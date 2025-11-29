Situaţie critică la acumularea Paltinu / Apele Române recomandă declararea unei situaţii de urgenţă
G4Media, 29 noiembrie 2025 21:50
Situaţia în acumularea Paltinu este critică în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii apei, Apele Române recomandând autorităţilor să declare situaţie de urgenţă, transmite Agerpres. „Administraţia Naţională 'Apele Române' informează că, în contextul codului portocaliu de fenomene hidrologice şi al creşterii accentuate a turbidităţii în acumularea Paltinu, ne confruntăm […]
Acum 10 minute
22:00
Guvernul mexican a anunțat miercuri planul de a construi un supercomputer cu o capacitate de procesare de șapte ori mai mare decât cel mai puternic computer din America Latină în prezent. Supercomputerul va fi numit Coatlicue (după o zeiță din mitologia aztecă, ce simbolizează sursa puterii și a vieții) și va avea o capacitate de […]
22:00
Drum judeţean blocat în Prahova, în urma unei alunecări de teren provocate de ploile torențiale din ultimele ore # G4Media
Un drum judeţean din Prahova este complet blocat, sâmbătă seară, din cauza unei alunecări de teren. Valul de pământ dislocat, cel mai probabil în urma ploilor abundente din ultimele ore, a adus cu el un copac şi a acoperit complet carosabilul, în zona comunei Şotrile, transmite News.ro. „Pe Drumul Judeţean 102I, pe raza comunei Şotrile, […]
Acum 30 minute
21:50
21:50
Creatorul „Stranger Things” îi avertizează pe fani că s-ar putea să nu urmărească în mod corect sezonul 5 # G4Media
Ross Duffer, unul dintre creatorii serialului Stranger Things, le-a transmis fanilor să fie atenți la modul în care vizionează prima parte a sezonului 5. Într-un mesaj video, el a explicat că pentru a urmări seria așa cum a fost intenționată, trebuie dezactivate toate îmbunătățirile televizorului, inclusiv setările de super-rezoluție, contrast dinamic, filtre de culoare sau […]
21:40
VIDEO Interpretă chinuită, pe scena târgului de crăciun din Piața Ovidiu / Constănțenii fac haz de necaz: Am aflat de ce s-au spânzurat urșii # G4Media
Organizarea târgului de Crăciun din Piața Ovidiu, Constanța, continuă cu „surprize" năstrușnice, după ce în toată țara s-a făcut haz pe seama imaginii sinistre cu blocul care avea zeci de ursuleți din pluș, spânzurați de balustrade. Sâmbătă seara, pe scena amplasată în cadrul târgului a urcat o interpretă care i-a asurzit pe spectatori. Chiar dacă […]
21:40
Formula 1: Oscar Piastri confirmă forma senzațională și va pleca din pole position în Qatar / Norris pe locul 2, Verstappen pe 3 / Hamilton eliminat din nou în Q1 # G4Media
Oscar Piastri și-a continuat weekendul impecabil din Qatar, obținând pole-ul în calificările de sâmbătă și confirmând forma extraordinară arătată pe tot parcursul weekendului. Australianul a profitat de o sesiune Q3 extrem de disputată, iar turul său de 1:19.387 s-a dovedit imbatabil, suficient pentru a-l plasa în fața coechipierului său de la McLaren, Lando Norris.
Acum o oră
21:20
Conacul Mocioni primește din nou oaspeți de Crăciun, într-un restaurat realizat din fonduri norvegiene # G4Media
Conacul Mocioni de la Foeni (județul Timiș) și-a deschis, vineri seara, porțile mari și verzi pentru toți cei care vor să-i treacă pragul în apropierea sărbătorilor de iarnă. Este prima iarnă la conac după restaurarea spectaculoasă care i-a readus eleganța de odinioară. Și are din nou, după foarte mult timp, un brad de Crăciun frumos […]
Acum 2 ore
21:00
Echipele France Télévisions, cu sediul în al XV-lea arondisment al Parisului, au fost evacuate sâmbătă seara, după ce au fost avertizate de către autorităţi cu privire la o alertă cu bombă, relatează AFP, conforn News.ro. "Poliţia şi o echipă cu câini sunt în prezent la faţa locului în vederea îndepărtării îndoielilor", anunţă pe site Franceinfo. "În […]
21:00
Tom Stoppard, dramaturg şi scenaristul premiat cu Oscar pentru „Shakespeare in Love”, a murit la vârsta de 88 de ani # G4Media
Dramaturgul şi scenaristul Tom Stoppard, câştigător a patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead", „Travesties", „The Real Thing" şi „The Coast of Utopia", precum şi laureat al premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love", a murit, potrivit BBC. Avea 88 de ani, transmite News.ro. „Suntem profund îndureraţi să anunţăm că iubitul […]
20:50
Simion, de la Alba Iulia: Dacă voi avea încrederea colegilor voi fi ales președinte al AUR # G4Media
Lider al formațiunii extremiste AUR, George Simion anunță că a ajuns la Alba Iulia, nu doar pentru a participa la manifestațiile dedicate Zilei Naționale de 1 Decembrie, dar și pentru Congresul partidului, stabilit pentru duminică de la ora 16.00. Simion a anunțat că a ajuns deja la Alba Iulia, și că duminică de la ora […]
20:40
Naționala de handbal feminin a României avansează în faza principală la Campionatul Mondial după victoria cu Japonia, scor 31-27 # G4Media
Echipa națională de handbal feminin a României s-a calificat în grupele principale la Campionatul Mondial 2025, sâmbătă, după ce a învins reprezentanta Japoniei, scor 31-27. Știre în curs de actualizare.
20:30
Ministerul Educaţiei, despre un studiu recent referitor la copii cu vârste între 10 şi 14 ani: Aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată iar 13% au fumat # G4Media
Ministerul Educaţiei arată, sâmbătă, că potrivit unui studiu recent al World Vision România, reprezentativ pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat. Ministerul mai arată că Studiul ESPAD 2024 (Results from the […]
20:30
Proteste şi ciocniri cu poliţia în Germania, unde extrema dreaptă AfD înfiinţează o nouă organizaţie de tineret # G4Media
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi-a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, numită Generation Deutschland (Generaţia Germania, GD) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violenţe, relatează dpa, transmite Agerpres. Peste 800 de participanţi au adoptat un statut al tineretului, cu reguli privind rolul şi […]
20:10
Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski # G4Media
Preşedintele francez Emmanuel Macron urmează să-l primească din nou, luni, pe omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită a liderului de la Kiev la Paris, anunţă Palatul Élysée, conform BFMTV. Cei doi lideri urmează să "discute despre condiţiile unei păci drepte şi durabile, în continuarea discuţiilor de la Geneva şi […]
Acum 4 ore
20:00
DefenseNews: Planul României de achiziție al navei de patrulare Hisar de la turci a intrat în ultima fază / Aceasta va păzi inclusiv perimetrul gazifer Neptun Deep # G4Media
Planul României de a achiziționa o navă de patrulare offshore (OPV) din clasa Hisar, construită în Turcia, a intrat în faza finală, Ministerul Apărării Naționale confirmând că semnarea contractului este iminentă, transmite corespondentul din Turcia al publicației DefenseNews. Acordul prevede livrarea unei nave în orașul Constanța, de la Marea Neagră, în termen de șase luni […]
19:50
Lider al extremei drepte din Franța, Jordan Bardella a fost agresat în timpul unei sesiuni de autografe, fiind lovit în cap cu un ou # G4Media
Președintele partidului Reunirea Națională (RN, dreapta populistă/extremă) din Franța, eurodeputatul Jordan Bardella a fost atacat sâmbătă după-amiază, în timpul unei sesiuni de autografe în Moissac, Tarn-et-Garonne, relatează franceinfo, confirmând o informație din JDD . În jurul orei 15:45, un bărbat în vârstă de 74 de ani s-a năpustit asupra lui Bardella și „i-a zdrobit un ou în […]
19:40
Barcelona, lider provizoriu în LaLiga după ce a trecut de Alaves pe teren propriu, scor 3-1 # G4Media
Barcelona a urcat provizoriu pe prima poziție în LaLiga după ce a trecut pe Spotify Camp Nou, sâmbătă, de Alaves, scor 3-1. Nu a fost deloc o victorie ușoară pentru campioana en-titre din Spania, întrucât Alaves a dat primele semnale încă din primele zeci de secunde ale partidei, atunci când Ibanez o punea în avantaj […]
19:30
Cum prepari carne la garniță, o rețetă tradițională de a conserva porcul, folosită inclusiv în perioada în care nu existau frigidere # G4Media
Deși e post, Crăciunul se apropie și odată cu el și tăierea sau măcar sezonul porcului. Ne pregătim de făcut sarmele, frituri, marinat carnea, gătit cu măiestrie cârnați și alte „porcării" și ar fi bine să nu uităm nici de „carnea la garniță" (carne conservată în untură). Este o metodă tradițională românească, veche, de conservare […]
19:20
Orbán: Am convenit cu rușii că indiferent ce se întâmplă cantitatea de gaze și petrol pe care Ungaria a contractat-o va ajunge în această iarnă și anul viitor # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat, după întâlnirea la Moscova cu Vladimir Putin, că țara sa pote menține „cele mai mici costuri generale din Europa la energie", relatează hirado.hu. „Am convenit cu rușii că indiferent ce se întâmplă, cantitatea de gaze și petrol pe care Ungaria a contractat-o va ajunge în această iarnă și anul […]
19:10
Cristian Diaconescu: Dacă ar apărea o recunoaştere de facto a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, extragerea gazului din Marea Neagră ar putea deveni o problemă # G4Media
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept pământ aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagră, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore, transmite News.ro. Cristian Diaconescu a vorbit, sâmbătă, într-o […]
19:00
WSJ: Sistemele autonome ale Anduril s-au confruntat cu eșecuri în timpul testelor de luptă # G4Media
Startup-ul de tehnologie pentru apărare Anduril Industries s-a confruntat cu numeroase eșecuri în timpul testării sistemelor sale de arme autonome, a relatat Wall Street Journal, citat de TechCrunch.
19:00
Euro NCAP, societatea europeană de testare, aduce modificări majore asupra protocoalelor sale de testare a siguranței autoturismelor. Potrivit unui comunicat de presă, modificările sunt cele mai mari de la introducerea sistemului de evaluare globală din 2009 și vor reprezenta mai bine condițiile moderne de conducere.
18:50
VIDEO Trafic alternativ pe Valea Oltului, în zona localității Boița, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe carosabil # G4Media
IPJ Sibiu informează că pe DN 7, km. 245+600m (zona localității Boița) traficul se derulează alternativ, de pe o bandă pe alta, după ce mai multe pietre de pe versant au căzut pe partea carosabilă. „Nu sunt persoane rănite ori autovehicule avariate", se precizează în informare iar în prezent se acționează pentru eliberarea carosabilului.
18:40
Palatul Imperial din Tokyo deschide o secțiune pentru publicul care dorește să admire frunzele de toamnă # G4Media
Palatul Imperial din Tokyo a deschis sâmbătă strada Inui pentru publicul care dorește să admire frunzele de toamnă, permițând vizitatorilor să se plimbe printre arțarii colorați până pe 7 decembrie, relatează japantoday.com Aproximativ 500 de persoane s-au adunat când ruta de 750 de metri de la poarta Sakashita la poarta Inui s-a deschis la ora […]
18:20
Inflația lovește și animalele de companie: Veterinarul, tot mai scump. Topul țărilor cu cele mai mari creșteri de preț # G4Media
Costurile asociate creșterii unui animal de companie au crescut în ultimele luni în SUA, Marea Britanie, Brazilia și zona euro. Singura țară analizată unde prețurile au scăzut este Canada.
18:20
Politicianul pe care-l cheamă Adolf Hitler și care a fost reales pentru a cincea oară într-o circumscripție din Namibia a decis în sfârșit să-și schimbe numele # G4Media
În cadrul alegerilor locale din Namibia, un politician din nordul țării care poartă prenumele Adolf Hitler – exact ca notoriul lider Germaniei naziste – a câștigat alegerile pentru a cincea oară în circumscripția sa electorală. De abia acum, după mai multe cicluri electorale, Adolf Hitler Uunona a decis să-și schimbe prenumele, informează independent.co.uk. În vârstă […]
Acum 6 ore
17:50
Specialiştii Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) avertizează că tendinţa globală de reducere a vaccinării permite reapariţia unor focare care păreau controlate, potrivit News.ro. În 2024 cazurile de rujeolă au crescut cu 47% în Europa şi Asia Centrală, o evoluţie pusă în principal pe seama scăderii acoperirii vaccinale. Această situaţie se înscrie într-un context global în […]
17:40
Trump cere „companiilor aeriene, piloţilor, traficanţilor de droguri şi de persoane” să considere complet închis spaţiul aerian al Venezuelei # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a avertizat sâmbătă, pe reţeaua sa Truth Social, "toate companiile aeriene, piloţii, traficanţii de droguri şi de persoane" "să considere spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei ca fiind în reegim închis", relatează AFP. Trump nu a oferit alte detalii. Declaraţiea vine în contextul în care administraţia sa îşi intensifică […]
17:30
România și Bulgaria nu vor să dea Lukoil, Ungariei lui Viktor Orbán / Compania Lukoil poate deveni principala armă a lui Putin în Europa de Est, Orbán fiind considerat un aliat important al Rusiei # G4Media
Compania Lukoil ar putea deveni principala armă al lui Vladimir Putin, în țările est-europene, avertizează experții bulgari, în consecință fiind nevoie de o acțiune internațională coordonată pentru a preveni acest lucru, relateaz într-o analiză Mediapool. Publicația arată că în săptămânile dinaintea vizitei lui Viktor Orbán la Moscova, ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó, a […]
17:00
Ravioli umplute cu brânză și preparate cu sos de dovleac/ Perfecte pentru o cină rapidă și delicioasă # G4Media
Dovleacul este un ingredient valoros în sezonul rece, cu un aport semnificativ de vitamine A și C, antioxidanți și fibre. Acesta susține imunitatea, protejează ved
17:00
Sindicaliștii din Administraţie: La capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu 40 de mii de bugetari plecaţi # G4Media
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie prezintă sâmbătă 25 de puncte ,,negre” ale Guvernului Bolojan, plângându-se că, la capătul a cinci luni de guvernare, Ilie Bolojan lasă în urmă un stat de drept slăbit, cu o capacitate insittuţională slăbită, cu 40 de mii de bugetari plecaţi, cu salarii îngheţate şi o sărăcie care ne striveşte […] © G4Media.ro.
17:00
Oscar Piastri s-a apropiat la 22 de puncte de liderul și coechipierul Lando Norris în ierarhia piloților din Formula 1. Victoria din cursa Sprint din Qatar i-a adus australianului opt puncte importante în clasamentul general. Înainte de cursa Sprint erau 24 de puncte între Norris și urmăritorii Piastri și Verstappen. Oscar a câștigat opt puncte […] © G4Media.ro.
16:50
Primul satelit privat dedicat ştiinţei spaţiale a fost lansat pe orbită / Ce studiază satelitul de mărimea unui cuptor cu microunde # G4Media
Primul satelit privat din lume dedicat ştiinţei spaţiale, conceput pentru a studia impactul erupţiilor solare, a fost lansat în spaţiu şi se află în prezent pe orbita Pământului, a anunţat compania care l-a dezvoltat, relatează DPA, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
16:50
Un avion din clasa business modificat pentru spionaj a decolat de la baza Kogălniceanu pentru o misiune extinsă de supraveghere deasupra Mării Negre # G4Media
Un avion de supraveghere ARTEMIS II, derivat dintr-un Bombardier Challenger 650, a decolat vineri de la baza militară Mihail Kogălniceanu pentru o nouă misiune extinsă de monitorizare deasupra Mării Negre, potrivit datelor Flightradar, scrie Profit.ro. © G4Media.ro.
16:40
Oscar Piastri (McLaren) a câștigat cursa Sprint contând pentru Marele Premiu de Formula 1 din Qatar. Podiumul a fost completat de George Russell (Mercedes) și Lando Norris (McLaren). În urma rezultatelor din cursa Sprint, Piastri a câștigat 8 puncte, Norris 6, iar Verstappen 5 puncte. Cursa a fost una dezastruoasă pentru Ferrari: Charles Leclerc a […] © G4Media.ro.
16:40
VIDEO Papa Leon și-a scos pantofii, în prima sa vizită la Moscheea Albastră din Istanbul, dar n-a părut să se roage # G4Media
Papa Leon al XIV-lea a făcut prima sa vizită, sâmbătă, într-o moschee, de la alegerea sa. El și-a scos pantofii în semn de respect, dar nu a părut să se roage, relatează CNN. Papa Leon a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, un lăcaș de cult din secolul al XVII-lea considerat o capodoperă arhitecturală din […] © G4Media.ro.
16:20
Autorităţile din Grecia au plasat regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, pentru a accelera lucrările de infrastructură şi pentru a răspunde unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, informează sâmbătă AFP, conform Agerpres. Ministerul elen al Mediului a anunţat vineri seară această măsură, […] © G4Media.ro.
16:10
Primăria Oradea cumpără cu 120.000 euro o clădire din Parcul Bălcescu pe care trebuia să o obțină gratis, pentru a o demola / În imobil a funcționat un restaurant. # G4Media
Consiliul Local Oradea a aprobat vineri cumpărarea la un preţ de 120.000 euro a clădirii fostului restaurant Moroşanu din Parcul Nicolae Bălcescu, pentru a comanda demolarea ei. Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi pentru şi doar 4 abţineri şi a fost urgentată de faptul că parcul urmează să intre în reabilitare, relatează ebihoreanul.ro […] © G4Media.ro.
16:10
Cele mai recente teme de dezinformare din Bulgaria și Polonia: „ouă false” și „costum care vindecă autismul” # G4Media
Buletinul informativ „Science+ brief” publicat de Free Press Eastern Europe evidențiează cele mai bune articole științifice din Europa Centrală și de Est. Între temele acestei săptămâni ies în evidență „ouăle false” din Bulgaria și costumul „de terapie pentru autism”. Iată detalii din newsletterul FPEE: Nu, Bulgaria nu vinde „ouă false” De la sfârșitul lunii octombrie, […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:00
Bilanţul victimelor atacului de la Kiev creşte la cel puţin trei morţi şi 30 de răniţi, anunţă Zelenski / Peste 600.000, de persoane fără energie electrică # G4Media
Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, conform News.ro. ”În timp ce toată lumea discută despre punte din planuri de pace, Rusia şi-a continuat «planul de război» în două puncte: […] © G4Media.ro.
16:00
Țările în care pensionarii continuă să lucreze/ Estonia și Norvegia, pe primul loc/ Procentul în Europa este de aproximativ 20% # G4Media
În Europa, aproximativ unul din cinci pensionari sub 70 de ani continuă să lucreze în primele șase luni după pensionare. Datele din raportul OCDE „Pensions at a Glance” arată că există o diferență izbitoare între nordul și sudul continentului în ceea ce privește acest subiect, arată o analiză Statista. Conform celor mai recente date, arată […] © G4Media.ro.
15:40
VIDEO Frescele romane antice din Pompeii ar putea primi o a doua viață cu ajutorul unui robot # G4Media
Frescele romane antice din Pompeii, distruse și îngropate timp de secole, ar putea primi o a doua viață datorită unui sistem robotic inovator conceput pentru a ajuta arheologii în una dintre cele mai dificile sarcini ale lor: reasamblarea artefactelor fragmentate, notează Reuters. © G4Media.ro.
15:40
La mai bine de o săptămână de când a dispărut în munții Bucegi, un tânăr este căutat în continuare de salvamontiști # G4Media
Salvamontiștii din cadrul Serviciului Județean Salvamont Brașov au continuat acțiunile de căutare atât ieri, cât și astăzi, pentru localizarea bărbatului dispărut în Munţii Bucegi, în urmă cu o săptămână, scrie bzi.ro. Echipele au refăcut traseul parcurs de acesta, însă, din păcate, nu au fost identificate noi elemente concludente, transmit salvatorii montani. La operațiuni s-au alăturat […] © G4Media.ro.
15:40
O nouă metodă de evaluare a inteligenței artificiale arată dacă chatboții protejează bunăstarea umană / Ce model AI protejează cel mai mult utilizatorii # G4Media
Un nou instrument de evaluare, numit HumaneBench, încearcă să stabilească un standard privind modul în care chatboții AI protejează bunăstarea utilizatorilor. Contextul este relevant: utilizarea intensivă a acestor sisteme a fost asociată cu efecte negative asupra sănătății mintale. © G4Media.ro.
15:20
Metroul din Cluj are doar 2,3% execuție. Anunțul oficial vine după disputele aprinse din Consiliul Local între Emil Boc și USR # G4Media
Reprezentanții USR Cluj au anunțat că progresul oficial al metroului din Cluj-Napoca este de doar 2,3%, informație pe care au primit-0 de la Primărie după solicitări repetate, scrie ActualdeCluj. Consilierul local Paul Helmer spune că exact această cifră o așteptau clujenii: clară, concretă și necesară pentru a înțelege evoluția proiectului. „Transparența nu ar trebui să […] © G4Media.ro.
15:00
Castelul Huniade din Timișoara, cea mai veche clădire din oraș, va fi complet reabilitat în 2028 / De 18 ani este închis publicului # G4Media
Castelul Huniade din Timişoara, cea mai veche clădire medievală din oraş, ridicată la începutul secolului XIV, din ordinul regelui Carol Robert d’Anjou, închis publicului de 18 ani, va fi complet reabilitat în anul 2028, iar peste doi ani ar putea fi vizitată o parte din edificiu, transmite Agerpres. Până în anul 2007, când a fost […] © G4Media.ro.
15:00
INTERVIU exclusiv | Sindromul Pica la câini: Medicul veterinar Georgiana Diaconu explică ce este și cum îl recunoaștem # G4Media
Ai auzit vreodată de sindromul Pica la câini? Dacă denumirea îți este nouă, am să te întreb altfel: ai văzut vreodată cum câinele tău înghite diverse obiecte care nu sunt comestibile în mod normal? Cred că da. Medicul veterinar Georgiana Diaconu ne explică în interviul de mai jos cum să recunoaștem semnele sindromului Pica la […] © G4Media.ro.
14:50
Cod portocaliu de inundaţii pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, până duminică la prânz # G4Media
Hidrologii au emis, sâmbătă, o avertizare Cod portocaliu de inundaţii pe pe râuri din judeţele Dâmboviţa şi Prahova, valabilă până duminică la prânz, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore. Potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA), în intervalul 29 noiembrie ora 18:00 – 30 […] © G4Media.ro.
14:50
Scandal în tenis: Tallon Griekspoor sfidează guvernul olandez și merge în Rusia la turneul finanțat de Gazprom # G4Media
Tallon Griekspoor a luat o decizie care a provocat multe controverse în lumea tenisului: va participa la un turneu în Rusia, cu toate că Guvernul olandez l-a rugat să nu se ducă la Sankt Petersburg. Griekspoor a intrat în centrul unui scandal mediatic internațional după ce a hotărât să participe la un turneu demonstrativ în […] © G4Media.ro.
14:50
Premieră în biomedicină: Cercetătorii au creat în laborator o măduvă osoasă umană funcţională care produce celule sanguine # G4Media
Oamenii de ştiinţă au creat un model uman de măduvă osoasă care a reuşit să producă celule sanguine în mod susţinut. „Fabrica de sânge” uman în miniatură, crescută în laborator, reproduce fidel măduva osoasă, transmite News.ro. Măduva osoasă este locul unde se formează toate celulele sângelui, iar când acest proces se dereglează, apar boli grave, […] © G4Media.ro.
