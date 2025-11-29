Horoscop duminică, 30 noiembrie. Peștii încep să fie urmăriți de greșelile din trecut
Click.ro, 29 noiembrie 2025 20:20
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de duminică, 30 noiembrie.
Andrei, copilul Octaviei Geamănu și al lui Marian Ionescu, premiat la un concurs de pian: „Nu e talent pur” # Click.ro
Marian Ionescu și Octavia Geamănu formează unul dintre cele mai solide și discrete cupluri din showbiz-ul românesc. Trăiesc o frumoasă poveste de iubire și se bucură de familia pe care o au alături de băiatul lor, Andrei. Mama acestuia a vorbit despre concursurile la care acesta participă.
Cum reușește Nicola să se mențină în formă, la 56 de ani. Alimentele de care nu se atinge # Click.ro
Nicola, una dintre cele mai apreciate artiste, dezvăluie detalii despre stilul ei de viață și despre modul în care a reușit să slăbească în ultima vreme câteva kilograme. Artista explică ce a eliminat din alimentație și cât de intens este programul ei de sport.
Fiul Irinei Loghin suferă de depresie după moartea tatălui. Declarațiile cutremurătoare făcute de artistă # Click.ro
Irina Loghin a trecut prin momente dificile în vara acestui an, după ce Ion Cernea, soțul și tatăl copiilor ei, Irinuca și Ciprian Cernea, s-a stins din viață la vârsta de 89 de ani. Artista face mărturisiri neașteptate despre perioada grea prin care trece Ciprian, fiul ei și al lui regretatului său
Postul Crăciunului aduce o transformare profundă pentru două zodii care par să renască după o perioadă plină de provocări. Norocul le bate la ușă când se așteaptă mai puțin, iar pe plan financiar lucrurile se vor îmbunătăți considerabil. Iată care sunt cele două zodii ale horoscopului european care
Mihai Constantinescu a murit cu o mare durere în suflet: „A fost o problemă de sănătate, a mea” # Click.ro
Simona Secrier, femeia care i-a stat alături lui Mihai Constantinescu până la ultima suflare, își amintește cu drag și dor de regretatul artist. Împreună au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă au avut un mare vis neîmplinit.
Profeția cutremurătoare a lui Nostradamus pentru sfârșitul anului 2025: „O mare molimă din trecut se întoarce!” # Click.ro
Michel de Nostredame, cunoscut ca Nostradamus (1503–1566), a făcut profeții cutremurătoare despre finalul anului 2025, care vizează „Soarta Pământului”. De-a lungul timpului, multe dintre afirmațiile sale s-au dovedit a fi reale, iar multe dintre previziunile atribuite lui au înspăimântat lumea atun
Atenție, șoferi! Restricții de trafic în București de 1 Decembrie 2025. Ce drumuri ocolești # Click.ro
De Ziua Națională a României, Capitala se pregătește pentru cele mai ample ceremonii și parade militare ale anului, ceea ce aduce cu sine o serie de restricții importante de circulație.
Andreea Bălan face dezvăluirea pe care mulți o așteptau: își va invita tatăl la nunta cu Victor Cornea? # Click.ro
Andreea Bălan se pregătește pentru unul dintre cele mai așteptate și importante evenimente pentru ea: nunta cu Victor Cornea. Artista a spulberat misterul legat de prezența tatălui său, Săndel Bălan, la nuntă. Iată declarațiile făcute de vedetă.
Cum gătește Laura Cosoi conopida la cuptor. Actrița a împărtășit rețeta fanilor săi: „La noi în casă este hit, nu glumă” # Click.ro
Laura Cosoi, una dintre cele mai iubite actrițe din țara noastră, vine în atenția fanilor cu o rețetă de post simplă și rapidă, dar gustoasă. Vedeta a împărtășit rețeta pentru conopidă la cuptor, o mâncare ideală pentru persoanele care postesc sau nu consumă carne. Iată cum se pregătește și ce ingre
Ion Țiriac, la 86 de ani, dezvăluie cine este „femeia perfectă”. Românca ce l-a cucerit iremediabil # Click.ro
Miliardarul și fostul mare tenismen Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani, a făcut recent o declarație care a atras atenția publicului din România și nu numai. Deși a fost mereu discret cu viața sa privată, Țiriac a surprins prin felul direct în care a numit o personalitate emblematică.
Care au fost ultimele cuvinte ale lui Eugen Sabău, românul eutanasiat în Spania, după ce a ucis 3 oameni: „Și-a dat seama că...” # Click.ro
Povestea lui Marin Eugen Sabău, supranumit de presa spaniolă „românul pistolar”, rămâne unul dintre cele mai controversate și discutate cazuri judiciare din ultimii ani. Bărbatul, care a șocat opinia publică după ce și-a împușcat trei foști șefi și un polițist.
Radu Vâlcan, un tată model. Prezentatorul de la Insula Iubirii le face toate poftele copiilor. Ce cerință speciala au avut micuții în miez de noapte? # Click.ro
Deși are o carieră frumoasă în televiziune și un program adesea încărcat, Radu Vâlcan se bucură de o familie minunată. Împreună cu Adela Popescu, este tatăl a trei băieței adorabili, pe care îi cresc cu grijă și iubire, răsfățându-i ori de câte ori pot.
Industria aviatică mondială se confruntă cu una dintre cele mai ample și bruște operațiuni de rechemare din istoria sa, după ce Airbus a retras urgent din zbor aproximativ 6.000 de aeronave din familia A320, echivalentul a peste jumătate din flota globală. Măsura, ordonată vineri seară de Autoritate
Fuego, revedere emoționantă cu mama și bunica lui, în prag de sărbători. Cum arată cele mai importante femei din viața artistului: „Ele îmi sunt parte din inimă!” # Click.ro
Paul Surugiu, cunoscut de public drept Fuego, are o relație extrem de apropiată cu mama și bunica lui, cele mai importante femei din viața artistului. Iată ce mesaj a transmis cântărețul, după ce și-a vizitat familia.
Liviu Vârciu, sfat important pentru toți bărbații căsătoriți sau cu relații. Ce îi îndeamnă: „Nu veniți cu soția niciodată!” # Click.ro
Liviu Vârciu, unul dintre cei mai carismatici actori din industria românească, vine cu un sfat important pe care îl adresează tuturor bărbaților căsătoriți sau care se află implicați într-o relație. Iată mesajul lui transmis într-o manieră amuzantă.
Gabriel Fătu, în instanță cu Teatrul Național București! Cine va ocupa postul de șef al instituției: „Nu accept să fiu executat fără drept de apel” # Click.ro
Gabriel Fătu, în instanță cu Teatrul Național București!
Mara Bănică își arată susținerea pentru Alina Sorescu și condamnă comportamentul lui Alexandru Ciucu. Cum l-a cunoscut jurnalista pe designer? „El era însoțit nu de soție, ci de un domn” # Click.ro
Jurnalista Mara Bănică, cunoscută pentru vasta ei experiență în presă, vorbește despre căsnicia pe care a trăit-o Alina Sorescu alături de Alexandru Ciucu. Ea critică atitudinea considerată toxică a designerului și rememorează o situație din trecut în care a avut ocazia să îl întâlnească.
Atenționare cod galben de ploi în toată țara! La munte sunt anunțate ninsori, cu un strat de zăpadă de până la 15 cm # Click.ro
Meteorologii au emis sâmbătă o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează o mare parte a țării, inclusiv regiunea București-Ilfov.
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic a venit cu noi recomandări oamenilor care urmează diete și nu știu la ce variante alimentare să mai apeleze. Când anumite cărnuri și legume nu-și mai fac treaba, este timpul să apelăm la carnea de pește. Iată care sunt beneficiile și ce trebuie să faci dacă
Cum a apărut Loredana Groza la concertul din Brașov. Artista e mai sexy ca la 20 de ani! Video # Click.ro
Loredana Groza, una dintre cele mai iubite cântărețe românești, a venit din nou în atenția fanilor cu o ținută modernă, care a atras multe privire. Iată cum s-a pregătit artista pentru concertul susținut în Brașov în urmă cu doar câteva ore și pentru ce fel de ținută a optat.
S-au tuns la fel, la 40, 50 și 60 de ani: „Au întinerit brusc!”. Monica Tatoiu: „După primul divorț, mă vopsisem roșcată, în semn de protest!” # Click.ro
Tunsoarea-minune, care te prinde la 40, la 50, dar și la 60 de ani: „Te întinerește brusc!” Monica Tatoiu: „După primul divorț mă vopsisem roșcată, în semn de protest!”
Părintele Pimen, mesaj pentru toți cei care se simt copleșiți de probleme: „Când ești la pământ, Dumnezeu poate lucra cel mai frumos” # Click.ro
Într-o perioadă în care tot mai mulți oameni se simt apăsați de griji, lipsuri, frici și încercări, Părintele Pimen vine cu un mesaj profund și liniștitor, adresat tuturor celor care simt că au ajuns la capătul puterilor.
Dieta care a făcut minuni a Adinei Halas! Ce alimente a eliminat total? „Am luat 32 de kg în sarcină” Ce sport o ajută, mai nou, să slăbească? # Click.ro
Adina Halas a dezvăluit dieta care o ține în formă.
Rețeta delicioasă de post de care nu te vei mai sătura. Cum se pregătesc cartofii țărănești cu paste fără ou # Click.ro
Credincioșii din țara noastră țin în această perioadă Postul Crăciunului, iar dacă sunteți în căutarea unei rețete de-a dreptul delicioase, aceasta este perfectă! Este vorba despre cartofii țărănești cu paste fără ou și cu ceapă călită!
Tot mai mulți turiști străini vizitează „Cimitirul Vesel” din Săpânța, de unde Viorel Lis primise o cruce pe care scrie: „Fost-am mare păcănist...”. Lupu Rednic laudă ospitalitatea maramureșenilor # Click.ro
Turiștii străini se înghesuie să viziteze „Cimitirul Vesel”, din Săpânța, de unde Viorel Lis primise în dar o cruce pe care scrie: „Fost-am mare păcănist...”. Lupu Rednic laudă ospitalitatea maramureșenilor
Mercur iese azi din retrogradare și-și reia mersul direct. De la ce oră se termină problemele pentru zodiile afectate # Click.ro
Astăzi, Mercur își încheie oficial retrogradarea și intră în mers direct, marcând una dintre cele mai așteptate schimbări de energie din această perioadă.
Preparatul tradițional din Polonia care ar face orice român să-i lase gura apă. Cum se prepară bigos # Click.ro
Bigosul este unul dintre cele mai iubite preparate tradiționale ale Poloniei și, fără exagerare, un preparat care ar cuceri cu ușurință și gusturile românilor.
Cutremur în noaptea de vineri spre sâmbătă în România: ce magnitudine a avut și unde s-a produs # Click.ro
Un cutremur cu magnitudinea de 2,5 grade pe scara Richter s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă, în România, potrivit datelor transmise de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
Motivul pentru care tot mai mulți oameni pun frunze de dafin la intrarea în casă. Este o tradiție veche de secole # Click.ro
Cu toții ne gândim la frunzele de dafin ca la un ingredient banal pe care îl folosim în bucătărie pentru a oferi preparatelor noastre un gust mai bun. Însă, există și nenumărate tradiții care vorbesc despre dafin și despre modul în care poate atrage norocul și prosperitatea în casă.
Filmul din 2005 care a cucerit publicul din România. A ajuns în topul preferințelor de pe Netflix în această săptămână # Click.ro
Deja începem să ne îndreptăm cu pași repezi către sărbătorile de iarnă, iar acest lucru se observă și în topul preferințelor de pe Netflix. Un film de sărbători lansat cu două decenii în urmă a ajuns acum unul dintre cele mai populare de pe platforma de streaming.
Ruladă cu nuci și prune uscate, rețeta delicioasă a Corneliei Rednic: „Va ieși un deliciu!”. Cântăreața și-a cucerit fanii cu acest desert # Click.ro
Sărbătorile se apropie, iar dacă ai început să îți planifici meniul festiv, ce-ai spune dacă ai opta și pentru o ruladă delicioasă? Cântăreața Cornelia Rednic a făcut furori cu această rețetă!
Pietrele la rinichi. Care sunt simptomele reale și cum evoluează în cele 4 etape până la eliminare # Click.ro
Pietrele la rinichi, numite medical litiază renală, reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze de durere acută la nivelul abdomenului și spatelui.
Vrei să-ți umpli casa cu verdeață fără să petreci ore întregi udând sau îngrijind plantele? Există soluții pentru persoanele ocupate sau pentru cei care uită ocazional să ude plantele: specii rezistente, care purifică aerul și supraviețuiesc chiar și în condiții dificile.
Stiliștii sunt de acord: Această tendință de vopsire a părului va scoate balayage-ul din trend în 2026 # Click.ro
Balayage-ul a dominat tendințele de colorare a părului timp de mulți ani, fiind preferatul femeilor care caută un efect natural, cu șuvițe delicate și tranziții armonioase între nuanțe.
Ai observat vreodată că, după spălare, prosoapele tale nu mai miros a curat, ci a mucegai? Motivul nu este întotdeauna detergentul, ci metoda de uscare și întreținere. Descoperă cum să ai prosoape moi, parfumate și cu adevărat proaspete, ca la hotel.
Merele sunt printre cele mai versatile și sănătoase fructe pe care le poți integra zilnic în alimentație. Plin de fibre, vitamine și antioxidanți, acest fruct clasic nu doar că oferă gust plăcut, dar sprijină digestia, sănătatea inimii și imunitatea.
Chiftele de post, rețeta care ascunde un secret genial. Sunt atât de gustoase, încât nimeni nu crede că nu au carne. VIDEO # Click.ro
Legumele nu au fost niciodată mai spectaculoase! Aceste chiftele de post demonstrează că simplitatea poate deveni artă culinară. Cu o textură crocantă la exterior și un miez fraged, plin de arome, preparatul promite să devină vedeta meselor în perioada postului. Se pregătesc rapid, pot fi prăjite sa
Zodia care va da lovitura pe 1 Decembrie 2025. Își încheie socotelile karmice și intră într-un val de prosperitate care îi schimbă destinul # Click.ro
Anul 2025 aduce o schimbare profundă în peisajul astral, iar data de 1 Decembrie se conturează ca un moment decisiv pentru una dintre zodii. Configurațiile planetare indică finalul unui ciclu karmic apăsător și începutul unei etape dominate de claritate, reușită și stabilitate materială. Zodia care
Balonarea — acea senzație neplăcută de burtă umflată, greutate, gaze sau disconfort abdominal — apare adesea atunci când digestia nu funcționează corespunzător.
De ce este important să-ți cureți limba corect. Cum susține acest obicei simplu imunitatea # Click.ro
Igiena orală nu înseamnă doar periajul dinților și folosirea aței dentare. Limba, adesea neglijată, poate fi un adevărat rezervor de bacterii și resturi alimentare care afectează sănătatea întregului organism.
Trucul ingenios care poate elimina firele de păr alb. Un simplu ingredient din bucătărie poate face diferența # Click.ro
Indiferent de cât de mult timp petrecem în sala de sport și de cât de sănătos mâncăm, în cele din urmă tot ne vom confrunta cu apariția părului alb. Din fericire, există o metodă simplă și naturală care poate reda culoarea originală a părului!
Cele trei băuturi care pot ține sub control tensiunea arterială. De ce spun experții că trebuie băute după-amiaza # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că dieta pe care o avem va avea un efect foarte important asupra stării noastre de sănătate. Iar anumite băuturi pot fi foarte bune pentru a ține sub control tensiunea arterială, motiv pentru care experții din toată lumea le recomandă.
Actrița considerată „maniacă în pat”, dezvăluiri inedite despre partidele amoroase: „Am experimentat fetișuri ciudate” # Click.ro
Nicole Kidman a avut de-a lungul carierei numeroase roluri deocheate, iar ultimele sale filme și declarații par să confirme eticheta pe care i-a pus-o fostul ei soț, Keith Urban, de „maniacă în pat”.
Au cumpărat o casă cu 25.000 de dolari, dar au primit în schimb o alee: „Devastator”. Cum a fost posibil # Click.ro
Convinși că vor da lovitura la o licitație imobiliară, doi americani au plătit 25.000 de dolari pentru un duplex cu două dormitoare și trei băi, dar au primit… o alee aflată lângă acesta. Cum a fost posibil?
Povestea dureroasă a juratului de la „Chefi la Cuțite”. Chef Richard Abou Zaki dezvăluie abuzurile trăite în bucătărie: „A contat bătaia aia” # Click.ro
Povestea lui Richard Abou Zaki pare desprinsă dintr-un film. Juratul de la „Chefi la cuțite” și-a lansat cartea „Cooking my dreams”, unde povestește despre drumul său de la copilăria săracă până la succesul în bucătăriile internaționale. În paginile cărții, el vorbește despre umilințele de la școală
La 89 de ani, Marina Voica uimește din nou! Lecție de eleganță și rafinament la premiera filmului „Fluturi de noapte” # Click.ro
La aproape 90 de ani, Marina Voica continuă să surprindă prin eleganță, energie și o forță artistică rară. Artista a strălucit la premiera filmului „Fluturi de noapte”, unde joacă rolul principal, iar momentul a fost dublat de o surpriză emoționantă din partea medicului care i-a salvat viața.
O țară europeană renumită pentru natură spectaculoasă și țărmuri lungi a ajuns lider într-un clasament dedicat echilibrului muncă–viață. Aici, programul de lucru ajunge la aproximativ 31 de ore pe săptămână.
Horoscop sâmbătă, 29 noiembrie. Gemenii au parte de discuții delicate, iar Vărsătorii îi pot răni pe cei din jur # Click.ro
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de sâmbătă, 29 noiembrie.
Guvernul își va asuma marți răspunderea în fața Parlamentului pentru noile reguli de pensionare ale magistraților # Click.ro
Guvernul a aprobat, vineri, proiectul privind pensiile magistraţilor și își va asuma răspunderea marți, în fața celor două camere ale Parlamentului. Executivul își va asuma răspunderea pe document marți, în fața plenului Parlamentului.
