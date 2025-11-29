Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole
Antena Sport, 29 noiembrie 2025 22:50
Dramatismul ajunge la cote maxime în Formula 1, iar penultimul “episod” al acestui sezon din “Marele Circ” urmează să se consume pe circuitul din Qatar. La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen. Cursa […] The post Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole appeared first on Antena Sport.
• • •
Alte ştiri de Antena Sport
Acum 10 minute
23:10
Dinamo a învins sâmbătă seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 18-a din Superligă. Cătălin Cîrjan a marcat unicul gol al meciului în minutul 37, trimiţând în plasă cu o lovitură de cap, din careu, la centrarea lui Jordan Ikoko. Gălăţenii au replicat prin şutul bun al lui Paulinho, din […] The post Paul Iacob şi-a criticat colegii după eşec: “Ne-a lipsit luciditatea la finalizare” appeared first on Antena Sport.
Acum 30 minute
22:50
Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau # Antena Sport
Moment incredibil în Turcia. În timpul partidei Gaziantep – Eyupspor 1-2, s-a petrecut un moment ciudat. În cel de-al cincilea minut de prelungiri, Drissa Camara a căzut în careul lui Eyupspor, dar centralul a lăsat jocul liber. De-aici a urmat o dispută între fotbalişti, în care inclusiv portarul gazdelor, Zafer Gorgen, a fost implicat. Emmanuel […] The post Situaţie incredibilă în Turcia! Echipa lui Maxim a marcat în timp ce jucătorii se băteau appeared first on Antena Sport.
22:50
Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole # Antena Sport
Dramatismul ajunge la cote maxime în Formula 1, iar penultimul “episod” al acestui sezon din “Marele Circ” urmează să se consume pe circuitul din Qatar. La Lusail, Oscar Piastri va pleca din pole-position, după ce australianul a câștigat și cursa de sprint, iar în spatele său se vor afla Lando Norris și Max Verstappen. Cursa […] The post Cursa Marelui Premiu din Qatar, LIVE VIDEO (18:00, Antena 3 CNN și AntenaPLAY). Oscar Piastri pleacă din pole appeared first on Antena Sport.
Acum o oră
22:30
Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider” # Antena Sport
Max Verstappen a încheiat pe locul 3 calificările Marelui Premiu din Qatar, în spatele rivalilor la titlu, Lando Norris și Oscar Piastri. La interviul acordat imediat după încheierea celor trei stinturi, cvadruplul campion mondial a vorbit despre prestația monopostului său și a prefațat cursa de duminică. Verstappen crede că mașina sa s-a descurcat mai bine […] The post Max Verstappen, discurs dur după calificările Marelui Premiu din Qatar: “Suntem foarte departe de lider” appeared first on Antena Sport.
22:20
Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?” # Antena Sport
România a trecut cu 31-27 de Japonia, iar pentru echipa naţională urmează un meci greu, cu Danemarca. Totuşi, în uruma victoriei cu Japonia, România a obținut calificarea în grupele principale ale Campionatului Mondial Olanda și Germania. Ultimul meci al grupei, cu Danemarca, va avea loc pe 1 decembrie, de la 21:30. Ovidiu Mihăilă a făcut […] The post Ovidiu Mihăilă, înainte de România – Danemarca: „De ce n-am încerca să mai facem o surpriză?” appeared first on Antena Sport.
Acum 2 ore
21:40
“Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar # Antena Sport
Oscar Piastri s-a arătat extrem de fericit după ce a obținut un nou rezultat bun în Qatar și a terminat pe primul loc în calificări. Pilotul McLaren a prefațat de asemenea cursa de duminică și a vorbit și despre lupta la titlu dintre el și Lando Norris, care s-a redus la 22 de puncte după […] The post “Dacă nu e stricată, nu încerca să o repari”. Oscar Piastri, cu zâmbetul pe buze după calificările din Qatar appeared first on Antena Sport.
21:30
În Qatar vom avea parte de ultimul weekend cu sprint. Au mai rămas 58 de puncte puse în joc până la finalul sezonului. Lando Norris este pe primul loc în clasamentul piloţilor, cu 390 de puncte, în timp ce Max Verstappen şi Oscar Piastri împart locul al doilea, amândoi cu câte 366 de puncte. Oscar […] The post Lando Norris: “Nu am de ce să mă plâng, maşina a mers bine şi suntem în grafic” appeared first on Antena Sport.
Acum 4 ore
21:10
Partida dintre Dinamo și Oțelul trebuia să înceapă la ora 20:45, însă startul partidei de pe Arena Națională a fost întârziat. Jucătorii celor două echipe au intrat pe teren cu 10 minute mai târziu decât era preconizat conform programului. Dinamo – Oțelul nu a început la ora programată, în urma unor probleme tehnice la carul […] The post Startul de la Dinamo – Oțelul, întârziat 10 minute. Motivul problemelor appeared first on Antena Sport.
20:50
Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” # Antena Sport
Rinat Ahmetov, patronul lui Șahtior și cel mai bogat ucrainean, a depus două oferte pentru afaceri din România. Una dintre firmele pe care le vrea apropiatul lui Mircea Lucescu e Liberty, care e și principalul sponsor de la Oțelul Galați. Cealaltă se numește ArcelorMittal Tubular Products Iași. Cum negocierile se apropie de final, nu este […] The post Patronul cu care Mircea Lucescu a făcut istorie cumpără un club din Liga 1. “Discuţii avansate” appeared first on Antena Sport.
20:40
The post Jurnal Antena Sport | Carnavalul de la Iași appeared first on Antena Sport.
20:20
Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga # Antena Sport
Echipa spaniolă FC Barcelona s-a impus sâmbătă, pe teren propriu, în faţa formaţiei Deportivo Alaves, scor 3-1, după ce oaspeţii au deschis scorul chiar în primul minut. În urma rezultatului de pe Camp Nou, formația lui Hansi Flick a urcat provizoriu pe primul loc în La Liga. Barcelona, peste Real Madrid în ierarhia La Liga […] The post Barcelona, victorie pe Camp Nou contra lui Deportivo Alaves. Catalanii, lideri în La Liga appeared first on Antena Sport.
19:50
Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: “E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte” # Antena Sport
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. În acest moment, formaţia piteşteană se află pe locul 5 în Liga 1. Legat de o participare a echipei piteştene în play-off, tehncianul Bogdan Andone a transmis că misiunea este în continuare dificilă. ”E greu […] The post Bogdan Andone, după FC Argeș – CFR Cluj 3-0: “E departe play-off-ul. Mai sunt multe puncte” appeared first on Antena Sport.
19:50
“Dinamită, ce faci?”. Adi Mutu, în apel video cu un fost coechipier la demonstrativul lui Ronaldinho # Antena Sport
Meciul demonstrativ de la Iași care l-a avut drept protagonist pe Ronaldinho a oferit un moment inedit surprins de reporterul Antena Sport. Adrian Mutu, care n-a fost prezent, a vorbit pe cameră cu unul dintre foștii săi coechipieri de la Fiorentina și Parma, portarul Sebastien Frey, după ce a fost sunat de Cristi Balaj. Demonstrativul […] The post “Dinamită, ce faci?”. Adi Mutu, în apel video cu un fost coechipier la demonstrativul lui Ronaldinho appeared first on Antena Sport.
19:30
Genoa dă semne de revenire în campionat cu Daniele De Rossi pe banca tehnică a echipei. Astfel, formaţia italiană patronată de Dan Şucu a trecut cu 2-1 de Hellas Verona. Jucând în faţa propriilor suporteri, Genoa a învins cu 2-1 pe Hellas Verona, prin golurile lui Lorenzo Colombo (40) şi Morten Thorsby (62). Nicolae Stanciu […] The post Genoa, o nouă victorie în Serie A. Ce a făcut Nicolae Stanciu appeared first on Antena Sport.
Acum 6 ore
18:50
Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine # Antena Sport
Dezastru total la Legia Varșovia! Echipa nu își revine după plecarea lui Edi Iordănescu! După ce a învins Sahtior, în Europa, fostul selecționer a fost eliminat din Cupă și a cerut, pentru a treia oară, să plece de la echipă. Cei din conducerea clubului nu s-au mai putut împotrivi și au acceptat demisia lui Iordănescu. […] The post Dezastru la Legia Varșovia, după plecarea lui Iordănescu! Fosta campioană a Poloniei nu își mai revine appeared first on Antena Sport.
18:50
Echipa FC Argeş a învins sâmbătă, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia CFR Cluj, în etapa a 18-a din Superligă. Mario Camora a vorbit despre eşecul înregistrat de CFR Cluj şi crede că singurul obiectiv realizabil pentru ardeleni rămâne acum câştigarea Cupei. “E greu de digerat acest eşec. Aveam încredere că puteam să revenim la […] The post Mario Camora a anunţat obiectivul echipei după un nou eşec: “Trebuie să ne reglăm” appeared first on Antena Sport.
18:50
Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine # Antena Sport
Bayern Munchen a obținut o victorie dramatică în fața lui St. Pauli într-un meci din etapa cu numărul 12 din Bundesliga. Outsideri clar în duelul de pe Allianz Arena, elevii lui Alexander Blessin au fost la un pas de a scoate un egal istoric, însă totul a fost năruit în minutele de prelungiri, când Luis […] The post Bayern Munchen, victorie dramatică în prelungiri! Bavarezii s-au salvat de la o rușine appeared first on Antena Sport.
18:30
S-a încheiat scandalul la FCSB? Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana: “Nu mor caii când voi câinii!” # Antena Sport
FCSB a pierdut cu Steaua Roşie Belgrad, chiar dacă a avut avantajul unui om în plus. La finalul partidei, fanii i-au luat la rost pe fotbalişti. Interesant este că, unul dintre jucători – Creţu – a avut o ieşire la adresa altui coleg. Ce s-a întâmplat imediat după meci? Cum fanii erau foarte supăraţi, Creţu […] The post S-a încheiat scandalul la FCSB? Valentin Crețu, selfie alături de Ngezana: “Nu mor caii când voi câinii!” appeared first on Antena Sport.
18:30
România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo” # Antena Sport
România va avea de disputat un baraj pentru a ajunge la Cupa Mondială, “tricolorii” fiind nevoiți să treacă de Turcia și de învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru a accede la turneul final. Cu câteva luni înainte de semifinala play-off-ului, italianul Christian Panucci și-a exprimat dorința de a o vedea pe naționala lui Mircea […] The post România, “cerută” la Mondial de un dublu câștigător de Champions League: “Exact ca Italia, trebuie să fie acolo” appeared first on Antena Sport.
18:00
Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut # Antena Sport
Cristi Borcea e plin de bani şi a ştiut mereu să aibă gustul afacerilor. El a patronat o mare companie din România, care i-a adus un încasări uriaşe, de 300 de milioane de euro, cum chiar el a recunoscut. Asta se întâmpla în primii ani după Revoluţie, când omul de afaceri a dat un adevărat […] The post Marea companie din România care i-a adus lui Cristi Borcea “300 de milioane de euro”. Afaceristul a recunoscut appeared first on Antena Sport.
17:40
Partida din campionat dintre FC Argeș și CFR Cluj a oferit un gol fabulos marcat de formația piteșteană. La scorul de 1-0, elevii lui Bogdan Andone au scăpat pe un contraatac, iar Florin Borța l-a executat pe Otto Hindrich cu un șut din colț care a rămas mulți jucători șocați. Pe finalul primei reprize de […] The post Eurogol marcat în FC Argeș – CFR Cluj. Nimănui nu i-a venit să creadă appeared first on Antena Sport.
17:30
Louis Munteanu a început să fie din nou asociat cu diverse mutări pentru perioada de mercato de iarnă, după ce în vară a ratat transferul de la CFR Cluj. Cu patru cluburi care s-au interesat de serviciile sale, jucătorul de 23 de ani a ales echipa pentru care și-ar dori să evolueze, în cazul în […] The post Louis Munteanu și-a decis viitorul. Unde vrea să joace atacantul de la CFR Cluj appeared first on Antena Sport.
17:20
Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu # Antena Sport
Românul Cristi Chivu se bucură de un salariu uriaş la Inter. Dacă inițial s-a vehiculat că salariul tehnicianului român la Inter este de două milioane de euro pe an, se pare că românul este plătit chiar mai bine. Potrivit Goal Italia, salariul lui Cristi Chivu este de 2,5 milioane de euro pe an. Dacă ar […] The post Salariul incredibil pe care românul Cristi Chivu îl are la Inter. Ce bani au Mircea Lucescu şi Cosmin Olăroiu appeared first on Antena Sport.
Acum 8 ore
17:00
Oscar Piastri a câștigat cursa de sprint din Qatar și s-a ales cu opt puncte în plus în clasamentul piloților. George Russell a încheiat în spatele său, în timp ce podiumul a fost completat de Lando Norris. Max Verstappen, al treilea concurent în lupta la titlu, a terminat cursa de sprint pe locul 4. Lando […] The post Lando Norris: “A fost o cursă lungă, am forţat destul de mult” appeared first on Antena Sport.
17:00
Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă” # Antena Sport
Oscar Piastri a oferit o primă reacție după ce a câștigat cursa de sprint din cadrul Marelui Premiu din Qatar. Pilotul McLaren s-a declarat fericit cu ce a reușit până acum în weekend-ul asiatic, unde a fost cel mai rapid și în unica sesiune de antrenamente, după care a vorbit despre calificările pentru cursa de […] The post Prima reacție a lui Oscar Piastri, după victoria din sprintul din Qatar: “Nu vom inventa roată sau apa caldă” appeared first on Antena Sport.
16:40
Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova # Antena Sport
Fotbalul este o maşină de făcut bani, dacă sunt şi rezultate. Dovada o reprezintă Universitatea Craiova, care tinde să devină o afacere profitabilă pentru Mihai Rotaru. Numai până acum, din banii strânşi de la UEFA, clubul aşteaptă să încaseze 5.383.000 euro, în urma participării în Conference League. Pentru a ajunge la această sumă, alb-albaștrii au […] The post Afacerea care îi aduce lui Mihai Rotaru 5.383.000 euro în această iarnă. Tun financiar dat cu Universitatea Craiova appeared first on Antena Sport.
16:30
“I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu # Antena Sport
Elias Charalambous a abordat unul dintre cele mai discutate subiecte din jurul FCSB-ului în această perioadă, și anume scandalul provocat de Vali Crețu după eșecul roș-albaștrilor contra Stelei Roșii în Europa League. Cipriotul a încercat să aplaneze conflictul și să pună la îndoială faptul că fundașul dreapta a făcut referire la Siyabonga Ngezana în momentul […] The post “I-a pronunțat numele?”. Elias Chralambous s-a pronunțat după scandalul de la FCSB provocat de Vali Crețu appeared first on Antena Sport.
15:50
A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi # Antena Sport
Umit Akdag (22 de ani), care a evoluat la EURO U21 pentru România, dar ulterior a refuzat să joace pentru naţionala mare, e aproape de transferul carierei. Beşiktaş îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi, după ce acesta a impresionat la Alanyaspor. Umit Akdag e dorit de Beşiktaş Potrivit Fotomac, Umit Akdag e una dintre […] The post A refuzat naţionala României şi poate prinde un transfer uriaş! Echipa care îl vrea pe colegul lui Ianis Hagi appeared first on Antena Sport.
15:50
“E o problemă!” Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: “Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii” # Antena Sport
Elias Charalambous a fost iritat de anumite întrebări ale jurnaliştilor, în timpul conferinţei de presă dinaintea meciului Farul Constanţa – FCSB, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1. Antrenorul roş-albaştrilor a vorbit şi despre situaţia lui Siyabonga Ngezana, jucător criticat dur după înfrângerea de pe terenul sârbilor de la Steaua Roşie Belgrad. Înaintea meciului […] The post “E o problemă!” Elias Charalambous s-a enervat la conferinţa de presă: “Nu ştiu de unde aveţi aceste informaţii” appeared first on Antena Sport.
15:20
Meciul dintre FC Argeş şi CFR Cluj, din etapa cu numărul 18 a Ligii 1, va fi transmis în format LIVE TEXT pe AS.ro, de la ora 16:30. FC Argeş se află pe loc de play-off, dar are mare nevoie de victorie, după două înfrângeri în ultimele două etape. De partea cealaltă, clujenii dau semne […] The post FC Argeş – CFR Cluj LIVE TEXT (16:30). Continuă lupta pentru play-off în Liga 1 appeared first on Antena Sport.
Acum 12 ore
15:10
Meciul Dinamo – Oţelul e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport de la ora 20:30. Cu o victorie, “câinii” ar urca provizoriu pe locul 2 în Liga 1. În acest moment Dinamo e pe 4, cu 31 de puncte. O victorie ar face-o pe Dinamo să le depăşească pe Botoşani, care […] The post Dinamo – Oţelul, 20:30, LIVE TEXT. “Câinii” pot urca pe locul 2 în clasament appeared first on Antena Sport.
14:50
Sebastien Ogier a câştigat al 9-lea titlu mondial la raliuri şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb! # Antena Sport
Datorită locului 3 ocupat sâmbătă în Raliul Arabiei Saudite, Sébastien Ogier (Toyota) a câştigat al 9-lea titlu mondial în WRC, alăturându-se astfel lui Sebastien Loeb în fruntea clasamentului all-time. Sébastien Ogier (Toyota) a obţinut sâmbătă al nouălea titlu mondial după cele din 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020 şi 2021, deşi a ratat trei […] The post Sebastien Ogier a câştigat al 9-lea titlu mondial la raliuri şi l-a egalat pe legendarul Sebastien Loeb! appeared first on Antena Sport.
14:40
Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca! # Antena Sport
Bayern Munchen nu vizează transferuri în luna ianuarie, în perioada de mercato, deoarece lotul său va fi completat de jucători care revin după accidentări, a declarat directorul sportiv Christoph Freund, scrie DPA. “În principiu, am învăţat în fotbal să nu exclud niciodată nimic. Dar nu avem acum ceva planificat pentru că suntem bine organizaţi. După […] The post Anunţul despre transferuri făcut de conducerea lui Bayern Munchen, după discuţiile despre Kane la Barca! appeared first on Antena Sport.
14:40
Mihai Stoica a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana! Mesaj dur pentru contestatari: “N-am murit, specimenelor” # Antena Sport
Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al celor de la FCSB, a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana. Criticat după înfrângerea suferită la Belgrad, cu Steaua Roşie, sud-africanul ar fi refuzat să joace contra celor de la Farul, în meciul programat duminică seară, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Mihai Stoica susţine […] The post Mihai Stoica a făcut lumină în cazul lui Siyabonga Ngezana! Mesaj dur pentru contestatari: “N-am murit, specimenelor” appeared first on Antena Sport.
14:20
Rezultate înregistrate în partidele disputate, sâmbătă, în etapa a 15-a a Ligii a II-a: Chindia Târgovişte – CS Tunari 3-0 CSC Şelimbăr – CSM Slatina 1-2 Olimpia Satu Mare – FC Voluntari 0-1 CSC Dumbrăviţa – Gloria Bistriţa 2-1 Câmpulung Muscel – FC Bacău 0-9 Steaua Bucureşti – Ceahlăul Piatra Neamţ 2-0 FC Bihor – […] The post CS Dinamo, umilită în Liga a 2-a! Steaua a câştigat. Rezultatele zilei appeared first on Antena Sport.
13:50
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunţat că nu se va mai putea baza pe Joyskim Dawa. Fundaşul stă departe de gazon de nouă luni şi este aproape de revenire, dar Becali vrea să îi aducă un înlocuitor, deoarece nu ştie cum va evolua acesta după perioada lungă de inactivitate. Această veste a […] The post Gigi Becali i-a dat cea mai proastă veste: “N-am nicio putere! Îmi pare rău” appeared first on Antena Sport.
13:30
Preşedintele executiv al Rapidului, Victor Angelescu (41 de ani), care e şi acţionar minoritar al giuleştenilor, a dat verdictul despre prezenţa FCSB-ului în play-off. Chiar dacă, în momentul de faţă, FCSB e doar pe locul 10, cu 21 de puncte, Victor Angelescu e convins că echipa patronată de Gigi Becali va intra în play-off. FCSB […] The post Intră FCSB în play-off? Preşedintele Rapidului, Victor Angelescu, a dat verdictul appeared first on Antena Sport.
12:50
Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo # Antena Sport
În perioada 2-4 decembrie sunt programate jocurile din runda a doua a fazei grupelor Cupei României, ediţia 2025-2026. Grupa A Marţi, 2 decembrie, ora 14:00: CSC Dumbrăviţa – CSM Slatina Marţi, 2 decembrie, ora 19:30: Campionii FC Argeş – FC Rapid 1923 Joi, 4 decembrie, ora 18:30: Metaloglobus – CFR Cluj Grupa B Miercuri, 3 […] The post Programul meciurilor din a doua etapă a grupelor Cupei României. Când joacă FCSB, Rapid şi Dinamo appeared first on Antena Sport.
12:40
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” # Antena Sport
Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull şi campion mondial în ultimele patru sezoane din Formula 1, este pregătit să dea totul în cele două Grand Prix-uri rămase din 2025. Olandezul are nevoie şi de noroc, deoarece câştigarea sprintului din Qatar, dar şi a celorlalte două curse normale rămase, nu îi asigură titlul. Verstappen […] The post Max Verstappen şi-a înţepat rivalii, înaintea MP din Qatar: “Dacă eram la McLaren, s-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” appeared first on Antena Sport.
12:40
Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY. La competiţie participă şi România şi tricolorii şi-au aflat adversarii. Echipa noastră va face parte din Grupa 4, alături de Germania, Franţa şi […] The post Programul complet al României în grupele Cupei Mondiale Echipe Mixte 2025 appeared first on Antena Sport.
12:30
Max Verstappen şi-a înţepat rivalii de la McLaren, înaintea sprintului din Qatar: “S-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” # Antena Sport
Max Verstappen, pilotul celor de la Red Bull şi campion mondial în ultimele patru sezoane din Formula 1, este pregătit să dea totul în cele două Grand Prix-uri rămase din 2025. Olandezul are nevoie şi de noroc, deoarece câştigarea sprintului din Qatar, dar şi a celorlalte două curse normale rămase, nu îi asigură titlul. Verstappen […] The post Max Verstappen şi-a înţepat rivalii de la McLaren, înaintea sprintului din Qatar: “S-ar fi încheiat cu mult timp în urmă” appeared first on Antena Sport.
12:20
„Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emerich Jenei # Antena Sport
Suporterii Stelei i-au adus un omagiu spectaculos lui Emerich Jenei, legenda fotbalului românesc care s-a stins din viață pe 5 noiembrie, la 88 de ani. În startul meciului cu Ceahlăul Piatra Neamț, din a 15-a rundă a Ligii 2, Peluza Sud a afișat o scenografie impresionantă în amintirea antrenorului care a adus Cupa Campionilor Europeni […] The post „Cunosc Steaua pe de rost, pentru că e viața mea!” Fanii Stelei, moment spectaculos în memoria lui Emerich Jenei appeared first on Antena Sport.
12:10
Fostul pilot german Adrian Sutil, care în trecut era foarte apropiat de Lewis Hamilton, a fost arestat în Germania pentru presupuse fapte de fraudă şi deturnare de fonduri. Potrivit unei informaţii dezvăluite vineri de cotidianul Bild, fostul pilot german (42 de ani) a fost arestat joi în apropiere de Stuttgart, în cadrul unei vaste operaţiuni […] The post Fostul pilot de Formula 1 Adrian Sutil a fost arestat appeared first on Antena Sport.
11:40
Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul # Antena Sport
Valeriu Iftime (65 de ani) are o avere estimată la 100 de milioane de euro. Omul de afaceri român, care a ieşit din companiile sale după ce a devenit preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, a dezvăluit că a pierdut 25 de milioane de euro la FC Botoşani. Companiile fondate de Valeriu Iftime au mers excelent în […] The post Afacerea în care a pierdut 25 de milioane de euro românul celebru care are avion privat, dar merge cu metroul appeared first on Antena Sport.
11:20
Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League # Antena Sport
FCSB va juca împotriva celor de la Feyenoord pe 11 decembrie, în etapa cu numărul 6 din grupa principală Europa League. Acesta va fi ultimul meci european din 2025 pentru campioana României, care traversează o perioadă cu adevărat complicată. Pe lângă situaţia din campionat, acolo unde are emoţii pentru un loc de play-off la finalul […] The post Decizie surprinzătoare luată de FCSB! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord din Europa League appeared first on Antena Sport.
11:20
Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire # Antena Sport
Manchester City l-a transformat pe mijlocaşul englez Elliot Anderson în una dintre principalele sale ţinte în 2026. Daily Mail a precizat că oficialii de la City, inclusiv directorul de fotbal Hugo Viana şi managerul Pep Guardiola, sunt mari admiratori ai jucătorului de 23 de ani, iar scouterii lor au fost prezenţi în tribune la recentele […] The post Lovitura pe care Guardiola vrea să o dea pe piaţa transferurilor! City ar putea plăti 100 de milioane de lire appeared first on Antena Sport.
11:00
România – Japonia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele pot obţine calificarea în grupele principale de la CM de handbal feminin 2025 # Antena Sport
România va întâlni Japonia, în al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. Echipa lui Ovidiu Mihăilă dispută toate cele trei meciuri din grupă la Rotterdam. Naţionala României vine după un debut entuziasmant. Tricolorele s-au impus în primul meci de la turneul final în faţa Croaţiei, scor 33-24. Grupa se va încheia […] The post România – Japonia LIVE TEXT (19:00). Tricolorele pot obţine calificarea în grupele principale de la CM de handbal feminin 2025 appeared first on Antena Sport.
10:40
Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ # Antena Sport
Ronaldinho (45 de ani) s-a distrat în stil brazilian la Iaşi. Gazdele sale i-au pregătit o surpriză frumoasă. Dansatoare îmbrăcate ca la carnavalul de la Rio au întreţinut atmosfera. Ronaldinho s-a “încins” şi el la dans, arătând mişcările pe care le ştie. La final starul brazilian le-a mulţumit dansatoarelor pentru show. Ronaldinho, show în stil […] The post Ronaldinho, petrecere în stil brazilian la Iaşi! Ce a făcut înainte de meciul demonstrativ appeared first on Antena Sport.
10:20
Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!” # Antena Sport
Ciprian Marica, acţionar la Farul, a vorbit despre duelul pe care echipa sa îl va disputa duminică seară, pe teren propriu, contra campioanei FCSB, în etapa cu numărul 18 din Liga 1. Formaţia roş-albastră are un sezon de coşmar şi are emoţii în ceea ce priveşte calificarea în play-off. FCSB vine după un rezultat ruşinos […] The post Ciprian Marica este convins înainte de Farul – FCSB: “Vom avea surprize în play-off!” appeared first on Antena Sport.
10:20
Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian # Antena Sport
Neymar (33 de ani) nu a ţinut cont de sfatul medicilor şi a intrat pe teren accidentat cu Sport Recife. Starul brazilian a reuşit un gol şi un assist, formaţia lui obţinând o victorie importantă, cu 3-0. Neymar are nevoie de operaţie, dar a decis să efectueze intervenţia chirurgicală la începutul lui 2026. Starul brazilian […] The post Neymar a jucat accidentat şi a făcut show pentru Santos! Meci de zile mari pentru starul brazilian appeared first on Antena Sport.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.