Sătulă să-și tot vadă fiica de 13 ani stând pe telefon, o mamă i l-a confiscat. La scurt timp, a fost găsită moartă
Cancan.ro, 29 noiembrie 2025 18:50
O fată de 13 ani din Sankt Petersburg, Rusia, este acuzată că și-ar fi ucis mama după ce aceasta i-ar fi confiscat telefonul, în urma unor certuri legate de obsesia ei pentru rețelele sociale. Mama […]
Acum 30 minute
18:50
18:40
Suma colosală care s-a plătit pentru venirea lui Ronaldinho în România! Euforie totală la Iași # Cancan.ro
În aceste zile, brazilianul Ronaldinho a fost vedeta României. Vedeta fotbalului internațional a ajuns la Iași pentru un meci demonstrativ. Care este, de fapt, suma colosală pe care organizatorii au plătit-o pentru venirea lui în […]
18:40
Cleopatra Stratan și Edward Sanda formează o familie fericită de 4 ani, chiar dacă unii cârcotași au menționat că artista s-a căsătorit fiind mult prea tânără, respectiv la 18 ani. Și-a găsit sufletul pereche, iar […]
Acum o oră
18:30
Lacrimi amare pentru Meghan Markle! Surprinsă plângând într-o bibliotecă, după ce s-a aflat că ar putea divorța de Prințul Harry # Cancan.ro
Au apărut mai multe zvonuri conform cărora relația dintre Meghan Markle și prințul Harry ar fi ajuns într-un moment tensionat, după ce ducesa a fost văzută plângând într-o librărie din Montecito, orașul în care locuiesc […]
Acum 2 ore
17:50
Lia a intrat în Casa iubirii (sezonul 4) la începutulm lunii aprilie. Încă de la început a făcut furori în rândul băieților din casă, dar și printre cei din fața micilor ecrane. Dornică să își […]
17:40
Nicolae Guță, mărturii tulburătoare despre momentul când a vrut să-și ia viața: ”Nici acum nu știu să trăiesc fără el” # Cancan.ro
Nicolae Guță, la un pas de moarte după dispariția fratelui său Samir în 2013. Durerea pierderii l-a împins pe artist în cea mai întunecată perioadă a vieții urma să facă un gest necugetat. Manelistul a […]
17:10
Test de logică exclusiv pentru genii | În această imagine s-au strecurat 3 greșeli. Găsește-le în maximum 15 secunde! # Cancan.ro
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență tare interesant. În imaginea de mai sus s-au strecurat 3 greșeli. Ai la dispoziție maximum 15 secunde ca să le găsești. Crezi că te încadrezi în […]
Acum 4 ore
17:00
Surpriză de 1 decembrie, la 10.000 m altitudine! Momentul care i-a înduioșat pe toți pasagerii Tarom # Cancan.ro
Ziua Națională a României a fost marcată într-un mod cu totul special la bordul unui zbor Tarom, unde pasagerii au avut parte de o surpriză neașteptată și profund emoționantă. În timp ce aeronava survola norii, […]
16:40
Cât costă să prinzi o pârtie fără zăpadă în sezonul 2025-2026? Stațiunile montane îi rup pe români la buzunare # Cancan.ro
Anotimpul rece ne învăluie cu mantia lui de gheață. Fulgii albi, pufoși, cad blând, acoperind piscurile munților cu un covor imaculat pe care pasionații de sporturi alpine se vor întrece în giumbușlucuri sau coborâri în […]
16:40
În urma unui studiu – care a urmărit evoluția a 16 trăsături ale oamenilor de-a lungul vieții – le-a arătat cercetătorilor că inteligența emoțională, autocontrolul, conștiinciozitatea, rezistența la prejudecăți, autocontrolul se îmbunătățesc odată cu vârsta. […]
16:00
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a intrat cu mașina într-o autoutilitară și a murit pe loc # Cancan.ro
Accident cumplit în Suceava! Un bărbat a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de o autoutilitară. În urma impactului violent, ambele autovehicule au ieșit de pe carosabil și au ajuns în […]
15:50
Tragedie în Italia. Un alt român a avut parte de o moarte cumplită după ce a căzut de pe o schelă # Cancan.ro
Un tragic accident de muncă a avut loc pe 28 noiembrie 2025, în localitatea Caselette, provincia Torino, Italia. Un român, în vârstă de 63 de ani, și-a pierdut viața vineri, după ce a căzut în […]
15:50
Anca Serea, soția lui Adi Sînă de la Akcent, a fost surprinsă în ipostaze greu de crezut. Imaginile ne-o arată în genunchi, într-un magazin de decorațiuni! Dacă nu erau pozele surprinse de CANCAN.RO, zicea lumea […]
15:40
Iancu Sterp, prima reacție după ce a fost acuzat că a snopit în bătaie un cioban: „L-am văzut o dată-n viață” # Cancan.ro
Familia Sterp este, din nou, implicată într-un scandal de proporții. De data aceasta, cel care a călcat pe bec este Iancu Sterp. Acesta este acuzat că a snopit în bătaie un cioban. Victima a făcut […]
15:10
Lista completă a școlilor care nu fac școală vinerea! Ministrul Educației a făcut anunțul # Cancan.ro
Elevii din 18 școli din România vor merge la cursuri fizic doar patru zile pe săptămână, iar vinerea orele vor fi susținute exclusiv online, ca parte a unui program-pilot lansat de Ministerul Educației. Acest program […]
Acum 6 ore
14:40
Cum arată bradul de Crăciun al Minodorei? Artista a fost aspru criticată pentru alegerea făcută # Cancan.ro
Ca în fiecare an, Minodora este prima care împodobește bradul. Vedeta are grijă ca toată casa să fie decorată de Crăciun chiar înainte de data de 1 decembrie. Și în acest an a făcut la […]
14:10
Gabi Tamaș, altercație cu Mihai Bendeac: ”Ne-au despărțit bodyguarzii! Era să mă bat rău de tot” # Cancan.ro
Mihai Bendeac, dezvăluiri incredibile despre Gabi Tamaș. Actorul și fostul fotbalist au fost aproape să ajungă la violență într-un club, în urmă cu ceva timp. Cei doi se aflau sub influența alcoolului, iar totul a […]
14:10
Fotografie rară: doi ofițeri străini acoperiți la București, niznai la o cafeluță în centru! | EXCLUSIV # Cancan.ro
Multe imagini ne-au trecut prin mâini, însă această fotografie este una aparte. Doi bărbați, plăcuți, eleganți, își beau tacticos cafeaua la una dintre terasele Bucureștiului. În stânga, terminând un trabuc, se afla Murat Buyukerk, un […]
14:00
Ziua de 1 Decembrie aduce restricții pentru bucureșteni. Autoritățile din Capitală se pregătesc pentru Ziua Națională a României, iar asta va aduce și restricții de trafic. Care sunt străzile ce se închid și ce rute […]
13:50
Topul celor mai wow locații pentru pozele de Crăciun! Bucureștiul, mai instagramabil ca oricând # Cancan.ro
Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar Capitala s-a îmbrăcat deja cu haine de sărbătoare. Clădirile emblematice ale Bucureștiului, dar și restaurantele și cafenelele strălucesc sub lumini calde, brazi împodobiți și decorațiuni care par să […]
13:30
Tragedie în lumea influencerilor! Dmitry Nuyanzin, un cunoscut instructor de fitness din Rusia, s-a stins din viață la doar 30 de ani, după ce a urmat o dietă extremă. Bărbatul a încercat să consume 10.000 […]
13:20
Din ce este făcută, de fapt, zacusca de 19.90 lei din Mega Image. Este preferata românilor în Postul Crăciunului # Cancan.ro
Ne aflăm în postul Crăciunului, iar vedeta acestei perioade este zacusca. Acest preparat este ideal pentru zilele de post, iar mulți o prefere pe cea de la Mega Image. Însă, din ce este făcută, de […]
Acum 8 ore
12:40
Cine este Iulian Chiriță, românul care a făcut furori la Mondialele de tenis de masă? A câștigat argint și bronz # Cancan.ro
Iulian Chiriță, în vârstă de 19 ani, a avut o performanță incredibilă la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori de la Cluj-Napoca, câștigând două medalii importante: argint și bronz. La dublu mixt Under-19, […]
12:30
Pe 18 mai 2006, un clujean a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el. Cât a avut de plătit acum, după 19 ani # Cancan.ro
Un clujean a reușit o „schemă” la care nimeni nu se aștepta. În data de 18 mai 2006, bărbatul a făcut un credit de 3.000 lei, la CEC, și a „uitat” de el. Timpul s-a […]
12:00
Test de inteligență | Identificați cele 3 diferențe dintre cele două prezentatoare ale rubricii Meteo # Cancan.ro
Este weekend și este timpul pentru un exercițiu pentru mine. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin intermediul unui test de diferențe. Tot ce trebuie să faci este să privești atent cele […]
12:00
De multe ori, ne concentrăm pe mesele principale ale zilei și ignorăm gustările de seară, deși alegerile făcute la această oră pot avea un impact semnificativ asupra sănătății noastre. Nutriționiștii recomandă o combinație simplă și […]
11:50
E alertă în lumea întreagă! Mii de avioane au fost blocate la sol în mai multe aeroporturi din întreaga lume, ca urmare a unor probleme tehnice anunțate vineri de Airbus, cel mai mare producător de […]
11:30
Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Dăm startul cu un banc, care cu siguranță o să te amuze copios. Problema care se pune în discuție astăzi este cum se scrie, de fapt, cuvântul […]
11:10
Universul pregătește transformări majore pentru unele semne zodiacale. Este vorba despre schimbări profunde, decizii neașteptate și revelații care le pot remodela întreaga viață. Cine sunt nativii care își rescriu destinul? Se întâmplă de pe 1 […]
Acum 12 ore
11:00
Ispita Cristina, cel mai mare fail chiar de ziua ei! Cum au reacționat fanii când au văzut-o mâncând tort de pe jos # Cancan.ro
Ispita Cristina, cunoscută din emisiunea „Insula Iubirii”, a avut parte de un moment neașteptat chiar de ziua ei de naștere. Fosta ispită a încercat să urmeze un trend popular în mediul online, dar lucrurile nu […]
10:30
Michelle Obama divorțează în secret de Barack?! Speculațiile care au înnebunit internetul # Cancan.ro
În ultima perioadă, Michelle Obama este în centrul atenției. Aceasta a bifat o transformare fizică, a dat jos mai multe kilograme, iar asta a dat naștere la numeroase speculații. Printre acestea, au apărut, din nou, […]
10:10
Ella Vișan a fost una dintre cele mai puternice prezențe ale celui mai recent sezon „Insula Iubirii”, iar povestea sa a reușit să capteze atenția publicului încă de la începutul filmărilor din Thailanda. Blondina a […]
09:30
Georgiana, o română de numai 26 de ani, s-a stins din viață mult prea devreme. Aceasta era stabilită în Italia, iar apropiații sunt acum în stare de șoc. După decesul tragic, prietenii tinerei lansează acum […]
09:30
Mult a fost, puțin a mai rămas! Moș Nicolae se apropie, iar cei mai cuminți dintre noi au început deja să pregătească lista de cadouri. Noi îți sărim în ajutor și îți dezvăluim ce daruri […]
09:00
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România # Cancan.ro
Meteorologii de la Accuweather au făcut un anunț important pentru bucureșteni. Începând cu data de 11 decembrie, vremea se va schimba radical, iar Bucureștiul va înregistra primele temperaturi negative ale sezonului. Ce se întâmplă începând […]
08:50
Acuzații de amantlâc la nivel înalt! JD Vance, acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk: ”Cea mai perfectă poveste” # Cancan.ro
Se fac speculații de amantlâc la nivel înalt. JD Vance este acuzat că își va părăsi soția pentru Erika Kirk. Zvonurile vin și în contextul în care se sugerează că un divorț ar putea să […]
08:30
Dragi cititori, CANCAN.RO vă prezintă un banc savuros în acest weekend. Bulă, personajul preferat al românilor, este protagonistul acestei glume, menite să vă aducă zâmbetul pe buze. Spor la râsete și voie bună! – Bulă, […]
Acum 24 ore
23:50
Iulia Albu, reacție după ce și-a văzut fostul cu altcineva! Crede că are un plan spectaculos # Cancan.ro
Ce face Iulia Albu după ce Mike a fost surprins în compania unei doamne cu care și-a petrecut ziua? Face bine, chiar mai bine decât poate v-ați fi așteptat. Deși norocul nu prea i-a surâs […]
23:50
Acum un an, DIICOT demara operațiunea „Ghost Gun”, un dosar uriaș privind traficul de arme, care i-a pus pe jar pe fanii trapperului MGK 666, pe numele lui real Andrei Mihalache. Mascații au descins în […]
23:50
Vedetele din România reacționează la imaginile generate cu AI! Cătălin Măruță: „Trebuie să plătești pentru asta” # Cancan.ro
Un nou trend pe Tiktok, deepfake – videoclipuri trucate generate de inteligența artificială- nu mai sunt doar un experiment tehnologic: au devenit ”arme” virale împotriva vedetelor! Un simplu clip fals poate ajunge în doar câteva […]
23:50
Mircea Lucescu, Sultanul de la cârma echipei naționale a României a fost surprins de CANCAN.RO în fața casei sale. Coborând din bolidul condus de către șofer, Il Luce este jovial nevoie mare, tot numai un […]
23:50
Agitație mare în Mall Băneasa. Imediat după ce au apărut în fața instanței pentru acuzații multiple, frații Tate s-a dus la mall, unde evident că au atras atenția tuturor. CANCAN.RO are imaginile! E incredibil cum […]
23:50
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!” # Cancan.ro
Laura Giurcanu a dat de belea! Influencerița are de ”luptă” cu kilogramele nedorite, surplus care îi dă mari bătăi de cap. Nu a ținut niciodată cură de slăbire, însă acum este decisă să revină la […]
23:20
Dermatologii trag un semnal de alarmă: industria frumuseții a luat-o razna – măști faciale pentru copii de 4 ani! # Cancan.ro
Un nou val de produse cosmetice pentru copii – de la adolescenți la preșcolari – aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante […]
23:10
Culiță Sterp, bun de plată după accidentul din 2022! Decizia de ultimă oră a magistraților # Cancan.ro
Culiță Sterp continuă să suporte consecințele accidentului pe care l-a provocat în timp ce se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. După ce a rămas fără permis și a fost obligat să presteze […]
23:10
Bucurie mare în showbiz! Și-a cerut iubita în căsătorie, după ce și-a ascuns relația timp de 2 ani # Cancan.ro
Superstarul echipei Arsenal, Bukayo Saka, se bucură de un sezon excelent pe teren, dar și în afara terenului, după ce s-a logodit cu iubita sa, Tolami Benson. Fotbalistul și-a cerut partenera în căsătorie într-un hotel […]
23:00
Pasarela International Fashion Festival reunește designeri din țară și din străinătate care își prezintă colecțiile sub cupola pavilionului central de la Romexpo. Publicul larg este invitat pe toata durata festivalului la o super expozitie cu […]
22:40
El este George, tânărul dispărut în Munții Bucegi de 5 zile. Apelul făcut de familia lui! # Cancan.ro
George, tânărul dat dispărut duminică seara în Munții Bucegi, continuă să fie de negăsit, în ciuda eforturilor intense depuse de echipele de salvare. Familia acestuia a lansat un apel public, rugând oamenii să distribuie fotografia […]
22:30
Cine este Alexandru Dimitriu, vehiculat ca propunere pentru ministru al Apărării. A participat la show-ul ”Vara ispitelor”, alături de Cosmina Păsărin # Cancan.ro
După ce Ionuț Moșteanu și-a dat demisia din funcția de ministru al Apărării, au apărut deja primele speculații referitoare la cel care îl va înlocui. Printre propuneri se numără avocatul Alexandru Dimitriu, fost concurent în […]
21:30
Inteligența artificială, capcana în care mulți internauți cad: furt de identitate și dezinformare. Ce este autentic, de fapt?! # Cancan.ro
În ultimele decenii, inteligența artificială a avansat spectaculos, transformând modul în care creăm și percepem imaginile digitale. Tehnologiile AI nu doar că imită realitatea, ci pot genera scene, fețe și obiecte complet noi, cu un […]
