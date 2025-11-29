Ovidiu Mihăilă vrea ca România să facă surpriza cu Danemarca, de Ziua Naţională: „Cu atâţia români, în această atmosferă”
Fanatik, 29 noiembrie 2025 23:20
România are maximum de puncte după primele două meciuri de la Mondialul de handbal feminin. "Tricolorele" visează la o victorie cu Danemarca, iar selecţionerul Mihăilă e sigur că România poate furniza surpriza, cu danezele.
Acum 5 minute
23:40
După debutul la Dinamo, Adrian Mazilu a „amenințat-o” pe Steaua! Gestul de la finalul partidei cu Oțelul: „Sper să luăm titlul”. Video # Fanatik
Adrian Mazilu a debutat la Dinamo în partida cu Oțelul Galați și a sărbătorit victoria cu 1-0, la finalul confruntării, împreună cu suporterii, amenintându-o pe FCSB.
Acum 30 minute
23:20
Acum o oră
23:00
Nu s-a văzut la TV! Bannerul care a declanșat un conflict major între fanii lui Dinamo la meciul cu Oțelul. Foto # Fanatik
Fanii lui Dinamo au intrat în conflict din cauza unui banner. Totul s-a întâmplat în prima repriză a partidei dintre „câini” și Oțelul, care a avut loc pe Arena Națională.
22:50
O veste cumplită lovește fotbalul! O echipă cu mare tradiție în țara ei și una dintre puținele campioane ale ligii a ajuns în pragul desființării și va urma să fie lichidată
Acum 2 ore
22:40
Alertă la Dinamo înaintea derby-ului cu FCSB! Titularul lui Zeljko Kopic a ieșit accidentat cu Oțelul. Foto # Fanatik
Vești proaste pentru Zeljko Kopic înainte de FCSB - Dinamo, derby-ul etapei a 19-a din SuperLiga. Un titular a ieșit accidentat din partida cu Oțelul Galați
22:30
Biletul zilei la pariuri de duminică, 30 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 384 de lei cu ajutorul a două meciuri tari de fotbal din Premier League
22:30
Pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 3.11 la Farul – FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 30 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder la Farul -FCSB, partidă care contează pentru etapa a 18-a din SuperLiga.
22:30
Ciprian Ciucu le promite bucureștenilor o Sală Polivalentă la standarde occidentale: „Vom pune Capitala pe harta sportului mondial!” # Fanatik
Unul dintre candidații la Primăria București, actual primar al sectorului 6, Ciprian Ciucu, dezvăluie că are planuri mari pentru a ajuta sportul din Capitală. Ce plan măreț a pus la cale.
22:20
Rivalul lui Dinamo își spionează viitoarea adversară pe Arena Națională. De lângă ce super antrenor vede meciul cu Oțelul. Foto # Fanatik
Unul dintre rivalii lui Dinamo a mers pe Arena Națională pentru a îi vedea la lucru pe „câini”. El a văzut urmărit partida cu Oțelul de lângă unul dintre cei mai galonați tehnicieni din lume
22:00
Bogdan Andone, dezvăluiri după „bijuteria” de gol din FC Argeș – CFR Cluj 3-0: „A recidivat!” # Fanatik
Ce a declarat Bogdan Andone, antrenorul celor de la FC Argeș, după ce echipa sa a bătut CFR Cluj la scor de neprezentare. Cum a comentat golul superb marcat de Borța.
Acum 4 ore
21:40
Victorie dramatică pentru Cosmin Contra în Qatar, după un meci cu șapte goluri! Bilanț devastator al fostului selecționer # Fanatik
Al Arabi, echipa antrenată de Cosmin Contra, a obținut un succes dramatic în QSL Cup. Gruparea pregătită de fostul selecționer al României ar putea face un pas mare spre trofeu.
21:30
Edi Iordănescu, în tribune la Dinamo – Oțelul. Antrenorul stă lângă omul alături de care a luat titlul în România. Foto # Fanatik
Surpriză în tribunele de pe Arena Națională! Edi Iordănescu, prezent la Dinamo - Oțelul. Lângă cine stă fostul selecționer al echipei naționale a României.
21:10
Incredibil: gol rar văzut sub ochii lui Sorescu și Maxim! A lăsat poarta goală și s-a dus să se bată cu adversarii. Video # Fanatik
Scene halucinante la un meci din Turcia, dintre Gaziantep și Eyupspor, cu un gol marcat în ultimele secunde ale partidei, după ce portarul s-a dus să se confrunte cu un adversar.
20:50
Întrebat despre „criza Ngezana”, Giovanni Becali a vorbit despre van Dijk la Liverpool: „Varză amândoi!” # Fanatik
Giovanni Becali surprinde după înfrângerea FCSB-ului la Belgrad, comparând prestațiile slabe ale lui Ngezana cu cele ale vedetelor de la Liverpool, Van Dijk și Konate, pe care i-a numit „varză”.
20:30
Kosovarul de la CFR Cluj, întrebat frontal despre viitorul său după eșecul cu FC Argeș: „Mi-a dat totul” # Fanatik
CFR Cluj a pierdut clar meciul cu FC Argeș, 0-3, disputat la Mioveni, iar unul dintre jucătorii lui Daniel Pancu a fost întrebat direct despre viitor. Cum a răspuns.
20:20
Andrei Vochin, după șocul de la Mioveni: „CFR, lecția dureroasă a unui fotbal pe care nici XG-ul nu-l poate explica” # Fanatik
Andrei Vochin analizează în FANATIK înfrângerea suferită de CFR Cluj la scor de neprezentare în fața lui FC Argeș la Mioveni. A fost primul eșec al vicecampioanei cu Daniel Pancu pe bancă
20:00
Meciul lui Ronaldinho de la Iași, puternic afectat de ceață! Jucătorii au avut mari bătăi de cap, dar echipa brazilianului a făcut spectacol. Foto # Fanatik
Meciul demonstrativ al lui Ronaldinho de la Iași a fost afectat de condițiile atmosferice, însă foștii mari fotbaliști prezenți pe gazon au făcut spectacol chiar și în acest context.
Acum 6 ore
19:40
Antrenorul cu licenţă PRO de la CFR Cluj, acuzații după eşecul la scor cu FC Argeş: „Aşa s-a văzut de pe bancă!” # Fanatik
CFR Cluj a pierdut cu 0-3 meciul cu FC Argeş. George Ciorceri, antrenorul în acte de la vicecampioană, a acuzat la final arbitrajul.
19:30
„Centralul” făcut „prost” de Darius Olaru va arbitra Farul – FCSB! Delegare controversată și în camera VAR # Fanatik
CCA a delegat un arbitru contestat de roș-albaștri la partida dintre Farul Constanța și FCSB. Și „centralul” din camera VAR are un trecut controversat
19:10
Alex Băluță și-a stabilit viitorul după plecarea de la Los Angeles FC: „Acum, în decembrie” # Fanatik
Alexandru Băluță a făcut anunțul despre viitorul său după plecarea de la Los Angeles FC. Unde vrea să își continue cariera.
18:50
Meci mare făcut de Genoa în ultima rundă din campionat. Echipa patronată de Dan Șucu a obținut o victorie în fața propriilor fani și a scăpat de zona locurilor retrogradabile.
18:20
Fanatik SuperLiga, duminică, 30 noiembrie, ora 10:30. Cristi Coste, ediție specială cu invitați de top înainte de Farul – FCSB # Fanatik
Fanatik SuperLiga vă invită duminică, 30 noiembrie 2025, ora 10:30, la un nou show cu Cristi Coste alături de Sabin Ilie, Andrei Vochin și Robert Niță.
18:00
Valentin Crețu, prima reacție după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor! Mesaj din 6 cuvinte și un selfie. Foto # Fanatik
Valentin Crețu a revenit cu un mesaj pe rețelele sociale la două zile după ce l-a atacat pe Siyabonga Ngezana în fața suporterilor. Incidentul s-a petrecut la finalul partidei cu Steaua Roșie, pierdută cu 0-1 de campioana României.
17:50
Golul sezonului în FC Argeş – CFR Cluj?! Execuţia după care şi coechipierii şi-au pus mâinile în cap. Video # Fanatik
Borţa a marcat unul dintre cele mai frumoase goluri din acest sezon în FC Argeş - CFR Cluj. Execuţia fundaşului i-a lăsat mască şi pe coechipieri, care şi-au pus mâinile în cap.
Acum 8 ore
17:30
Elias Charalambous a răbufnit înainte de Farul – FCSB: „Eu sunt vinovatul!”. Ultimele detalii despre situația lui Ngezana # Fanatik
Elias Charalambous a răbufnit la conferința de presă dinaintea meciului Farul - FCSB. Cum a lămurit situația controversată a lui Siyabonga Ngezana.
17:20
Fosta mare handbalistă a României, dorită de granzii CSM București, Rapid și Gloria Bistrița! Și-a dat demisia de la echipa surpriză din Liga Florilor. Exclusiv # Fanatik
Aurelia Brădeanu a creat un proiect câștigător la Corona Brașov, de unde a plecat în urmă cu câteva săptămâni. FANATIK a aflat că fosta mare handbalistă a României e dorită în conducere de granzii Ligii Florilor.
17:00
Cele două sportive care și-au părăsit partenerii ca să fie împreună! Acum și-au oficializat relația și sunt mai fericite ca oricând # Fanatik
Două sportive celebre au renunțat la partenerii lor pentru a putea fi împreună. Relația lor merge ca pe roate și niciuna dintre ele nu regretă decizia luată.
16:40
16:30
Numele lui Adi Popa se regăsește pe lista cu absolvenții Cursului de Director Sportiv de la FRF. Cum a răspuns fotbalistul lui CSA Steaua când a fost întrebat dacă ar lucra la FCSB
16:10
O faimoasă campioană româncă a vorbit despre sportul din țara noastră, inclusiv handbal. Ce părere are despre modul în care au evoluat lucrurile în ultimii ani?
16:00
Meme Stoica a folosit un cuvânt interesant când a fost întrebat dacă Ngezana va rămâne titular la FCSB # Fanatik
Mihai Stoica a analizat situația lui Siyabonga Ngezana, care a avut o nouă prestație catastrofală în tricoul FCSB-ului. Fundașul din Africa de Sud a greșit decisiv la golul înscris de cei de la Steaua Roșie Belgrad în partida din Europa League.
Acum 12 ore
15:30
„Arăta ca o fată de la țară”. Giovanni Becali a distrus-o după întâlnirea de la Casa Albă cu Marco Rubio # Fanatik
Giovanni Becali s-a dezlănţuit în direct şi a criticat-o pe şefa diplomaţiei române, Oana Ţoiu, pentru felul în care a ales să se îmbrace pentru întâlnirile de la Casa Albă.
15:20
El e antrenorul care trebuia să preia Inter în locul lui Cristi Chivu. Dezvăluirea lui Giovanni Becali. Exclusiv # Fanatik
Cristi Chivu a fost numit în vara acestui an pe banca lui Inter, însă „nerazzurrii” au negociat în primă fază cu un alt tehnician, care activează momentan la o altă echipă din Serie A.
15:10
După ce a câștigat Asia Express, Gabi Tamaș ia o decizie surpriză: ”E foarte dificil pentru mine” # Fanatik
A fost anunțat drept învingător la Asia Express, însă Gabi Tamaș este pe punctul să ia o hotărâre neașteptată. Motivul pentru care ia în calcul această variantă.
14:50
Marius Șumudică, impresionat de Universitatea Craiova și de portughezul Coelho. „A adus echilibru”. Pe cine a remarcat # Fanatik
Marius Șumudică, dat pe spate de Filipe Coelho. Ce a spus, de fapt, despre noul antrenor al Universității Craiova și cine sunt jucătorii remarcați după 1-0 cu Mainz.
14:40
Cel mai titrat fotbalist român din istorie, în top la Balonul de Aur într-o companie extrem de selectă: „Unul dintre primii 50 ai tuturor timpurilor” # Fanatik
Fostul jucător al Stelei, care a câștigat Cupa Campionilor în 1986 cu echipa din Ghencea, putea să fie unul dintre cei mai buni jucători din istoria fotbalului dacă se năștea într-o altă țară.
14:20
România – Japonia, live video, ora 19:00, Campionatul Mondial de handbal feminin. ”Tricolorele” caută a doua victorie în grupă # Fanatik
Pentru naționala de handbal feminin a României urmează meciul cu Japonia. Duelul este unul extrem de important pentru calificarea în grupele principale de la Campionatul Mondial.
14:10
Ce poreclă a primit unul dintre cei mai tehnici fotbaliști din istorie de la Ladislau Boloni: ”Mi se potrivea foarte bine” # Fanatik
Cum a fost numit unul dintre cei mai buni jucători din lume de către tehnicianul român Ladislau Boloni. A făcut dezvăluirea în producția care îi este dedicată.
13:50
Imagini superbe din Ghencea! Emeric Ienei, omagiat de fanii Stelei cu o scenografie impresionantă. Video # Fanatik
Cum l-au omagiat fanii Stelei pe marele Emeric Ienei. Suporterii echipei din liga a doua au afișat o scenografie impresionantă la meciul cu Ceahlăul de sămbătă.
13:40
Neymar a intrat accidentat și a făcut spectacol la Santos! Gol și assist pentru superstarul care refuză să se recupereze. Video # Fanatik
Neymar a dat dovadă de caracter în Brazilia! Declarat indisponibil până în 2026, superstarul sud-american a intrat pe teren și a scos-o pe Santos din zona retrogradării
13:20
Finala de milioane de dolari! Unul dintre cele mai râvnite trofee din lume va schimba istoria competiției # Fanatik
Flamengo și Palmeiras se întâlnesc în finala Copei Libertadores, învingătoarea urmând a deveni cea mai galonată echipă braziliană din istoria întrecerii, echivalentul Ligii Campionilor, în America de Sud
13:10
Ce vârstă biologică are, în realitate, jucătorul celor de la Al-Nassr, Cristiano Ronaldo. Sportivul de origine portugheză va împlini 41 de ani, în februarie 2026.
12:40
Conducerea lui Dinamo, înțepături pentru rivalii de la FCSB înainte de „Derby de România”: „E mai important meciul de Cupă” # Fanatik
Andrei Nicolescu a venit cu o declarație surprinzătoare pentru fanii lui Dinamo. Președintele „câinilor” nu privește „Derby de România” cu aceeași importanță ca pe meciul din Cupa României Betano
12:20
De ce refuză Novak Djokovic contracte de milioane de euro. Dezvăluiri neașteptate despre marele sportiv # Fanatik
Novak Djokovic a refuzat unele contracte chiar dacă i s-au oferit milioane de euro. De ce face însă sportivul acest lucru și de ce nu pune preț pe astfel de propuneri?
12:20
Ngezana refuză să joace în Farul – FCSB! Ce le-a transmis fundașul sud-african celor din staff. Exclusiv # Fanatik
Continuă problemele între FCSB și Siyabong Ngezana! Afectat grav de criticile din ultima perioadă, fundașul central sud-african refuză să intre pe teren în meciul de la Ovidiu. Ce a transmis conducerii
12:00
Cine e ”femeia perfectă” în viziunea lui Ion Țiriac. Românca e adorată de milioane de oameni # Fanatik
Ion Țiriac, descriere unică despre românca pe care o numește ”femeia perfectă”. Sportiva se numără printre cele apreciate de cetățenii din țara noastră.
11:40
Toate calculele calificării Universității Craiova în primăvara Conference League. Ce bani sunt la mijloc # Fanatik
Universitatea Craiova a obținut o victorie extrem de importantă, 1-0 contra lui Mainz, și a făcut un pas uriaș către calificarea în primăvara europeană. CEO-ul Fanatik, Vlad Roșca, a analizat în detaliu șansele de calificare ale Universității.
11:20
Câți bani a pierdut Gigi Becali după eșecul cu Steaua Roșie. FCSB, penultima la încasări în Europa League după Etapa 5 # Fanatik
Câți bani a încasat, de fapt, FCSB după meciul cu Steaua Roșie. E penultima în Europa League. Vezi suma pe care o pierde Becali și cum arată clasamentul premiilor UEFA
11:10
Țara unde se află cea mai periculoasă pârtie de ski. Turiștii au parte de experiențe ieșite din comun # Fanatik
Care este națiunea unde se găsește cea mai primejdioasă pârtie de ski. Oamenii care au ajuns în acest loc au relatat evenimente complet surprinzătoare.
10:50
Naționala României expulzată din Mexic a fost primită din a doua încercare. O fostă angajată, aflată în dizgrația MAE a intervenit decisiv # Fanatik
Delegația sportivilor români calificați la Campionatul Mondial de Pescuit din Caiac a reușit să intre în Mexic, pentru a participa la competiție, după ce fusese trimisă înapoi în Europa
