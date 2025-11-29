„Talismanul” primit de Cristina Laslo din partea fanilor români, înainte de startul Mondialului: „Căpitane, ia-l. E al vostru”
Înainte de startul Campionatului Mondial, Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei României, a primit un cadou special, un obiect cu o semnificație sentimentală, din partea Angelei Pop, lidera galeriei române la Rotterdam.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
„Talismanul" primit de Cristina Laslo din partea fanilor români, înainte de startul Mondialului: „Căpitane, ia-l. E al vostru"
Imagini SPECTACULOASE de la meciul echipei naționale feminine de junioare Under 17 # Gazeta Sporturilor
A plouat torențial la București de la primele ore ale dimineții, iar meciurile jucate afară au oferit imagini spectaculoase, pe care le-au imortalizat fotoreporterii.Echipa națională de fotbal feminin Under 17 a României a avut și ea meci astăzi, cu Elveția, la Centrul Național de fotbal de la Buftea.+1 FOTODupă 0-0 în primul meci contra Austriei, naționala noastră a cedat în fața Elveției, scor 1-2. ...
„Câinele” Giani Kiriță și-a inaugurat școala de fotbal și s-a „ciocnit” deja de micii rivali: „O să râdeți de mine, dar mă înțeleg foarte bine cu ei” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, și-a deschis propria școală de fotbal pentru copii, în apropiere de Arena Națională.Kiriță se implică personal la antrenamente și coordonează 20 de copii, născuți între 2015 și 2020. Dorința de a lucra cu copiii a venit din faptul că îi era dor de fotbal, iar acum se poate bucura din nou, alături de puști. ...
Florin Borța (26 de ani) a înscris un gol minunat în FC Argeș - CFR Cluj, prin care a dus scorul la 2-0 în minutul 1 al prelungirilor primei părți.Cu 5 minute rămase de jucat din prima repriză, piteștenii au deschis scorul dintr-un penalty comis de Louis Munteanu. Cel care a transformat a fost Ricardo Matos. ...
Lorenzo Insigne (34 de ani) este aproape de a reveni în Serie A, după 4 sezoane petrecute în MLS, la FC Toronto. După ce a evoluat timp de 11 stagiuni la Napoli, atacantul a ajuns la un acord cu Lazio.Potrivit informațiilor dezvăluite de Nicolo Schira, fostul internațional italian va semna chiar în acest weekend cu Lazio, din postura de jucător liber de contract. Înțelegerea se va întinde pe un an și jumătate, iar Insigne va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon. ...
După ce l-a trădat pe Ngezana, Valentin Crețu l-a chemat la selfie: „Nu mor caii când voi câinii!” # Gazeta Sporturilor
La două zile după ce și-a trădat un coechipier în fața suporterilor, arătându-l pe degetul pe Siyabonga Ngezana pentru rezultatul din Steaua Roșie - FCSB (1-0), Valentin Crețu s-a fotografiat alături de fundașul sud-african, încercând să minimizeze scandalul născut la Belgrad.FCSB a jucat mai bine de 65 de minute în superioritate numerică, dar nu i-a putut da gol Stelei Roșii. ...
Planul dinamoviștilor pentru un buget de 20 de milioane de euro: „Putem, dar ne trebuie asta” # Gazeta Sporturilor
Eugen Voicu, unul dintre acționarii celor de la Dinamo, a vorbit despre impactul pe care l-ar putea avea stadionul din „Ștefan cel Mare” în finanțele „câinilor”.Eugen Voicu a vorbit despre un buget de 20 de milioane de euro în primii doi ani de la inaugurarea stadionului. Cum? Acționarul dinamoviștilor se bazează pe închirierea de loji, model preluat de la echipa austriacă LASK Linz. ...
Real Madrid visează la starul lui Arsenal » Prețul lui este unul foarte ridicat # Gazeta Sporturilor
Conducerea clubului Real Madrid a fost pe deplin convinsă de prestația lui Declan Rice, jucătorul lui Arsenal, în meciul din grupele Ligii Campionilor împotriva lui Bayern Munchen, englezul intrând în vizorul madrilenilor pentru un eventual transfer.Juni Calafat, scouterul principal al lui Real Madrid, a fost prezent personal la meciul de la Londra pentru a evalua jucătorul. ...
Americanul Tyler Adams (26 de ani) a fost autorul unui gol superb pentru Bournemouth în deplasarea de pe „Stadium of Light” cu Sunderland, din etapa 13 din Premier League. La capătul unui contraatac al „cireșelor”, mijlocașul a profitat de faptul că Robin Roefs (22 de ani) era ieșit din poartă și a marcat cu un lob extraordinar de la centrul terenului. ...
Gabriela Ruse, victorie clară și calificare în finala turneului ITF de la Trnava # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF de categorie W75 de la Trnava, după o victorie clară, scor 6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, 335 WTA). În actul decisiv, românca se va duela cu cehoaica Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).Gabriela Ruse are un parcurs excelent în Slovacia, la Trnava, acolo unde participă la un turneu ITF cu premii de 60.000 de dolari, în încercarea de a-și intra în ritm înainte de startul următorului sezon. ...
Ce o contrariază pe Iga Swiatek la finalul sezonului: „Cum adică trebuia să îi dau gratis un game?” # Gazeta Sporturilor
La final de sezon, poloneza Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon 2025, în vârstă de 24 de ani și loc 2 WTA, s-a declarat nedumerită de sugestiile conform cărora ar fi trebuit să o lase pe Amanda Anisimova să câștige un game în finala de Grand Slam de la Londra, din iulie. Meciul s-a terminat 6-0, 6-0 pentru Swiatek și cu Anisimova în lacrimi. ...
Manchester City și Leeds se întâlnesc acum în cadrul etapei #13 din Premier League. Partida este transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo.LIVE » Manchester City - Leeds 1-0Click AICI pentru statisticiA marcat: Foden 1Echipele de start:Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Reijnders, Nico, B. ...
Horațiu Moldovan a fost compătimit de spanioli: „Cea mai discretă revenire. Românul e o victimă colaterală!” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a pierdut postul de titular la echipa națională a României din cauza statutului de eternă rezervă la Oviedo. Antrenorul nou-promovatei nu l-a folosit niciun minut în LaLiga, mizând mereu pe Aarón Escandell.Împrumutat de Atletico în vară, unde nu avea loc niciodată de Jan Oblak, Moldovan a dat din lac în puț, sperând degeaba că antrenorul Luis Carrion îi va da o șansă în campionat. ...
Atac frontal! Legenda lui Dinamo l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: „Inadmisibil! Chiar nu-l scutură nimeni? Ne comportăm prea frumos cu ei” # Gazeta Sporturilor
Gică Mihali (59 de ani), legenda lui Dinamo și fost fundaș central al naționalei României, a reacționat ferm după evoluțiile modeste ale lui Siyabonga Ngezana la FCSB.Siyabonga Ngezana s-a numărat printre jucătorii criticați pentru prestația din meciul de la Belgrad, iar Vali Crețu a avut chiar o reacție dură la adresa lui după finalul partidei.Mihali spune că fundașul campioanei își permite greșeli repetate fără să fie tras la răspundere. ...
Eroul Neymar a riscat pentru a-și salva echipa de la retrogradare » Gol și assist la Santos, cu meniscul rupt! # Gazeta Sporturilor
Neymar (33 de ani) nu și-a lăsat clubul de suflet la greu și a intrat în teren accidentat. Atacantul brazilian a contribuit cu un gol și o pasă decisivă în partida câștigată de FC Santos contra lui Sport Recife (3-0), făcând un pas important în salvarea de la retrogradarea din prima ligă. ...
Cursa de sprint din MP al Qatarului » Luptă intensă pentru titlul mondial: Piastri pleacă din pole-position # Gazeta Sporturilor
După ce Oscar Piastri a bifat pole position-ul în cursa Sprint din Qatar, weekendul se anunță unul cel puțin interesant în Formula 1. Cursa de Sprint va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN.Calificările pentru Marele Premiu din Qatar sunt programate sâmbătă, ora 20:00, și vor fi transmise de Antena 3 CNN.Cursa integrală va avea loc duminică, de la ora 18:00, și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN. ...
Elias Charalambous s-a pus scut în fața unui fotbalist, iar pe altul l-a criticat: „O mare greșeală” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, care se joacă duminică, 30 decembrie, de la 20:30. Elias Charalambous i-a luat apărarea lui Ngezana, care a fost aspru criticat de Mihai Stoica, dar și de Gigi Becali. A catalogat gestul lui Vali Crețu, care l-a criticat pe Ngezana în fața galeriei, drept „o mare greșeală”. ...
Anunț bombă din Turcia: transferul vieții pentru Umit Akdag?! E pe lista unui club imens în iarnă # Gazeta Sporturilor
Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Antalyaspor, a fost pus pe lista de transferuri de către Beșiktaș, unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. Evoluțiile bune are fotbalistului cu dublă cetățenie, română și turcă, i-au atras atenția lui Sergen Yalcin, antrenorul lui Beșiktaș, echipă care nu traversează o perioadă bună. Alb-nergii sunt pe locul 7 în campionat și vor să se întărească în perioada de transferuri din iarnă. ...
Variantă low cost de înlocuire a portarului Sommer » Inter i-a urmărit evoluția la meciul din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Andriy Lunin (26 de ani), portarul lui Real Madrid, a debutat în acest sezon abia miercuri, în partida cu Olympiakos (4-3) din grupa de Champions League. Internaționalul ucrainean a fost urmărit la Atena de un emisar trimis de Inter și ar putea fi cel ales să-i succeadă lui Yann Sommer între buturile echipei antrenate de Cristi Chivu. ...
Numele lui Schlotterbeck, în vârstă de 25 de ani, a fost asociat recent cu mai multe echipe, având în vedere că actualul său contract expiră în vara anului 2027. Dortmund speră ca fundașul central să semneze o nouă înțelegere, însă, conform presei germane, mai multe cluburi din Europa sunt interesate de serviciile sale. ...
Jonas Vingegaard, dublu câștigător în Turul Franței: „Nu cred că voi rămâne în ciclism după retragere” # Gazeta Sporturilor
Danezul Jonas Vingegaard (28 de ani), învingător în Turul Franței în 2022 și 2023, a dezvăluit că ar vrea să se dedice tâmplăriei după retragerea din ciclism.Jonas Vingegaard nu vrea să urmeze un drum pe care îl iau mulți rutieri după ce lasă bicicleta deoparte. Această opțiune a danezului a fost dezvăluită într-un documentar pentru canalul de televiziune Midtvest. „Nu cred că voi rămâne în industria ciclismului când mă voi retrage. ...
Valentina Menucci își trăiește visul la Rotterdam: „Merită orice sacrificiu!” » Imposibil de ingorat la meciul contra Olandei # Gazeta Sporturilor
Argentinianca Valentina Menucci (24 de ani) n-a putut fi ignorată în Rotterdam Ahoy, la meciul pe care națioanala ei l-a pierdut în fața Olandei, scor 25-32. Argentina s-a descurcat onorabil în fața gazdei Olanda. Un rol important l-a avut și portarul Valentina Menucci, legitimat în Spania, la Cb Zonzamas.Fiecare dintre cele 7 intervenții salvatoare a fost urmată de o explozie de bucurie. ...
După meciul cu FCSB, temuții ultrași ai Stelei Roșii Belgrad s-au bătut cu altă galerie celebră din Europa # Gazeta Sporturilor
Vineri seară, la o zi după meciul cu FCSB, 1-0, ultrașii celor de la Steaua Roșie Belgrad, s-au încăierat cu suporterii lui Dinamo Zagreb. Un clip în care Delije, facțiunea care o susține pe Steaua Roșie Belgrad, și Bad Blue Boys, ultrașii extrem de agresivi ai lui Dinamo Zagreb, se încaieră a început să circule pe rețelele de socializare. ...
Max Verstappen aruncă bomba despre viitorul său în Formula 1: „Aș putea să mă opresc mâine” # Gazeta Sporturilor
După calificările dezamăgitoare pentru cursa sprint de la GP-ul Qatarului, Max Verstappen (28 de ani) a spus ceva remarcabil despre viitorul său în clasa regină a sporturilor cu motor.Verstappen are o viziune clară asupra viitorului său în Formula 1. Dacă noile modificări de regulament din 2026 nu-i vor fi pe plac, există o mare probabilitate să nu-și ducă la capăt contractul cu Red Bull, valabil până la sfârșitul anului 2028. ...
Medic, despre cancerul de prostată: „În România de astăzi poate fi diagnosticat foarte devreme și tratat complet” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 57. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Cristian Iatagan, medic primar urolog, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu și cu o supraspecializare în chirurgie robotică. El vorbește despre factorii de risc și simptomele cancerului de prostată și explică în ce constă tratamentul eficient al acestei boli. ...
Chelsea face orice să o oprească pe Arsenal » Trucul copiat de la revelația din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea, a recurs la o tactică neobișnuită înaintea derby-ului cu Arsenal. Meciul va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 18:30.Pe Stamford Bridge, s-a observat cum clubul a mutat panourile publicitare electronice de pe marginea terenului cât mai aproape de suprafața de joc, potrivit sportal.hu. ...
Iosif Damaschin este convins: „Rapid are șanse mari să ia titlul” » Nemulțumit de 3 jucători: „Vrea, dar nu poate” / „Par rupți de echipă” # Gazeta Sporturilor
La 62 de ani, Iosif Damaschin, fostul atacant al Rapidului, antrenor al naționalei feminine U17 până anul trecut, "Sică" cum îi spun toți apropiații, a rămas fidel echipei sale de suflet, ale cărei evoluții le urmărește permanent.Si după atâta timp, e din nou încrezător că echipa din Giulești este iar printre protagonistele Superligii, de data aceasta cu șanse mari de a câștiga din nou campionatul. ...
Pieluigi Collina declară război simulatorilor » Va crește timpul efectiv de joc + Ce riscă accidentații închipuiți! # Gazeta Sporturilor
FIFA continuă inovațiile în scopul creșterii timpului efectiv de joc și a eliminării situațiilor în care jucătorii încearcă să păcălească arbitrii prin exagerarea accidentărilor. Simulatorii vor fi obligați să iasă două minute din teren, dar există și excepții de la regula care va fi introdusă experimental la Cupa Arabiei 2025.FIFA și-a propus să elimine tragerile de timp cauzate de așa-zisele accidentări din timpul meciurilor. ...
Fosta finalistă de la Australian Open și-a găsit iubit: „Nu sunt o femeie pentru oricine, vom vedea dacă el poate face față” # Gazeta Sporturilor
Danielle Collins (31 de ani, locul 64 WTA), finalistă la Australian Open în 2022, a anunțat că este din nou într-o relație, ea întâlnindu-și perechea pe Tinder.Danielle Collins a surprins atunci când la începutul lunii a dezvăluit că este singură și își caută un iubit pe Tinder. „Momentan sunt o jucătoare profesionistă de tenis, dar cumva tind să devin o soție tradițională. Serios, am trecut deja de faza cu «șefa în relație». ...
Sâmbăta viitoare are loc FCSB - Dinamo, pe Arena Națională, un derby care se anunță extrem de important pentru ambele echipe. Cele două formații riscă să nu poată avea la dispoziție câte doi jucători aflați la limită suspendării.Andrei Mărginean și Adrian Caragea, de la Dinamo, plus Baba Alhassan și Mihai Lixandru, de la FCSB, au câte 3 cartonașe galbene. Cine primește galben etapa aceasta, ratează derby-ul de săptămâna viitoare. ...
„Arghezi avea gantere la îndemână, i le găsiți pe balcon. Eminescu bătea mingea, sunt trist pentru Caragiale” » Interviu cu criticul și scriitorul Cosmin Ciotloș: "Lupu la Rapid a fost ca-n Craii de Curtea-Veche" # Gazeta Sporturilor
Cosmin Ciotloș, 41 de ani, critic literar, scriitor și profesor, a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre pasiunea lui pentru fotbal, în special pentru Rapid București. De ce n-a mai mers Cosmin, totuși, pe stadion din martie 2024? Cum a ajuns să vadă de două ori Rapidul la lucru - o dată la Casa Scriitorilor din Neptun și a doua oară chiar în Giulești - alături de poeta Nora Iuga, născută în ianuarie 1931, când Rapidulețul avea doar opt ani?Și de ce Lupu, și nu Sabău? ...
Barcelona și Alaves se întâlnesc astăzi, de la ora 17:15, într-un duel din cadrul etapei #14 din La Liga. Partida va transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.Catalanii speră ca în urma duelului de pe „Camp Nou” să depășească liderul Real Madrid.LIVE 17:15 » Barcelona - AlavesClick AICI pentru statisticiEchipe probabileBarcelona (4-2-3-1): J. Garcia - Kounde, E. ...
Interviu cu criticul literar Cosmin Ciotloș: „Rapidul duce cu el o poveste umană. Plină de dragoste și de candoare, în esența ei” # Gazeta Sporturilor
Cosmin Ciotloș, 41 de ani, critic literar, scriitor și profesor, a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre pasiunea lui pentru fotbal, în special pentru Rapid București. De ce n-a mai mers Cosmin, totuși, pe stadion din martie 2024? Cum a ajuns să vadă de două ori Rapidul la lucru - o dată la Casa Scriitorilor din Neptun și a doua oară chiar în Giulești - alături de poeta Nora Iuga, născută în ianuarie 1931, când Rapidulețul avea doar opt ani?Și de ce Lupu, și nu Sabău? ...
Mirra Andreeva și-a îndeplinit o dorință pe care o avea de multă vreme și care devenise aproape o obsesie # Gazeta Sporturilor
Jucătoarea rusă Mirra Andreeva (18 ani, locul 9 mondial) și-a dorit dintotdeauna să aibă un câine, iar mama ei a promis că o va lăsa să-și cumpere unul dacă ajunge în Top 20. Obiectivul devenise aproape o fixație pentru adolescentă și a devenit realitate la finalul acestui an. ...
Marius Croitoru și-a anunțat revenirea! A luat licența și dezvăluie: „Sunt discuții, în iarnă mă întorc” # Gazeta Sporturilor
Fără contract de mai bine de un an, Marius Croitoru e gata pentru revenirea în circuit! Tehnicianul în vârstă de 45 de ani și-a definitivat cursurile de perfecționare, a obținut licența UEFA Pro și a devenit, în sfârșit, antrenor cu carnet omologat și toate actele valabile. A dezvăluit-o în ultimul interviu acordat Gazetei Sporturilor, în care a scanat criza instaurată la campioana FCSB. ...
Carmen Amariei, înaintea partidei dintre România - Japonia: „Fetele trebuie să joace fără trac!” # Gazeta Sporturilor
Fosta internațională, Carmen Amariei (47 de ani), de 2 ori câștigătoare a Ligii Campionilor, a caracterizat pentru GSP jocul României din partida cu Croația (astăzi, de la ora 19:00) și crede că dacă handbalistele lui Ovidiu Mihăilă vor fi unite, vor reuși să învingă astăzi și naționala Japoniei.Meciul va putea fi urmărit liveTEXT pe GSP.ro, cu informații și imagini de la reporterii GSP.ro prezenți în Rotterdam Ahoy, și la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1. ...
Starul din Premier League ascunde o relație cu vedeta de la Insula Iubirii: „Ea nu s-a putut abține” # Gazeta Sporturilor
Morgan Rogers (23 de ani), mijlocașul ofensiv al celor de la Aston Villa, ar avea o relație secretă cu Leah Taylor, fostă participantă la Insula Iubirii.Morgan Rogers a încercat să țină secret faptul că se întâlnește cu Leah, însă femeia l-a dat de gol. A postat pe Instagram o fotografie din vacanță, în care apare un bărbat întors cu spatele, iar fanii și presa britanică speculează că ar fi vorba despre fotbalistul de la Aston Villa. GALERIE FOTO. ...
Au fost arestați autorii spargerii casei lui Donnarumma » Ce vârste au hoții și de unde au plănuit jaful din Paris! # Gazeta Sporturilor
Poliția franceză a reușit să-i prindă pe infractorii care au pus la cale lovitura dată la locuința lui Gianluigi Donnarumma din 2023. Hoții au vârste între 19 și 21 de ani: doi au plănuit jaful din închisoare, iar alți patru au executat spargerea în momentul în care pe-atunci portarul lui PSG era cu familia în casă, fiind legat și bătut!După aproape doi ani și jumătate de anchetă, banda de hoți care a luat cu asalt locuința lui Gianluigi Donnarumma din Paris a ...
Miliardarul Ion Țiriac (86 de ani) a anunțat că vrea să termine construcția sălii Nadiei Comăneci până în iulie 2026.Anul viitor se împlinesc 50 de ani de la un moment legendar al sportului Mondial. În 1976, românca Nadia Comăneci uimea lumea la Montreal, la Jocurile Olimpice. Aceasta devenea prima gimnastă din istorie care primește nota 10.Performanța a fost atât de mare încât a prins nepregătită lumea gimnasticii. Monitorul care arăta notele e afișat 1.00. ...
AC Milan și Lazio se înfruntă în derby-ul rundei din Serie A » Echipe probabile # Gazeta Sporturilor
În această seară, AC Milan și Lazio se vor înfrunta într-un meci din Serie A. Partida va începe la ora 21:45 și va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Prima Sport 2 și Digi Sport 2.AC Milan ocupă locul al doilea în clasamentul Serie A cu 25 de puncte după 12 meciuri jucate, „rossonerii” având un golaveraj excelent, cu 18 goluri marcate și doar 9 primite. ...
FCSB ș-a dat acceptul, iar Feyenoord va avea 4.274 de fani la meciul de pe Arena Națională, din Europa League. În mod obișnuit, oaspeții ar fi trebuit să primească 2.820 de tichete, 5% din capacitatea stadionului.Feyenoord a anunțat că a vândut deja toate biletele pentru meciul cu FCSB. Astfel, echipa olandeză va avea aproape 4.300 de susținători la partida de pe Arenă.Meciul va avea loc pe 11 decembrie, de la ora 22:00. ...
UNIC: Real Madrid își va lansa o colecție exclusivă de diamante » Sunt cultivate în gazonul de pe „Bernabeu”! # Gazeta Sporturilor
După ce a inaugurat „Bernabeu Market” chiar în ajunul Sărbătorilor, Real Madrid își surprinde fanii cu o altă premieră. Clubul din capitala Spaniei va scoate pe piață diamante. Compania Brilianto a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru a sărbători cea de-a 123-a aniversare cu o colecție pe cât de exclusivă, pe atât de originală!Pare de domeniul științifico-fantasticului, dar colecția de diamante este produsă din iarba stadionului „Bernabéu”. ...
Fotbalistul propus la FCSB își amintește: „Singurul moment în care am avut emoții în fotbal” # Gazeta Sporturilor
Narcis Ilaș (18 ani), fundașul dreapta de la FC Botoșani, a povestit cum decurge recuperarea după accidentare. Narcis Ilaș a suferit o luptură de ligamente în urmă cu o lună, iar acum a spus că recuperarea decurge foarte bine. ...
