucraina ca un stat tampon între Rusia și NATO, după ce se va încheia conflictul. Concesiile teritoriale, „inevitabile"
Premierul Ungariei, Viktor Orban, lansează o viziune controversată asupra viitorului Ucrainei, sugerând că, după încheierea războiului, țara ar trebui să funcționeze în principal ca un stat tampon între Rusia și NATO.
11:30
25 Femei Relevante pentru 2025: Luminița Arvunescu, jurnalist și muzicolog: Vocea care aduce opera în sufletele românilor și schimbă destine prin muzică
25 de Femei Relevante pentru 2025 o prezintă pe Luminița Arvunescu, una dintre cele mai familiare și apreciate voci radiofonice a reușit să facă din pasiunea pentru operă o punte între artiști și publicul larg
11:00
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis sâmbătă, 29 noiembrie, mai multe avertizări nowcasting Cod galben de ceață, valabile până la ora 12:00, pentru localități din județele Botoșani, Iași, Vaslui, Brașov și Sibiu.
11:00
Cod roșu de furtună. MAE a emis un avertisment pentru românii care călătoresc sau tranzitează această țară
Ciclonul Ditwah afectează întreaga Sri Lanka, unde autoritățile au emis cod roșu de inundații și vânturi puternice, între 28 și 30 noiembrie 2025. MAE avertizează cetățenii români să evite zonele de risc și să respecte instrucțiunile locale.
10:45
Zgomote puternice în zona Arcului de Triumf. MApN face recomandări pentru posesorii de animale de companie
Ministerul Apărării Naționale anunță că în zona Piața Presei – Arcul de Triumf – Piațeta Regelui vor fi trase salve de tun, iar zgomotul poate fi deranjant. Astfel, MApN recomandă posesorilor de animale de companie să evite zona sâmbătă și luni, în prima parte a zilei.
10:45
Emma Răducanu, milionară la 23 de ani. Sumele apocaliptice încasate de la US Open, dar și din contractele de sponsorizare
Emma Răducanu a strâns o avere impresionantă din tenis și sponsorizări, deși a pierdut recent un contract important.
Acum 12 ore
10:30
Adrian Minune ar putea reprezenta România la Eurovision. Fanii l-au propus, după interpretarea piesei Salcia: „Cu vocea ta câștigă sigur țara asta"
Cunoscutul interpret de manele Adrian Minune revine în atenția publicului, după ce internauții au lansat ideea că acesta ar putea reprezenta, cândva, România la Eurovision.
10:30
Trei zile de doliu în Hong Kong, în urma incendiilor devastatoare din blocurile de locuințe
Hong Kong a intrat sâmbătă într-o perioadă oficială de trei zile de doliu, marcată de un moment de reculegere în memoria celor 128 de victime ale unuia dintre cele mai grave incendii din istoria orașului.
10:30
Trump înțelege lumea ca pe o uriașă afacere. Ajută Rusia sperând să obțină profituri fabuloase, iar Europa să sărăcească
Cam aceasta este cheia în care trebuie citite acțiunile lui Trump. Nici nu se sfiește să recunoască
10:00
Un telescop din Chile a capturat o imagine uimitoare a unui grandios și grațios „fluture cosmic”.
10:00
Șoc în traficul aerian. Airbus a rechemat de urgență jumătate din flota globală. Fiecare avion trebuie oprit la sol pentru mai multe ore
A fost haos operativ la companiile aeriene din întreaga lume, după ce Airbus a rechemat urgent 6.000 de aeronave din categoria A320, ceea ce înseamnă mai mult de jumătate din flota globală.
10:00
Accident violent în Suceava: un mort și un rănit, după ce două vehicule au ajuns în curțile unor localnici
Un bărbat a murit, iar un altul a fost rănit, în urma unui accident produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în localitatea Molid, judeţul Suceava, informează reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU).
09:45
Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, 28 spre 29, la ora 02:22, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
09:30
Start oficial pentru Bojana Popovic la CSM București. Ce își propune noua antrenoare a campioanei: „Vom face orașul mândru"
Bojana Popovic va debuta la CSM București pe 29 decembrie, în meciul cu HC Zalău.
