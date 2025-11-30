Zeloșii lui Zelea

11:30

Un comando rusesc a mers 25 de kilometri printr-o conductă de gaze pentru a ajunge în Ucraina. Înaintau câte doi într-un cărucior. Din 30 de invadatori, unul singur a supraviețuit. Singurul invadator care a supraviețuit în operațiunea „Conducta 2” povestește, din captivitatea ucraineană, cum camarazii săi au fost așteptați la ieșire de trupele lui Zelenski […] Articolul VIDEO. 30 de ruși au încercat să se infiltreze în Ucraina printr-o conductă de gaze. Doar unul a rămas viu apare prima dată în Ziariștii.