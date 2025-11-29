Amenințare cu bombă la o televiziune franceză. Jurnaliștii au fost evacuați din studio în timpul transmisiei live
29 noiembrie 2025
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă. La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma […]
Reprezentanții AUR au ajuns deja la Alba Iulia, iar liderul George Simion a anunțat programul pentru zilele următoare, inclusiv congresul extraordinar
Lider AUR, George Simion, a anunțat sâmbătă seară, printr-un mesaj video postat pe Facebook, că a ajuns la Alba Iulia, pentru a participa la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, dar și pentru Congresul partidului, stabilit pentru duminică, 30 noiembrie, de la ora 16.00. Tot duminică, de la ora 12.00, va depune coroane la […]
Sediul central al France Télévisions din Paris, situat în arondismentul 15, a fost evacuat în urma unei amenințări cu bombă. La scurt timp după ora 17:30, ora locală, transmisia a fost întreruptă brusc când un jurnalist a anunțat în direct: „Va trebui să ne oprim din cauza unei amenințări cu bombă”, în timp ce alarma […]
20:50
Prețuri scandaloase la Târgul de Crăciun din Piața Constituției, deschis sâmbătă. Kilogramul de pastramă – 220 de lei
Târgul de Crăciun din Piața Constituției și-a deschis porțile, dar pentru mii de vizitatori, atmosfera festivă se lovește de realitatea dură – cea a prețurilor mult prea mari. Târgul pare că devine „un lux sezonier”, mult prea costisitor pentru un buget normal al familiilor din România. Un „ciolan crocant”, de exemplu, costă 55 lei/bucată. Dacă […]
20:50
Asia devastată de inundații. Cum periclitează Inteligența Artificială misiunile de salvare din Thailanda
Sute de oameni au murit în urma inundațiilor și a alunecărilor de teren care au lovit Asia. În Indonezia au murit 303 persoane, iar alte 279 sunt date dispărute. În acest context, autoritățile avertizează populația să nu mai folosească inteligența artificială pentru a crea imagini cu animale în timpul inundațiilor. Cele mai multe victime sunt […]
GALA Mari Sportivi ProSport 2025 | Irina Deleanu, șefa Federației Române de Gimnastică Ritmică: „Aș vrea să fim lăsați să construim în continuare"
Irina Deleanu, șefa Federația Română de Gimnastică Ritmică, a vorbit la Gala Mari Sportivi ProSport despre realizările din 2025 din această ramură sportivă, dar și despre obiectivul pentru următorul an. Deleanu, care a câștigat medalii la Campionatele Mondiale şi Europene de gimnastică ritmică, se poate lăuda acum cu performanțele Amaliei Lică. În vârstă de doar […]
Rusia trimite pe front soldați „de unică folosință": fără căști și fără protecție elementară. Mulți mor înainte să ajungă în tranșee
În direcția Limansk sunt raportate tot mai des atacuri ale soldaților ruși echipați inadecvat pentru războiul modern din secolul 21, o tactică utilizată după modelul sovietic de la începerea războiului la scară largă din 2022. După ce a pierdut aproape 1 milion de soldați , Vladimir Putin insistă să ocupe regiunea Donbas și să răstoarne regimul […]
În Opoziție, Moșteanu & USR înfierau „impostura academică" și cereau „curățenie morală" în Guvern. Gândul scoate din arhivă un moment „de colecție" cu proaspăt demisul Moșteanu
Ministrul Apărării și vicepremierul Ionuț Mosteanu a demisionat ieri la prânz din funcție, după o cascadă de nereguli privind studiile, absolvite sau nu, din CV-urile sale. Numai că, în 2021, când un alt membru al Guvernului de la acel moment avea probleme similare, același Ionuț Moşteanu întreba cu exigență cum poate fi condusă digitalizarea şi […]
AUR vrea ANULAREA legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Anul trecut, România a oprit exploatarea acestor animale pentru blană
AUR vrea anularea legii care interzice fermele de șinșile și nurci. Practic, aleșii își doresc ca fermele de animale să își continue nestingherite activitatea în România. Anul trecut, țara noastră devenea al 22-lea stat din Europa care lua hotărârea să pună lacăt pe fermele de șinșile și nurci exploatate pentru blană. Contrar propriului discurs, potrivit […]
Zodia care va păși cu GREU în 2026. Astrologul Alina Bădic prezintă Horoscopul 30 noiembrie – 6 decembrie
Zodia care va păși cu GREU în 2026. Astrologul Alina Bădic prezintă Horoscopul 30 noiembrie – 6 decembrie. Zodia care va păși cu GREU în 2026 Horoscop Alina Bădic pentru săptămâna 30 noiembrie – 6 decembrie vine cu multe surprize pentru toți nativii. Zodiile traversează perioade decisive, în așteptarea anului 2026, scrie b1tv.ro. Dintre toți […]
Pace în Ucraina. Zelenski anunță că negocierile cu SUA, din Florida, se îndreaptă, spre finalizarea planului de pace
O delegație ucraineană urmează să ajungă în SUA pentru discuții suplimentare privind un plan de pace promovat de președintele Donald Trump, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citate de Bloomberg. Grupul — care îi include pe Rustem Umerov, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, și pe prim-viceministrul de Externe, Sergiy Kyslytsya — urmează să […]
România poartă haine de sărbătoare. Luminițele s-au aprins și în București, odată cu deschiderea Târgului de Crăciun
Luminițele s-au aprins și în București, iar acum, orașul cel mai important al României intră în spiritul sărbătorilor. Momentul este marcat printr-o serie de concerte susținute pe scena amenajată în centrul orașului, eveniment deschis publicului. 7 milioane de beculețe au fost aprinse pe principalele artere din oraș. Sunt și trei târguri de Crăciun în oraș, […]
Sistemul SOS auto… mai mult încurcă, decât ajută. Sunt multe apeluri accidentale la 112, care costă autorităţile milioane de euro
Peste jumătate dintre apelurile SOS trimise din maşini la 112 sunt false, pentru că șoferii apasă de multe ori din greşeală butonul care face legătura cu numărul de urgenţe. Această confuzie costă autoritățile milioane de euro. Astfel, potrivit observatornews.ro, dispecerii 112 primesc tot mai multe apeluri de urgență, făcute de ceasuri, telefoane sau mașini. În […]
În timp ce în Bulgaria crește numărul milionarilor cu economii la bancă, în România tendința este negativă. Peste 500.000 de români și-au lichidat conturile de economii anul acesta
România și Bulgaria sunt două țări vecine, cu istoric și obiective europene comune, dar cu realități economice radical diferite. În timp ce la sud de Dunăre numărul bulgarilor cu depozite bancare de peste un milion de leva este în creștere, grație creșterii economice, românii se confruntă cu un fenomen opus. Inflația ridicată și salariile înghețate […]
Emiratele Arabe Unite rup „lanțurile" credinței: trec pe jocurile de noroc. Ridică un proiect gigant de 5,1 miliarde de dolari
Emiratele Arabe Unite ridică un nou resort turistic de lux în Ras Al Khaimah, al 6-lea cel mai populat oraș. Construcția evoluează rapid, un turn enorm se înalță deasupra mării pe o insulă artificială. Va găzdui magazine de lux, spectacole și restaurante rafinate – „o destinație opulentă și distractivă pe plajă”, se arată pe site. […]
În ce domenii se fac ANGAJĂRI, înainte de Sărbători. Salariile sunt mari și bonusurile generoase, dar și efortul pe măsură
Înainte de sărbători, nu prea este indicat să cauți „cel mai bun loc de muncă din lume”, pentru că ritmul angajărilor este mai scăzut, dar există – totuși – unele domenii în care se caută oameni, pe „ultima sută de metri”. Angajatorii caută personal calificat, în special în perioada sezonului de iarnă, când gradul de […]
Statul din Europa în care se găsește cea mai periculoasă pârtie de schi. Este dedicată celor experimentați
V-ați gândit că ar fi momentul să vă rezervați o vacanță de câteva zile peste hotare, cu gândul de a schia și de a vă bucura de iarnă? Există și zone care pot fi abordate de pasionații sporturilor de iarnă, dar care sunt experimentați, au condiție fizică și sunt foarte atenți. De exemplu, există un […]
(P) De la planificare la realizare. Activitatea prestată de Executivul Societății Salubrizare Sector 5 # Gândul
Societatea de Salubrizare Sector 5 S.A. se adresează cetățenilor din sectorul 5 care pot contribui activ la sortarea responsabilă a deşeurilor din comunitatea din care fac parte. La nivelul unităților administrativ – teritoriale, transportul deşeurilor municipale și al deşeurilor similare colectate separat, de la detinătorii de deșeuri, se efectuează numai de către operatorii licențiați care […]
În urmă cu mai multe luni, reprezentanții Registrului Auto Român (RAR) clarificau un aspect esențial pentru toți șoferii din România. La început de an, neliniștea mai multor proprietari de autovehicule a fost alimentată de o informație care s-a propagat rapid în spațiul public. Și anume, că autoturismele cu o vechime de peste 15 ani ar […]
(P) Continuă intervențiile pentru îmbunătățirea infrastructurii din Sectorul 5. Rampă pentru pubele și reparații urgente ale carosabilului # Gândul
Echipele de infrastructură din Sectorul 5 au finalizat o nouă rampă destinată amplasării pubelelor pe strada Tunsu Petre. Totodată, au fost efectuate reparații locale pe strada Sirenelor. „Echipele noastre au fost din nou pe teren pentru a răspunde rapid nevoilor comunității. Echipele lucrează pentru finalizarea mai multor lucrări, iar de curând au terminat o nouă […]
Echipa companiei Salubrizare Sector 5 este orientată de valorile fundamentale care îi conferă o identitate distinctă în peisajul competitiv al pieței. Aceasta îşi dedică eforturile pentru a dezvolta continuu o inițiativă inovatoare, menită să faciliteze diseminarea de materiale informative esențiale. Prin intermediul acestei inițiative, societatea își propune să abordeze cu regularitate şi rigurozitate obstacolele și […]
„Ce nu te distruge, te face mai puternic". Cine este omul care l-a slăbit pe neînfricatul Erdoğan?
„Puterea nu provine din capacitatea fizică, ci din voința neclintită”, spunea Mahatma Gandhi. Un editorialist de la Financial Times îl descrie acum pe fostul primar al Istanbulului Ekrem Imamoglu, pe care l-a intervievat la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, ca „primul lider al Opoziției care deja l-a învins pe cel mai puternic lider […]
Fostul fotbalist Gabi Tamaș și actorul Mihai Bendeac, SCANDAL într-un club. „Eram amândoi beți și ne-au despărțit bodyguarzii"
Actorul Mihai Bendeac a făcut public, recent, un episod tensionat petrecut cu Gabi Tamaș, într-un club. Astfel, o întâlnire aparent amicală a degenerat rapid într-un conflict, scandalul pornind de la o confuzie ciudată legată de „rudenie”, pe fondul consumului de alcool de ambele părți. Abordarea inițială a venit din partea lui Tamaș și a fost […]
Marius Şumudică, fost jucător și antrenor la Rapid, a spus că nu mai vine la meciurile echipei în Giuleşti. El a avut un conflict cu unii fani, pe vremea în care pregătea formația vișinie, aceștia aruncând cu bulgări în el. Șumudică nu mai e antrenorul Rapidului din luna mai a acestui an. Preluase echipa în […]
Ce show a făcut familia Trump în luxosul resort Mar a Lago, de Ziua Recunoștinței. Imagini de la petrecerea spectaculoasă
Președintele Donald Trump a sărbătorit Ziua Recunoștinței la luxoasa sa proprietate Mar-a-Lago din Florida, alături de prima doamnă, Melania Trump, și mai mulți membri ai familiei lor extinse. Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri de la petrecerea familiei Trump. Într-unul dintre ele, președintele Americii este filmat în timp ce sosește la cina fastuoasă, […]
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Alin Petrache, declarații despre Cupa Națiunilor la rugby: „Acest campionat nou va aduce meciuri puternice"
Gala Mari Sportivi ProSport 2025. Alin Petrache, președintele Federației Române de Rugby (FRG), a fost prezent la gală, acolo unde a discutat despre Cupa Națiunilor, noua competiție la rugby care „va aduce meciuri puternice”. România va fi parte a Grupei A, în această competiție. La Cupa Națiunilor, România va fi parte a Grupei A. Președintele […]
Cum vrea cel mai bogat mogul al Kievului, Rinat Ahmetov, să salveze Ucraina în această iarnă
Lituania nu sprijină Ucraina doar cu bani și armament pentru a lupta împotriva invaziei rusești, ci și cu livrare de gaze în cantități semnificative. Prima livrare de gaze naturale lichefiate din SUA pentru Ucraina tocmai s-a realizat prin terminalul unui oraș-port lituanian, Klapeida. În ciuda încărcăturii grele a terminalului, Lituania a acorda prioritate Ucrainei. Kievul […]
După ce l-a dat afară și a trecut de partea lui Bolojan, Ludovic Orban îl atacă pe Nicușor Dan: "Sper să nu i se suie la cap!"
Ludovic Orban, lansează o serie de avertismente la adresa lui Nicușor Dan, și susţine că în preajma acestuia se află persoane care încearcă să-l desprindă de realitate. Deşi afirmă că în scurtul său mandat de la Cotroceni relaţia de lucru cu preşedintele a fost „foarte bună”, Orban spune că nu a mai avut nicio discuţie […]
Obiceiul simplu care poate fi făcut zilnic și care poate avea un efect antidepresiv, potrivit unui studiu
V-ați gândit vreodată care ar putea fi obiceiul simplu care poate fi făcut zilnic și care poate avea un efect antidepresiv? Cercetătorii au efectuat un nou studiu pentru a arăta ce activitate poate fi introdusă în rutina de zi cu zi cu scopul de a îmbunătăți starea de spirit. Rezultatele sunt surprinzătoare. Cercetătorii au efectuat […]
Record la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Are 5,48 kilograme
Un nou record a fost stabilit la Maternitatea Botoșani. A venit pe lume cel mai mare nou-născut înregistrat în ultimii 10 ani. Micuțul a avut la naștere o greutate de 5,48 de kilograme. Așa cum este procedura, micuțul a fost internat în secția de ATI neonatal, fiind atent monitorizat. Este o bucurie uriașă pentru doi […]
De la Regele Cioabă, la presa internațională, toată lumea râde de Ionuț Moșteanu. Regele romilor și-a publicat diplomele și se întreabă ironic: oare sunt singurul care le are pe bune?
Presa străină se amuză pe tema demisiei lui Ionuț Moșteanu, pe fondul scandalului legat de CV-ul acestuia. Presa israeliană chiar îl ia peste picior pe liderul USR, după ce a declarat că demisia lui este un semn că „Europa este atacată”. Scandalul plecării lui Moșteanu din funcție este oricum relatat de toate agenţiile internaţionale de […]
Trump cere închiderea spațiului aerian al Venezuelei. Presa așteaptă o posibilă intervenție a SUA
Președintele american Donald Trump și președintele venezuelean Nicolás Maduro au vorbit telefonic săptămâna trecută, relatează The New York Times (NYT), citând surse. Potrivit ziarului, aceștia au discutat despre o posibilă întâlnire în Statele Unite. Secretarul de Stat american, Marco Rubio, a participat și el la conversație. Potrivit unor surse care au declarat pentru NYT, apelul telefonic a […]
Nu te lăsa copleșit de emoții. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 30 noiembrie 2025. Berbec Ambiția și dorința ta de a reuși ar putea intra în conflict cu sentimentele tale astăzi. Poate că ai muncit atât de mult încât nu le-ai acordat suficientă atenție prietenilor și familiei, iar ei îți duc […]
Cătălin Drulă aruncă cu săgeți în contracandidații de la PMB. Îi cere lui Ciucu să se retragă: „Dacă de la Băluță nu am așteptări, de la Ciucu aveam"
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, îi cere lui Ciprian Ciucu (PNL) să se retragă din cursa pentru București. Motivul? Nu s-a prezentat la o dezbatere electorală. Apoi încep săgețile – Drulă începe să-l saboteze pe Ciucu, spunând că ambasadele din sectorul 6 sunt, de fapt, blocuri construite ilegal. “Intrăm în ultima săptămână de […]
Ce se întâmplă cu zodiile în anul Calului de Foc Yang. 2026 deschide o etapă intensă de schimbări
Iată horoscopul chinezesc pentru anul 2026, potrivit lui Marian Golea. Se pare că energia Focului Yang, extrem de dinamică, aduce curaj, accelerare și dorința de a rupe lanțurile trecutului. Anul Calului de Foc Yang se definește prin inițiativă, mișcare rapidă și putere interioară. Marian Golea susține că această combinație astrală amplifică ambiția, dorința de libertate […]
Zodia pentru care decembrie 2025 va fi un punct de cotitură. Schimbări majore în carieră și iubire pentru acești nativi
Luna decembrie 2025 se anunță a fi un punct de cotitură pentru o zodie de pământ. Ultima lună din an vine cu schimbări majore în planul carierei, precum și în latura afectivă. Acești nativi vor cunoaște noi responsabilități și vor trebui să fie mai atenți asupra imaginii pe care o proiectează în societate. Altfel, plăcerea […]
Orban a negociat cu Bolojan revenirea în PNL. Se ia în calcul inclusiv absorbția Forța Dreptei. Ce scenarii au discutat cei doi
Ludovic Orban, recent demis din funcția de consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a negociat cu premierul Ilie Bolojan revenirea în PNL. Din spusele lui Orban, ar exista și varianta în care Forța Dreptei să se comaseze cu Partidul Național Liberal. Chiar după demitere, Bolojan a spus că îl așteaptă să se întoarcă în PNL. […]
Din punct de vedere statistic, România rămâne a doua cea mai periculoasă țară europeană pentru șoferi. În 2024, Bucureștiul era însă pe primul loc. Acum „fruntașă” este Serbia, urmează pe locul 2 România iar locurile 3,4 și 5 sunt ocupate de Bulgaria, Grecia și Croația. Grecia se clasează printre cele mai periculoase 5 țări din Europa […]
Turcia își consolidează puterea navală. TCG Hızırreis, al doilea submarin din clasa Reis, intră în serviciu. „Crește descurajarea regională în Mediterana de Est, Marea Egee și Marea Neagră"
Pe 27 noiembrie 2025, la Șantierul Naval Gölcük, Turcia a primit oficial submarinul din clasa Reis TCG Hızırreis (S-331), al doilea dintre cele șase submarine de tip 214TN construite în cadrul Proiectului de Submarine de Tip Nou (YTDP). Pentru Ankara și partenerii săi din NATO, această livrare este mai mult decât o piatră de hotar […]
Papa Leon al XIV-lea s-a descălțat și a vizitat Moscheea Albastră din Istanbul. Pontiful nu și-a dorit un moment de rugăciune
Papa Leon al XIV-lea și delegația sa au vizitat, sâmbătă dimineața, Moscheea Sultanului Ahmed din Istanbul, cunoscută și sub numele de „Moscheea Albastră”. Suveranul Pontif și-a început astfel cea de-a treia zi a vizitei în Turcia, prima de când a fost ales Papă. „Papa a experimentat vizita la Moschee în tăcere, într-un spirit de amintire […]
Postul Crăciunului 2025. Așa cum arată cutumele bisericești, există anumite perioade în care creștinii nu ar trebui să îndeplinească sarcini în gospodărie. Printre acestea se numără și interdicția în anumite zile de a spăla rufele sau de a face curățenie. Te-ai gândit care sunt diferențele între tradițional și modern, în timpul postului Crăciunului? Vezi AICI […]
Se redeschide Catedrala Națională, după ce timp de două săptămâni a fost închisă pentru continuarea lucrărilor. Vezi programul de vizitare
După o pauză de două săptămâni, Catedrala Națională este redeschisă în zilele de Sfântul Andrei, 1 Decembrie – Ziua Națională a României – și 2 decembrie 2025. Patriarhia Română a transmis că, până în 29 noiembrie 2025, Catedrala Mântuirii Neamului va fi închisă, în interior având loc lucrări de montare a unor instalații tehnice, plus […]
