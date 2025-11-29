METEO Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte
PSNews.ro, 29 noiembrie 2025 18:40
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în București-Ilfov. Va ploua în cea mai mare parte a țării, la munte vor fi lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 -15 cm. O informare meteorologică intră în vigoare sâmbătă […] Articolul METEO Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte apare prima dată în PS News.
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, inclusiv în București-Ilfov. Va ploua în cea mai mare parte a țării, la munte vor fi lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 -15 cm. O informare meteorologică intră în vigoare sâmbătă […] Articolul METEO Cod galben de ploi, inclusiv în București-Ilfov. Lapoviță și ninsoare la munte apare prima dată în PS News.
Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% # PSNews.ro
Ministerul Finanţelor anunţă că Fidelis 11, care se va desfăşura în perioada 5-12 decembrie, va avea dobânzi de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro. Potrivit unui comunicat de presă transmis, vineri, de Ministerul Finanţelor, persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot […] Articolul Ministerul Finanţelor: Ultima ediţie Fidelis din 2025 vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% apare prima dată în PS News.
Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită # PSNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii. Ciolacu anunţă că se va bate împotriva acestei aberaţii, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, […] Articolul Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită apare prima dată în PS News.
Un templu al cinematografiei franceze îşi închide temporar porţile. Afectată de o infestare cu ploşniţe de pat, Cinemateca Franceză, situată pe strada Bercy, în Paris, a anunţat într-un comunicat închiderea „excepţională” a porţilor sale, începând cu 28 noiembrie, pentru o perioadă de o lună, relatează Le Figaro. Instituţia va beneficia de un tratament „complet şi […] Articolul Cinemateca Franceză îşi închide sălile o lună din cauza ploşniţelor apare prima dată în PS News.
Președintele american Donald Trump a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că spațiul aerian al Venezuelei și zonele din proximitatea acestuia trebuie tratate ca fiind „închise în întregime”, avertizare transmisă public pe platforma sa, Truth Social. „Către toate Liniile Aeriene, Piloţii, Traficanţii de Droguri şi Traficanţii de Persoane, vă rog consideraţi SPAŢIUL AERIAN DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI ÎNCHIS […] Articolul Spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „închis în întregime”, spune Trump apare prima dată în PS News.
Înainte de a deveni președinte și primar, Nicușor Dan a fost cunoscut publicului larg prin activitatea sa de activist civic. Însă, venitul lunar fix și l-a asigurat prin intermediul locului de muncă la Institutul de Matematică al Academiei Române. Instituția menționată a dezvăluit ce salariu primea Nicușor Dan în vremea în care era salarizat ca […] Articolul Ce salariu lunar avea Nicușor Dan în calitate de cercetător la Academia Română apare prima dată în PS News.
Magazinele de retail din România au pe rafturi peste 85% produse româneşti, afirmă ministrul Agriculturii şi Dezoltării Rurale, Florin Barbu, şi recomandă consumatorilor să aleagă produsele procesate în ţara noastră. „Depinde ce cumpărăm, produse româneşti sunt. Eu întotdeauna am îndemnat consumatorii românii ca atunci când merg în magazinele de retail, dar şi în celelalte magazine […] Articolul Ministrul Agriculturii: 2025 a fost un an record pentru finanțarea culturilor de legume apare prima dată în PS News.
Record la Maternitatea Botoșani. Cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Câte kilograme are # PSNews.ro
Un nou record a fost stabilit la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Micuțul a avut la naștere o greutate de 5,48 de kilograme. Așa cum este procedura, micuțul a fost internat în secția de ATI neonatal, fiind atent monitorizat. Este o bucurie uriașă pentru doi părinți, […] Articolul Record la Maternitatea Botoșani. Cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Câte kilograme are apare prima dată în PS News.
Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică. Tradiţii şi superstiţii # PSNews.ro
Credincioşii îl prăznuiesc, duminică, pe Sfântul Apostol Andrei, considerat creştinătorul neamului românesc. Noaptea din ajun este asociată în popor cu obiceiuri precreştine, precum apariţia strigoilor, farmece, ghicirea ursitului şi a vremii. Sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei (nume care derivă din cuvântul grecesc Andreas, care înseamnă „viteaz” sau „bărbătesc”) apare pe 30 noiembrie în calendarele ortodox, romano-catolic, […] Articolul Sfântul Andrei, creştinătorul neamului românesc, sărbătorit duminică. Tradiţii şi superstiţii apare prima dată în PS News.
Scandal cu diplome și în Polonia. Zeci de inculpați, printre care foști europarlamentari și cadre universitare # PSNews.ro
Procurorii polonezi au pus sub acuzare 29 de persoane – inclusiv primarul unuia dintre cele mai mari orașe ale țării, foști europarlamentari, rectori universitari și profesori – în urma unei anchete privind presupuse vânzări de diplome false, luare de mită și trafic de influență la o universitate privată. În februarie 2024, agenția poloneză anti-corupție CBA […] Articolul Scandal cu diplome și în Polonia. Zeci de inculpați, printre care foști europarlamentari și cadre universitare apare prima dată în PS News.
Direcția Protecția Animalelor din cadrul Consiliului Județean Ilfov, în parteneriat cu Fundația Ilfov Împreună și Nuclearelectrica, a demarat distribuirea căsuțelor gratuite destinate pisicilor de pe străzi din regiunea București–Ilfov. Adăposturile sunt concepute special pentru sezonul rece: au acoperiș hidroizolat și rabatabil pentru curățare facilă, sunt compartimentate și prevăzute cu șase picioare, astfel încât să nu stea direct […] Articolul Căsuțe gratuite pentru pisicile nimănui în București și Ilfov apare prima dată în PS News.
O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d’Alsace, relatează AFP. Altă sursă apropiată dosarului a confirmat vineri AFP că un pistol şi muniţie au fost găsite de […] Articolul Alertă la Strasbourg. Un pistol a fost descoperit în apropierea Târgului de Crăciun apare prima dată în PS News.
Portugalia a depus o cerere pentru împrumuturi în valoare de 5,8 miliarde de euro, cu dobândă redusă, prin noul program european de apărare SAFE, a anunţat vineri ministrul Cabinetului, Antonio Leitao Amaro, citat de Reuters. SAFE, program al Uniunii Europene în valoare de 150 miliarde de euro, urmăreşte consolidarea capacităţilor de apărare, acoperirea golurilor critice […] Articolul Portugalia solicită împrumuturi UE de 6,73 miliarde de dolari pentru întărirea apărării apare prima dată în PS News.
Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă. Prima piramidă de Crăciun din România # PSNews.ro
Piața Constituției din București găzduiește, începând de sâmbătă, a 18-a ediție a Târgului de Crăciun, un eveniment care se anunță spectaculos prin numeroase elemente în premieră. Atracția centrală este prima piramidă de Crăciun instalată în România, o construcție de 10 metri înălțime și 7 metri diametru, decorată cu figurine și simboluri tradiționale ale iernii, inspirate […] Articolul Târgul de Crăciun din Piața Constituției începe sâmbătă. Prima piramidă de Crăciun din România apare prima dată în PS News.
25 de puncte „negre” ale Guvernării Bolojan. Bilanţul după 5 luni, potrivit sindicaliştilor din administraţie # PSNews.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, arătând că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate instituţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte […] Articolul 25 de puncte „negre” ale Guvernării Bolojan. Bilanţul după 5 luni, potrivit sindicaliştilor din administraţie apare prima dată în PS News.
Zeci de mii de români au rămas fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” # PSNews.ro
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la barajul Paltinu, iar ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” din partea instituțiilor implicate. Ea a cerut o ședință de urgență și anunță trimiterea Corpului de Control pentru a stabili cine este […] Articolul Zeci de mii de români au rămas fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” apare prima dată în PS News.
Andrii Yermak, care a demisionat cu o zi în urmă din funcția de șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski după perchezițiile procurorilor anti-corupție de la Kiev, a anunțat sâmbătă că pleacă pe front, ca să nu-i facă probleme președintelui Ucrainei. Yermak a anunțat acest lucru într-o scrisoare adresată publicației The New York Post. Andrii Yermak a explicat că […] Articolul La o zi după demisie, Andrii Yermak anunță că pleacă pe front, să lupte în prima linie apare prima dată în PS News.
A ignorat avertizările. Cum a ușurat Muzeul Drents munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești # PSNews.ro
Au apărut noi informații în ancheta privind furtul Coifului de la Coțofenești. Muzeul din Țările de Jos fusese avertizat de asigurator că vitrinele în care au fost expuse obiectele de tezaur furate nu sunt suficient de rezistente. Informația apare într-un raport obținut de un jurnalist de la RTL News. Mai mult, se recomanda înlocuirea vitrinelor. […] Articolul A ignorat avertizările. Cum a ușurat Muzeul Drents munca hoților care au furat Coiful de la Coțofenești apare prima dată în PS News.
Decembrie 2025 aduce credincioșilor o serie de sărbători importante, marcate atât cu cruce roșie, cât și cu cruce neagră, în timp ce Postul Nașterii Domnului continuă până în Ajunul Crăciunului. Luna este una bogată în tradiții, pregătiri spirituale și prăznuiri cu semnificații profunde. Mai jos găsești lista celor mai însemnate zile din calendarul ortodox decembrie […] Articolul Calendar ortodox decembrie 2025. Principalele sărbători ale lunii apare prima dată în PS News.
FOTO Indignare la Constanța și Focșani înainte de Crăciun. Imagini de coșmar cu ursuleți spânzurați sau trași în țeapă # PSNews.ro
Lipsă totală de inspirație a organizatorilor la Târgul de Crăciun din Piața Ovidiu din Constanța. Se poate spune chiar că aceștia au oferit privitorilor imagini de coșmar, având în vedere cum au „spânzurat” de pe pereții unui bloc mai mulți ursuleți de pluș. La Focșani, În schimb, ursuleții sunt „trași în țeapă”, după cum reclamă […] Articolul FOTO Indignare la Constanța și Focșani înainte de Crăciun. Imagini de coșmar cu ursuleți spânzurați sau trași în țeapă apare prima dată în PS News.
Alertă în Marea Neagră: Două petroliere ruseşti au luat foc în largul coastelor turceşti # PSNews.ro
Explozii de origine necunoscută, urmate de incendii, au avut loc la bordul a două petroliere în largul coastelor turceşti din Marea Neagră, fără a face victime, au anunţat vineri seara autorităţile turce, relatează AFP. „Petrolierul Kairos, gol şi în drum spre portul rus Novorossiïsk, a luat foc la 28 de mile marine de coastele noastre, […] Articolul Alertă în Marea Neagră: Două petroliere ruseşti au luat foc în largul coastelor turceşti apare prima dată în PS News.
Ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat # PSNews.ro
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a declarat vineri, despre rectificarea bugetară adoptată în şedinţa de Guvern, că înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente. Ministrul mai spune că accentul, în următoarea perioadǎ, va fi pe asigurarea cofinanţărilor necesare pentru plata facturilor […] Articolul Ministrul Finanțelor despre rectificarea bugetară: Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat apare prima dată în PS News.
Ludovic Orban: Sper că Nicuşor Dan n-a fost ”împachetat” de servicii. Eu aş fi schimbat imediat garniturile # PSNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban într-un interviu acordat News.ro. Premier al României în perioada noiembrie 2019-decembrie 2020, fostul preşedinte al PNL şi actualul lider al Partidului Forţa Dreptei transmite mai multe mesaje către actualul preşedinte al României. […] Articolul Ludovic Orban: Sper că Nicuşor Dan n-a fost ”împachetat” de servicii. Eu aş fi schimbat imediat garniturile apare prima dată în PS News.
Reporteri fără frontiere, avertisment înainte de alegerile locale din Franţa: Sunt site-uri de ştiri false pro-Kremlin # PSNews.ro
Cu câteva luni înainte de alegerile municipale din Franţa, organizaţia Reporteri fără frontiere (RSF) este alarmată de „campania de dezinformare” condusă de Rusia cu ajutorul a zeci de site-uri false de ştiri care imită „codurile editoriale ale mass-media regionale şi naţionale” franceze, relatează Le Figaro. Într-un raport din 12 noiembrie, organizaţia menţionează că 85 de […] Articolul Reporteri fără frontiere, avertisment înainte de alegerile locale din Franţa: Sunt site-uri de ştiri false pro-Kremlin apare prima dată în PS News.
Troița lui Corneliu Zelea Codreanu a fost distrusă și înlocuită cu o perie de WC. Reacţia Dianei Șoșoacă # PSNews.ro
Troița din satul Tâncăbești, loc cunoscut pentru comemorările dedicate liderului legionar Corneliu Zelea Codreanu, a fost găsită distrusă. În caz, Poliția din Ilfov a deschis o anchetă. Este vorba despre troița la care, de-a lungul anilor, s-au adunat simpatizanți ai mișcării legionare. „La data de 28 noiembrie, polițiști din cadrul Poliţiei Staţiunii Snagov, aflându-se în […] Articolul Troița lui Corneliu Zelea Codreanu a fost distrusă și înlocuită cu o perie de WC. Reacţia Dianei Șoșoacă apare prima dată în PS News.
Haos în aviație. Cum sunt afectate companiile aeriene de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320 # PSNews.ro
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320, măsură care afectează mai mult de jumătate din flota globală. Agenţia Uniunii Europene pentru Siguranţa Aviaţiei (EASA), principala autoritate de certificare pentru aeronavele A320, […] Articolul Haos în aviație. Cum sunt afectate companiile aeriene de rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus A320 apare prima dată în PS News.
Dimensiunea corupţiei din Ucraina. S-au furat minim 54 miliarde de dolari, dar se vorbește chiar de 108 miliarde # PSNews.ro
Scandalurile de corupție bubuie unul după altul în Ucraina devastată de războiul cu Rusia. Ultimul a ajuns chiar în biroul președintelui Volodimir Zelenski. Șeful să de cabinet, Andriy Yermak, a fost nevoit să demisioneze după percheziții ale procurorilor anticorupție (NABU și SABU) sprijiniți de FBI. În timp ce ucrainenii de rând suferă crâncen privațiunile războiului, o minoritate a prins gustul puterii și […] Articolul Dimensiunea corupţiei din Ucraina. S-au furat minim 54 miliarde de dolari, dar se vorbește chiar de 108 miliarde apare prima dată în PS News.
Bugetul UE 2026: Negrescu anunță mai mulți bani pentru fermieri, sănătate și educație în România # PSNews.ro
Eurodeputatul PSD Victor Negrescu anunță finalizarea negocierilor pentru bugetul Uniunii Europene pe 2026. România ar urma să primească mai multe fonduri pentru fermieri, sănătate, educație, dar și pentru securitate cibernetică și proiectul Via Transilvanica. În cadrul emisiunii Puterea Știrilor, transmise din studiourile Parlamentului European, eurodeputatul PSD Victor Negrescu a anunțat că negocierile pentru bugetul […] Articolul Bugetul UE 2026: Negrescu anunță mai mulți bani pentru fermieri, sănătate și educație în România apare prima dată în PS News.
Benzina s-a scumpit azi dimineață la Petrom, liderul pieței, iar prețul motorinei a rămas la fel, după ce am avut două ieftiniri succesive. Stația Petrom de pe strada Braşov din Sectorul 6, Bucureşti, monitorizată de Economica, afișa în dimineața zilei de 29 noiembrie un preț al benzinei standard de 7,55 lei pe litru și un […] Articolul Prețul benzinei a crescut azi în benzinăriile din România apare prima dată în PS News.
Ziua Naţională: România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale. Mii de militari și 45 de aeronave # PSNews.ro
Ziua Națională a României este celebrată anual prin una dintre cele mai spectaculoase parade din țară. Luni, 1 Decembrie, Bucureștiul devine centrul principal al ceremoniilor oficiale, găzduind o serie de manifestări cu caracter militar și cultural, în cadrul cărora mii de participanți, tehnică de specialitate și aeronave defilează în fața publicului. Totuși, în acest an, […] Articolul Ziua Naţională: România cu paradă, dar fără ministru al Apărării. Repetiții generale. Mii de militari și 45 de aeronave apare prima dată în PS News.
România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate # PSNews.ro
Alexandru Rogobete spune că pentru prima dată, România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate. „Este un pas necesar și mult așteptat, prin care aducem ordine, coerență și predictibilitate în prevenția cancerului”, scrie ministrul Sănătății pe Facebook. „Strategia Națională de Screening și Prevenție se va baza, în sfârșit, […] Articolul România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate apare prima dată în PS News.
Guvernul își va angaja răspunderea pe legea privind reforma pensiilor magistraților marți, după ședința solemnă # PSNews.ro
Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis vineri ca şedinţa comună de plen consacrată angajării răspunderii Guvernului asupra proiectului de lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu să aibă loc marţi, 2 decembrie, după şedinţa solemnă comună a Camerei Deputaţilor şi Senatului dedicată aniversării Zilei Naţionale a României – […] Articolul Guvernul își va angaja răspunderea pe legea privind reforma pensiilor magistraților marți, după ședința solemnă apare prima dată în PS News.
Președintele american Donald Trump a anunțat că a anulat toate ordinele executive pe care Joe Biden le-ar fi semnat cu ajutorul autopenului, un dispozitiv folosit pentru a reproduce automat semnătura unui președinte. Trump susține că astfel de documente „nu mai au niciun efect” și că Biden nici măcar nu ar fi fost implicat în proces. Președintele american […] Articolul Trump anunță anularea tuturor documentelor semnate de Joe Biden cu dispozitivul autopen apare prima dată în PS News.
Aleșii AUR își doresc ca fermele de animale crescute și ucise pentru blană să își continue activitatea nestingherite în România. Senatoarea AUR Daniela Ștefănescu a depus un proiect, semnat de alți 52 de parlamentari AUR, ce prevede abrogarea legii privind interzicerea acestor afaceri. Anul trecut, România devenea al 22-lea stat din Europa care lua hotărârea […] Articolul AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci ucise pentru blană apare prima dată în PS News.
Grindeanu acuză că taxa pe sere și solarii a fost „strecurată pe furiş în lege”. „Nu va fi nicio astfel de taxă!” # PSNews.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis sâmbătă că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, „strecurată pe furiş în lege”, e în afara deciziei politice agreate de Coaliție. „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii! Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de […] Articolul Grindeanu acuză că taxa pe sere și solarii a fost „strecurată pe furiş în lege”. „Nu va fi nicio astfel de taxă!” apare prima dată în PS News.
Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc. Reţeaua care a transformat ruşi şi ucraineni în cetăţeni români # PSNews.ro
Reţeaua care a transformat cetăţeni ruşi, ucraineni şi moldoveni în cetăţeni români a operat cu ajutorul angajaţilor statului român. În mai multe procese soluţionate, în care tot statul a cerut anularea documentelor, scrie negru pe alb că documentele false au fost transcrise la Starea Civilă, în România. Nimeni nu a verificat sau nu a vrut să […] Articolul Cum au ajuns oligarhii ruși să aibă buletin românesc. Reţeaua care a transformat ruşi şi ucraineni în cetăţeni români apare prima dată în PS News.
15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca. Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale # PSNews.ro
Echipaje medicale, pompieri și ambulanțe au fost mobilizate vineri la Mănăstirea Prislop, după ce 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri în timpul ceremoniei de canonizare a lui Arsenie Boca. Doi dintre ei, un copil de 13 ani și un adult, au fost transportați la spital pentru investigații, în timp ce peste 15.000 de […] Articolul 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca. Zeci de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale apare prima dată în PS News.
Iulian Chirița a câștigat două medalii la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca: argint și bronz. Chirița a cucerit argint la dublu mixt Under-19, alături de galeza Anna Hursey. Ei au jucat finala cu Hechen Li/Yuxuan Qin, din China, scor 1-3 (11-6, 9-11, 5-11, 9-11). Românul a luat bronzul la dublu […] Articolul Tenis de masă: Iulian Chirița, argint şi bronz pentru România la Mondialele de juniori apare prima dată în PS News.
Alertă la Chișinău. Două drone au survolat ilegal nordul R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar # PSNews.ro
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova, vineri seară. În urma incidentului, autorităţile din Republica Moldova au închis temporar spaţiul aerian, care a fost redeschis ulterior, cu excepţia regiunii de nord, informează NewsMaker. Potrivit autorităţilor, cele două drone au traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova pe direcţia Stanislavka, regiunea Odesa – Vărăncău, […] Articolul Alertă la Chișinău. Două drone au survolat ilegal nordul R. Moldova. Spațiul aerian, închis temporar apare prima dată în PS News.
Piperea: Drulă se retrage curând în favoarea lui Ciceală. Demisia lui Moș Teanu, semnalul căderii USR # PSNews.ro
Europarlamentarul AUR, avocatul Gheorghe Piperea, consideră că alegerile din 7 decembrie sunt cu “final anunţat”, el precizând, într-un mesaj postat pe Facebook, că “useriștii sunt acum mânați ca o turmă către SENS” şi că în curând Cătălin Drulă se va retrage în favoarea Anei Ciceală. În plus, Piperea consideră că demisia lui Ionuţ Moşteanu este “semnalul […] Articolul Piperea: Drulă se retrage curând în favoarea lui Ciceală. Demisia lui Moș Teanu, semnalul căderii USR apare prima dată în PS News.
Sâmbătă avem o zi mohorâtă, cu ploi în majoritatea zonelor, mai consistente în sudul și în centrul României. Vântul se intensifică în sud-estul țării, iar maximele pleacă de la 3…4 grade în Banat și ajung pe la 16 grade în zona Dobrogei. Vedem ce se întâmplă în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Barăganul. Pe […] Articolul METEO Vremea azi, 29 noiembrie. Ploi abundente și frig în mare parte a țării apare prima dată în PS News.
De ce nu a finalizat DNA, de mai bine de 4 ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Voiculescu este urmărit penal # PSNews.ro
Vlad Voiculescu, consilierul onorific al președintelui României, Nicușor Dan este, în continuare, urmărit penal în dosarul privitor la achiziția de vaccinuri din perioada pandemiei, când a deținut funcția de ministru al Sănătății ( 23 decembrie 2020 – 14 aprilie 2021), și nu numai el, ci și alt fost ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, care a […] Articolul De ce nu a finalizat DNA, de mai bine de 4 ani, dosarul achiziției de vaccinuri în care Voiculescu este urmărit penal apare prima dată în PS News.
Fritz a împrumutat bani în campanie de la un userist. Ajuns primar, i-a aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar # PSNews.ro
După aproape 1 an, judecătorii ICCJ s-au pronunțat în privința recursului înaintat de ANI după excepția de neconstituționalitate ridicată de apărătorii primarului si suspendarea procesului, anunță Opinia Timișoarei. Dominic Fritz contesta decizia ANI care l-a declarat acum doi ani în conflict de interese, și care l-ar putea lăsa fără mandat. În 20 ianuarie, magistrații Curții de […] Articolul Fritz a împrumutat bani în campanie de la un userist. Ajuns primar, i-a aprobat un PUZ pentru un proiect imobiliar apare prima dată în PS News.
Sâmbătă, 29 noiembrie, de la ora 19.30, Patinoarul Berceni Arena va găzdui o confruntare spectaculoasă între echipele Red Hawks Bucuresti şi CSHC Fenestela. Intrarea este liberă, iubitorii sportului sunt așteptați să susțină cele două echipe. Astfel, Patinoarul Berceni Arena continuă să fie un pol al mișcării, organizând cursurile de inițiere în patinaj, un program de […] Articolul Red Hawks Bucuresti şi CSHC Fenestela, partidă de hochei la Patinoarul Berceni Arena apare prima dată în PS News.
Polonia majorează impozitul pe profit al băncilor la 30% pentru a reduce datoria publică # PSNews.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a promulgat un proiect de lege al guvernului care introduce o rată mai mare a impozitului pe profit (CIT) pentru băncile din Polonia, scrie Notes from Poland. Măsura marchează un moment rar de acord între președintele conservator, aliniat opoziției, și guvernul mai liberal al prim-ministrului Donald Tusk. De asemenea, va genera […] Articolul Polonia majorează impozitul pe profit al băncilor la 30% pentru a reduce datoria publică apare prima dată în PS News.
PE SCURT: OMS avertizează asupra unei creșteri de 47% a cazurilor de rujeolă în Europa și Asia Centrală, pe fondul scăderii vaccinării, boala provocând în 2024 aproape 95.000 de decese la nivel global. La Bruxelles, premierul belgian Bart De Wever se opune folosirii rapide a activelor ruse înghețate pentru finanțarea Ucrainei, temându-se că ar compromite […] Articolul Știri din capitalele Europei, 28 noiembrie apare prima dată în PS News.
Participă la Social Media Challenge și arată că transportul public este Verde, digital și prietenos în viziunea ta. Bucureștiul se mișcă împreună și fiecare postare contează. De la Comunicare Unilaterală la Mișcare Socială Campania Bucureștiul se mișcă împreună transcende rolul de simplă comunicare instituțională; ea este concepută ca o mișcare socială care invită publicul țintă […] Articolul Provocarea Social Media: Verde în orașul meu, campania care ne unește apare prima dată în PS News.
CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii, nici la 1 an de la preluarea mandatelor # PSNews.ro
La aproape un an de la alegerile parlamentare, problema transparenței rămâne una serioasă în Legislativ. Nu mai puțin de 140 de deputați și senatori nu și-au publicat nici până acum CV-urile pe site-ul Parlamentului – documente care ar trebui să arate studiile, experiența profesională și competențele care îi recomandă pentru funcțiile publice pe care le […] Articolul CV-uri la secret. Parlamentarii care nu au publicat informațiile despre studii, nici la 1 an de la preluarea mandatelor apare prima dată în PS News.
Identificarea influenței organizațiilor filantropice în lupta globală împotriva tutunului # PSNews.ro
Din cuprinsul articolului: Intrarea Bloomberg în sfera controlului global al tutunului a fost adesea prezentată drept un exemplu de filantropie benevolentă. Ce promovează ecosistemul finanțat de Bloomberg Argumentația se desfășoară în patru etape: Vulnerabilitățile structurale ale FCTC Un tratat cu buget de „supraviețuire” Dependența de contribuții voluntare și donatori externi Capacitate internă limitată de analiză […] Articolul Identificarea influenței organizațiilor filantropice în lupta globală împotriva tutunului apare prima dată în PS News.
Negrescu: Bugetul pentru agricultură al UE, mai mare cu 30 de miliarde. România vrea subvenții egale pentru fermieri # PSNews.ro
Eurodeputatul Victor Negrescu a afirmat că, în ultimii ani, a contribuit la creșterea bugetului pentru agricultură cu aproape 30 de miliarde de euro. Pentru 2026, prioritatea sa este ca fermierii români să aibă subvenții egale cu cei din restul Uniunii și să fie păstrate fondurile pentru dezvoltare rurală. Negrescu a explicat de asemena, faptul […] Articolul Negrescu: Bugetul pentru agricultură al UE, mai mare cu 30 de miliarde. România vrea subvenții egale pentru fermieri apare prima dată în PS News.
