Cazul Ermak

14:00

La aproape o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial pentru politică internă, Ludovic Orban a fost demis de Nicușor Dan. Fostul prim-ministru și președinte al PNL plătește pentru daunele aduse candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, prin „săgețile” lansate la Antena 3. Nu e exclus să fi contat și […] Articolul Ludovic Orban a fost dat afară de Nicușor Dan la exact un an de când l-a ajutat decisiv pe acesta! Consilierul prezidențial plătește pentru „ranga” băgată în campania lui Cătălin Drulă apare prima dată în Ziariștii.