Meciul sezonului în Premier League? Revenire fabuloasă de la 0-2 și un gol ireal de la 43 de metri
Sport.ro, 29 noiembrie 2025 19:50
Spectacol pur pe Stadium of Light!
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 15 minute
20:00
FC Argeș s-a impus cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.
Acum 30 minute
19:50
19:50
Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.
Acum 2 ore
19:00
Mario Camora, reacție fermă după eșecul drastic cu FC Argeș: "Rezultat mincinos!" Anunț crunt despre play-off # Sport.ro
CFR Cluj a suferit o corecție severă în deplasare, sâmbătă seară, fiind învinsă fără drept de apel de FC Argeș, scor 0-3.
18:50
Etapa 13 din Serie A continuă sâmbătă seara.
18:30
România are totuși o națională de fotbal care poate să bată Bosnia în preliminarii! Final incendiar în 2-1 astăzi # Sport.ro
Succes important al reprezentativei Under 19 feminine.
18:30
Daniel Pancu a încremenit! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR la golul trei al lui FC Argeș # Sport.ro
FC Argeș a marcat din nou în poarta lui CFR Cluj.
18:30
Valentin Mihăilă, din nou pe bancă: la câte meciuri privite a ajuns internaționalul român de când s-a transferat în Turcia # Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a plecat vara trecută de la Parma și a semnat în Superliga Turciei cu Rizespor.
18:30
Obiectiv îndrăzneț în Ștefan cel Mare! Pop: "Vrem un trofeu și Europa!" Lecția prețioasă primită de la Hagi # Sport.ro
Alex Pop, atacantul "câinilor", a vorbit deschis despre metamorfoza lui Dinamo în acest sezon și a dezvăluit mentalitatea pe care a deprins-o lucrând cu Gică Hagi și Dorinel Munteanu.
Acum 4 ore
18:00
Cele două mari rivale se întâlnesc în Divizia A1 de volei masculin.
17:30
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2 # Sport.ro
Formația antrenată de Florin Maxim nu are rival în divizia secundă.
17:30
Gabriela Ruse, în formă în ultimele zile ale sezonului de tenis.
17:30
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent # Sport.ro
Ape tulburi pe „Giuseppe Meazza”.
17:20
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO) # Sport.ro
Radu Drăgușin se apropie de revenirea din accidentare.
17:10
”Cormoranii” se situează pe locul 12 în clasament cu 18 puncte.
16:50
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie # Sport.ro
Veste proastă pentru campioana Serbiei, după duelul intens cu FCSB.
16:50
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under” # Sport.ro
Campionat din ce în ce mai dificil pentru tânăra echipă a clubului din Ștefan cel Mare.
16:40
Roș-albaștrii nu au mai câștigat de la începutul lunii.
16:20
Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an în care a făcut trei milioane în tenis # Sport.ro
Casper Ruud a făcut cele mai generoase cadouri, în pragul sărbătorilor de iarnă.
16:20
Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin # Sport.ro
România, favorită clară și în meciul cu Japonia, din etapa a doua a grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.
Acum 6 ore
16:10
Dinamo vs Otelul, azi, 20:45. Echipe probabile + indisponibilii importanți pentru Dinamo + Analiza lui Dan Chilom # Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați este astăzi, de la 20:45, în etapa 18 din Superliga.
16:00
Elias Charalambous s-a săturat de întrebarea care i se pune la fiecare apariție: ”Domnul Gigi Becali a spus clar!” # Sport.ro
Seria de evoluții modeste a celor de la FCSB pare că nu se mai termină, iar din acest motiv, în mod firesc, a apărut întrebarea dacă Gigi Becali va decide să ia măsuri drastice în ceea ce privește staff-ul tehnic.
15:30
Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație # Sport.ro
Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri de la 11 metri din lume.
15:30
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
15:30
"Cârtițe" în vestiarul lui FCSB! Charalambous a răbufnit: "De unde știți asta? Înseamnă că cineva vorbește!" # Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul Constanța și a vorbit pe larg despre situația lui Siyabonga Ngezana.
15:10
Go Ahead Eagles, fosta adversară a lui FCSB din Europa League, a anunțat sancțiunea dictată împotriva atacantului suedez Victor Edvardsen (29 de ani), după incidentele de la meciul cu VfB Stuttgart (0-4).
15:10
Meciul dintre Rapid și Csikszereda s-a încheiat cu scorul de 4-1 și a deschis etapa cu numărul 18 din Superligă.
15:00
Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost programat sâmbătă, pe 6 decembrie, pe Arena Națională din București.
14:40
Oligarhul rus a fost sancționat pentru contribuția sa la efortul de război rusesc, după invadarea Ucrainei.
14:30
Everton - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. Ambele echipe vin după victorii contra granzilor din Manchester # Sport.ro
Everton și Newcastle se înfruntă sâmbătă, de la ora 19:30, pe Hill Dickinson Stadium, în runda a 13-a din Premier League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
14:20
Ligue 1 are programate trei meciuri în această seară, toate transmise LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
Acum 8 ore
14:10
Campionatul din Liga 2 se apropie de faza play-off-ului și play-out-ului.
14:10
Albion Rrahmani, pus la zid înainte de revenirea în România: "Joacă fără chef! Fanii și-au pierdut răbdarea" # Sport.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), fostul atacant de la Rapid, acum la Sparta Praga, va fi adversarul Universității Craiova în Conference League.
13:50
Revenire de senzație la echipa națională pentru barajul cu Turcia?! ”Ar fi un mare câștig” # Sport.ro
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
13:40
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, Siyabonga Ngezana a fost cel mai criticat jucător al lui FCSB.
13:20
Manchester City - Leeds, LIVE pe VOYO de la 17:00. Haaland, față în față cu fosta echipă a tatălui său # Sport.ro
Runda a 13-a din Premier League debutează sâmbătă, în direct pe VOYO, cu trei partide.
13:00
Vestea uriașă venită din străinătate! Internaționalul român poate ajunge în Superliga: ”Becali a zis că nu știe cine e!” # Sport.ro
Internaționalul român ar putea ajunge în Superliga.
13:00
Rafael Nadal, președinte al clubului Real Madrid? Fostul tenismen s-a pronunțat deschis: ce a spus despre Perez # Sport.ro
Recomandat în urmă cu un an pentru poziția de președinte al clubului Real Madrid, Rafael Nadal a abordat subiectul cu deschidere.
12:40
Valeriu Iftime își pune mâinile în cap după anunțul lui Becali: ”Dacă face asta, pierd toți banii” # Sport.ro
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a reacționat după ultimul anunț făcut de Gigi Becali.
12:20
Umit Akdag (22 de ani), fostul căpitan al naționalei U21 a României, este titular meci de meci la Alanyaspor, iar în iarnă ar putea face pasul la unul dintre granzii Turciei.
Acum 12 ore
12:10
Se retrage?! Sergio Ramos își încheie contractul și a luat decizia în legătură cu viitorul său # Sport.ro
Sergio Ramos este jucătorul celor de la Monterrey din iunie 2025.
12:10
Zeljko Kopic (48 de ani) a avut rezultate remarcabile la Dinamo în cei doi ani petrecuți la ”cârma” echipei.
12:00
România, în regres în clasamentul WTA.
11:50
Cesc Fabregas (38 de ani) face o treabă excelentă în Serie A și s-a apropiat în clasament de granzii Italiei.
11:30
”Suntem sub toate normele posibile!”. A spus direct de ce avem un singur fotbalist român în Premier League # Sport.ro
Costel Pană (58 de ani) a fost invitatul lui Andru Nenciu la emisiunea Poveștile Sport.ro.
11:20
Tottenham – Fulham, 22:00, LIVE VIDEO pe VOYO. Cu o victorie, Spurs se poate apropia de podium # Sport.ro
Tottenham se duelează cu Fulham pe teren propriu, în etapa cu numărul 13 din Premier League.
11:10
România va înfrunta Japonia, la Rotterdam, sâmbătă seară, de la ora 19:00, în runda a doua din grupa preliminară A de la Campionatul Mondial de handbal feminin.
11:10
În perioada 20-23 noiembrie, la Arlington (Texas, SUA), s-a acordat titlul World’s Strongest Woman.
11:00
Meciul dintre FC Argeș și CFR Cluj este programat de la ora 16:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
10:40
Lista de transferuri a Barcelonei a scăpat în presă: zece jucători pentru o reconstrucție totală # Sport.ro
FC Barcelona a câștigat titlul în sezonul precedent, primul cu Hansi Flick pe bancă, iar ambițiile au fost mari pentru această stagiune.
