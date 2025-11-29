Vizita lui Ronaldinho la Iași, un eșec total: asistență redusă și organizarea a fost la pământ

13:30

Cosmin Ciotloș, 41 de ani, critic literar, scriitor și profesor, a vorbit cu Gazeta Sporturilor despre pasiunea lui pentru fotbal, în special pentru Rapid București. De ce n-a mai mers Cosmin, totuși, pe stadion din martie 2024? Cum a ajuns să vadă de două ori Rapidul la lucru - o dată la Casa Scriitorilor din Neptun și a doua oară chiar în Giulești - alături de poeta Nora Iuga, născută în ianuarie 1931, când Rapidulețul avea doar opt ani?Și de ce Lupu, și nu Sabău? ...