VIDEO | Ronaldinho a făcut spectacol la Iaşi! Duel antologic între starurile lumii şi cele ale României

Primasport.ro, 29 noiembrie 2025 20:20

VIDEO | Ronaldinho a făcut spectacol la Iaşi! Duel antologic între starurile lumii şi cele ale României

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Primasport.ro

Acum 10 minute
20:30
Se conturează o adevărată lovitură! Unul din cei mai bogaţi oameni din lume ar putea prelua un club din Superliga Primasport.ro
Se conturează o adevărată lovitură! Unul din cei mai bogaţi oameni din lume ar putea prelua un club din Superliga
Acum 30 minute
20:20
VIDEO | Ronaldinho a făcut spectacol la Iaşi! Duel antologic între starurile lumii şi cele ale României Primasport.ro
VIDEO | Ronaldinho a făcut spectacol la Iaşi! Duel antologic între starurile lumii şi cele ale României
20:10
Bogdan Andone rămâne moderat cu privire la şansele la play-off. ”Suntem o echipă nou-promovată, avem mult de muncă” Primasport.ro
Bogdan Andone rămâne moderat cu privire la şansele la play-off. ”Suntem o echipă nou-promovată, avem mult de muncă”
20:10
Trei reprezentanţi ai României au fost aleşi în structurile forului european Primasport.ro
Trei reprezentanţi ai României au fost aleşi în structurile forului european
Acum o oră
19:40
City salvează în prelungiri o victorie crucială contra celor de la Leeds Primasport.ro
City salvează în prelungiri o victorie crucială contra celor de la Leeds
19:40
VIDEO | Barcelona - Alaves 3-1. Catalanii s-au văzut conduşi din minutul 1! Primasport.ro
VIDEO | Barcelona - Alaves 3-1. Catalanii s-au văzut conduşi din minutul 1!
Acum 2 ore
19:30
VIDEO | Bayern - St Pauli 3-1. Desprinderea a venit în prelungiri Primasport.ro
VIDEO | Bayern - St Pauli 3-1. Desprinderea a venit în prelungiri
19:30
Antrenorul cu licenţă PRO al celor de la CFR Cluj a analizat meciul de coşmar cu FC Argeş. ”Am avut un duş rece” Primasport.ro
Antrenorul cu licenţă PRO al celor de la CFR Cluj a analizat meciul de coşmar cu FC Argeş. ”Am avut un duş rece”
19:20
”Cred că e un rezultat mincinos”. Mario Camora nu îşi explică cum de s-a pierdut aşa clar meciul cu FC Argeş Primasport.ro
”Cred că e un rezultat mincinos”. Mario Camora nu îşi explică cum de s-a pierdut aşa clar meciul cu FC Argeş
19:10
„Când n-ai valoare, meciurile alternează”! CFR Cluj, pusă la zid după înfrângerea cu FC Argeş | VIDEO EXCLUSIV Primasport.ro
„Când n-ai valoare, meciurile alternează”! CFR Cluj, pusă la zid după înfrângerea cu FC Argeş | VIDEO EXCLUSIV
18:50
Eşec pentru naţionala feminină U17, în grupele de calificare la EURO Primasport.ro
Eşec pentru naţionala feminină U17, în grupele de calificare la EURO
18:40
Dinamo se pregăteşte să redevină o forţă a SuperLigii! Buget de 20 de milioane pentru trupa din Ştefan cel Mare Primasport.ro
Dinamo se pregăteşte să redevină o forţă a SuperLigii! Buget de 20 de milioane pentru trupa din Ştefan cel Mare
18:40
La 51 de ani, un preşedinte de club din Paraguay a intrat în joc şi a doborât un record Primasport.ro
La 51 de ani, un preşedinte de club din Paraguay a intrat în joc şi a doborât un record
Acum 4 ore
18:30
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj 3-0. Play-off-ul pare că devine misiune imposibilă pentru ardeleni Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj 3-0. Play-off-ul pare că devine misiune imposibilă pentru ardeleni
18:30
Genoa a obţinut a doua victorie stagională pe teren propriu Primasport.ro
Genoa a obţinut a doua victorie stagională pe teren propriu
17:50
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele fac 3-0 în startul reprizei secunde Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele fac 3-0 în startul reprizei secunde
17:40
Louis Munteanu, decizie finală! Atacantul a ales să plece de la CFR Cluj şi să semneze cu un club important din Europa Primasport.ro
Louis Munteanu, decizie finală! Atacantul a ales să plece de la CFR Cluj şi să semneze cu un club important din Europa
17:30
Joan Laporta, replică dură pentru Florentino Perez. ”Arbitrii au favorizat întotdeauna Realul” Primasport.ro
Joan Laporta, replică dură pentru Florentino Perez. ”Arbitrii au favorizat întotdeauna Realul”
17:30
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol magnific înscris de Borţa Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol magnific înscris de Borţa
17:20
Naţionala feminină U19 a învins Bosnia, în al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul European Primasport.ro
Naţionala feminină U19 a învins Bosnia, în al doilea meci din preliminariile pentru Campionatul European
17:20
Oscar Piastri a câştigat cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului şi strânge lupta la titlu Primasport.ro
Oscar Piastri a câştigat cursa sprint în Marele Premiu al Qatarului şi strânge lupta la titlu
17:20
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Matos deschide scorul din penalty
17:00
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana Primasport.ro
Scandal în vestiarul FCSB-ului după înfrângerea cu Steaua Roşie? Elias Charalambous a numit motivul pentru care absentează Syabonga Ngezana
17:00
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gol anulat al gazdelor
16:50
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Şansă mare irosită de Emerllahu
16:40
Elias Charalambous, decizie cu privire la viitorul său la FCSB. ”Nu e niciun dubiu” Primasport.ro
Elias Charalambous, decizie cu privire la viitorul său la FCSB. ”Nu e niciun dubiu”
Acum 6 ore
16:30
Dorin Goian şi-a dat demisia, după ce a fost învins clar de ultima clasată Primasport.ro
Dorin Goian şi-a dat demisia, după ce a fost învins clar de ultima clasată
16:30
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri Primasport.ro
Umit Akdag, aproape de mutarea carierei! Unul dintre cele trei cluburi uriaşe din Turcia l-a pus pe internaţionalul român pe lista de transferuri
16:30
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start Primasport.ro
VIDEO | FC Argeş – CFR Cluj, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
16:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi 3-2. Hunedorenii rămân fără nicio înfrângere în acest sezon!
15:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 3-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii conduc a treia oară în această partidă
15:20
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat” Primasport.ro
Lewis Hamilton, făcut praf de un prieten, fost pilot: ” Un laş, nu vreau să fiu prieten cu cineva ca el. Nu e bărbat”
15:20
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores Primasport.ro
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores
15:20
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb Primasport.ro
ISTORIE: Sebastien Ogier a câştigat un al 9-lea titlu mondial şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb
15:10
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League Primasport.ro
Transferul pregătit de Pep Guardiola pentru pentru titlu în Premier League
15:10
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos Primasport.ro
VIDEO | Neymar, show ca în vremurile bune. Spectacol în tricoul lui Santos
14:40
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 2-2, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Partidă plină de goluri la Hunedoara
Acum 8 ore
14:30
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie! Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Oaspeţii egalează printr-o super-execuţie!
14:20
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul din penalty
14:00
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon Primasport.ro
VIDEO | Corvinul - CS Afumaţi, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Hunedorenii sunt neînvinşi în acest sezon
13:30
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni! Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0. Antrenament cu public pentru orădeni!
13:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 5-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Antrenament cu public pentru orădeni
12:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 3-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele înscriu la scurt timp după pauză
12:40
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul Primasport.ro
Situaţie incredibilă la FCSB! Un jucător refuză să facă deplasarea pentru meciul cu Farul
Acum 12 ore
12:20
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele îşi dublează avantajul înainte de pauză
11:50
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele deschid scorul în primul sfert de oră
11:40
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă Primasport.ro
VIDEO | FC Bihor – CS Dinamo, 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Orădenii sunt ieşiţi din formă
11:30
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!" Primasport.ro
Şumudică a taxat în termeni duri atitudinea unui jucător de la FCSB: "Du-te la palat şi reziliază-ţi contractul!"
10:30
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius! Primasport.ro
Prima echipă care a început negocierile pentru transferul lui Vinicius!
09:50
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el" Primasport.ro
Final de drum pentru un jucător de bază la FCSB! Becali: "Nu ne mai putem baza în el"
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.