Avocata care câștigă o avere datorită câinelui ei: „Este un vis devenit realitate”. Cum a transformat un simplu hobby într-un imperiu digital (VIDEO)

16:00

Cel puţin trei persoane au fost ucise, iar alte 30 rănite într-un atac rus la Kiev, anunţă autorităţile revizuind în creştere un bilanţ anterior de un mort şi şapte răniţi, relatează AFP, conform News.ro. ”În timp ce toată lumea discută despre punte din planuri de pace, Rusia şi-a continuat «planul de război» în două puncte: […] © G4Media.ro.