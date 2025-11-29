Gest dezgustător în Europa League VIDEO. Fostul adversar al FCSB și-a bătut joc de malformația jucătorului de la VfB Stuttgart! Ce s-a întâmplat imediat după

Golazo.ro, 29 noiembrie 2025 23:10

Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4. Angelo Stiller (24 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost ținta unor atacuri dezgustătoare din partea lui Victor Edvardsen (29 de ani).

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 5 minute
23:40
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. „Câinii” s-au impus în partida de sâmbătă seara, însă meciul a fost marcat de un moment periculos în tribune.
23:40
„A permis multe trageri de timp!” Laszlo Balint, iritat de „central” la partida cu Dinamo: „A stat un minut doar pentru o înlocuire” Golazo.ro
Dinamo - Oțelul 1-0. Laszlo Balint a tras primele concluzii după eșecul de pe Arena Națională.
Acum 15 minute
23:30
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024! Golazo.ro
Dinamo - Oțelul Galați 1-0. Adrian Mazilu (20 de ani), fotbalistul „câinilor roșii” a fost introdus pe teren.
Acum 30 minute
23:20
Barcelona, răspuns acid pentru Real Președintele catalanilor, despre noile acuzații ale lui Perez: „Arată obsesia lor pentru noi!” Golazo.ro
Joan Laporta, președintele Barcelonei, a răspuns ultimelor acuzații venite din partea omologului său, Florentino Perez.
Acum o oră
23:10
Gest dezgustător în Europa League VIDEO. Fostul adversar al FCSB și-a bătut joc de malformația jucătorului de la VfB Stuttgart! Ce s-a întâmplat imediat după Golazo.ro
Go Ahead Eagles - VfB Stuttgart 0-4. Angelo Stiller (24 de ani), mijlocașul oaspeților, a fost ținta unor atacuri dezgustătoare din partea lui Victor Edvardsen (29 de ani).
Acum 2 ore
22:00
Moment șocant în Turcia FOTO+VIDEO. Echipa lui Drăguș a marcat în timp ce jucătorii se băteau în careu! » Ce note au primit Sorescu și Maxim Golazo.ro
Gaziantep - Eyupspor 1-2. Emmanuel Boateng (29 de ani), mijlocașul gazdelor, a marcat în timp ce jucătorii celor două echipe se băteau în careu.
Acum 4 ore
21:40
 Danemarca, următoarea țintă Ovidiu Mihăilă, după calificare: „De ce să nu facem o surpriză?” » Lorena Ostase: „Abia aștept să jucăm luni” Golazo.ro
România - Japonia 31-27. „Tricolorele” au obținut a doua victorie la CM 2025 și calificarea în grupele principale ale competiției.
21:00
Neymar, gol și pasă decisivă VIDEO. Starul brazilian a scos Santos din zona retrogradării, deși medicii i-au spus să nu mai joace! Golazo.ro
Santos - Sport Recife 3-0. Neymar (33 de ani) a strălucit în ultima partidă jucată de echipa sa în campionatul brazilian.
20:30
„A fost un duș rece” Secundul lui CFR Cluj, mesaj neașteptat după 0-3 cu FC Argeș: „Au avut noroc” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. George Ciorceri (52 de ani), antrenorul principal al „clujenilor” a cerut un penalty pentru echipa sa.
20:30
Adio trageri de timp Noua regulă care poate revoluționa fotbalul:  pedepse dure pentru jucătorii care simulează accidentări Golazo.ro
FIFA dorește să modifice regulamentul pentru a pune capăt tragerilor de timp. Forul internațional a prioritizat, în ultimii ani, creșterea timpului de joc efectiv în timpul partidelor.
20:20
„E departe play-off-ul” Antrenorul lui  FC Argeș , după victoria cu CFR: „Un rezultat mare” » Cum vede șansele la play-off Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Bogdan Andone a oferit primele reacții după victoria clară împotriva formației lui Daniel Pancu.
Acum 6 ore
19:30
„Rezultat mincinos!” Mario Camora, șocat de umilința prin care a trecut CFR Cluj la Mioveni:  „E greu de digerat” Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj 3-0. Mario Camora (39 de ani), căpitanul „feroviarilor”, crede că scorul a fost prea dur pentru evoluția ardelenilor.
19:20
Dinamo - Oțelul LIVE de la 20:45, în etapa #18 din Liga 1 » Echipele de start Golazo.ro
Dinamo și Oțelul se întâlnesc astăzi, pe Arena Națională, în etapa #18 din Liga 1.
19:00
Umit Akdag, dorit de un colos O echipă uriașă din Turcia a pus ochii pe român: „E coloana vertebrală a apărării” » Toate detaliile Golazo.ro
Umit Akdag (22 de ani), fundașul celor de la Alanyaspor, este dorit de Beșiktaș.
18:50
Se strânge lupta în Formula 1! Piastri câștigă cursa de sprint din Qatar și se apropie de Lando Norris » Clasamentul cu două curse înainte de final Golazo.ro
Oscar Piastri (24 de ani) s-a impus în cursa de sprint a Marelui Premiu din Qatar.
18:30
Crețu s-a „sucit” cu Ngezana Mesajul postat de fundașul de la FCSB, după ce tot el a spus că sud-africanul „a dormit pe el” la Belgrad Golazo.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a fost foarte des în centrul atenției în acest sezon la FCSB, însă nu neapărat din motive pozitive.
18:20
GOLAZO tras la indigo! FOTO. Borța a așteptat 13 luni pentru a marca din nou! În 2024: același adversar, aceeași poartă și tot o execuție de senzație Golazo.ro
Florin Borța, fundaș lateral la FC Argeș, a marcat un gol superb în partida cu CFR Cluj din etapa #18 a Ligii 1. În urmă cu 13 ani, reușea o execuție asemănătoare împotriva aceluiași adversar și la aceeași poartă.
18:10
Golul campionatului?! FOTO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit Golazo.ro
FC Argeș - CFR Cluj. Florin Borța (26 de ani) a marcat un gol de senzație în prelungirile primei reprize.
17:50
Vine „răsplata” pentru Mondial Saudiții virează miliarde la FIFA după ce li s-a asigurat organizarea CM 2034 Golazo.ro
Arabia Saudită e devenit principalul sponsor al FIFA, ca răsplată pentru decizia lui Gianni Infantino de a alege proiectul Riadului pentru cea de-a 25-a ediție a Campionatului Mondial
Acum 8 ore
16:50
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!” Golazo.ro
Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Siyabonga Ngezana (28 de ani), fundașul central al campioanei.
16:40
Totul pentru CM 2026 Posibila adversară a României va primi un bonus substanțial dacă se va califica la turneul final Golazo.ro
Naționala statului Kosovo va primi un bonus de 1,5 milioane de euro dacă va obține calificarea la CM 2026.
16:20
Are o avere din tenis, dar nu e de ajuns Cu ce a ajuns să se ocupe jucătoarea care a învins-o pe Halep în finala RG 2017: „Sunt uluită că face asta” Golazo.ro
Jelena Ostapenko (28 de ani, #23 WTA), campioană la Roland Garros 2017 în fața Simonei Halep, a decis să-și deschidă o afacere online în care vinde obiecte personale, la un preț accesibil.
16:10
Arbitru la detectorul de minciuni Ucrainenii l-au testat la poligraf după Shakhtar - Dinamo Kiev. Suspect de corupție Golazo.ro
Întreaga brigadă de arbitri a fost anchetată de Comisia de Etică a federației ucrainene după Shakhtar - Dinamo Kiev 3-1
16:10
Insistă pentru Sala Sporturilor   Complexul sportiv din România pe care autoritățile vor neapărat să-l modernizeze:  „Dorim să investim” Golazo.ro
Consiliul Județean Cluj a anunțat că dorește să preia în administrare Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca.
16:10
Robot „imbatabil” VIDEO. Provocarea unui inginer de la NASA pentru a-l opri pe Ronaldo a avut un final neașteptat: i-a găsit defectul! Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a acceptat o provocare inedită în ultimul cantonament al naționalei Portugaliei.
Acum 12 ore
15:30
Radu Naum Cum să strici o jucărie Golazo.ro
„Nu discut sub 10 milioane de euro!”. Prețul lui Louis Munteanu conform proprietarului Varga. Căci un fotbalist e o proprietate.
15:10
„Asta căutăm”  Victor Angelescu, despre vizita lui Mauro Pederzoli în Italia: „Nu are legătură cu jucătorii” Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a vorbit despre vizita directorului sportiv, Mauro Pederzoli (64 de ani), în Italia.
15:00
„Are același trening de 7 ani”  Face performanță pentru România, dar este ignorată total de club: „Toate participările au fost finanțate de antrenori” Golazo.ro
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare de la Manila, desfășurat weekendul trecut.
15:00
„Aștept să mă sinucid” Cel mai mare talent al istoriei Angliei, despre noaptea când s-a gândit să-și ia viața: „Ea m-a convins” Golazo.ro
Paul Gascoigne, 58 de ani, o legendă a fotbalului englez cu o viață plină de traume, de căderi, nu a uitat cel mai dificil moment. O noapte de toamnă, în 1998, pe un peron la 45 de kilometri de Londra
14:40
„Nu ne mai punem baza în el”  Patronul de la FCSB despre jucătorul cu 133 de meciuri în tricoul roș-albastru: „E cam gata” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a vorbit despre situația lui Joyskim Dawa (29 de ani), fundașul central al campioanei.
13:50
Dinamo, buget de 20 de milioane €  Acționarul „câinilor”,  anunț despre cum se va ajunge la astfel de sume: „Asta trebuie să se întâmple” Golazo.ro
Eugen Voicu, unul dintre acționarii de la Dinamo, a vorbit despre impactul pe care îl va avea noul stadion asupra formației din „Ștefan cel Mare”.
13:40
„Nu mai calc pe Giulești cât oi trăi”  Marius Șumudică,  decizie radicală după momentul trăit la Rapid: „Nu pot să fiu chiar cârpă” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a anunțat că nu va mai păși niciodată în Giulești.
13:40
Arestat pentru fraudă  Fostul pilot din Formula 1 a fost reținut pentru două acuzații grave + A mai avut probleme cu legea  Golazo.ro
Adrian Sutil (42 de ani), fostul pilot din Formula 1, a fost arestat pentru fraudă și delapidare.
12:40
Emeric Ienei, omagiat în Ghencea VIDEO.  Fanii Stelei, scenografie impresionantă în memoria legendarului antrenor Golazo.ro
STEAUA - CEAHLĂUL. Fanii bucureșteni afișat o scenografie spectaculoasă în memoria lui Emeric Ienei, înaintea partidei din etapa #15 a Ligii 2.
12:20
„Mi-a dat mesaj la 2:30 noaptea” Ce au discutat Kopic și Nicolescu + Detalii despre comportamentul unui jucător: „Se antrenează 10 zile, stă 4-5” Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a vorbit despre ratările imense ale „câinilor” din actualul campionat.
12:10
Cartonașul mov în Liga 1 Ce reprezintă:  „E primul cartonaș care sancționează asta. Să devină parte din schimbare!” Golazo.ro
Liga Profesionistă de Fotbal și Centrul FILIA și-au unit forțele pentru a transmite împreună un mesaj de toleranță zero față de violența împotriva femeilor.
11:50
Dat afară din primul 11!  Staff-ul tehnic al campioanei cere acceptul lui Becali pentru o măsură radicală Golazo.ro
Ngezana (28 ani) fost în precedentele două sezoane unul dintre cei mai buni fotbaliști de la FCSB
11:40
„Cine l-a adus pe Blănuță?” Atacantul, contestat în mijlocul furtunii la Dinamo Kiev: „Cei mai slabi din istorie” Golazo.ro
Vladislav Blănuță, 23 de ani, a prins trei luni de coșmar în Ucraina. Meciuri și minute puține, un singur gol, și o mulțime de critici la Dinamo Kiev
11:30
Șoc la Mondialul de handbal Medaliata cu argint din 2019, învinsă  de Insulele Feroe: „Pierderi de concentrare” Golazo.ro
Insulele Feroe a produs una dintre cele mai mari surprize ale Campionatului Mondial de handbal feminin.
11:20
România - Japonia  LIVE, de la 19:00 , în etapa #2 a CM de handbal feminin Golazo.ro
Echipa națională de handbal feminin a României își continuă drumul la Campionatul Mondial împotriva Japoniei, în etapa #2 a turneului final din Olanda și Germania.
11:10
„Victimă colaterală”  Presa din Spania despre Horațiu Moldovan, înainte de Atletico Madrid - Oviedo: „Cea mai discretă revenire” Golazo.ro
Presa din Spania a scris despre revenirea lui Horațiu Moldovan (27 de ani) pe Metropolitano, pentru duelul Atletico Madrid - Oviedo, din etapa #14 a La Liga.
11:10
Real Madrid, lider absolut  „Galacticii” au vândut un număr impresionant de tricouri în 2025 »  Nume-surpriză în topul celor mai achiziționate echipamente Golazo.ro
Real Madrid este primul club din lume care a reușit să vândă peste trei milioane de tricouri în anul 2025.
Acum 24 ore
10:10
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB” Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele lui Dinamo, a declarat că meciul cu Farul Constanța, din a doua etapă a Cupei României, este mult mai important decât derby-ul cu FCSB.
10:10
„Chivu construiește ceva măreț”  Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!” Golazo.ro
Jurgen Klinsmann (61 de ani), fostul atacant al celor de la Inter din perioada 1989-1992, a vorbit despre situația de la Inter Milano, după înfrângerea cu Atletico Madrid, scor 1-2.
09:40
Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian,  venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe! Golazo.ro
Celebrul fotbalist brazilian Ronaldinho (45 de ani) se află la Iași pentru meciului demonstrativ programat astăzi, de la ora 16:00, pe Stadionul Emil Alexandrescu, în cadrul evenimentului Football World – Ronaldinho & Friends.
09:10
Dan Udrea Florin Tănase, nedezbrăcat și demn! Golazo.ro
La Belgrad, Tănase a oferit o lecție de personalitate. Din păcate, prea puțini fotbaliști și fani o înțeleg
28 noiembrie 2025
23:50
„Povestea Stanciu” s-a încheiat Ce spune Angelescu despre transferul „tricolorului” la Rapid + Obiectiv clar după victoria cu Csikszereda Golazo.ro
Rapid - Csikszereda 4-1. Victor Angelescu a venit cu o analiză la finalul partidei de pe Giulești.
Ieri
23:40
„Am avut emoții” Rapid a marcat 4 goluri cu Csikszereda, dar Gâlcă este îngrijorat: „Nu avem nicio scuză” Golazo.ro
Rapid - Csikszereda 4-1. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de jocul echipei sale.
23:30
A pierdut 25 milioane de euro! Gaură imensă pentru un patron din Liga 1: „Îmi era rușine de oameni, eram îngrozit” Golazo.ro
Invitat la podcastul TOP LEVEL, Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, a vorbit despre câți bani a cheltuit de când activează în fotbal.
23:10
„Ne-au sufocat!” Robert Ilyeș, neputincios în fața Rapidului: „Mult mai bună” + Amendă pentru un jucător: „Îmi afectează imaginea” Golazo.ro
Rapid - Csikszereda 4-1. Robert Ilyeș (51 de ani) a oferit primele reacții după eșecul drastic de pe Giulești.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.