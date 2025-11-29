Cristian Diaconescu: Recunoaşterea Crimeei riscă să afecteze controlul României asupra Mării Negre
Bursa, 29 noiembrie 2025 18:50
Fostul ministru de Externe şi consilier prezidenţial Cristian Diaconescu avertizează că o eventuală recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea ca teritoriu aflat sub controlul Federaţiei Ruse ar putea repune în discuţie delimitările maritime din Marea Neagră şi ar afecta siguranţa operaţiunilor offshore ale României, potrivit Digi24, de la care transmitem cele ce urmează.
• • •
Palatul Imperial din Tokyo a deschis strada Inui pentru publicul care doreşte să admire frunzele de toamnă, permiţând vizitatorilor accesul până pe 7 decembrie, potrivit japantoday.com, de la care transmitem cele ce urmează.
Trump a avertizat companiile aeriene să evite spaţiul aerian al Venezuelei, în contextul intensificării presiunilor militare americane în Caraibe, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Compania petrolieră Lukoil riscă să devină principalul vehicul de influenţă al Kremlinului în Europa de Est, avertizează experţi citaţi de publicaţia bulgară Mediapool, potrivit cărora este necesară o acţiune internaţională coordonată pentru a preveni extinderea controlului rusesc în regiune.
Marcel Ciolacu: and #8222;Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu and #8221; # Bursa
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, critică dur planurile Executivului privind impozitarea serelor şi solariilor din gospodării, pe care le consideră o măsură profund nedreaptă şi lipsită de logică economică. Acesta afirmă că va lupta împotriva unei astfel de iniţiative, despre care susţine că loveşte direct în micii cultivatori şi anulează sprijinul acordat anterior producţiei locale.
Euronews: Conţinutul afişat pe TikTok pentru europeni diferă radical de cel disponibil în China # Bursa
Diferenţele dintre conţinutul afişat pe TikTok în restul lumii şi cel disponibil în China, prin versiunea Douyin, indică o strategie digitală fundamental diferită în funcţie de publicul-ţintă: platforma chineză promovează materiale educaţionale şi limitează drastic timpul petrecut în aplicaţie, în timp ce versiunea globală prioritizează divertismentul, dansurile virale şi clipurile umoristice, potrivit unei analize Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
Grecia declară stare de urgenţă hidrologică în Atena şi pe două insule, pentru a accelera proiectele de apă, pe fondul unei secete persistente, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Economia Indiei a crescut cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, depăşind estimările analiştilor, chiar dacă exporturile au fost parţial afectate de tarifele de 50% impuse de Statele Unite începând cu luna august, conform CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) acuză Guvernul condus de Ilie Bolojan că, după cinci luni de mandat, a lăsat în urmă and #8222;un stat de drept slăbit, 40.000 de bugetari plecaţi, salarii îngheţate şi o sărăcie care apasă pe întreaga populaţie and #8221;, potrivit unui mesaj publicat pe Facebook, de la care transmitem cele ce urmează.
Cel mai mare producător de petrol din Rusia a înregistrat un profit net de 277 miliarde de ruble (3,57 miliarde de dolari) în perioada ianuarie-septembrie, faţă de 926 miliarde de ruble în aceeaşi perioadă din 2023. Scăderea abruptă este pusă pe seama dobânzilor ridicate practicate de Banca Rusiei, ieftinirii petrolului şi aprecierii rublei.
Fostul lider al Partidului Laburist britanic, Jeremy Corbyn, a lansat o nouă formaţiune politică, denumită provizoriu Your Party, alături de fosta deputată laburistă Zarah Sultana.
Germania pregăteşte o strategie militară amplă pentru un posibil conflict cu Rusia, într-un moment în care Europa constată că războiul nu mai este un scenariu teoretic, ci o ameninţare concretă la frontierele sale, în timp ce Italia se ceartă pe ideea formării a unui contingent 10.000 de voluntari.
Dominic Fritz, lider al USR şi primar al municipiului Timişoara, acuză and #8222;bula extremisto-manipulativă and #8221; că a fabricat un nou fals, după ce naistul naţionalist Nicolae Voiculeţ l-a atacat public, susţinând că edilul ar fi eliminat din repertoriul Filarmonicii Banatul două colinde bazate pe versuri ale poetului legionar Radu Gyr, potrivit mass-media.
Aeronava Airbus A320 a companiei italiene Ita Airways, care îl transportă pe papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită oficială în Turcia şi Liban, va avea nevoie de înlocuirea unei componente, după un avertisment transmis de Airbus privind o eroare de software, potrivit EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
Cel puţin trei persoane au murit şi alte aproximativ 30 au fost rănite în urma unui nou atac lansat de Rusia asupra Kievului, bilanţul fiind revizuit în creştere faţă de datele iniţiale, care indicau un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a declarat sâmbătă într-o conferinţă de presă că beneficiază de susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan în cursa electorală, apreciind că acest lucru este firesc, întrucât şeful statului and #8222;nu este deasupra politicii and #8221;, conform Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
Ucraina a revendicat sâmbătă un atac asupra a două petroliere care operau în Marea Neagră şi care făceau parte din and #8222;flota fantomă and #8221; folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, potrivit AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Secretarul general al Partidului Socialist Muncitoresc Spaniol (PSOE) şi prim-ministrul Spaniei, Pedro Sanchez, a afirmat că victoria lui Zohran Mamdani în alegerile pentru primăria oraşului New York arată că and #8222;istoria nu este încă scrisă and #8221; şi că modelul social-democrat are un viitor solid, în pofida avansului formaţiunilor ultraconservatoare pe plan global.
Papa Leon a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră din Istanbul, unde şi-a scos pantofii în semn de respect, însă fără a se ruga, marcând prima sa intrare într-un lăcaş de cult musulman în calitate de lider al Bisericii Catolice, informează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, a acuzat sâmbătă Rusia că îşi continuă and #8222;planul de război and #8221;, în timp ce comunitatea internaţională discută iniţiative de pace, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Armata SUA a fost acuzată că a ucis supravieţuitorii unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri # Bursa
Armata americană a efectuat o a doua lovitură asupra unei ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în zona Caraibelor pe 2 septembrie, după ce a evaluat că primul atac nu îi ucisese pe toţi cei aflaţi la bord, au declarat surse familiarizate cu operaţiunea pentru CNN, de la care transmitem cele ce urmează.
Tendinţa de scădere a vaccinării permite reapariţia unor focare de rujeolă considerate eradicate, avertizează Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), potrivit News.ro, de la care transmitem cele ce urmează.
Zelenski a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru a discuta planul de pace # Bursa
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anunţat sâmbătă că o delegaţie condusă de Rustem Umerov, secretarul Consiliului naţional de securitate, se îndreaptă către Statele Unite pentru continuarea discuţiilor privind un acord de pace cu Rusia, potrivit presei internaţionale.
Preşedintele francez Emmanuel Macron a îndemnat vineri guvernul să dezvolte un cadru legislativ care să permită instanţelor să acţioneze rapid pentru a bloca ştirile false sau informaţiile care and #39;atacă and #39; demnitatea umană, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
China a lansat o campanie naţională de and #8222;inspecţie şi rectificare and #8221; a riscurilor de incendiu în clădirile înalte, la doar trei zile după tragedia din Hong Kong, unde un incendiu produs în complexul rezidenţial Wang Fuk Court s-a soldat cu 128 de morţi - cel mai grav sinistru de acest tip din 1948, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Cătălin Drulă: and #8222;Fac un apel la contracandidaţii mei Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă să facem măcar o dezbatere and #8221; # Bursa
Candidatul USR la primăria Capitalei, Cătălin Drulă, le cere contracandidaţilor săi, Ciprian Ciucu şi Daniel Băluţă, să participe la dezbateri în ultima săptămână de campanie sau să se retragă din competiţia electorală, argumentând că Bucureştiul nu are nevoie de un primar laş, potrivit unui comunicat al USR, de la care relatăm cele ce urmează.
Pieţele bursiere europene au închis vineri în teritoriu pozitiv, la capătul unei luni marcate de volatilitate accentuată, potrivit CNBC, de la care preluăm cele ce urmează.
Polonia vrea să cumpere activele Carrefour şi să lanseze un lanţ naţional de retail alimentar # Bursa
Ministerul polonez al Agriculturii a recomandat guvernului de la Varşovia achiziţionarea activelor Carrefour din Polonia, după ce retailerul francez şi-a anunţat intenţia de a se retrage de pe această piaţă, scrie Notes from Poland, de la care preluăm cele ce urmează. Autorităţile poloneze consideră că magazinele ar putea sta la baza unui lanţ naţional de retail alimentar, controlat de stat, capabil să contracareze and #8222;dominaţia lanţurilor de discount străine and #8221; şi să sprijine producătorii locali
Andrii Iermak, fostul şef de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a anunţat că intenţionează să plece pe front, după scandalul de corupţie care i-a forţat demisia. and #8222;Merg pe front şi sunt pregătit pentru orice represalii. Sunt un om cinstit şi corect. Am fost umilit, iar demnitatea mea nu a fost apărată, deşi mă aflu la Kiev din 24 februarie 2022 and #8221;, a scris acesta într-o scrisoare trimisă publicaţiei New York Post, informaţie confirmată şi de Kyiv Independent.
Presupusul autor al atacului de la Washington soldat cu moartea unei membre a Gărzii Naţionale şi rănirea altului rezervist urmează să fie inculpat de omor, a anunţat procuroarea capitalei federale americane, Jeanine Pirro, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Hyundai Motor Group şi Michelin au semnat un nou memorandum de înţelegere pentru dezvoltarea unei generaţii avansate de anvelope, potrivit Economica.net, de la care preluăm cele ce urmează. Cele două companii vor lucra împreună la realizarea unor anvelope cu rezistenţă scăzută la rulare şi performanţe superioare, folosind soluţii tehnologice de ultimă generaţie.
Grupul TTS - Venituri în creştere şi un profit de 14,3 milioane de lei în trimestrul al treilea # Bursa
* and #8221;Într-un context de piaţă dificil, TTS a continuat să se concentreze pe disciplină de cost, operare portuară şi diversificarea mixului de mărfuri and #8221;, se arată în raportul emitentuluiTransport Trade Services, grup de companii ce se ocupă cu transportul mărfurilor pe Dunăre şi operare portuară, a raportat o cifră de afaceri de 166,5 milioane de lei pentru trimestrul al treilea, cu 7,4% peste cea din acelaşi interval al anului trecut, în vreme ce profitul net s-a ridicat la 14,3 milioane de lei, faţă de o pierdere de 7,9 milioane de lei din perioada iulie-septembrie, conform raportării de ieri de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
Europa a înregistrat and #8222;progrese semnificative and #8221; în reducerea concentraţiilor de poluanţi atmosferici în ultimul deceniu (2014-2024), conform unui raport publicat vineri de Serviciul de Monitorizare a Atmosferei Copernicus (CAMS), informează EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Aproape 350 de persoane au murit în Indonezia, Thailanda şi Malaysia în urma inundaţiilor provocate de ploile torenţiale din ultimele zile, potrivit celor mai recente bilanţuri comunicate de autorităţile locale şi citate de AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, susţine că nu va fi introdusă nicio taxă pe sere sau solarii, punctând că această iniţiativă, and #8222;strecurată pe furiş în lege and #8221;, e în afara deciziei politice agreate de partidele care susţin Guvernul, potrivit unei postări pe pagina sa de Facebook, de la care relatăm cele ce urmează.
Mai multe zboruri au fost anulate după solicitarea Airbus de a actualiza software-ul aeronavelor A320 # Bursa
Zeci de zboruri au fost anulate începând de vineri seară, iar alte curse sunt aşteptate să înregistreze întârzieri sau anulări pe aeroporturi din întreaga lume în acest weekend, după ce Airbus a solicitat o actualizare software urgentă pentru and #8222;un număr semnificativ and #8221; de aeronave din familia A320, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Serviciul de Cetăţenie şi Imigrare al SUA (USCIS) a anunţat vineri suspendarea tuturor deciziilor privind cererile de azil, pe fondul tensiunilor generate de atacul armat de la Washington în care doi membri ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi, unul dintre ei decedând ulterior, conform dpa, de la care relatăm cele ce urmează.
O anchetă a fost deschisă după descoperirea unei arme de foc în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii, Clarisse Taron, confirmând informaţiile publicate de Derni and #232;res Nouvelles d and #39;Alsace, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
TradeVille: NIO raportează creşterea livrărilor în trimestrul al treilea, dar compania rămâne pe pierdere # Bursa
NIO a raportat rezultate financiare solide aferente trimestrului al treilea din 2025, cu livrări record de vehicule, pe fondul unei creşteri solide a marjelor, cele mai ridicate din ultimii trei ani.
Bundestagul, camera inferioară a parlamentului german, a aprobat vineri bugetul Germaniei pentru 2026, care prevede cheltuieli de 524 miliarde euro, fără a include fondurile speciale pentru apărare şi infrastructură, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
Trump a anunţat că îl va graţia pe fostul preşedinte al Hondurasului condamnat pentru trafic de droguri # Bursa
Donald Trump a declarat vineri că intenţionează să îl graţieze pe fostul preşedinte al Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, condamnat în 2024 la 45 de ani de închisoare în Statele Unite pentru trafic de droguri - o poziţionare surprinzătoare din partea unui lider american care a susţinut în mod repetat că duce and #8222;un război total and #8221; împotriva traficului de stupefiante, relatează Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
Gazprom a raportat un profit net de 134,2 miliarde de ruble (aproximativ 1,72 miliarde de dolari) în trimestrul al treilea, marcând o revenire pe plus după pierderea de 53 de miliarde de ruble consemnată în aceeaşi perioadă din 2024, când grupul fusese afectat de o taxă unică, transmite Reuters, de la care preluăm cele ce urmează.
* Profit net de 839,8 mil. RON, în creştere cu 537,4 mil. RON faţă de profitul de 302,4 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* EBITDA pozitivă în valoare de 1.732,3 mil. RON, în creştere cu 670,4 mil. RON faţă de EBITDA de 1.061,9 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* Venituri operaţionale - 8.918,9 mil. RON, în creştere cu 20,9%, comparativ cu 7.375,8 mil. RON în primele 9 luni ale anului 2024* Grad de realizare investiţii PIF - 369,8 mil. RON, în creştere cu 11,85%, respectiv cu 39,2 mil. RON faţă de 330,6 mil. RON la 9L 2024În primele nouă luni ale anului 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 63,1%, respectiv de 670,4 mil. RON, ajungând la o valoare de 1.732,3 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.061,9 mil, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care preluăm cele ce urmează.
Mihai Logofătu, CEO: and #8221;Paţa s-a mişcat greu - proiecte amânate, decizii întârziate, bugete blocate pentru perioade lungi; Partea bună este că aceste întârzieri nu au devenit anulări and #8221;
Un atac cu drone şi rachete ruseşti asupra capitalei ucrainene, Kiev, a ucis cel puţin o persoană şi a rănit alte şapte, au declarat oficialii oraşului, potrivit BBC, de la care transmitem cele ce urmează.
O delegaţie ucraineană se îndreaptă spre Statele Unite pentru discuţii suplimentare privind planul de pace promovat de preşedintele Donald Trump, potrivit Bloomberg, de la care transmitem cele ce urmează.
