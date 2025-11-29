Inundații și alunecări de teren în Sumatra. 303 victime după furtuna tropicală Senyar
Newsweek.ro, 29 noiembrie 2025 20:20
Indonezia se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale recente: ciclonul tropical S...
20:20
Indonezia se confruntă cu una dintre cele mai grave catastrofe naturale recente: ciclonul tropical S...
20:10
Hackeri chinezi folosesc AI Claude pentru atacuri cibernetice automate, experții analizează autonomia # Newsweek.ro
Cercetătorii Anthropic susțin că un grup de spionaj cibernetic susținut de statul chinez a folosit m...
19:50
Gaza: Peste 70.000 de morți de la începutul războiului cu Israelul, 354 după armistițiul din 10 octombrie # Newsweek.ro
Ministerul Sănătății din Fâșia Gaza a anunțat că bilanțul victimelor a ajuns la 70.100, dintre care ...
19:40
Oscar Piastri câștigă cursa sprint din Marele Premiu al Qatarului, înaintea lui George Russell și Lando Norris # Newsweek.ro
Australianul de la McLaren a reușit victoria sâmbătă în Qatar, urcând pe primul loc în cursa sprint ...
19:20
Catalonia închide un parc după confirmarea pestei porcine africane la mai mulți mistreți lângă Barcelona # Newsweek.ro
Autoritățile regionale au blocat accesul într-o zonă protejată de lângă Barcelona după confirmarea a...
19:10
Bombă GBU-39 neexplodată în Liban. Washington cere predarea imediată a armamentului sensibil # Newsweek.ro
Statele Unite solicită recuperarea dispozitivului pentru a preveni ca tehnologia avansată a bombei s...
19:00
Gabriel Biriş: Execuţia arată o îmbunătăţire a situaţiei bugetare. Suntem mai optimişti # Newsweek.ro
Avocatul fiscalist Gabriel Biriş, fost secretar de stat în Ministerul Finanţelor, spune că execuţia ...
18:40
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, despre politica fiscală, stabilitatea financiară şi buclele diabolice # Newsweek.ro
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR, vorbeşte despre legătura dintre politica fiscală, stabilita...
18:20
Ce surpriză le face Petrom clienţilor, de Ziua Naţională? Miza este de 30 de bani pe litru # Newsweek.ro
Ce surpriză le face compania OMV Petrom clienţilor săi, de Ziua Naţională a României? Miza este de 3...
18:00
Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, la gazele ce se extrag din Marea Neagră # Newsweek.ro
Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz va putea să preia participațiile Lukoil, dar și cele al...
17:30
681.900.000 de lei este profitul net consolidat Transgaz, care şi-a triplat valoarea de piaţă # Newsweek.ro
681.900.000 de lei este profitul net consolidat al companiei Transgaz, care şi-a triplat astfel valo...
17:00
Anunț important de la Casa de Pensii despre distribuția pensiilor în decembrie. Cine ia mii de lei în plus? # Newsweek.ro
Decembrie este o lună cu mari cheltuieli, așa că unii pensionari iau bani în plus la pensie sub form...
16:40
Duminică, românii îl prăznuiesc pe Sfântul Apostol Andrei, considerat primul ucenic al lui Iisus și ...
16:20
Surpriză pe piața auto second-hand: mașinile „bătrâne” devin preferatele dealerilor. Care este motivul # Newsweek.ro
Chiar și pe piața românească, unde mulți cumpărători caută mașini cât mai noi și cu kilometraj redus...
15:50
Ce mașini de 187.000 de lei/ bucata a cumpărat anul acesta Poliția Română? La ce sunt folosite? # Newsweek.ro
Poliția Română are în dotare aproximativ 17.000 de vehicule, inclusiv motociclete. Cele mai noi cost...
15:30
Cum a ajuns văduva unui interlop român șefa unui clan mafiot care a terorizat Spania. Ce face acum # Newsweek.ro
O româncă a devenit "Regina din Madrid", șefa unui clan violent care a terorizat Spania după moartea...
15:10
Horoscop decembrie. Ce Sărbători vei avea? Pești, Balanță - probleme, Scopion - bani, Fecioară - confuzie # Newsweek.ro
Cum va arăta ultima lună a anului 2025 pentru tine? Horoscop decembrie. Ce final de an vei avea? Peș...
14:50
Motivul pentru care trebuie să pui un castron cu apă în curte în luna decembrie. Trebuie să adaugi și o piatră # Newsweek.ro
În luna decembrie, când temperaturile scad brusc iar zăpada acoperă totul în jur, păsările rămân ade...
14:40
Lene de dimineață, gri de noiembrie la geam, mușchii dor de la frig și de stat la birou, parcă și pa...
14:10
Care pensionari au ieșit la pensie cu 40.000 lei/lună, deși au avut 30.000 lei ultimul salariu? Mii de cazuri # Newsweek.ro
În România, sunt mii de cazuri de pensionari care au ieșit la pensie cu sume mult mai mari de bani d...
13:50
Rujeola revine îngrijorător în Europa și în lume. OMS trage semnalul de alarmă din cauza scăderii vaccinării # Newsweek.ro
Rujeola, o boală prevenibilă prin vaccin, înregistrează o revenire alarmantă în Europa și la nivel g...
13:40
Sfântul Andrei și Ziua Națională, marcate prin slujbe speciale la Catedrala Mântuirii Neamului # Newsweek.ro
Cu ocazia sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României și al Catedralei Naționale, prec...
13:20
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin îl manipulează pe Donald Trump și nu vrea pace” # Newsweek.ro
Dezvăluirile unui fost consilier american: „Vladimir Putin manipulează Donald Trump și nu vrea pace”...
13:10
Mii de georgieni protestează la Tbilisi la un an de la blocarea negocierilor țării cu Uniunea Europeană # Newsweek.ro
Sute de mii de georgieni au ieșit pe străzile Tbilisiului pentru a marca un an de la blocarea negoci...
12:50
Unitatea 2 de la Cernavodă revine la puterea nominală după remedierea unei pompe de apă de alimentare # Newsweek.ro
Unitatea 2 a Centralei Nucleare Cernavodă a revenit la puterea nominală sâmbătă dimineață, după ce s...
12:40
Mobilizare de forțe în minivacanța de 1 Decembrie: 5.000 de pompieri și 3.500 de polițiști # Newsweek.ro
Aproximativ 5.000 de pompieri vor fi mobilizați zilnic în minivacanța de 1 Decembrie pentru a interv...
12:20
Trump promite grațierea fostului președinte al Hondurasului, condamnat la 45 de ani pentru trafic de droguri # Newsweek.ro
Un mesaj postat de Donald Trump pe propria rețea socială a stârnit controverse în Honduras, după ce ...
12:10
Fostul pilot F1 Adrian Sutil, arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri # Newsweek.ro
Adrian Sutil, fost pilot de Formula 1 și fost apropiat al lui Lewis Hamilton, a fost reținut de auto...
11:50
Un bărbat este anchetat pentru contrabandă după ce a trimis din Spania în România, două arme letale....
11:50
Alertă la Strasbourg. Un pistol şi muniţie au fost găsite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun # Newsweek.ro
Un pistol și muniție au fost descoperite în tufişuri, în apropiere de Târgul de Crăciun din Strasbou...
11:40
Sorin Grindeanu afirmă că nu a fost nicio discuție în Coaliție cu privire la impozitarea serelor și ...
11:20
Decizia radicală luată de șeful de cabinet al lui Zelenski la o zi după ce a demisionat. Unde pleacă Yermak? # Newsweek.ro
Yermak, fostul șef de cabinet al lui Volodimir Zelenski a luat o decizie radicală la o zi după ce și...
11:00
De ce pierzi colagen chiar și când ești tânăr. Vitamina A sau C stimulează producția acestuia? # Newsweek.ro
Chiar și la vârste fragede, organismul nostru începe să piardă colagen, proteina esențială pentru el...
10:50
Dispozitivele tale te pot spiona și folosesc date tale. Cum să-ți dai seama că ești „urmărit” în casa ta? # Newsweek.ro
Unii experți spun că dispozitivele pe care le ai în casă, de la telefoane și televizoare inteligente...
10:40
Meteorologii au emis o alertă de ploi, lapoviță și ninsoare în 13 județe și București. În unele zone...
10:30
Două drone au survolat ilegal, din nou, nordul Republicii Moldova. În urma incidentului, autoritățil...
10:10
Canonizare Arsenie Boca. 24 de pelerini au avut nevoie de asistență medicală. Un adult și un copil, la spital # Newsweek.ro
24 de persoane care participau la ceremoniile de canonizare a lui Arsenie Boca au necesitat asistenţ...
10:00
Putin și respectarea drepturilor omului: Rusia a declarat indezirabilă organizația Human Rights Watch # Newsweek.ro
Rusia a adăugat Human Rights Watch pe lista organizaţiilor indezirabile. ONG-ul a declarat că acțiun...
09:40
În ciuda taxelor vamale de 50% ale lui Trump, economia Indiei accelerează puternic. Pe ce se bazează? # Newsweek.ro
Economia Indiei accelerează puternic, crescând cu 8,2% în trimestrul încheiat în septembrie, în ciud...
09:20
Haos, în transporturile aeriene. Airbus a chemat urgent în service 6.000 de avioane A320. Care e problema? # Newsweek.ro
Airbus a chemat urgent în service peste 6.000 de avioane A320. Operațiune de recall fără precedent a...
09:10
VIDEO S-a deschis Târgul de Crăciun de la Nürnberg, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase din lume # Newsweek.ro
Ediția 2025 a Nürnberger Christkindlesmarkt, unul dintre cele mai vechi și mai faimoase târguri de C...
08:40
VIDEO Rapid a îngenunchiat Csikszereda, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Superligă # Newsweek.ro
Rapid a îngenunchiat Csikszereda în Giulești, cu 4-1, și a obținut a 4-a victorie consecutivă în Sup...
08:30
Atenție, șoferi! Ocoliți zona Arcul de Triumf din București! Se face repetiția pentru parada de 1 Decembrie # Newsweek.ro
Atenție, șoferi! Sâmbătă, 29 noiembrie, în intervalul orar 9:00 - 12:00, la Arcul de Triumf are loc ...
08:20
Argint și bronz pentru România, la Campionatele Mondiale de tenis de masă pentru juniori # Newsweek.ro
Un tânăr jucător extraordinar, două medalii. A obținut argint și bronz pentru România la Campionate...
08:10
Ce ar presupune ca transportul public să devină alternativă în București? Vehicule de 1.600.000.000 €! # Newsweek.ro
Bucureștiul e în fruntea top-urilor orașelor din Europa cu trafic de coșmar. Iar specialiștii în mob...
08:00
Cum să faci sarmalele mai gustoase pentru Postul Crăciunului. Frunze de varză murată sau viță de vie? # Newsweek.ro
Vrei să pregătești sarmale de Postul Crăciunului care să fie cu adevărat gustoase? Secretul începe d...
07:50
La ce temperatură nu mai au voie pisicile afară? Le învelești în pături și le încălzești pernuțele # Newsweek.ro
Când temperaturile scad periculos de mult, pisicile au nevoie de grijă specială. Învelește-le în păt...
07:40
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Nu ai nevoie de cuie – folosește fir de pescuit # Newsweek.ro
Cum să agăți ghirlandele pe pereți fără să strici vopseaua. Decorarea casei de sărbători nu mai înse...
07:30
Amendă 7.500 de lei dacă folosești petarde. Care este locul unde este strict interzis să le aprinzi # Newsweek.ro
Utilizarea petardelor îți poate aduce o amendă de până la 7.500 de lei, iar riscul crește și mai mul...
07:20
De ce își aleg românii nume de copii Andrei sau Andreea? Cei mai mulți se nasc în luna noiembrie. Ce înseamnă? # Newsweek.ro
De ce să-ți botezi copilul cu numele Andrei sau Andreea? Cei mai mulți sunt născuți în luna noiembri...
