Sorina Grozav: „Poate câștigăm grupa, de ce nu?” » Golghetera României „simte” că România poate face un Mondial de vis
Gazeta Sporturilor, 29 noiembrie 2025 21:20
Sorina Grozav (26 de ani) a avut o prestație excelentă în victoria României contra Japoniei, scor 31-27, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. La finalul jocului, principala marcatoare a tricolorilor a vorbit despre al doilea succes al tricolorelor și și-a arătat optimismul înaintea derby-ului cu Danemarca de luni, 1 decembrie, ora 21:30. ...
• • •
Alte ştiri de Gazeta Sporturilor
Acum 5 minute
21:40
Danemarca - Croația, în grupa României de la Campionatul Mondial » Reporterii GSP transmit din Rotterdam Ahoy # Gazeta Sporturilor
Danemarca și Croația se înfruntă în runda secundă a grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Meciul a început la ora 21:30, e liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Prima Sport 4 și Digi Sport 4. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care contează.În Rotterdam Ahoy, ziua a început cu victoria României în fața Japoniei, scor 31-27. ...
Acum 15 minute
21:30
21:30
Lorena Ostase, jucătoarea meciului cu Japonia: „Luni, de Ziua Națională, LUPTĂM cu Danemarca!” # Gazeta Sporturilor
Lorena Ostase, 28 de ani, pivotul naționalei României, a comentat la cald victoria cu Japonia, 31-27 în grupele preliminare ale Campionatului Mondial de handbal feminin.Nu a fost ușor, dar s-a terminat cu bine. România a câștigat la 4 goluri cu Japonia, 31-27, avantajul maxim pe care l-a avut în acest joc, și va intra în grupele principale cu cel puțin două puncte. ...
Acum 30 minute
21:20
Sorina Grozav: „Poate câștigăm grupa, de ce nu?” » Golghetera României „simte” că România poate face un Mondial de vis # Gazeta Sporturilor
Sorina Grozav (26 de ani) a avut o prestație excelentă în victoria României contra Japoniei, scor 31-27, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin. La finalul jocului, principala marcatoare a tricolorilor a vorbit despre al doilea succes al tricolorelor și și-a arătat optimismul înaintea derby-ului cu Danemarca de luni, 1 decembrie, ora 21:30. ...
21:20
Eva Kerekes a spus totul despre detenta sa uimitoare după România - Japonia: „Mă bucură maxim!” # Gazeta Sporturilor
Eva Kerekes, extrema stânga de 24 de ani de la Gloria Bistrița, a reacționat după ce România a învins Japonia la Campionatul Mondial de handbal feminin, scor 31-27.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăTot astăzi, în grupa României se va juca meciul Danemarca - Croația, de la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro. ...
Acum o oră
21:10
Încurajat de victoria cu Japonia, selecționerul Ovidiu Mihăilă întreabă: „De ce n-am produce și noi o surpriză?” # Gazeta Sporturilor
Ovidiu Mihăilă, 52 de ani, selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, a analizat victoria cu Japonia, 31-27 în al doilea meci din grupele preliminare de la Campionatul Mondial.A fost mai dificil decât sugerau calculele hârtiei, dar România a trecut și de Japonia, 31-27. În niciun moment al jocului diferența nu a fost mai mare de 4 goluri.În urma victoriei care confirmă avansarea României în grupa principală, Ovidiu Mihăilă s-a arătat încântat. ...
20:50
PSG, înfrângere surprinzătoare în Ligue 1 » Echipa lui Luis Enrique poate pierde șefia clasamentului # Gazeta Sporturilor
Campioana en-titre din Ligue 1, PSG, a suferit a doua înfrângere din această stagiune după ce a pierdut în deplasare cu AS Monaco, scor 0-1, în etapa 14 din Ligue 1. Astfel, echipa antrenată de Luis Enrique (55 de ani) poate pierde șefia clasamentului, Marseille și Lens aflându-se la doar două puncte în spatele liderului, cu un meci mai puțin disputat.Unicul gol al meciului a fost marcat de niponul Takumi Minamino, care a fost servit ideal de Aleksandr Golovin în minutul 68. ...
Acum 2 ore
20:20
Vizita lui Ronaldinho la Iași, un eșec total: asistență redusă și organizarea a fost la pământ # Gazeta Sporturilor
Anunțat a fi unul dintre evenimentele majore din istoria Iașului, meciul demonstrativ de fotbal din această seară dintre „Ronaldinho și prietenii” și Legendele României a fost mai mult un eșec decât o reușită. Evenimentul așteptat de mulți oameni a fost marcat de o vreme nefavorabilă care a dus la o asistență scăzută și o organizare haotică.După ce ieri a fost isterie la sosirea brazilianului la Iași, astăzi agitația s-a domolit. ...
20:00
Bogdan Andone a reacționat după ce a demolat-o pe CFR Cluj: „E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte” # Gazeta Sporturilor
Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit după ce echipa sa a învins CFR Cluj, scor 3-0, într-un meci din etapa #18.Tehnicianul și-a lăudat jucătorii, în special pe Ricardo Matos, marcator la primul gol și pasator decisiv la celelalte două reușite, și pe Borța, cel care a înscris un gol superb în minutul 45+1. De asemenea, Bogdan Andone a vorbit și despre lupta la play-off, în condițiile în care piteștenii sunt pe locul 5 cu 30 de puncte acumulate. ...
20:00
Scene IREALE în Turcia, cu Maxim, Sorescu și Drăguș pe teren: GOL în timp ce jucătorii săriseră la bătaie! # Gazeta Sporturilor
Deian Sorescu (28 de ani) a oferit o pasă decisivă în Gaziantep - Eyupspor 1-2, meci din etapa 14 a campionatului Turciei. Faza acelui gol este neverosimilă.Gaziantep - Eyupspor a început cu doi români titulari: Alexandru Maxim la gazde, Denis Drăguș la oaspeți. La ieșirea de la cabine pentru repriza secundă au fost chiar 3, Deian Sorescu fiind aruncat în luptă de către antrenorul lui Gaziantep. ...
Acum 4 ore
19:40
A venit în locul lui Daniel Pancu la interviu și a uimit cu discursul său după umilința de la Mioveni: „FC Argeș a avut noroc!” # Gazeta Sporturilor
George Ciorceri (70 de ani), antrenorul cu licență PRO de la CFR Cluj, a venit la flash-interviu în locul lui Daniel Pancu (48 de ani), după eșecul suferit de ardeleni în deplasare cu FC Argeș, scor 0-3.După ce a debutat cu două victorii consecutive pe banca lui CFR, 1-0 în deplasare cu Unirea Slobozia și 3-0 pe teren propriu cu Rapid, Daniel Pancu a suferit o înfângere la scor de neprezentare la Mioveni, iar misiunea de a califica echipa în play-off pare din nou dificilă. ...
19:40
Gestul de la imn! Ce au făcut fanii români din Rotterdam Ahoy în momentul solemn dedicat rivalei Japonia # Gazeta Sporturilor
Peste 2000 de fani tricolori au susținut națioanal de handbal feminin la meciul cu Japonia, al doilea al grupei A de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăNaționala pregătită de Ovidiu Mihăilă s-a simțit ca acasă la Rotterdam. ...
19:30
Tensiune în fața arenei: sute de suporteri ai lui Partizan încearcă să pătrundă la antrenament! # Gazeta Sporturilor
Suporterii lui Partizan s-au adunat în fața Beogradska Arena în semn de protest față de demisia antrenorului Željko Obradović, sperând că astfel l-ar putea convinge pe titratul tehnician să-și schimbe decizia. ...
19:20
Dan Șucu respiră ușurat » Genoa a obținut prima victorie sub comanda lui Daniele De Rossi # Gazeta Sporturilor
Genoa a obținut prima victorie sub comanda lui Daniele De Rossi, reușind să revină de la un gol în minus și să învingă Verona cu 2-1 pe teren propriu, într-un meci din etapa a 13-a a Serie A. Astfel, „grifonii” sunt neînvinși în ultimele 4 partide, în timp ce adversarii lor rămân fără succes în campionat în acest sezon. ...
19:10
Solskjaer își amintește un episod cu Ancelotti: „Să antrenez United? Nu, nu, prea multă presiune” # Gazeta Sporturilor
Ole Gunnar Solskjaer, fostul antrenor al lui Manchester United, a rememorat un episod curios cu Carlo Ancelotti, care la acea vreme antrena Everton. Potrivit norvegianului, tehnicianul italian a mărturisit că nu ar dori să preia conducerea pe Old Trafford din cauza presiunii enorme asociate cu postul.Solskjaer a fost aproape trei ani la cârma clubului înainte de a fi demis. ...
19:10
După Liverpool, Barcelona și Bayern, o altă superputere a intrat pe fir pentru jucătorul englez! # Gazeta Sporturilor
Marc Guehi, 25 de ani, fundaș englez de națională, căpitan la Crystal Palace, este dorit nu doar de Liverpool, ci și de două dintre marile echipe ale Spaniei, Barcelona și, mai nou, Atletico Madrid.În vară, Marc Guehi a fost la un pas de Liverpool. Stoperul englez avea un acord cu echipa de pe Anfield, și cluburile erau înțelese, dar totul a picat în ultima clipă, deoarece londonezii n-au reușit să-i găsească în timp util un înlocuitor. ...
19:10
Manchester City, victorie chinuită cu nou-promovata Leeds! Golul decisiv a venit în prelungiri # Gazeta Sporturilor
Manchester City s-a impus la limită pe teren propriu cu nou-promovata Leeds, scor 3-2, deși „cetățenii” conduceau cu scorul de 2-0 în minutul 25.Leeds a reușit să revină în repriza secundă, iar golul decisiv a fost marcat de Phil Foden în minutele de prelungire.Manchester City, victorie la limită cu nou-promovota LeedsPhil Foden a deschis scorul încă din primul minut al meciului. ...
18:50
„Talismanul” primit de Cristina Laslo din partea fanilor români, înainte de startul Mondialului: „Căpitane, ia-l. E al vostru” # Gazeta Sporturilor
Înainte de startul Campionatului Mondial, Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul naționalei României, a primit un cadou special, un obiect cu o semnificație sentimentală, din partea Angelei Pop, lidera galeriei române la Rotterdam.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam alături de naționala României și vor transmite toate informațiile și imaginile care contează. ...
18:40
Imagini SPECTACULOASE de la meciul echipei naționale feminine de junioare Under 17 # Gazeta Sporturilor
A plouat torențial la București de la primele ore ale dimineții, iar meciurile jucate afară au oferit imagini spectaculoase, pe care le-au imortalizat fotoreporterii.Echipa națională de fotbal feminin Under 17 a României a avut și ea meci astăzi, cu Elveția, la Centrul Național de fotbal de la Buftea.+1 FOTODupă 0-0 în primul meci contra Austriei, naționala noastră a cedat în fața Elveției, scor 1-2. ...
18:10
„Câinele” Giani Kiriță și-a inaugurat școala de fotbal și s-a „ciocnit” deja de micii rivali: „O să râdeți de mine, dar mă înțeleg foarte bine cu ei” # Gazeta Sporturilor
Giani Kiriță (48 de ani), fostul căpitan al lui Dinamo, și-a deschis propria școală de fotbal pentru copii, în apropiere de Arena Națională.Kiriță se implică personal la antrenamente și coordonează 20 de copii, născuți între 2015 și 2020. Dorința de a lucra cu copiii a venit din faptul că îi era dor de fotbal, iar acum se poate bucura din nou, alături de puști. ...
18:10
Florin Borța (26 de ani) a înscris un gol minunat în FC Argeș - CFR Cluj, prin care a dus scorul la 2-0 în minutul 1 al prelungirilor primei părți.Cu 5 minute rămase de jucat din prima repriză, piteștenii au deschis scorul dintr-un penalty comis de Louis Munteanu. Cel care a transformat a fost Ricardo Matos. ...
18:10
Lorenzo Insigne (34 de ani) este aproape de a reveni în Serie A, după 4 sezoane petrecute în MLS, la FC Toronto. După ce a evoluat timp de 11 stagiuni la Napoli, atacantul a ajuns la un acord cu Lazio.Potrivit informațiilor dezvăluite de Nicolo Schira, fostul internațional italian va semna chiar în acest weekend cu Lazio, din postura de jucător liber de contract. Înțelegerea se va întinde pe un an și jumătate, iar Insigne va avea un salariu de 1,2 milioane de euro pe sezon. ...
18:00
După ce l-a trădat pe Ngezana, Valentin Crețu l-a chemat la selfie: „Nu mor caii când voi câinii!” # Gazeta Sporturilor
La două zile după ce și-a trădat un coechipier în fața suporterilor, arătându-l pe degetul pe Siyabonga Ngezana pentru rezultatul din Steaua Roșie - FCSB (1-0), Valentin Crețu s-a fotografiat alături de fundașul sud-african, încercând să minimizeze scandalul născut la Belgrad.FCSB a jucat mai bine de 65 de minute în superioritate numerică, dar nu i-a putut da gol Stelei Roșii. ...
18:00
Planul dinamoviștilor pentru un buget de 20 de milioane de euro: „Putem, dar ne trebuie asta” # Gazeta Sporturilor
Eugen Voicu, unul dintre acționarii celor de la Dinamo, a vorbit despre impactul pe care l-ar putea avea stadionul din „Ștefan cel Mare” în finanțele „câinilor”.Eugen Voicu a vorbit despre un buget de 20 de milioane de euro în primii doi ani de la inaugurarea stadionului. Cum? Acționarul dinamoviștilor se bazează pe închirierea de loji, model preluat de la echipa austriacă LASK Linz. ...
17:50
Real Madrid visează la starul lui Arsenal » Prețul lui este unul foarte ridicat # Gazeta Sporturilor
Conducerea clubului Real Madrid a fost pe deplin convinsă de prestația lui Declan Rice, jucătorul lui Arsenal, în meciul din grupele Ligii Campionilor împotriva lui Bayern Munchen, englezul intrând în vizorul madrilenilor pentru un eventual transfer.Juni Calafat, scouterul principal al lui Real Madrid, a fost prezent personal la meciul de la Londra pentru a evalua jucătorul. ...
17:50
Americanul Tyler Adams (26 de ani) a fost autorul unui gol superb pentru Bournemouth în deplasarea de pe „Stadium of Light” cu Sunderland, din etapa 13 din Premier League. La capătul unui contraatac al „cireșelor”, mijlocașul a profitat de faptul că Robin Roefs (22 de ani) era ieșit din poartă și a marcat cu un lob extraordinar de la centrul terenului. ...
17:50
Gabriela Ruse, victorie clară și calificare în finala turneului ITF de la Trnava # Gazeta Sporturilor
Gabriela Ruse (28 de ani, 101 WTA) s-a calificat în finala turneului ITF de categorie W75 de la Trnava, după o victorie clară, scor 6-1, 6-0, cu Aliona Falei (21 de ani, 335 WTA). În actul decisiv, românca se va duela cu cehoaica Lucie Havlickova (20 de ani, 325 WTA).Gabriela Ruse are un parcurs excelent în Slovacia, la Trnava, acolo unde participă la un turneu ITF cu premii de 60.000 de dolari, în încercarea de a-și intra în ritm înainte de startul următorului sezon. ...
Acum 6 ore
17:30
Ce o contrariază pe Iga Swiatek la finalul sezonului: „Cum adică trebuia să îi dau gratis un game?” # Gazeta Sporturilor
La final de sezon, poloneza Iga Swiatek, campioana de la Wimbledon 2025, în vârstă de 24 de ani și loc 2 WTA, s-a declarat nedumerită de sugestiile conform cărora ar fi trebuit să o lase pe Amanda Anisimova să câștige un game în finala de Grand Slam de la Londra, din iulie. Meciul s-a terminat 6-0, 6-0 pentru Swiatek și cu Anisimova în lacrimi. ...
17:10
Manchester City și Leeds se întâlnesc acum în cadrul etapei #13 din Premier League. Partida este transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și pe platforma Voyo.LIVE » Manchester City - Leeds 1-0Click AICI pentru statisticiA marcat: Foden 1Echipele de start:Manchester City: Donnarumma - Nunes, Dias, Gvardiol, O'Reilly - Reijnders, Nico, B. ...
17:10
Horațiu Moldovan a fost compătimit de spanioli: „Cea mai discretă revenire. Românul e o victimă colaterală!” # Gazeta Sporturilor
Horațiu Moldovan (27 de ani) a pierdut postul de titular la echipa națională a României din cauza statutului de eternă rezervă la Oviedo. Antrenorul nou-promovatei nu l-a folosit niciun minut în LaLiga, mizând mereu pe Aarón Escandell.Împrumutat de Atletico în vară, unde nu avea loc niciodată de Jan Oblak, Moldovan a dat din lac în puț, sperând degeaba că antrenorul Luis Carrion îi va da o șansă în campionat. ...
16:10
Atac frontal! Legenda lui Dinamo l-a făcut praf pe titularul de la FCSB: „Inadmisibil! Chiar nu-l scutură nimeni? Ne comportăm prea frumos cu ei” # Gazeta Sporturilor
Gică Mihali (59 de ani), legenda lui Dinamo și fost fundaș central al naționalei României, a reacționat ferm după evoluțiile modeste ale lui Siyabonga Ngezana la FCSB.Siyabonga Ngezana s-a numărat printre jucătorii criticați pentru prestația din meciul de la Belgrad, iar Vali Crețu a avut chiar o reacție dură la adresa lui după finalul partidei.Mihali spune că fundașul campioanei își permite greșeli repetate fără să fie tras la răspundere. ...
16:00
Eroul Neymar a riscat pentru a-și salva echipa de la retrogradare » Gol și assist la Santos, cu meniscul rupt! # Gazeta Sporturilor
Neymar (33 de ani) nu și-a lăsat clubul de suflet la greu și a intrat în teren accidentat. Atacantul brazilian a contribuit cu un gol și o pasă decisivă în partida câștigată de FC Santos contra lui Sport Recife (3-0), făcând un pas important în salvarea de la retrogradarea din prima ligă. ...
15:50
Cursa de sprint din MP al Qatarului » Luptă intensă pentru titlul mondial: Piastri pleacă din pole-position # Gazeta Sporturilor
După ce Oscar Piastri a bifat pole position-ul în cursa Sprint din Qatar, weekendul se anunță unul cel puțin interesant în Formula 1. Cursa de Sprint va fi transmisă în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN.Calificările pentru Marele Premiu din Qatar sunt programate sâmbătă, ora 20:00, și vor fi transmise de Antena 3 CNN.Cursa integrală va avea loc duminică, de la ora 18:00, și va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și la TV pe Antena 3 CNN. ...
Acum 8 ore
15:30
Elias Charalambous s-a pus scut în fața unui fotbalist, iar pe altul l-a criticat: „O mare greșeală” # Gazeta Sporturilor
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Farul, care se joacă duminică, 30 decembrie, de la 20:30. Elias Charalambous i-a luat apărarea lui Ngezana, care a fost aspru criticat de Mihai Stoica, dar și de Gigi Becali. A catalogat gestul lui Vali Crețu, care l-a criticat pe Ngezana în fața galeriei, drept „o mare greșeală”. ...
15:30
Anunț bombă din Turcia: transferul vieții pentru Umit Akdag?! E pe lista unui club imens în iarnă # Gazeta Sporturilor
Umit Akdag (22 de ani), fundașul central de la Antalyaspor, a fost pus pe lista de transferuri de către Beșiktaș, unul dintre cele mai importante cluburi din Turcia. Evoluțiile bune are fotbalistului cu dublă cetățenie, română și turcă, i-au atras atenția lui Sergen Yalcin, antrenorul lui Beșiktaș, echipă care nu traversează o perioadă bună. Alb-nergii sunt pe locul 7 în campionat și vor să se întărească în perioada de transferuri din iarnă. ...
15:20
Variantă low cost de înlocuire a portarului Sommer » Inter i-a urmărit evoluția la meciul din Liga Campionilor # Gazeta Sporturilor
Andriy Lunin (26 de ani), portarul lui Real Madrid, a debutat în acest sezon abia miercuri, în partida cu Olympiakos (4-3) din grupa de Champions League. Internaționalul ucrainean a fost urmărit la Atena de un emisar trimis de Inter și ar putea fi cel ales să-i succeadă lui Yann Sommer între buturile echipei antrenate de Cristi Chivu. ...
15:00
Numele lui Schlotterbeck, în vârstă de 25 de ani, a fost asociat recent cu mai multe echipe, având în vedere că actualul său contract expiră în vara anului 2027. Dortmund speră ca fundașul central să semneze o nouă înțelegere, însă, conform presei germane, mai multe cluburi din Europa sunt interesate de serviciile sale. ...
14:30
Jonas Vingegaard, dublu câștigător în Turul Franței: „Nu cred că voi rămâne în ciclism după retragere” # Gazeta Sporturilor
Danezul Jonas Vingegaard (28 de ani), învingător în Turul Franței în 2022 și 2023, a dezvăluit că ar vrea să se dedice tâmplăriei după retragerea din ciclism.Jonas Vingegaard nu vrea să urmeze un drum pe care îl iau mulți rutieri după ce lasă bicicleta deoparte. Această opțiune a danezului a fost dezvăluită într-un documentar pentru canalul de televiziune Midtvest. „Nu cred că voi rămâne în industria ciclismului când mă voi retrage. ...
14:30
Valentina Menucci își trăiește visul la Rotterdam: „Merită orice sacrificiu!” » Imposibil de ingorat la meciul contra Olandei # Gazeta Sporturilor
Argentinianca Valentina Menucci (24 de ani) n-a putut fi ignorată în Rotterdam Ahoy, la meciul pe care națioanala ei l-a pierdut în fața Olandei, scor 25-32. Argentina s-a descurcat onorabil în fața gazdei Olanda. Un rol important l-a avut și portarul Valentina Menucci, legitimat în Spania, la Cb Zonzamas.Fiecare dintre cele 7 intervenții salvatoare a fost urmată de o explozie de bucurie. ...
14:20
După meciul cu FCSB, temuții ultrași ai Stelei Roșii Belgrad s-au bătut cu altă galerie celebră din Europa # Gazeta Sporturilor
Vineri seară, la o zi după meciul cu FCSB, 1-0, ultrașii celor de la Steaua Roșie Belgrad, s-au încăierat cu suporterii lui Dinamo Zagreb. Un clip în care Delije, facțiunea care o susține pe Steaua Roșie Belgrad, și Bad Blue Boys, ultrașii extrem de agresivi ai lui Dinamo Zagreb, se încaieră a început să circule pe rețelele de socializare. ...
14:20
Max Verstappen aruncă bomba despre viitorul său în Formula 1: „Aș putea să mă opresc mâine” # Gazeta Sporturilor
După calificările dezamăgitoare pentru cursa sprint de la GP-ul Qatarului, Max Verstappen (28 de ani) a spus ceva remarcabil despre viitorul său în clasa regină a sporturilor cu motor.Verstappen are o viziune clară asupra viitorului său în Formula 1. Dacă noile modificări de regulament din 2026 nu-i vor fi pe plac, există o mare probabilitate să nu-și ducă la capăt contractul cu Red Bull, valabil până la sfârșitul anului 2028. ...
14:20
Medic, despre cancerul de prostată: „În România de astăzi poate fi diagnosticat foarte devreme și tratat complet” # Gazeta Sporturilor
EPISODUL 57. Invitatul de astăzi al emisiunii Health Talks by GSP este Cristian Iatagan, medic primar urolog, cu o experiență de peste 20 de ani în domeniu și cu o supraspecializare în chirurgie robotică. El vorbește despre factorii de risc și simptomele cancerului de prostată și explică în ce constă tratamentul eficient al acestei boli. ...
14:10
Chelsea face orice să o oprească pe Arsenal » Trucul copiat de la revelația din Premier League # Gazeta Sporturilor
Chelsea, a recurs la o tactică neobișnuită înaintea derby-ului cu Arsenal. Meciul va avea loc duminică, 30 noiembrie, de la ora 18:30.Pe Stamford Bridge, s-a observat cum clubul a mutat panourile publicitare electronice de pe marginea terenului cât mai aproape de suprafața de joc, potrivit sportal.hu. ...
14:10
Iosif Damaschin este convins: „Rapid are șanse mari să ia titlul” » Nemulțumit de 3 jucători: „Vrea, dar nu poate” / „Par rupți de echipă” # Gazeta Sporturilor
La 62 de ani, Iosif Damaschin, fostul atacant al Rapidului, antrenor al naționalei feminine U17 până anul trecut, "Sică" cum îi spun toți apropiații, a rămas fidel echipei sale de suflet, ale cărei evoluții le urmărește permanent.Si după atâta timp, e din nou încrezător că echipa din Giulești este iar printre protagonistele Superligii, de data aceasta cu șanse mari de a câștiga din nou campionatul. ...
14:10
Pieluigi Collina declară război simulatorilor » Va crește timpul efectiv de joc + Ce riscă accidentații închipuiți! # Gazeta Sporturilor
FIFA continuă inovațiile în scopul creșterii timpului efectiv de joc și a eliminării situațiilor în care jucătorii încearcă să păcălească arbitrii prin exagerarea accidentărilor. Simulatorii vor fi obligați să iasă două minute din teren, dar există și excepții de la regula care va fi introdusă experimental la Cupa Arabiei 2025.FIFA și-a propus să elimine tragerile de timp cauzate de așa-zisele accidentări din timpul meciurilor. ...
Acum 12 ore
13:40
Fosta finalistă de la Australian Open și-a găsit iubit: „Nu sunt o femeie pentru oricine, vom vedea dacă el poate face față” # Gazeta Sporturilor
Danielle Collins (31 de ani, locul 64 WTA), finalistă la Australian Open în 2022, a anunțat că este din nou într-o relație, ea întâlnindu-și perechea pe Tinder.Danielle Collins a surprins atunci când la începutul lunii a dezvăluit că este singură și își caută un iubit pe Tinder. „Momentan sunt o jucătoare profesionistă de tenis, dar cumva tind să devin o soție tradițională. Serios, am trecut deja de faza cu «șefa în relație». ...
13:40
13:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.