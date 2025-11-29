Bayern Munchen a avut 80% posesie cu St Pauli, dar meciul s-a decis abia în prelungiri!

Sport.ro, 29 noiembrie 2025 19:50

Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
20:00
CFR Cluj a reacționat categoric după umilința cu FC Argeș Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.
Acum 30 minute
19:50
Meciul sezonului în Premier League? Revenire fabuloasă de la 0-2 și un gol ireal de la 43 de metri Sport.ro
Spectacol pur pe Stadium of Light!
19:50
Bayern Munchen a avut 80% posesie cu St Pauli, dar meciul s-a decis abia în prelungiri! Sport.ro
Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.
Acum 2 ore
19:00
Mario Camora, reacție fermă după eșecul drastic cu FC Argeș: "Rezultat mincinos!" Anunț crunt despre play-off Sport.ro
CFR Cluj a suferit o corecție severă în deplasare, sâmbătă seară, fiind învinsă fără drept de apel de FC Argeș, scor 0-3.
18:50
Dan Șucu râde! Victorie mare pentru Genoa și decizia cu privire la Nicolae Stanciu Sport.ro
Etapa 13 din Serie A continuă sâmbătă seara.
18:30
România are totuși o națională de fotbal care poate să bată Bosnia în preliminarii! Final incendiar în 2-1 astăzi Sport.ro
Succes important al reprezentativei Under 19 feminine.
18:30
Daniel Pancu a încremenit! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR la golul trei al lui FC Argeș Sport.ro
FC Argeș a marcat din nou în poarta lui CFR Cluj.
18:30
Valentin Mihăilă, din nou pe bancă: la câte meciuri privite a ajuns internaționalul român de când s-a transferat în Turcia Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a plecat vara trecută de la Parma și a semnat în Superliga Turciei cu Rizespor.
18:30
Obiectiv îndrăzneț în Ștefan cel Mare! Pop: "Vrem un trofeu și Europa!" Lecția prețioasă primită de la Hagi Sport.ro
Alex Pop, atacantul "câinilor", a vorbit deschis despre metamorfoza lui Dinamo în acest sezon și a dezvăluit mentalitatea pe care a deprins-o lucrând cu Gică Hagi și Dorinel Munteanu.
Acum 4 ore
18:00
Steaua - Dinamo ACUM! Spectacol total în ”Eternul derby” Sport.ro
Cele două mari rivale se întâlnesc în Divizia A1 de volei masculin.
17:30
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2 Sport.ro
Formația antrenată de Florin Maxim nu are rival în divizia secundă.
17:30
Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor în finala turneului ITF de la Trnava Sport.ro
Gabriela Ruse, în formă în ultimele zile ale sezonului de tenis.
17:30
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent Sport.ro
Ape tulburi pe „Giuseppe Meazza”.
17:20
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO) Sport.ro
Radu Drăgușin se apropie de revenirea din accidentare.
17:10
Marea gafă făcută de Liverpool: ”Nu i-am înțeles deloc! A fost o greșeală” Sport.ro
”Cormoranii” se situează pe locul 12 în clasament cu 18 puncte.
16:50
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie Sport.ro
Veste proastă pentru campioana Serbiei, după duelul intens cu FCSB.
16:50
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under” Sport.ro
Campionat din ce în ce mai dificil pentru tânăra echipă a clubului din Ștefan cel Mare.
16:40
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: ”Venim pe locul 1” Sport.ro
Roș-albaștrii nu au mai câștigat de la începutul lunii.
16:20
Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an în care a făcut trei milioane în tenis Sport.ro
Casper Ruud a făcut cele mai generoase cadouri, în pragul sărbătorilor de iarnă.
16:20
Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin Sport.ro
România, favorită clară și în meciul cu Japonia, din etapa a doua a grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.
Acum 6 ore
16:10
Dinamo vs Otelul, azi, 20:45. Echipe probabile + indisponibilii importanți pentru Dinamo + Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați este astăzi, de la 20:45, în etapa 18 din Superliga.
16:00
Elias Charalambous s-a săturat de întrebarea care i se pune la fiecare apariție: ”Domnul Gigi Becali a spus clar!” Sport.ro
Seria de evoluții modeste a celor de la FCSB pare că nu se mai termină, iar din acest motiv, în mod firesc, a apărut întrebarea dacă Gigi Becali va decide să ia măsuri drastice în ceea ce privește staff-ul tehnic. 
15:30
Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație Sport.ro
Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri de la 11 metri din lume. 
15:30
Vedeta Turciei e gata de transferul carierei, chiar înainte de meciul cu România! Sport.ro
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
15:30
"Cârtițe" în vestiarul lui FCSB! Charalambous a răbufnit: "De unde știți asta? Înseamnă că cineva vorbește!" Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul Constanța și a vorbit pe larg despre situația lui Siyabonga Ngezana.
15:10
Și-a bătut joc de înfățișarea adversarului, iar acum și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Go Ahead Eagles, fosta adversară a lui FCSB din Europa League, a anunțat sancțiunea dictată împotriva atacantului suedez Victor Edvardsen (29 de ani), după incidentele de la meciul cu VfB Stuttgart (0-4).
15:10
Rapid defilează către titlu? ”Are șanse mari. Nu văd un adversar” Sport.ro
Meciul dintre Rapid și Csikszereda s-a încheiat cu scorul de 4-1 și a deschis etapa cu numărul 18 din Superligă.
15:00
Andrei Nicolescu încinge spiritele: ”E mai important decât meciul cu FCSB” Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost programat sâmbătă, pe 6 decembrie, pe Arena Națională din București.
14:40
Abramovici rămâne cu cele 7 miliarde de dolari blocate într-un paradis fiscal european! Sport.ro
Oligarhul rus a fost sancționat pentru contribuția sa la efortul de război rusesc, după invadarea Ucrainei. 
14:30
Everton - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. Ambele echipe vin după victorii contra granzilor din Manchester Sport.ro
Everton și Newcastle se înfruntă sâmbătă, de la ora 19:30, pe Hill Dickinson Stadium, în runda a 13-a din Premier League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
14:20
Monaco – PSG, 18:00, LIVE VIDEO pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1 Sport.ro
Ligue 1 are programate trei meciuri în această seară, toate transmise LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
Acum 8 ore
14:10
Rezultatele din Liga 2: victorie clară pentru Steaua, eșec usturător pentru CS Dinamo Sport.ro
Campionatul din Liga 2 se apropie de faza play-off-ului și play-out-ului.
14:10
Albion Rrahmani, pus la zid înainte de revenirea în România: "Joacă fără chef! Fanii și-au pierdut răbdarea" Sport.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), fostul atacant de la Rapid, acum la Sparta Praga, va fi adversarul Universității Craiova în Conference League.
13:50
Revenire de senzație la echipa națională pentru barajul cu Turcia?! ”Ar fi un mare câștig” Sport.ro
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
13:40
Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu Sport.ro
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, Siyabonga Ngezana a fost cel mai criticat jucător al lui FCSB.
13:20
Manchester City - Leeds, LIVE pe VOYO de la 17:00. Haaland, față în față cu fosta echipă a tatălui său Sport.ro
Runda a 13-a din Premier League debutează sâmbătă, în direct pe VOYO, cu trei partide.
13:00
Vestea uriașă venită din străinătate! Internaționalul român poate ajunge în Superliga: ”Becali a zis că nu știe cine e!” Sport.ro
Internaționalul român ar putea ajunge în Superliga.
13:00
Rafael Nadal, președinte al clubului Real Madrid? Fostul tenismen s-a pronunțat deschis: ce a spus despre Perez Sport.ro
Recomandat în urmă cu un an pentru poziția de președinte al clubului Real Madrid, Rafael Nadal a abordat subiectul cu deschidere.
12:40
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii” Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ultimul anunț făcut de Gigi Becali.
12:20
Umit Akdag, pe cale să dea lovitura chiar înainte de Turcia - România! Sport.ro
Umit Akdag (22 de ani), fostul căpitan al naționalei U21 a României, este titular meci de meci la Alanyaspor, iar în iarnă ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei.
Acum 12 ore
12:10
Se retrage?! Sergio Ramos își încheie contractul și a luat decizia în legătură cu viitorul său Sport.ro
Sergio Ramos este jucătorul celor de la Monterrey din iunie 2025.
12:10
Numele lui Zeljko Kopic a ajuns pe masa arabilor: ”Există ceva interes” Sport.ro
Zeljko Kopic (48 de ani) a avut rezultate remarcabile la Dinamo în cei doi ani petrecuți la ”cârma” echipei.
12:00
Cultura excepțiilor: câte românce se pregătesc să încheie anul în top 100 WTA Sport.ro
România, în regres în clasamentul WTA.
11:50
Fabregas a refuzat-o pe Inter în vară, iar acum a spus ce crede despre echipa lui Chivu Sport.ro
Cesc Fabregas (38 de ani) face o treabă excelentă în Serie A și s-a apropiat în clasament de granzii Italiei.
11:30
”Suntem sub toate normele posibile!”. A spus direct de ce avem un singur fotbalist român în Premier League Sport.ro
Costel Pană (58 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
11:20
Tottenham – Fulham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Cu o victorie, Spurs se poate apropia de podium Sport.ro
Tottenham se duelează cu Fulham pe teren propriu, în etapa cu numărul 13 din Premier League.
11:10
România - Japonia, de la 19:00. Cu o victorie, tricolorele se califică în Main Round Sport.ro
România va înfrunta Japonia, la Rotterdam, sâmbătă seară, de la ora 19:00, în runda a doua din grupa preliminară A de la Campionatul Mondial de handbal feminin.
11:10
Cea mai puternică femeie din lume și-a pierdut titlul pentru că e considerată bărbat! Sport.ro
În perioada 20-23 noiembrie, la Arlington (Texas, SUA), s-a acordat titlul World’s Strongest Woman.
11:00
FC Argeș - CFR Cluj, ora 16:30, LIVE TEXT. Ardelenii aleargă după un loc de play-off Sport.ro
Meciul dintre FC Argeș și CFR Cluj este programat de la ora 16:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:40
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală Sport.ro
FC Barcelona a câștigat titlul în sezonul precedent, primul cu Hansi Flick pe bancă, iar ambițiile au fost mari pentru această stagiune.
