Gaza: Peste 70.000 de morți de la începutul războiului cu Israelul, 354 după armistițiul din 10 octombrie

Newsweek.ro, 29 noiembrie 2025 19:50

Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 70.100, dintre care ...

Acum 5 minute
20:10
Hackeri chinezi folosesc AI Claude pentru atacuri cibernetice automate, experții analizează autonomia Newsweek.ro
Cercetătorii Anthropic susțin că un grup de spionaj cibernetic susținut de statul chinez a folosit m...
Acum 30 minute
19:50
Gaza: Peste 70.000 de morți de la începutul războiului cu Israelul, 354 după armistițiul din 10 octombrie Newsweek.ro
Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 70.100, dintre care ...
Acum o oră
19:40
Oscar Piastri câștigă cursa sprint din Marele Premiu al Qatarului, înaintea lui George Russell și Lando Norris Newsweek.ro
Australianul de la McLaren a reușit victoria sâmbătă în Qatar, urcând pe primul loc în cursa sprint ...
19:20
Catalonia închide un parc după confirmarea pestei porcine africane la mai mulți mistreți lângă Barcelona Newsweek.ro
Autoritățile regionale au blocat accesul într-o zonă protejată de lângă Barcelona după confirmarea a...
Acum 2 ore
19:10
Bombă GBU-39 neexplodată în Liban. Washington cere predarea imediată a armamentului sensibil Newsweek.ro
Statele Unite solicită recuperarea dispozitivului pentru a preveni ca tehnologia avansată a bombei s...
19:00
Gabriel Biriş: Execuţia arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare. Suntem mai optimişti Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, spune că execuţia ...
18:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre politica fiscală, stabilitatea financiară şi buclele diabolice Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, vorbeşte despre legătura dintre politica fiscală, stabilita...
18:20
Ce surpriză le face Petrom clienţilor, de Ziua Naţională? Miza este de 30 de bani pe litru Newsweek.ro
Ce surpriză le face compania OMV Petrom clienţilor săi, de Ziua Naţională a României? Miza este de 3...
Acum 4 ore
18:00
Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, la gazele ce se extrag din Marea Neagră Newsweek.ro
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, dar și cele al...
17:30
681.900.000 de lei este profitul net consolidat Transgaz, care şi-a triplat valoarea de piaţă Newsweek.ro
681.900.000 de lei este profitul net consolidat al companiei Transgaz, care şi-a triplat astfel valo...
17:00
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus? Newsweek.ro
Decembrie este o lună cu mari cheltuieli, așa că unii pensionari iau bani în plus la pensie sub form...
16:40
Sfântul Andrei: La noapte strigoii din altă lume umblă liberi printre oameni. Newsweek.ro
Duminică, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și ...
16:20
Surpriză pe piața auto second-hand: mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor. Care este motivul Newsweek.ro
Chiar și pe piața românească, unde mulți cumpărători caută mașini cât mai noi și cu kilometraj redus...
Acum 6 ore
15:50
Ce mașini de 187.000 de lei/ bucata a cumpărat anul acesta Poliția Română? La ce sunt folosite? Newsweek.ro
Poliția Română are în dotare aproximativ 17.000 de vehicule, inclusiv motociclete. Cele mai noi cost...
15:30
Cum a ajuns văduva unui interlop român șefa unui clan mafiot care a terorizat Spania. Ce face acum Newsweek.ro
O româncă a devenit "Regina din Madrid", șefa unui clan violent care a terorizat Spania după moartea...
15:10
Horoscop decembrie. Ce Sărbători vei avea? Pești, Balanță - probleme, Scopion - bani, Fecioară - confuzie Newsweek.ro
Cum va arăta ultima lună a anului 2025 pentru tine? Horoscop decembrie. Ce final de an vei avea? Peș...
14:50
Motivul pentru care trebuie să pui un castron cu apă în curte în luna decembrie. Trebuie să adaugi și o piatră Newsweek.ro
În luna decembrie, când temperaturile scad brusc iar zăpada acoperă totul în jur, păsările rămân ade...
14:40
De ce ne simțim bine când facem sport Newsweek.ro
Lene de dimineață, gri de noiembrie la geam, mușchii dor de la frig și de stat la birou, parcă și pa...
Acum 8 ore
14:10
Care pensionari au ieșit la pensie cu 40.000 lei/lună, deși au avut 30.000 lei ultimul salariu? Mii de cazuri Newsweek.ro
În România, sunt mii de cazuri de pensionari care au ieșit la pensie cu sume mult mai mari de bani d...
13:50
Rujeola revine îngrijorător în Europa și în lume. OMS trage semnalul de alarmă din cauza scăderii vaccinării Newsweek.ro
Rujeola, o boală prevenibilă prin vaccin, înregistrează o revenire alarmantă în Europa și la nivel g...
13:40
Sfântul Andrei și Ziua Națională, marcate prin slujbe speciale la Catedrala Mântuirii Neamului Newsweek.ro
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, prec...
13:20
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin îl manipulează pe Donald Trump și nu vrea pace” Newsweek.ro
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin manipulează Donald Trump și nu vrea pace”...
13:10
Mii de georgieni protestează la Tbilisi la un an de la blocarea negocierilor țării cu Uniunea Europeană Newsweek.ro
Sute de mii de georgieni au ieșit pe străzile Tbilisiului pentru a marca un an de la blocarea negoci...
12:50
Unitatea 2 de la Cernavodă revine la puterea nominală după remedierea unei pompe de apă de alimentare Newsweek.ro
Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă a revenit la puterea nominală sâmbătă dimineață, după ce s...
12:40
Mobilizare de forțe în minivacanța de 1 Decembrie: 5.000 de pompieri și 3.500 de polițiști Newsweek.ro
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în minivacanța de 1 Decembrie pentru a interv...
12:20
Trump promite grațierea fostului președinte al Hondurasului, condamnat la 45 de ani pentru trafic de droguri Newsweek.ro
Un mesaj postat de Donald Trump pe propria rețea socială a stârnit controverse în Honduras, după ce ...
Acum 12 ore
12:10
Fostul pilot F1 Adrian Sutil, arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri Newsweek.ro
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1 și fost apropiat al lui Lewis Hamilton, a fost reținut de auto...
11:50
Cum a trimis un român din Spania, două arme letale în țară? Cine l-a dat de gol? Newsweek.ro
Un bărbat este anchetat pentru contrabandă după ce a trimis din Spania în România, două arme letale....
11:50
Alertă la Strasbourg. Un pistol şi muniţie au fost găsite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun Newsweek.ro
Un pistol și muniție au fost descoperite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun din Strasbou...
11:40
Grindeanu, despre temerile fermierilor: „Nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii!” Newsweek.ro
Sorin Grindeanu afirmă că nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și ...
11:20
Decizia radicală luată de șeful de cabinet al lui Zelenski la o zi după ce a demisionat. Unde pleacă Yermak? Newsweek.ro
Yermak, fostul șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski a luat o decizie radicală la o zi după ce și...
11:00
De ce pierzi colagen chiar și când ești tânăr. Vitamina A sau C stimulează producția acestuia? Newsweek.ro
Chiar și la vârste fragede, organismul nostru începe să piardă colagen, proteina esențială pentru el...
10:50
Dispozitivele tale te pot spiona și folosesc date tale. Cum să-ți dai seama că ești „urmărit” în casa ta? Newsweek.ro
Unii experți spun că dispozitivele pe care le ai în casă, de la telefoane și televizoare inteligente...
10:40
METEO Alertă de vreme rea în 13 județe și București. Unde va ninge? Newsweek.ro
Meteorologii au emis o alertă de ploi, lapoviță și ninsoare în 13 județe și București. În unele zone...
10:30
Alertă în Republica Moldova. Două drone rusești au intrat în spațiul aerian al țării Newsweek.ro
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autoritățil...
10:10
Canonizare Arsenie Boca. 24 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală. Un adult și un copil, la spital Newsweek.ro
24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţ...
10:00
Putin și respectarea drepturilor omului: Rusia a declarat indezirabilă organizația Human Rights Watch Newsweek.ro
Rusia a adăugat Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile. ONG-ul a declarat că acțiun...
09:40
În ciuda taxelor vamale de 50% ale lui Trump, economia Indiei accelerează puternic. Pe ce se bazează? Newsweek.ro
Economia Indiei accelerează puternic, crescând cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în ciud...
09:20
Haos, în transporturile aeriene. Airbus a chemat urgent în service 6.000 de avioane A320. Care e problema? Newsweek.ro
Airbus a chemat urgent în service peste 6.000 de avioane A320. Operațiune de recall fără precedent a...
09:10
VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase din lume Newsweek.ro
Ediția 2025 a Nürnberger Christkindlesmarkt, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase târguri de C...
08:40
VIDEO Rapid a îngenunchiat Csikszereda, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Superligă Newsweek.ro
Rapid a îngenunchiat Csikszereda în Giulești, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Sup...
08:30
Atenție, șoferi! Ocoliți zona Arcul de Triumf din București! Se face repetiția pentru parada de 1 Decembrie Newsweek.ro
Atenție, șoferi! Sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf are loc ...
08:20
Argint și bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori Newsweek.ro
Un tânăr jucător extraordinar, două medalii. A obținut argint și bronz pentru România la Campionate...
08:10
Ce ar presupune ca transportul public să devină alternativă în București? Vehicule de 1.600.000.000 €! Newsweek.ro
Bucureștiul e în fruntea top-urilor orașelor din Europa cu trafic de coșmar. Iar specialiștii în mob...
08:00
Cum să faci sarmalele mai gustoase pentru Postul Crăciunului. Frunze de varză murată sau viță de vie? Newsweek.ro
Vrei să pregătești sarmale de Postul Crăciunului care să fie cu adevărat gustoase? Secretul începe d...
07:50
La ce temperatură nu mai au voie pisicile afară? Le învelești în pături și le încălzești pernuțele Newsweek.ro
Când temperaturile scad periculos de mult, pisicile au nevoie de grijă specială. Învelește-le în păt...
07:40
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Nu ai nevoie de cuie – folosește fir de pescuit Newsweek.ro
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Decorarea casei de sărbători nu mai înse...
07:30
Amendă 7.500 de lei dacă folosești petarde. Care este locul unde este strict interzis să le aprinzi Newsweek.ro
Utilizarea petardelor îți poate aduce o amendă de până la 7.500 de lei, iar riscul crește și mai mul...
07:20
De ce își aleg românii nume de copii Andrei sau Andreea? Cei mai mulți se nasc în luna noiembrie. Ce înseamnă? Newsweek.ro
De ce să-ți botezi copilul cu numele Andrei sau Andreea? Cei mai mulți sunt născuți în luna noiembri...
Acum 24 ore
07:10
Horoscop 30 noiembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu provocări Capricornilor. Fecioarele, probleme în relație Newsweek.ro
Horoscop 30 noiembrie. Luna în Berbec aduce o zi cu provocări Capricornilor. Fecioarele au probleme ...
