Sfântul Andrei 2025: Cele mai emoționante urări pentru sărbătoriți
Jurnalul.ro, 30 noiembrie 2025 00:30
Pe 30 noiembrie, românii îl sărbătoresc pe Sfântul Andrei, ocrotitorul țării și un simbol al credinței și speranței.
00:40
Deși ar fi trebuit finalizată încă din 2020, termocentrala Iernut nu va fi gata nici anul acesta, iar ultimul termen avansat de către Ministerul Energiei este sfărșitul anului viitor.
Google a anunțat o nouă actualizare majoră pentru aplicația de navigație Google Maps: integrarea modelului de inteligență artificială Gemini, ceea ce promite să transforme experiența de utilizare chiar înainte de sezonul aglomerat al sărbătorilor.
Săptămâna 1–7 decembrie 2025 este una extrem de intensă și favorabilă pentru cinci zodii.
Rețeta surprinzătoare a unui călugăr bucătar de la o mănăstire pentru masa de Sf. Andrei # Jurnalul.ro
Călugărul bucătar de la o mănăstire din Constanța a prezentat o rețetă surprinzătoare pentru masa de Sf. Andrei. Este vorba despre sarmalele cu carne de pește.
Compania aeriană chineză China Eastern intenționează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenția DPA.
În ciuda investițiilor record și a programelor publice, mii de școli din România rămân fără săli de sport funcționale, iar autoritățile caută soluții pentru a reduce decalajul.
Administrația Națională „Apele Române” anunță ce măsuri au fost luate la acumularea Paltinu și când va reîncepe alimentarea cu apă a localităților din Prahova afectate de criza provocate de fenomenele hidrologice severe.
Hidrologii au emis sâmbătă seara Cod Portocaliu de inundații.
Un ou Fabergé rar, din cristal și diamante, creat pentru familia imperială a Rusiei, va fi scos la licitație, fiind evaluat la peste 20 de milioane de lire sterline (26,4 milioane de dolari).
Un studiu NordPass arată că „123456" rămâne cea mai folosită parolă la nivel global. În Italia, topul este condus de „admin", „password" și „123456".
Persoanele care întârzie mereu fără să vrea au aceste caracteristici, potrivit psihologiei # Jurnalul.ro
În ultimele luni s-a popularizat foarte mult un cuvânt foarte special de origine suedeză care definește persoanele care întârzie mereu fără să vrea: tidsoptimist.
O mașină a făcut prăpăd în parcarea unui complex sportiv din Satu Mare. Aceasta a lovit mai multe autoturisme staționate. La fața locului, echipele de intervenție au găsit o persoană încarcerată.
Gen Z face schimbări majore în viața sexuală: Mai puține aventuri și mai multă singurătate # Jurnalul.ro
Un amplu set de date arată că tinerii americani din generația Z fac mai puțin sex, intră mai greu în relații și se îndreaptă tot mai des spre inteligența artificială pentru sfaturi sau chiar companie romantică, pe fondul unor ani marcați de pandemie și turbulențe politice.
Serviciul de mesagerie WhatsApp ar putea fi blocat complet în Rusia, ca urmare a încălcării legilor locale şi lipsei măsurilor de prevenire a folosirii acestuia pentru fraude, a avertizat vineri autoritatea rusă de reglementare în sectorul telecomunicaţiilor, Roskomnadzor, relatează agenţia EFE.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a confirmat informația conform căreia dronele rusești au încălcat din nou spațiul aerian moldovenesc. Condamnăm aceste atacuri și rămânem alături de Ucraina, a spus Sandu.
Donald Trump anunță o „revoluție” în medicină: „Este cel mai important eveniment din istorie” # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a analizat evoluția prețurilor medicamentelor din SUA. Liderul american a vorbit despre o „revoluție” în medicină. „Este cel mai mare și mai important eveniment din dintotdeauna”, a fost concluzia lui Trump.
Un nou studiu realizat de cercetătorii de la Leibniz Institute on Aging – Fritz Lipmann Institute din Germania oferă o perspectivă detaliată asupra modului în care procesul de ubicuitare în creierul îmbătrânit influențează sănătatea cerebrală.
Fostul premier Marcel Ciolacu îi critică pe actualul prim-ministru și pe ministrul de Finanțe în legătură cu impozitul pentru munca din serele agricole. Este scandalos cum Bolojan și Nazare vor să ia și pielea de pe omul simplu impozitând munca cinstită, spune Ciolacu.
Credincioşii îl prăznuiesc pe 30 noiembrie pe Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul românilor. Sfântul Andrei este primul dintre apostoli care a propovăduit Evanghelia la geto-daci, pe teritoriul Dobrogei, motiv pentru care este considerat cel care a creștinat poporul român.
Drulă despre demisia lui Moșteanu: A făcut un gest de onoare care cred că e de apreciat # Jurnalul.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a spus sâmbătă despre demisia lui Ionuț Moșteanu că este un gest de onoare, pe care îl apreciază.
Artistul care a bătut recordul mondial la caricaturi. A făcut peste 200 de caricaturi în şase ore # Jurnalul.ro
Un caricaturist român a intrat în Cartea Recordurilor! Artistul a participat la un eveniment caritabil, unde a desenat peste 200 de portrete în doar șase ore. Banii primiți au fost donați unei femei bolnave. Operele sale sunt vândute cu mii de euro.
Două legende vii ale artei muzicale românești s-au întâlnit la Tel Aviv cu prilejul unei ceremonii de acordare a diplomei de excelență, din partea Ministrului Culturii, Demeter András István, Maestrului Ladislau Roth, laudatio fiind rostită de Maestrul Ioan Holender.
Șeful IȘJ Alba acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări # Jurnalul.ro
Șeful IȘJ Alba este acuzat că i-a făcut „proști” pe copiii care nu știu să răspundă la întrebări. Filiala locală a PSD susține că este vorba despre liberalul Cornel Sandu și îi cere acestuia să prezinte scuze publice. De asemenea, social democrații cer intervenția Ministerului Educației.
Mai multe pietre s-au desprins de pe versant și au căzut pe șosea. Incidentul s-a produs sâmbătă pe Valea Oltului. Circulația prin zonă este blocată.
Tinerii din România, atât Millennials, cât și Generația Z, își fac din ce în ce mai multe griji legate de viitorul lor financiar. Potrivit studiului Deloitte Global Gen Z and Millennial Survey 2025, majoritatea tinerilor se tem că, odată ajunși la pensie, nu vor avea o situație financiară sigură.
Arta iubirii care durează: Trăsătura care te ajută să îți menții dragostea de-a lungul timpului # Jurnalul.ro
Cercetătorii au văzut cupluri care sunt îndrăgostite și după decenii împreună, și au încercat să găsească răspunsul.
Inundații în mai multe localități din județul Dâmbovița. Pompierii încearcă să scoată apa din curți # Jurnalul.ro
Mai multe gospodării din județul Dâmbovița au fost inundate sâmbătă ca urmare a precipitațiilor abundente. Pompierii au fost trimiși în misiune pentru a scoate apa din curțile localnicilor.
Peste un milion de români își sărbătoresc onomastica de Sfântul Andrei, potrivit datelor Direcției pentru Evidența Persoanelor, cele mai răspândite prenume fiind Andrei și Andreea.
Deși fondurile europene continuă să ofere oportunit܊ăi semnificative pentru modernizarea agriculturii, accesarea lor rămâne dificilă pentru o parte considerabilă a fermierilor.
Săptămâna începe și se încheie în forță — însă la mijloc e nevoie de prudență
Unitatea 2 a CNE Cernavodă a revenit la putere nominală sâmbătă dimineața, după remedierea cauzei care a condus la declanșarea unei pompe de apă de alimentare, din partea clasică a centralei, a anunțat Nuclearelectrica.
Îngroziți de facturi, românii îți instalează panouri fotovoltaice pe balcon. Ce economii fac la factură # Jurnalul.ro
Pentru a reduce facturile la curent electric, tot mai multi romani au început să monteze fotovoltaice direct pe balcoane sau pe faţada blocurilor.
Ultima ediţie Fidelis din 2025, ce se va desfăşura în perioada 5 - 12 decembrie, vine cu dobânzi neimpozabile de până la 7,55% la emisiunile în lei şi de până la 6,20% la cele în euro, a anunţat vineri Ministerul Finanţelor.
Anunțul lui Trump care dă fiori: Să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian # Jurnalul.ro
Președintele american Donald Trump a făcut sâmbătă un anunț amenințător pe propria rețea de socializare Truth Social. Să luați în considerare închiderea în întregime a spațiului aerian de deasupra și din jurul Venezuelei, a transmis liderul american.
Papa Leon al XIV-lea a intrat în Moscheea Albastră din Istanbul, s-a descălţat, dar nu s-a rugat # Jurnalul.ro
Papa Leon al XIV-lea a intrat sâmbătă într-o moschee, pentru prima dată în timpul pontificatului său, vizitând Moscheea Sultan Ahmed, cunoscută şi sub numele de Moscheea Albastră din Istanbul. Cu toate acestea, spre deosebire de predecesorii săi, nu s-a oprit să se roage în a treia zi a vizitei sale în Turcia, informează EFE şi Reuters.
O serie de slujbe vor fi oficiate la Catedrala Naţională cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României şi al Catedralei Naţionale - 30 noiembrie şi al celebrării Zilei Naţionale a României - 1 Decembrie.
Un accident rutier a avut loc pe raza localității Ilișești, pe DN17. Șase persoane au fost rănite, dintre care trei adulți și trei minori. Toți sunt conștienți și cooperanți, prezentând multiple leziuni.
Înțelegerea Efectului Pygmalion : Cum așteptările noastre influențează comportamentele celorlalți # Jurnalul.ro
Un experiment psihologic de la Universitatea din Dakota de Nord, de la începutul anilor 1960, a implicat studenți care lucrau cu șobolani de laborator.
Spre deosebire de trimestrul precedent, în trimestrul III al anului rezultatele pozitive ale companiilor listate la Bursa de Valori București au avut o pondere mai mare decât a celor negative, arată o primă analiză realizată de Prime Transaction și semnată de analistul bursier Marius Pandele.
Bucureștiul se va umple, sâmbătă, la ora 18.00, de lumină și magie de sărbători: peste 7 milioane de LED-uri vor fi aprinse în Capitală, iar tema din acest an aduce muzica în centrul decorațiunilor de Crăciun.
TAROM lansează o ofertă dedicată Zilei Naționale a României, care include zboruri din și spre București, la prețuri începând cu 69 de euro, rezervările urmând să fie făcute între 28 noiembrie și 3 decembrie 2025, pentru călătorii care încep din 26 decembrie 2025, a anunțat vineri compania.
Reîntâlnire cu lacrimi și emoții la The Ticket: Mihai Bendeac, față în față cu un fost concurent căruia i-a schimbat destinul, diseară, de la 20.00, la Antena 1 # Jurnalul.ro
Astăzi, de la ora 20:00, Antena 1 difuzează o ediție aniversară The Ticket, o seară de sărbătoare în care emoția devine personaj principal.
Meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru București, valabil între 29 noiembrie, ora 10, și 30 noiembrie, ora 14, interval în care se estimează cantități de apă de 15–25 l/mp și temperaturi maxime de până la 9 grade.
Lucrurile iau în sfârșit o întorsătură pozitivă pentru trei semne astrologice, în decembrie 2025.
Grindeanu respinge ideea unei „taxe pe sere și solarii”: Inacceptabilă și neagreată de Coaliție # Jurnalul.ro
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, dă asigurări, sâmbătă, că nu va fi nicio taxă pe sere sau solarii: „Resping categoric astfel de abordări fiscale care transformă efortul legitim de a echilibra finanțele țării într-o hăituială a românilor și într-o goană de a pune taxe pe tot ce mișcă în țara asta”.
Cât costă un pahar de vin fiert și o porție de fasole cu ciolan la târgurile de Crăciun din Capitală # Jurnalul.ro
Mai multe Târguri de Crăciun din Capitală s-au deschis aseară pentru toți cei care iubesc Crăciunul. West Side Christmas din Sectorul 6 și Winter Wonderland din Sectorul 3 au primit numeroși vizitatori, în pofida vremii nefavorabile. Totodată, sâmbătă va avea loc deschiderea marelui Târg de Crăciun București, organizat de Primăria Capitalei.
Românii se vor bucura de mai multe zile libere legale în decembrie 2025, beneficiind de minivacanțe binevenite atât angajații, cât și elevii.
Sărbătoarea Crăciunului este plină de lumini și culori, dar și de parfumurile dare aduc magie și amintiri de neuitat.
Meteorologii au emis informare și cod galben de precipitații însemnate cantitativ, lapoviță și ninsoare în aproape toată țara, valabile între 29 și 30 noiembrie, cu riscuri de inundații locale.
