Trump spune că spațiul aerian de deasupra și din jurul Venezuelei va fi închis

Dronele sunt armele prezentului. Fie că sunt folosit în scopuri de recunoaștere, de intimidare, sau pur și simplu ca arme performante cu care se poate lovi la mare distanță, dronele și-au demonstrat capacitatea formidabilă în războiul din Ucraina. Atât rușii cât și ucrainenii au dezvoltat flote performante, de sute de mii de unități, de la […]