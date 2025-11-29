Sediul France Télévisions, la Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă

15:20

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, în urma lucrărilor de la Paltinu, ea arătând că nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă. Ministrul anunţă că a dispus directorului general ANAR convocarea unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acţiune pentru ca pe viitor aceste situaţii să fie evitate. Ministrul Mediului mai spune că o să trimită şi Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia şi pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situaţie.