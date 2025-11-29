Tanczos Barna, despre momentul când a fost înjunghiat: „Dumnezeu m-a trimis înapoi”. Ce a spus despre agresor și despăgubirile acordate
Digi24.ro, 29 noiembrie 2025 22:40
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, în cadrul emisiunii „La cină”, realizată de Ionela Năstase și difuzată de sâmbătă seară la Digi24, despre momentul când a fost înjunghiat în biroul său, în 2006, pe când se afla la conducea Agenţiei Domeniilor Statului, că Dumnezeu l-a trimis înapoi şi că a fost un moment de cumpănă, dar nu a rămas cu sechele. El a mai spus, despre agresor, că l-a iertat în sala de judecată şi, deşi instanţa a zis că trebuie să îi dea 10.000 de euro, nu i-a cerut banii.
• • •
Acum 5 minute
23:10
Tanczos Barna, despre importanța „cumpătării în comunicare” pe scena politică: „Un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri” # Digi24.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a discutat sâmbătă, în exclusivitate la Digi24, despre cât de sinceră este politica românească, precizând că trebuie să existe sinceritate, dar trebuie să fie şi cumpătare în comunicare, pentru că „un ministru, când vorbeşte, poate să genereze valuri”. El a dat exemplul pe care l-a învăţat la Ministerul Agriculturii, că nu poate să vorbească ministrul despre recolta de grâu, pentru că, dacă spune că este foarte bună, scade preţul la bursă, iar dacă zice că este o recoltă proastă, urcă preţul, astfel el având posibilitatea de a influenţa, doar printr-o propoziţie, evoluţia pieţelor.
Acum o oră
22:40
22:30
Maia Sandu condamnă atacurile Rusiei asupra Ucrainei şi survolarea spaţiului aerian al R. Moldova de către drone ruseşti # Digi24.ro
Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, condamnă atacurile masive ale Rusiei asupra Ucrainei şi denunţă încălcarea spaţiului aerian al Moldovei de către drone ruseşti.
Acum 2 ore
22:00
„Apele Române”: Situaţia la Paltinu este „critică”, s-a intervenit de urgenţă pentru schimbarea filtrelor. Cât ar putea dura criza # Digi24.ro
Administraţia Naţională „Apele Române” anunţă, sâmbătă seară, că situaţia de la barajul Paltinu, care asigură alimentarea cu apă potabilă a unei mari părţi din judeţul Prahova, este „critică”, după ploile din ultima perioadă, iar această situaţie s-ar putea prelungi în zille următoare. Instituţia anunţă măsuri urgente, inclusiv schimbarea filtrelor de la baraj, în condiţiile în care zeci de mii de oameni nu au apă potabilă. Instituţia cere autorităţilor din Prahova să declare stare de urgenţă.
21:30
Dramaturgul Tom Stoppard a murit la vârsta de 88 de ani. Scenaristul a primit un Oscar pentru „Shakespeare in Love” # Digi24.ro
Dramaturgul şi scenaristul Tom Stoppard, câştigător a patru premii Tony pentru piesele „Rosencrantz and Guildenstern Are Dead”, „Travesties”, „The Real Thing” şi „The Coast of Utopia”, precum şi laureat al premiului Oscar pentru scenariul filmului „Shakespeare in Love”, a murit la vârsta de 88 de ani, scrie BBC.
21:20
Emmanuel Macron îl primește luni pe Volodimir Zelenski la Paris. Discuții cruciale despre război și securitatea Europei # Digi24.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron se va vedea din nou, luni, cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, la doar două săptămâni după ultima vizită la Paris a liderului de la Kiev, anunţă Palatul Elysee, conform BFMTV.
Acum 4 ore
21:00
Sediul France Televisions din Paris a fost evacuat sâmbătă după-amiază din cauza unei alerte cu bombă, a anunțat grupul audiovizual pe site-ul său, perturbând transmisia Franceinfo și site-ul franceinfo.fr. Cu două săptămâni în urmă, redacţia BFMTV şi RMC, aflată în apropierea France Télévisions, a fost de asemenea evacuată în urma unei alerte cu bombă, care s-a dovedit a fi falsă, anunță Le Parisien.
21:00
România, a doua victorie la CM 2025 de handbal feminin. A învins Japonia şi s-a calificat în grupele principale # Digi24.ro
Naţionala României a obţinut sâmbătă, la Rotterdam, a doua victorie din grupa preliminară A, cu Japonia, scor 31-27 (16-14). Cu două victorii la activ, tricolorele îşi asigură calificarea în grupele principale, înaintea confruntării cu Danemarca, de Ziua Naţională.
21:00
Luminițele de sărbători au fost aprinse în Capitală. Primarul interimar a deschis Târgul de Crăciun din Piața Constituției # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a aprins sâmbătă seara luminiţele la Târgul de Crăciun Bucureşti 2025 din Piaţa Constituţiei. De asemenea, s-a aprins şi iluminatul festiv de sărbători, astfel că 7 milioane de becuri tip LED vor străluci în Capitală. Tema din acest an este „Capitala sărbătorilor de iarnă – Trăieşte magia Crăciunului prin muzică”.
20:40
O tânără de 18 ani din Bihor, dispărută de 3 zile împreună cu bebelușul său. Poliția cere ajutorul cetățenilor # Digi24.ro
Polițiștii din Bihor cer ajutorul populației, după ce o mamă în vârstă de 18 ani a dispărut de acasă împreună cu bebeulușul său în vârstă de 11 luni.
20:20
Proteste în Germania, după lansarea noii organizații de tineret a extremiștilor de la AfD # Digi24.ro
Partidul de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) şi-a înfiinţat sâmbătă o nouă organizaţie de tineret, numită Generation Deutschland (Generaţia Germania, GD, n.r.) la un congres în timpul căruia au avut loc proteste masive, marcate de violenţe, relatează dpa, preluată de Agerpres.
20:10
Mesaje și felicitări de „La mulți ani” pentru Sfântul Andrei 2025: Îndemnul preotului pentru ziua onomastică # Digi24.ro
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc duminică, 30 noiembrie, pe Sfântul Apostol Andrei, ultima mare sărbătoare a lunii noiembrie, marcată cu cruce roșie în calendarul ortodox. Ziua dedicată „Ocrotitorului românilor” este un moment special în care sunt celebrați toți cei care poartă numele sfântului.
20:10
Dominic Fritz, acuzat că „interzice Crăciunul” la Timișoara. Reacția primarului USR: „Fake news din bula extremisto-manipulativă” # Digi24.ro
19:40
Consilier al premierului: Programa de limba română pentru clasa a IX-a pare croită pentru studenţii din anul întâi de la Litere # Digi24.ro
Luciana Antoci, consilier al premierului ilie Bolojan pe probleme de educaţie, susţine că programa de limbă şi literatură română pentru clasa a IX-a pare mai degrabă croită pentru studenţii din primul an de la Facultatea de Litere decât pentru adolesceţii de liceu.
19:30
Poliția sud-africană a declarat că a arestat patru bărbați care se îndreptau spre Rusia și care sunt suspectați că au fost recrutați pentru a lupta în armata rusă, transmite Reuters.
19:30
Cristian Diaconescu avertizează: recunoașterea de facto a Crimeei ca parte din Rusia ar putea bloca extracția gazului din Marea Neagră # Digi24.ro
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu, fost consilier prezidenţial, atrage atenţia, într-un interviu acordat Digi24, asupra faptului că o recunoaştere de facto a peninsulei Crimeea drept teritoriu aflat sub influenţa Federaţiei Ruse ar pune în discuţie şi apele teritoriale în Marea Neagă, cu posibile efecte asupra siguranţei operaţiunilor de exploatare offshore.
19:20
Anthony Albanese, nuntă fastuoasă la Canberra. Este primul șef de guvern australian care se căsătorește în timpul mandatului # Digi24.ro
Prim-ministrul australian Anthony Albanese s-a căsătorit cu partenera sa, Jodie Haydon, devenind primul lider al țării care s-a căsătorit în timpul mandatului. Cei doi s-au cununat în capitala Canberra, sâmbătă după-amiază, a doua zi după ultima ședință a anului parlamentar, anunță BBC. Mai mulți miniștri din cabinetul lui Albanese au participat la ceremonie.
19:20
Sudiu: 69% dintre copiii români cu vârste între 10 și 14 ani se joacă zilnic online, 30% au băut cel puţin o dată, iar 13% au fumat # Digi24.ro
Ministerul Educaţiei arată, sâmbătă, că potrivit unui studiu recent al World Vision România, reprezentativ pe un eşantion de copii cu vârste între 10 şi 14 ani, a arătat că aproximativ 69% participă zilnic la jocuri online, 30% au consumat alcool cel puţin o dată, iar 13% au fumat. Ministerul mai arată că Studiul ESPAD 2024 (Results from the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) a arătat scoruri îngrijorătoare ale adolescenţilor români în privinţa unor comportamente adictive (ex.: alcool, droguri, fumat, jocuri de noroc, navigare online).
Acum 6 ore
19:10
Petrol în schimbul păcii. Liderul venezuelean Nicolas Maduro ar putea folosi „aurul negru” ca monedă de schimb în negocierile cu Trump # Digi24.ro
Președintele venezuelean Nicolas Maduro are flexibilitatea și motivația necesare pentru a oferi transporturile de țiței, pe care țara le vinde în principal Chinei, ca monedă de schimb în cazul în care Venezuela ar purta negocieri cu Statele Unite, scriu jurnaliștii Reuters. Administrația președintelui american Donald Trump, care și-a întărit prezența militară în Caraibe, a declarat că este deschisă la discuții cu Maduro, al cărui guvern s-a străduit să atragă investiții străine în câmpurile petroliere ale țării, în contextul sancțiunilor impuse de SUA.
19:10
Un tratament nazal experimental a eliminat cancerul cerebral agresiv, în teste preclinice # Digi24.ro
Un nou tratament administrat intranazal ar putea schimba abordarea unor cancere cerebrale foarte agresive, stimulând răspunsul imun la nivelul creierului printr-o metodă neinvazivă.
19:00
O mașină a lovit o căruţă, pe DN 11B: 4 persoane din căruţă au fost rănite. Traficul rutier, întrerupt în ambele sensuri # Digi24.ro
O coliziune între un autoturism şi o căruţă a avut loc sâmbătă, pe DN 11B Târgu Secuiesc-Cozmeni, în zona localităţii Sânzieni, 4 persoane din căruţă fiind rănite. Traficul rutier a fost întrerupt în ambele sensuri, iar răniţii primesc îngrijiri medicale.
18:50
Indonezia, lovită de ciclonul Senyar. Numărul deceselor provocate de inundații a ajuns la 303. Peste 80.000 de oameni au fost evacuați # Digi24.ro
Numărul victimelor inundațiilor și alunecărilor de teren provocate de ploile din insula indoneziană Sumatra a crescut la 303, a declarat sâmbătă șeful agenției naționale pentru atenuarea efectelor dezastrelor. Este o creștere semnificativă față de cifra anterioară de 174 de morți, anunță autoritățile locale. O mare parte din Indonezia, Malaezia și Thailanda a fost lovită de o săptămână de ploi torențiale provocate de ciclonul Senyar, o furtună tropicală rară formându-se în strâmtoarea Malacca, anunță Reuters.
18:20
Mini-revoluția cu care se confruntă Zelenski: căderea lui Iermak remodelează sistemul de putere al Ucrainei în timpul războiului # Digi24.ro
Plecare celui mai puternic consilier al lui Volodimir Zelenski ar putea avea un impact și asupra poziției de negociere a Kievului în discuțiile privind încheierea războiului, scrie jurnalistul Shaun Walker într-o analiză pentru The Guardian despre scandalul politic de la Kiev.
18:10
Comitetul ONU împotriva torturii a cerut vineri Israelului să înfiinţeze o comisie de anchetă pentru a face lumină „asupra tuturor acuzaţiilor de tortură” în cadrul conflictului israeliano-palestinian, informează AFP.
18:10
Înșelăciune prin SMS în valoare de mii de euro, în Spania. Rețea destructurată. Cum funcționa sistemul fraudulos # Digi24.ro
Poliția spaniolă a anihilat o rețea condusă de un ucrainean, prin intermediul căreia mii de oamenii au fost înșelați în urma unor apeluri telefonice. Unele victime ale rețelei frauduloase au pierdut chiar și 170.000 de euro, anunță Digi24.
17:50
Aeronava A320 care l-a dus pe suveranul pontif în Turcia, afectată de reținerea la sol a aparatelor Airbus # Digi24.ro
Aeronava Airbus A320 aparţinând companiei Ita Airways, care îl transportă pe papa Leon al XIV-lea în prima sa vizită internaţională în Turcia şi Liban, va necesita actualizarea softului.
17:50
Ploșnițele au închis un cinematograf celebru din Paris: Cinemateca Franceză este infestată # Digi24.ro
Prestigioasa Cinémathèque Française (Cinemateca Franceză, n.r.) din Paris a anunțat închiderea temporară din cauza infestării cu ploșnițe, după ce aceste insecte care se hrănesc cu sânge au fost văzute inclusiv în timpul unui masterclass cu vedeta de la Hollywood Sigourney Weaver, scrie The Guardian.
17:30
17:30
Penurie de apă în Grecia: regiunea Atena și două insule din Marea Egee, în stare de urgență hidrologică din cauza secetei cronice # Digi24.ro
Autorităţile din Grecia au plasat regiunea Atena şi două insule din Marea Egee în stare de urgenţă hidrologică, pentru a accelera lucrările de infrastructură şi pentru a răspunde unei ameninţări crescânde de penurie de apă, exacerbată de o secetă cronică, informează sâmbătă AFP.
Acum 8 ore
17:10
Schimbare de tactică în Opoziție: un senator ales pe listele S.O.S. va depune o moțiune de cenzură pentru a da jos Guvernul Bolojan # Digi24.ro
Schimbare de tactică în tabăra Opoziției. Un parlamentar intrat pe listele S.O. S România și cu susținerea AUR a anunțat că va depune moțiune de cenzură. Interesant este că demersul vizează exclusiv scoterea USR de la guvernare și demiterea premierului Ilie Bolojan. Inițiatorul moțiunii, deputatul Ninel Peia, a declarat că negociază inclusiv cu parlamentari din partidele de la putere să îi susțină demersul.
17:10
Negociatorii ucraineni au plecat în SUA pentru a discuta planul de pace al lui Donald Trump. Volodimir Zelenski: „Obiectivul este clar” # Digi24.ro
O echipă de negociatori ucraineni a plecat sâmbătă către Statele Unite, pentru a discuta despre planul american care vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a anunţat preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.
17:10
Avertisment de la Washington. Donald Trump anunță că spațiul aerian al Venezuelei trebuie considerat „complet închis” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a afirmat sâmbătă că spațiul aerian al Venezuelei și cel din proximitate trebuie considerat complet închis, transmite Reuters. Săptămâna trecută, Federal Aviation Administration (FAA) - administrația de reglementare a aviației din SUA - a avertizat principalele companii aeriene despre o „situație potențial periculoasă” la survolarea Venezuelei, din cauza „unei situații de securitate în curs de înrăutățire și a unei activități militare în crește în sau împrejurul” acestei țări.
16:50
Povestea Anastasiei Soare: de la Constanța la Hollywood. Cum a construit un imperiu și a ajuns în cercurile marilor vedete ale lumii # Digi24.ro
Anastasia Soare, supranumită „Regina Sprâncenelor” și una dintre cele mai influente femei din industria globală de beauty, a revenit în România pentru lansarea cărții sale biografice și a acordat un interviu în exclusivitate pentru Digi24. Fondatoarea brandului Anastasia Beverly Hills, evaluat de Forbes, în 2023, la aproximativ 500 de milioane de dolari, a vorbit despre copilărie, emigrare, sacrificii, disciplină și drumul până la celebritatea internațională.
16:40
Politicienii și greșelile din CV. Cazuri celebre din politică care s-au finalizat cu demisii # Digi24.ro
După scandalul în care a fost implicat Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, scandal care s-a finalizat cu demisia acestuia din Guvern, ne amintim și alte cazuri celebre în care mai marii Guvernului au fost acuzați de minciuni în CV. În ultimii ani, miniștrii, dar și premieri rămași celebri au fost implcați în sandaluri de acest fel
16:30
O cisternă ucraineană cu 19 tone de GPL s-a răsturnat pe marginea DN 26 în județul Vaslui # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu gaz petrolier lichefiat (GPL), înmatriculată în Ucraina s-a răsturnat, sâmbătă după amiază, pe un drum din judeţul Vaslui. Primele date de la faţa locului arată că cisterna nu are fisuri, nu există risc de explozie şi nu au fost raportate victime.
16:10
Plicul maro de pe biroul liderilor europeni și adevăratul plan de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina: Faceți bani, nu război (WSJ) # Digi24.ro
Trei oameni de afaceri puternici – doi americani și un rus – s-au aplecat asupra unui laptop în Miami Beach luna trecută, aparent pentru a elabora un plan de încheiere a războiului lung și mortal dintre Rusia și Ucraina. Dar, potrivit unor persoane familiarizate cu discuțiile, amploarea proiectului lor era mult mai mare. Ei planificau în secret o strategie pentru a scoate economia rusă de 2 trilioane de dolari din impas, cu întreprinderile americane în fruntea listei pentru a învinge concurenții europeni în ceea ce privește dividendele, scrie The Wall Street Journal (WSJ).
15:50
Lucrări la Paltinu: cel puțin 12 localități fără apă potabilă. Diana Buzoianu: „Trebuie să răspundă cei care nu îşi fac treaba” # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii. Autoritățile vorbesc despre o situație „critică”. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză instituțiile responsabile de „o lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” și spune că accesul la resurse „nu ar trebui să fie oprit zile întregi”.
15:40
Zeci de mii de oameni fără apă. Ministrul Mediului: „O lipsă gravă de profesionalism inacceptabilă”. Controale urgente la Paltinu # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă în urma lucrărilor de la barajul Paltinu, iar ministrul Mediului, Diana Buzoianu, acuză o „lipsă gravă de profesionalism, inacceptabilă” din partea instituțiilor implicate. Ea a cerut o ședință de urgență și anunță trimiterea Corpului de Control pentru a stabili cine este responsabil.
Acum 12 ore
15:10
De ce a întrerupt Cristian Diaconescu colaborarea cu Nicușor Dan: „A fost o perioadă extrem de complicată” # Digi24.ro
Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, a povestit, în exclusivitate pentru Digi24, cum a convenit, în urma discuției avute cu Nicușor Dan, să întrerupă colaborarea cu șeful statului, în calitate de consilier prezidențial. Motivul nu a fost unul „spectaculos, ci pur și simplu, intră în normalitatea funcționării acestei instituții”, a subliniat demnitarul. Acesta a oferit detalii despre relația cu președintele, dar și cu premierul, alături de perioada „extrem de complicată” în care primea întrebări privind anularea alegerilor.
15:10
Hidrologii au emis o nouă avertizare cod portocaliu pentru râuri din Dâmbovița și Prahova. Alte 14 județe, sub cod galben # Digi24.ro
Hidrologii au emis, sâmbătă, o nouă avertizare cod portocaliu de inundații pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova, valabilă până duminică la prânz. În contextul ploilor din ultimele zile, specialiștii avertizează că se pot produce viituri majore, cu revărsări importante și inundații locale.
15:00
Primul turneu al Papei Leon al XIV-lea. Suveranul Pontif, în șosete în Moscheea Albastră din Istanbul # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea s-a descălțat și a vizitat în șosete singura Moschee din Turcia cu șase turnuri. Aflat la prima sa călătorie oficială de după ce a fost desemnat Papă, Suveranul Pontif s-a plimbat prin Moscheea Albastră însoțit de ministrul turc al Turismului.
14:50
Ucraina dă o „lovitură semnificativă” flotei fantomă a Rusiei. Ce s-a întâmplat în Marea Neagră # Digi24.ro
Ucraina a revendicat sâmbătă atacul asupra a două petroliere în Marea Neagră, declarând că a lovit cu drone nave aparţinând „flotei fantomă ruse”, folosită de Moscova pentru a eluda sancţiunile occidentale, informează AFP şi Reuters, potrivit Agerpres.
14:30
Peste 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca: 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Recomandările ISU # Digi24.ro
Echipaje medicale, pompieri și ambulanțe au fost mobilizate vineri la Mănăstirea Prislop, după ce 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri în timpul ceremoniei de canonizare a lui Arsenie Boca. Doi dintre ei, un copil de 13 ani și un adult, au fost transportați la spital pentru investigații, în timp ce peste 15.000 de credincioși au participat la eveniment. ISU Hunedoara anunță că rămâne cu forțe în zonă până duminică, pentru a gestiona orice situație de urgență.
14:30
„Paradoxul Zelenski”. Războiul îl protejează pe președintele Ucrainei, dar ar putea pierde alegerile postbelice, precum Churchill # Digi24.ro
Volodimir Zelenski este acum cea mai paradoxală figură din politica europeană. Din punct de vedere constituțional, el este cel mai „sigur” lider al continentului: legea marțială a suspendat alegerile, înghețându-i mandatul pe termen nelimitat și făcând procedura de destituire imposibilă. Din punct de vedere politic, însă, el este deja un lider fără putere. Războiul îl menține în funcție, dar pacea îl va îndepărta aproape sigur.
14:20
Situație „critică” în Prahova: zeci de mii de oameni au rămas fără apă potabilă. Barajul Paltinu este blocat # Digi24.ro
Zeci de mii de oameni din 12 localități din Prahova au rămas fără apă potabilă. Consiliul Judeţean Prahova, principal acţionar al furnizorului de apă, susţine că problema nu este la furnizorul Hidro Prahova, care doar transportă apa, ci la barajul Paltinu, unde instalaţiile au intrat în blocaj tehnic din cauza turbidităţii. Autoritățile vorbesc despre o situație „critică”.
14:00
Ludovic Orban, întrebat ce șanse sunt să se rupă Coaliția: „PSD-ului îi convine ca Bolojan să fie premier” # Digi24.ro
Fostul consilier prezidenţial pe probleme de politică internă Ludovic Orban a declarat că, cel puțin până la jumătatea anului viitor, nu sunt șanse mari ca actuala Coaliție de guvernare să se rupă. El susține că „PSD-ului îi convine ca preşedintele PNL să fie premier în perioada asta, când se adoptă măsuri nepopulare”.
14:00
Cătălin Drulă, după demisia lui Moșteanu: „Un gest de onoare”. Ce spune despre o posibilă numire la Apărare # Digi24.ro
Cătălin Drulă descrie demisia lui Ionuț Moșteanu din funcția de ministrul al Apărării drept „un gest de onoare, care este de apreciat”. Candidatul la alegerile pentru Primăria București a negat și o posibilă retragere pentru preluara funcției lăsată vacantă de către colegul de partid și a punctat că nu va fi niciodată ministru al Apărării.
14:00
China lansează o campanie de „de inspecţie şi rectificare” în zgârie-nori după incendiul soldat cu 128 de morți din Hong Kong # Digi24.ro
China a declanșat o campanie amplă de „inspecție și rectificare” în zgârie-norii aflați în renovare, la trei zile după incendiul devastator din Hong Kong, soldat cu 128 de morți, cel mai grav din 1948. Autoritățile vor verifica șantierele exterioare, materialele inflamabile și schelele de bambus, considerate factori care au accelerat propagarea flăcărilor în complexul Wang Fuk Court, unde alarmele de incendiu nu au funcționat corect. Familiile continuă să își caute rudele dispărute, în timp ce inspecțiile au început locuință cu locuință.
13:30
Poreclit „Bestia din Birkenhead” pentru o crimă pe care nu a comis-o. Povestea bărbatului eliberat după 38 de ani: „Am pierdut totul” # Digi24.ro
Peter Sullivan, un britanic care a petrecut aproape patru decenii în închisoare pentru o crimă pe care nu a comis-o, a povestit pentru prima dată, într-un interviu acordat BBC, cum poliția l-ar fi agresat și intimidat până când a semnat o mărturisire falsă. Bărbatul a fost eliberat în mai anul acesta, după ce noi teste ADN au demonstrat că nu a avut nicio implicare în uciderea Dianei Sindall, o tânără de 21 de ani omorâtă cu brutalitate în 1986, la Birkenhead, în Anglia.
13:10
Orban explică ascensiunea AUR: „Repetarea minciunilor capătă valoare de adevăr”. Propagandă conspiraționistă și anti-vaccinism # Digi24.ro
Ludovic Orban afirmă, într-un interviu pentru News.ro, că AUR a crescut pe fondul propagandei conspiraționiste și anti-vacciniste care a explodat în pandemie și pe baza nemulțumirii profunde față de modul în care președintele Klaus Iohannis și coaliția PNL-PSD au gestionat puterea. Fostul premier vorbește despre instituții sufocate politic, oameni de afaceri „călcați cu tancul” dacă nu cotizau la partid, alianțe care au dominat statul „până la sufocare” și necesitatea unei „curățenii” în online pentru a combate dezinformarea.
