„Talismanul” primit de Cristina Laslo din partea fanilor români, înainte de startul Mondialului: „Căpitane, ia-l. E al vostru”

FCSB ș-a dat acceptul, iar Feyenoord va avea 4.274 de fani la meciul de pe Arena Națională, din Europa League. În mod obișnuit, oaspeții ar fi trebuit să primească 2.820 de tichete, 5% din capacitatea stadionului.Feyenoord a anunțat că a vândut deja toate biletele pentru meciul cu FCSB. Astfel, echipa olandeză va avea aproape 4.300 de susținători la partida de pe Arenă.Meciul va avea loc pe 11 decembrie, de la ora 22:00. ...