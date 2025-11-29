Jordan Bardella a fost agresat în timpul unei sesiuni de autografe în Franţa

11:20

* Profit net de 839,8 mil. RON, în creştere cu 537,4 mil. RON faţă de profitul de 302,4 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* EBITDA pozitivă în valoare de 1.732,3 mil. RON, în creştere cu 670,4 mil. RON faţă de EBITDA de 1.061,9 mil. RON din primele 9 luni ale anului 2024* Venituri operaţionale - 8.918,9 mil. RON, în creştere cu 20,9%, comparativ cu 7.375,8 mil. RON în primele 9 luni ale anului 2024* Grad de realizare investiţii PIF - 369,8 mil. RON, în creştere cu 11,85%, respectiv cu 39,2 mil. RON faţă de 330,6 mil. RON la 9L 2024În primele nouă luni ale anului 2025, la nivelul Grupului Electrica, EBITDA a înregistrat o creştere de 63,1%, respectiv de 670,4 mil. RON, ajungând la o valoare de 1.732,3 mil. RON, comparativ cu valoarea de 1.061,9 mil, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care preluăm cele ce urmează.