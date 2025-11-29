Dâmboviţa: Şofer dus la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator. Testul de alcoolemie a arătat că bărbatul era beat
News.ro, 29 noiembrie 2025 20:20
Un bărbat a ajuns la spital, după ce a intrat cu autoturismul într-un buldoexcavator staţionat în afara părţii carosabile, pe un drum din judeţul Dâmboviţa. Testul de alcoolemie pe care i l-au făcut poliţiştii a arătat că bărbatul era în stare avansată de ebrietate.
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP.
Testul de sânge care promite să depisteze peste 50 de cancere: Ce indică cele mai recente rezultate # News.ro
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei. Un astfel de instrument ar putea, în teorie, să îmbunătăţească screeningul de rutină pentru cancer, deoarece tratamentele au cele mai mari şanse de succes când boala este identificată în stadii incipiente.
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei / S-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători: 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunţă Palatul Élysée, reltează BFMTV.
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz: Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar. Şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că “primarul neamţ interzice colinde româneşti” # News.ro
Primarul Timişoarei, Dominic Fritz, răspunde sâmbătă acuzaţiilor care i se aduc că a interzis Crăciunul, arătând că ”Filarmonica Banatul a decis să nu mai cânte, la un concert, două piese bazate pe versurile lui Radu Gyr, poet legionar şi bubuie netul marş/televiziunile ruseşti că primarul neamţ interzice colinde româneşti”. Fritz arată că el nu are nicio treabă cu această decizie şi că a aflat din presă despre ea.
Trei reprezentanţi ai României au fost aleşi, sâmbătă, în structurile European Gymnastics, forul continental de gimnastică.
Consilier al premierului pe probleme de Educaţie, despre programa de limba română pentru clasa a IX-a: Pare mai degrabă croită pe orizontul de nevoi al studenţilor din anul întâi de la Facultatea de Litere decât pe acela al adolescenţilor # News.ro
Luciana Antoci, consilier al premierului ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu.
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
Echipa germană Bayern Munchen a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia St Pauli, în etapa a 12-a din Bundesliga. Cele două goluri ale desprinderii au fost marcate în prelungirile partidei.
Horaţiu Feşnic, Szabolcs Kovacs şi Rareş Vidican arbitrează meciurile de duminică din Superliga # News.ro
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, duminică, în etapa a 18-a a Superligii:
Ministerul Educaţiei, despre un studiu recent al World Vision România, pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani: Aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată iar 13% au fumat # News.ro
Ministerul Educaţiei arată, sâmbătă, că potrivit unui studiu recent al World Vision România, reprezentativ pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, a arătat că aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat. Ministerul mai arată că Studiul ESPAD 2024 (Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) a arătat scoruri îngrijorătoare ale adolescenţilor români în privinţa unor comportamente adictive (ex.: alcool, droguri, fumat, jocuri de noroc, navigare online).
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă.
Cristian Diaconescu: Dacă ar apărea o recunoaştere de facto a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă # News.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore.
Echipa italiană Genoa, patronată de românul Dan Şucu, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, scor 2-1, de ”lanterna roşie”, Hellas Verona, în etapa a 13-a.
Papa Leon al XIV-lea a vizitat sâmbătă Moscheea Albastră, la Istanbul, o bijuterie emblematică a oraşului şi un monument otoman celebru, a cărui istorie i-a fost prezentată, fără să se reculeagă în moschee, spre deosebire de predecesorul său Francisc, relatează AFP.
Covasna: Coliziune între un autoturism şi o căruţă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni / 4 persoane din căruţă au fost rănite / Traficul rutier, întrerupt în ambele sensuri # News.ro
O coliziune între un autoturism şi o căruţă a avut loc sâmbătă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni, 4 persoane din căruţă fiind rănite. Traficul rutier a fost întrerupt în ambele sensuri, iar răniţii primesc îngrijiri medicale.
Luis Vidal, preşedintele clubului Deportivo Recoleta, a intrat în joc la meciul echipei sale împotriva Nacional, în campionatul paraguayan. La 51 de ani, el este cel mai în vârstă jucător care a disputat un meci în prima divizie din ţara sa, relatează L'Equipe.
Circulaţie oprită pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localităţii Boiţa, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe suprafaţa de rulare # News.ro
Circulaţia rutieră este oprită temporar, sâmbătă, pe DN 7 Râmnicu Vâlcea-Sibiu, în afara localităţii Boiţa, din judeţul Sibiu, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe suprafaţa de rulare.
Cluj-Napoca se luminează de Ziua Naţională a României: „Corul Îngerilor", „Pădurea de Crăciun" şi cupola din Piaţa Unirii oferă spectacole multimedia speciale în zonele pietonale din centrul oraşului # News.ro
Cluj-Napoca celebrează Ziua Naţională a României printr-o serie de manifestări publice, concerte şi spectacole pentru întreaga comunitate. În acest an, Primăria a instalat noi ansambluri luminoase multimedia în zonele pietonale din centrul oraşului pentru „un plus de magie" cu ocazia sărbătorilor de iarnă. De 1 Decembrie, programul instalaţiilor va fi unul special, cu muzică tematică dedicată Zilei Naţionale, sincronizată pe jocurile de lumini, anunţă primăria.
Dâmboviţa: Intervenţii ale pompierilor în cinci localităţi, unde s-au produs inundaţii în urma ploii torenţiale # News.ro
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Dâmboviţa au intervenit, sâmbătă, în cinci localităţi ale judeţului, unde s-au produs inundaţii în urma ploii torenţiale.
Timişoara: Un copil de 8 ani şi părinţii lui, răniţi într-un accident rutier / Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului şi este căutat de poliţie # News.ro
O fetiţă de 8 ani şi ambii părinţi ai acesteia au fost răniţi şi duşi la spital, după ce şoferul unei maşini a intrat pe contrasens pe o stradă din Timişoara şi a provocat un accident rutier. Şoferul vinovat a fugit de la locul accidentului, iar acum poliţiştii îl caută.
Australianul Oscar Piastri (McLaren) a câştigat sâmbătă cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului, devansându-i pe britanicul George Russell (Mercedes) şi pe coechipierul său Lando Norris.
Marcel Ciolacu: Este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii! Mă voi bate împotriva acestei aberaţii # News.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii. Ciolacu anunţă că se va bate împotriva acestei aberaţii, precizând că taxarea românilor care cultivă legume în anexe gospodăreşti nu aduce mai nimic la buget, dar provoacă o nemulţumire socială uriaşă şi dă senzaţia oamenilor că statul vrea doar să îi jupoaie.
Trump cere ”companiilor aeriene, piloţilor, traficanţilor de droguri şi persoane” să considere ”complet închis” spaţiul aerian al Venezuelei # News.ro
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, ”toate companiile aeriene, piloţii, traficanţii de droguri şi de persoane” ”să considere SPAŢIUL AERIAN DE DEASUPRA ŞI DIN JURUL VENEZUELEI CA FIIND ÎN ÎNREGIME ÎNCHIS”, relatează AFP.
„Arbitrii au favorizat întotdeauna Realul”: afirmă Joan Laporta într-un răspuns pentru Florentino Pérez # News.ro
Florentino Perez a primit un răspuns acid din partea preşedintelui FC Barcelona, Joan Laporta, care consideră că Real Madrid „a depăşit limita” prin ultimele sale declaraţii.
Echipa Corvinul Hunedoara a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-2, formaţia CS Afumaţi, în etapa a 15-a din Liga 2.
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare anunţă discuţii cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pentru reeşalonarea angajamentelor şi redefinirea proiectelor angajate de România # News.ro
Ministerul Educaţiei şi Cercetării - Autoritatea Naţională pentru Cercetare anunţă că poartă discuţii cu Agenţia Spaţială Europeană (ESA) pentru reeşalonarea angajamentelor şi redefinirea proiectelor angajate de România. Instituţia arată că România şi-a achitat constant şi fără întârzieri taxa obligatorie de membru, dar în ultimii ani, însă, au fost semnate o serie de angajamente suplimentare, pentru diverse programe opţionale, care au ridicat contribuţia anuală a ţării la aproximativ 200 - 250 milioane de lei.
Zelenski anunţă că a trimis negociatori în SUA să discute planul de pace al lui Trump. ”Obiectivul este clar: definirea rapidă şi concretă a măsurilor necesare care să permită sfârşitul războiului” # News.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează AFP.
UPDATE - Prahova: Zeci de mii de oameni din 12 localităţi, fără apă potabilă. Consiliul Judeţean susţine că problema este barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii/ Anunţul ministrului Mediului # News.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie: La capătul a 5 luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte pe toţi! # News.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, arătând că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte pe toţi.
O cisternă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL), înmatriculată în Ucraina s-a răsturnat, sâmbătă după amiază, pe un drum din judeţul Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că cisterna nu are fisuri, nu există risc de explozie şi nu au fost raportate victime.
Ministrul Mediului: Am aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, în urma lucrărilor de la Paltinu. O lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă / Voi trimite Corpul de Control # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, spune că a aflat direct de la primarii din Prahova şi Dâmboviţa că mai multe localităţi au rămas fără apă, în urma lucrărilor de la Paltinu, ea arătând că nu e doar o problemă tehnică, ci o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă. Ministrul anunţă că a dispus directorului general ANAR convocarea unei şedinţe de urgenţă cu ABA, ESZ Prahova şi Hidroelectrica, pentru a stabili imediat planul de acţiune pentru ca pe viitor aceste situaţii să fie evitate. Ministrul Mediului mai spune că o să trimită şi Corpul de Control al Ministerului Mediului pentru a verifica modul în care a fost gestionată situaţia şi pentru a identifica persoanele vinovate pentru această situaţie.
Un suporter al echipei Palmeiras a murit sâmbătă la Lima, cu câteva ore înainte de finala Copa Libertadores, Liga Campionilor sud-americană, cu formaţia Flamengo.
Suceava: Şapte persoane, între care trei copii, implicate într-un accident rutier produs pe DN 17 - FOTO # News.ro
Şapte persoane, între care trei copii, au fost implicate într-un accident rutier produs sâmbătă după amiază pe drumul naţional 17, în localitatea suceveană Ilişeşti. La locul evenimentului au fost trimise mai multe echipaje medicale.
Premieră în biomedicină: Cercetătorii au creat în laborator o măduvă osoasă umană funcţională # News.ro
Oamenii de ştiinţă au creat un model uman de măduvă osoasă care a reuşit să producă celule sanguine în mod susţinut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă.
SBU revendică atacuri cu drone navale de tip ”Baby Sea” vizând două petroliere ale flotei fantome ruse la Marea Neagră, într-o operaţiune comună cu Marina ucraineană. Terminalul petrolier de la Novorossiisk, închis în urma unui atac cu dronă navală # News.ro
Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP.
Raliu: Sebastien Ogier a câştigat un al nouălea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb # News.ro
Datorită locului 3 ocupat sâmbătă în Raliul Arabiei Saudite, Sébastien Ogier (Toyota) a câştigat al 9-lea titlu mondial în WRC, alăturându-se astfel lui Sebastien Loeb în fruntea clasamentului all-time
Prahova: Zeci de mii de oameni din 12 localităţi, fără apă potabilă. Consiliul Judeţean susţine că problema este barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii # News.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii.
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a:
Rujeola, o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, pe măsură ce tot mai mulţi copii rămân nevaccinaţi. Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) avertizează că tendinţa globală de reducere a vaccinării permite reapariţia unor focare care păreau controlate.
