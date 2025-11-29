Studiu îngrijorător: 13% dintre elevii de 10-14 ani au fumat, 30% au consumat alcool cel puțin o dată
StirileProtv.ro, 29 noiembrie 2025 21:50
Aproximativ 69% din elevi participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat, arată un studiu privind adicțiile adolescenților.
Acum 30 minute
21:50
21:40
Rusia pregătește interzicerea WhatsApp. Ce aplicaţie de mesagerie este promovată de autorităţi # StirileProtv.ro
Rusia intenţionează să interzică WhatsApp, iar milioanele de utilizatori locali ar putea fi nevoiţi să recurgă la Max, o nouă aplicaţie de mesagerie locală promovată de autorităţi, denunţată de avocaţi ca fiind un posibil instrument de supraveghere.
21:40
Horoscop 30 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia care participă la o cerere în căsătorie # StirileProtv.ro
Horoscop 30 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu vești amestecate.
Acum o oră
21:10
Naționala feminină a României, calificată în grupele principale ale Mondialului de handbal. Viitoarea adversară # StirileProtv.ro
Naţionala României s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal feminin din Olanda şi Germania, sâmbătă seara, după ce a învins Japonia cu scorul de 31-27 (16-14), în Ahoy Arena din Rotterdam, în Grupa A a competiței.
Acum 2 ore
21:00
Sediul France Televisions din Paris, evacuat în urma unei alerte cu bombă. Redacţia BFMTV şi RMC, incident similar | VIDEO # StirileProtv.ro
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP.
21:00
Un test de sânge revoluționar promite depistarea a peste 50 de cancere. Cât de exacte sunt rezultatele # StirileProtv.ro
Progresele în reducerea poverii globale a cancerului sunt lente, iar ideea unui test de sânge capabil să depisteze boala mai devreme a stârnit un interes major în rândul medicilor şi populaţiei.
20:50
Haos și violență în Germania: peste 10.000 de manifestanți, 15 polițiști răniți. AfD și-a înființat organizația de tineret # StirileProtv.ro
Partidul naționalist Alternativa pentru Germania (AfD) și-a înființat sâmbătă o nouă organizație de tineret, numită Generation Deutschland (Generația Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violențe.
20:10
Reacția unei tinere din Brazilia la repetițiile paradei de Ziua Națională. „Limba română e superbă” # StirileProtv.ro
Pe o vreme rece şi ploioasă, mii de militari din Bucureşti şi Alba Iulia au defilat sâmbătă la ultimele repetiţii generale pentru paradele de Ziua Naţională a României.
Acum 4 ore
20:00
Prima vizită externă a Papei Leon al 14-lea, în Turcia. A intrat în Moscheea Albastră # StirileProtv.ro
Papa Leon al 14-lea își continuă vizita în Turcia. Sâmbătă a fost în Istanbul, la faimoasa Moschee Albastră, apoi s-a întâlnit cu liderii creștini din Turcia.
19:50
30 de ani de PROTV. 2024 – Surpriza alegerilor: un candidat-fantomă a întors voința unei națiuni # StirileProtv.ro
Retrospectiva celor 30 de ani de știri PRO TV a ajuns deja în vremurile recente, care ne sunt încă vii în memorie.
19:40
Planul de pace SUA-Rusia nu ar urmări doar rezolvarea războiului. Ce ascunde, de fapt, înțelegerea, fără știrea Europei # StirileProtv.ro
O delegație ucraineană este în drum spre Statele Unite pentru a discuta ultimele detalii ale planului comun de pace. Iar, Steve Witkoff, emisarul pentru Rusia al lui Donald Trump, se îndreaptă spre Kremlin pentru întâlnirea cu Vladimir Putin.
19:40
Trump, amenințare mascată pentru Maduro. Liderul SUA i-ar fi dat un ultimatum drastic președintelui Venezuelei # StirileProtv.ro
În Caraibe, conflictul dintre Statele Unite și Venezuela e tot mai tensionat.
19:40
Un belgian și-a decorat casa cu 250.000 de luminițe pentru Crăciun. Curtea sa a devenit un adevărat parc tematic # StirileProtv.ro
Unii oameni ar cheltui oricât doar ca să-și decoreze cât mai frumos casele de sărbători. Locuitorul unui orășel belgian se laudă cu una dintre cele mai spectaculoase grădini de Crăciun din Europa.
19:30
Românii au luat cu asalt târgurile și pescăriile. Peștele care a ajuns să coste 300 de lei kilogramul # StirileProtv.ro
Cu plase și portofelul pregătit de o mare încercare, românii au plecat de dimineață în târguri și pescării. Pentru creștinii ortodocși, postul Crăciunului aduce multe dezlegări la pește, inclusiv în acest weekend.
19:20
Rechemare tehnică fără precedent în istoria Airbus. Ce fel de update de software a paralizat traficul aerian global # StirileProtv.ro
6.500 de aeronave Airbus A320 au fost oprite la sol pentru o actualizare urgentă de software. Iar asta a dus la un val de anulări de zboruri și întârzieri, noaptea trecută, în traficul aerian mondial.
19:20
Cum petrec românii în minivacanța de Ziua Națională la spa. „Păcat că nu avem zăpadă" # StirileProtv.ro
S-a dat startul petrecerilor de iarnă în acest weekend prelungit de 1 decembrie. Deși vremea e mohorâtă, românii se bucură de zilele libere.
19:00
Numărul morților în Fâșia Gaza de la începutul războiului cu Israelul. Câți oameni au mai pierit și după armistiţiu # StirileProtv.ro
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza a comunicat sâmbătă că numărul morţilor din acest teritoriu palestinian, de la începutul războiului cu Israelul, a ajuns la 70.100, din care 354 după armistiţiul din 10 octombrie, transmite AFP.
18:10
Ciolacu atacă impozitarea serelor: „Scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu” # StirileProtv.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu, deputat PSD, afirmă că este scandalos cum Bolojan şi Nazare vor să ia şi pielea de pe omul simplu, impozitând munca cinstită din sere şi solarii.
18:10
Bilanţul morților din cauza inundaţiilor şi alunecărilor de teren din Sri Lanka a crescut la 153. Zeci de persoane, dispărute # StirileProtv.ro
Centrul de Gestionare a Dezastrelor din Sri Lanka (DMC) a anunţat sâmbătă seară că 153 de persoane au murit din cauza inundaţiilor şi a alunecărilor de teren provocate de ciclonul Ditwah în această ţară, informează Xinhua.
Acum 6 ore
17:40
SUA au cerut unei țări să returneze o bombă puternică neexplodată. Americanii se tem că ar putea ajunge în Rusia sau China # StirileProtv.ro
SUA i-a solicitat Libanului să returneze bomba GBU-39 neexplodată după a fost utilizată de forțele aeriene israeliene (IAF). Washingtonul se teme această puternică armă ar putea ajunge în Rusia sau China.
17:30
Panna Cotta – desertul italian cremos. Cum să faci rețeta clasică italiană pas cu pas, la tine acasă # StirileProtv.ro
La prima vedere, panna cotta poate fi confundată cu un desert tip budincă. Însă acest preparat italienesc este ceva mai complex.
17:30
Catalonia a închis un parc natural după izbucnirea pestei porcine africane. Autoritățile au impus restricții în zonă # StirileProtv.ro
Regiunea Catalonia din nord-estul Spaniei a interzis accesul într-un parc natural după ce şase mistreţi găsiţi morţi în apropiere de Barcelona au fost testaţi pozitiv cu pestă porcină africană, în prima epidemie izbucnită în această ţară după anul 1994.
17:00
Ucraina trimite o echipă de negociatori la Washington după modificarea planului de pace american # StirileProtv.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt Războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
16:50
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat într-un șanț pe DN 26, în Vaslui. Pompierii militari au asigurat zona # StirileProtv.ro
O cisternă încărcată cu 19 tone de GPL a intrat, sâmbătă, într-un şanţ, pe DN 26 Blăgeşti-Oancea, informează ISU Vaslui.
16:30
Trump declară spațiul aerian al Venezuelei „închis în întregime”. FAA a avertizat despre o „situație potențial periculoasă” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spaţiul aerian al Venezuelei şi cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters, preluat de Agerpres.
16:30
Sindicaliștii din Administrație prezintă 25 de puncte „negre” ale Guvernului Bolojan: „O sărăcie care ne strivește pe toți” # StirileProtv.ro
Federația Națională a Sindicatelor din Administrație (FNSA) acuză Guvernul Bolojan că, după cinci luni de mandat, a slăbit statul de drept și capacitatea instituțională, cu 40.000 de bugetari plecați, salarii înghețate și o sărăcie în creștere.
16:10
Un nou bilanț al victimelor după atacul din Ucraina cu 36 de rachete și 600 de drone. Trei morți și zeci de răniți # StirileProtv.ro
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, preluat de News.ro.
Acum 8 ore
16:00
Horoscop 28 noiembrie 2025: Zodiile cel mai puternic influențate de revenirea lui Saturn la mișcarea directă # StirileProtv.ro
Revenirea lui Saturn la mișcarea directă, pe 28 noiembrie 2025, produce un impact semnificativ în horoscop și aduce schimbări majore pentru patru zodii.
16:00
Un suporter al echipei Palmeiras a murit înaintea finalei Copei Libertadores. Fanul a căzut dintr-un autobuz supraetajat # StirileProtv.ro
Un suporter al echipei Palmeiras a murit sâmbătă la Lima, cu câteva ore înainte de finala Copa Libertadores, Liga Campionilor sud-americană, cu formaţia Flamengo.
15:40
Ludovic Orban, avertisment pentru Nicușor Dan: Sper că n-a fost „împachetat” de servicii. „Să nu i se urce la cap” # StirileProtv.ro
Președintele Nicușor Dan ar fi trebuit să schimbe imediat conducerile serviciilor secrete, afirmă fostul consilier prezidențial pe probleme de politică internă Ludovic Orban într-un interviu acordat News.ro.
15:40
Cod portocaliu de inundaţii pe râurile din două județe. Hidrologii avertizează asupra viiturilor majore # StirileProtv.ro
Hidrologii au emis o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore.
15:40
Trump a promis să „suspende definitiv” migrația din „țările din lumea a treia”. Care sunt statele vizate de liderul SUA # StirileProtv.ro
După tragedia din Washington DC, președintele american Donald Trump a promis să „suspende definitiv migrația din toate țările din lumea a treia”, ceea ce ar reprezenta o escaladare majoră a politicii dure a guvernului SUA în materie de imigrație.
15:40
Codul bunelor maniere la restaurant. Cine intră primul în local și cum să te comporți la masă # StirileProtv.ro
Probabil ți s-a întâmplat măcar o dată să eziți în fața ușii unui restaurant, neștiind sigur cine ar trebui să intre primul: tu sau partenera?
15:10
Descoperire fără precedent în biomedicină. Cercetătorii au creat o măduvă osoasă umană care produce sânge # StirileProtv.ro
Oamenii de ştiinţă au creat un model uman de măduvă osoasă care a reuşit să producă celule sanguine în mod susţinut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă.
15:00
Două nave-fantomă ruse din Marea Neagră, făcute scrum de ucraineni, cu ajutorul dronelor marine de tip „Baby Sea” | VIDEO # StirileProtv.ro
Ucraina revendică sâmbătă un atac vizând două petroliere, la Marea Neagră, şi anunţă că a lovit cu drone navale aceste nave din flota fantomă rusă folosită de Moscova pentru a ocoli sancţiuni care i-au fost impuse de către Occident, relatează AFP.
15:00
Trufe – aurul comestibil al pădurii. Diferențe, arome și curiozități despre cea mai scumpă ciupercă din lume # StirileProtv.ro
Trufele sunt considerate aurul comestibil al pădurii, fiind apreciate pentru aroma intensă și rafinată.
14:40
Zeci de mii de oameni sunt fără apă potabilă în 12 localități din Prahova. Problema ar fi barajul Paltinu, spun autoritățile # StirileProtv.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localităţi ale judeţului Prahova au rămas fără alimentare cu apă potabilă.
14:40
Andrii Iermak a anunțat că pleacă pe front, la o zi după ce a demisionat: „Nu vreau să creez probleme pentru Zelenski” # StirileProtv.ro
Fostul șef al Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, Andrii Iermak, anunță că pleacă pe front după ce și-a dat demisia, forțat de cea mai mare anchete de corupție din era Zelenski
14:20
Un incendiu a izbucnit într-un bloc din județul Hunedoara. Zeci de locatari au fost evacuați # StirileProtv.ro
Zeci de locatari ai unui bloc cu zece etaje din oraşul Petrila, judeţul Hunedoara, au fost nevoiţi să îşi părăsească locuinţele, sâmbătă, din cauza unui incendiu izbucnit în camera tehnică a liftului.
14:20
Salvamontiștii continuă sâmbătă căutările tânărului dispărut în Bucegi. Nu s-au găsit „elemente concludente” # StirileProtv.ro
Salvamontiştii continuă, sâmbătă, acţiunea de căutare a tânărului dispărut în Munţii Bucegi în urmă cu o săptămână.
14:10
OMS avertizează asupra reapariţiei rujeolei la nivel global: „Dacă fiecare copil este vaccinat, pot fi salvate vieți” # StirileProtv.ro
Rujeola, o boală care poate fi prevenită prin vaccinare, revine îngrijorător în multe regiuni ale lumii, inclusiv în Europa, pe măsură ce tot mai mulţi copii rămân nevaccinaţi.
Acum 12 ore
13:50
Reforma pensiilor speciale poate salva banii din PNRR, crede șeful Senatului. Pîslaru avertizează că termenul a expirat # StirileProtv.ro
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, dacă România va reuși să aibă o lege a pensiilor magistraților până la finalul anului, banii din PNRR 'pot fi salvați'.
13:50
Sorbet – desertul răcoritor fără lactate, ușor și natural. Rețete rapide și naturale pentru toate gusturile # StirileProtv.ro
Sorbetul este desertul ideal: răcoritor, fără lactate și plin de arome naturale. Ușor de preparat, poate fi adaptat cu fructe proaspete, sucuri sau siropuri simple, oferind opțiuni pentru toate gusturile.
13:50
Brebu, Prahova – comuna cu peisaje de poveste. Ghid complet pentru vizitatori și iubitorii de natură # StirileProtv.ro
Comuna Brebu se află în Prahova și este unul dintre cele mai frumoase locuri pe care le poți vizita în județ.
13:30
Un petrolier din flota fantomă rusă, atacat cu drone navale de două ori în ultimele 24 de ore, în largul coastei Turciei # StirileProtv.ro
Un petrolier din flota fantomă rusă care naviga în largul coastei Turciei la marea Neagră a fost atacat sâmbătă cu dronă navală - după ce a fost deja ţinta unui atac de acelaşi tip vineri seara - anunţă Ministerul turc al Transporturilor, relatează AFP.
12:50
Sute de zboruri sunt anulare sau întârziate, după rechemarea urgentă a peste 6.000 de avioane Airbus. Companiile afectate # StirileProtv.ro
Companiile aeriene din întreaga lume au anulat şi au întârziat zboruri la început de weekend, după ce Airbus a anunţat vineri că a dispus rechemarea imediată a 6.000 de avioane A320.
12:30
Comori ascunse sub cenușa vulcanului Vezuviu au ajuns la Timișoara: „Este o premieră absolută în România” # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai importante evenimente culturale din acest an și-a deschis porțile la Muzeul Național de Artă din Timișoara.
12:10
Alertă la Strasbourg. Un pistol a fost descoperit în apropierea Târgului de Crăciun. A fost deschisă o anchetă # StirileProtv.ro
O anchetă a fost deschisă după ce o armă de foc a fost descoperită în apropierea Târgului de Crăciun de la Strasbourg, a anunţat procuroarea Republicii Clarisse Taron, confirmând o dezvăluire a publicaţiei Dernières nouvelles d'Alsace, relatează AFP.
12:00
Cei mai mari producători de ciocolată din România, scoși la vânzare. Patronii austrieci caută cumpărători din Coreea de Sud # StirileProtv.ro
Kandia Dulce și Heidi Chocolat, scoase la vânzare. Austriecii caută cumpărători coreeni pentru cele mai mari companii de ciocolată din România
11:50
Un român a fost arestat preventiv după ce a trimis un colet din Spania în România. Ce se afla în interiorul pachetului # StirileProtv.ro
Un bărbat din judeţul Bistriţa Năsăud a fost arestat preventiv într-un dosar de contrabandă calificată şi nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, după ce a trimis din Spania în România, printr-o firmă de curierat, două arme letale.
