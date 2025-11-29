Situaţie critică la acumularea Paltinu / Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă

15:00

Ai auzit vreodată de sindromul Pica la câini? Dacă denumirea îți este nouă, am să te întreb altfel: ai văzut vreodată cum câinele tău înghite diverse obiecte care nu sunt comestibile în mod normal? Cred că da. Medicul veterinar Georgiana Diaconu ne explică în interviul de mai jos cum să recunoaștem semnele sindromului Pica la […] © G4Media.ro.