Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris

Sport.ro, 29 noiembrie 2025 22:50

Duminică va avea loc marea cursă.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 30 minute
23:00
Cum arată Superliga României după victoria lui Dinamo Sport.ro
Dinamo a învins-o cu 1-0 pe Oțelul Galați.
22:50
Oscar Piastri, în pole position la Marele Premiu al Qatarului, în faţa lui Lando Norris Sport.ro
Duminică va avea loc marea cursă.
Acum o oră
22:40
Elias Charalambous contra lui Gigi Becali? Antrenorul cipriot a fost deranjat: „Puteți să mergeți să-l întrebați” Sport.ro
FCSB va juca împotriva lui Farul în runda 18 din Superliga.
22:30
Maghiarii au pus lupa pe România după succesul cu Japonia: "Vecinii noștri au avut dificultăți" Urmează meciul direct Sport.ro
Naționala de handbal feminin a României a obținut o victorie importantă sâmbătă seara, 31-27 în fața Japoniei, rezultat care le asigură tricolorelor biletele pentru Main Round-ul Campionatului Mondial.
22:20
"Chivu a văzut ce alții n-au putut!" Pariul românului "va fi titularul Italiei timp de 15 ani" Sport.ro
Andrea Zanchetta, tehnicianul celor de la Novara și ultimul antrenor care a adus titlul la Inter Primavera, a vorbit la superlativ despre intuiția lui Cristi Chivu.
Acum 2 ore
22:10
Tiki-taka Dinamo București! Gol superb marcat de Cîrjan după o fază splendidă împotriva Oțelului Galați Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.
22:10
Dinamo și Steaua, învinse ”la pachet”! Marile rivale au ratat împreună calificarea în finala Cupei României Sport.ro
Vom avea o finală ”provincială” la rugby.
22:00
Ovidiu Mihăilă, hotărât după calificarea României în grupele principale de la Campionatul Mondial Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Italienii nu au iertat Interul lui Chivu: „Pare un boxer amețit”. Ce urmează pentru antrenorul român Sport.ro
Cristi Chivu nu se află într-o situație bună la Inter după ultimele două meciuri.
21:30
Lorena Ostase, după succesul României cu Japonia! Ce a spus jucătoarea meciului după calificarea tricolorelor Sport.ro
România s-a calificat în grupele principale ale Campionatului Mondial la handbal feminin.
21:30
Giovanni Becali, comparație surprinzătoare în cazul Ngezana: "Mai rău sunt Van Dijk și Konate! Varză amândoi" Sport.ro
Ioan Becali a intervenit brutal în dezbaterea privind "gafeurul" din defensiva FCSB-ului.
Acum 4 ore
21:10
AUR pentru România la box! Sport.ro
Campionatele Europene de seniori U23 la box s-au desfășurat în Ungaria.
21:00
Care Yamal? Care Lewandowski? Dani Olmo show în ultimul meci al Barcelonei, care este acum lider! Sport.ro
Catalanii au avut ceva de tras pentru victoria cu Alaves.
20:50
Barcelona - Alaves 3-1 | Catalanii s-au revanșat în La Liga după înfrângerea cu Chelsea Sport.ro
FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut.
20:50
Imagini incredibile la meciul românilor din Turcia: gol marcat cu poarta goală în timp ce jucătorii se luau la bătaie Sport.ro
Duelul dintre Gaziantep și Eyupspor, contând pentru etapa a 14-a din SuperLig, a oferit sâmbătă seară una dintre cele mai bizare faze văzute în fotbalul european în acest sezon.
20:00
CFR Cluj a reacționat categoric după umilința cu FC Argeș Sport.ro
FC Argeș s-a impus cu 3-0 în fața lui CFR Cluj.
19:50
Meciul sezonului în Premier League? Revenire fabuloasă de la 0-2 și un gol ireal de la 43 de metri Sport.ro
Spectacol pur pe Stadium of Light!
19:50
Bayern Munchen a avut 80% posesie cu St Pauli, dar meciul s-a decis abia în prelungiri! Sport.ro
Partidă ciudată pentru campioana din Bundesliga.
Acum 6 ore
19:00
Mario Camora, reacție fermă după eșecul drastic cu FC Argeș: "Rezultat mincinos!" Anunț crunt despre play-off Sport.ro
CFR Cluj a suferit o corecție severă în deplasare, sâmbătă seară, fiind învinsă fără drept de apel de FC Argeș, scor 0-3.
18:50
Dan Șucu râde! Victorie mare pentru Genoa și decizia cu privire la Nicolae Stanciu Sport.ro
Etapa 13 din Serie A continuă sâmbătă seara.
18:30
România are totuși o națională de fotbal care poate să bată Bosnia în preliminarii! Final incendiar în 2-1 astăzi Sport.ro
Succes important al reprezentativei Under 19 feminine.
18:30
Daniel Pancu a încremenit! Cum a fost surprins antrenorul lui CFR la golul trei al lui FC Argeș Sport.ro
FC Argeș a marcat din nou în poarta lui CFR Cluj.
18:30
Valentin Mihăilă, din nou pe bancă: la câte meciuri privite a ajuns internaționalul român de când s-a transferat în Turcia Sport.ro
Valentin Mihăilă (25 de ani) a plecat vara trecută de la Parma și a semnat în Superliga Turciei cu Rizespor.
18:30
Obiectiv îndrăzneț în Ștefan cel Mare! Pop: "Vrem un trofeu și Europa!" Lecția prețioasă primită de la Hagi Sport.ro
Alex Pop, atacantul "câinilor", a vorbit deschis despre metamorfoza lui Dinamo în acest sezon și a dezvăluit mentalitatea pe care a deprins-o lucrând cu Gică Hagi și Dorinel Munteanu.
18:00
Steaua - Dinamo ACUM! Spectacol total în ”Eternul derby” Sport.ro
Cele două mari rivale se întâlnesc în Divizia A1 de volei masculin.
17:30
Corvinul, ce echipă! Trupa din Hunedoara rămâne invincibilă după o nouă victorie spectaculoasă în Liga 2 Sport.ro
Formația antrenată de Florin Maxim nu are rival în divizia secundă.
17:30
Gabriela Ruse s-a calificat cu un scor nimicitor în finala turneului ITF de la Trnava Sport.ro
Gabriela Ruse, în formă în ultimele zile ale sezonului de tenis.
17:30
Tensiune la Milano! Chivu, furios pe șefi: mesaj tranșant și numele de 50 de milioane cerut urgent Sport.ro
Ape tulburi pe „Giuseppe Meazza”.
17:20
Ce l-a sfătuit Costel Pantilimon pe Radu Drăgușin! Fostul portar al lui Manchester City l-a analizat la Play on Sport (VOYO) Sport.ro
Radu Drăgușin se apropie de revenirea din accidentare.
Acum 8 ore
17:10
Marea gafă făcută de Liverpool: ”Nu i-am înțeles deloc! A fost o greșeală” Sport.ro
”Cormoranii” se situează pe locul 12 în clasament cu 18 puncte.
16:50
Coșmar după meciul cu FCSB: an încheiat pentru Arnautovic! Mesajul emoționant al starului de la Steaua Roșie Sport.ro
Veste proastă pentru campioana Serbiei, după duelul intens cu FCSB.
16:50
”Mânjii” lui Florin Bratu, la cel mai drastic eșec din Liga 2! CS Dinamo are 13 jucători ”Under” Sport.ro
Campionat din ce în ce mai dificil pentru tânăra echipă a clubului din Ștefan cel Mare.
16:40
Gigi Becali, fără emoții după seria fără victorie de la FCSB: ”Venim pe locul 1” Sport.ro
Roș-albaștrii nu au mai câștigat de la începutul lunii.
16:20
Cadou de număr 12 ATP: ce le-a cumpărat Casper Ruud surorilor sale, după un an în care a făcut trei milioane în tenis Sport.ro
Casper Ruud a făcut cele mai generoase cadouri, în pragul sărbătorilor de iarnă.
16:20
Istoria ne obligă: ce rezultate a înregistrat România împotriva Japoniei, la handbal feminin Sport.ro
România, favorită clară și în meciul cu Japonia, din etapa a doua a grupelor Campionatului Mondial de handbal feminin.
16:10
Dinamo vs Otelul, azi, 20:45. Echipe probabile + indisponibilii importanți pentru Dinamo + Analiza lui Dan Chilom Sport.ro
Dinamo - Oțelul Galați este astăzi, de la 20:45, în etapa 18 din Superliga.
16:00
Elias Charalambous s-a săturat de întrebarea care i se pune la fiecare apariție: ”Domnul Gigi Becali a spus clar!” Sport.ro
Seria de evoluții modeste a celor de la FCSB pare că nu se mai termină, iar din acest motiv, în mod firesc, a apărut întrebarea dacă Gigi Becali va decide să ia măsuri drastice în ceea ce privește staff-ul tehnic. 
15:30
Cristiano Ronaldo, testat de un fost inginer NASA! Portughezul, față în față cu un robot de ultimă generație Sport.ro
Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai buni executanți de lovituri de la 11 metri din lume. 
15:30
Vedeta Turciei e gata de transferul carierei, chiar înainte de meciul cu România! Sport.ro
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
15:30
"Cârtițe" în vestiarul lui FCSB! Charalambous a răbufnit: "De unde știți asta? Înseamnă că cineva vorbește!" Sport.ro
Elias Charalambous, antrenorul lui FCSB, a susținut conferința de presă de dinaintea meciului cu Farul Constanța și a vorbit pe larg despre situația lui Siyabonga Ngezana.
Acum 12 ore
15:10
Și-a bătut joc de înfățișarea adversarului, iar acum și-a aflat pedeapsa Sport.ro
Go Ahead Eagles, fosta adversară a lui FCSB din Europa League, a anunțat sancțiunea dictată împotriva atacantului suedez Victor Edvardsen (29 de ani), după incidentele de la meciul cu VfB Stuttgart (0-4).
15:10
Rapid defilează către titlu? ”Are șanse mari. Nu văd un adversar” Sport.ro
Meciul dintre Rapid și Csikszereda s-a încheiat cu scorul de 4-1 și a deschis etapa cu numărul 18 din Superligă.
15:00
Andrei Nicolescu încinge spiritele: ”E mai important decât meciul cu FCSB” Sport.ro
Meciul dintre FCSB și Dinamo a fost programat sâmbătă, pe 6 decembrie, pe Arena Națională din București.
14:40
Abramovici rămâne cu cele 7 miliarde de dolari blocate într-un paradis fiscal european! Sport.ro
Oligarhul rus a fost sancționat pentru contribuția sa la efortul de război rusesc, după invadarea Ucrainei. 
14:30
Everton - Newcastle, LIVE pe VOYO de la 19:30. Ambele echipe vin după victorii contra granzilor din Manchester Sport.ro
Everton și Newcastle se înfruntă sâmbătă, de la ora 19:30, pe Hill Dickinson Stadium, în runda a 13-a din Premier League. Partida va fi transmisă în direct de VOYO.
14:20
Monaco – PSG, 18:00, LIVE VIDEO pe VOYO! Alte două meciuri se joacă azi în Ligue 1 Sport.ro
Ligue 1 are programate trei meciuri în această seară, toate transmise LIVE EXCLUSIV pe VOYO.
14:10
Rezultatele din Liga 2: victorie clară pentru Steaua, eșec usturător pentru CS Dinamo Sport.ro
Campionatul din Liga 2 se apropie de faza play-off-ului și play-out-ului.
14:10
Albion Rrahmani, pus la zid înainte de revenirea în România: "Joacă fără chef! Fanii și-au pierdut răbdarea" Sport.ro
Albion Rrahmani (25 de ani), fostul atacant de la Rapid, acum la Sparta Praga, va fi adversarul Universității Craiova în Conference League.
13:50
Revenire de senzație la echipa națională pentru barajul cu Turcia?! ”Ar fi un mare câștig” Sport.ro
România a dat peste un adversar dificil la tragerea la sorți pentru barajul Campionatului Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
13:40
Decizia luată de Siyabonga Ngezana, după ce a fost făcut praf de Valentin Crețu Sport.ro
După eșecul cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-1, Siyabonga Ngezana a fost cel mai criticat jucător al lui FCSB.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.