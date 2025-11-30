Antena 1 le ofertează, vedetele fug. Negocierile pentru Survivor se complică
Cancan.ro, 30 noiembrie 2025 23:50
Survivor a trecut în ograda Antenei 1 și producătorii se străduiesc să găsească oamenii potriviți pentru a ține publicul aproape. În timp ce unele vedete își doresc statutul de concurenți și sunt refuzate, altele sunt […]
Acum 10 minute
00:10
Andreea Popescu traversează una dintre cele mai bune perioade ale vieții sale, după ce a reușit să slăbească nu mai puțin de 14 kilograme. Fosta dansatoare este extrem de încântată de transformarea sa, mai ales […]
Acum 30 minute
23:50
23:50
Zile negre pentru fostul ministru al Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat acum două zile pe fondul scandalului legat de studiile tânărului politician. Dar marea lui calitate e că-și revine rapid. Gen atât de rapid […]
23:50
Iubita lui Horațiu Potra, coafată și radiantă, a spart banii la mall. Rădăcinile negre au dispărut peste noapte # Cancan.ro
În sceneta suveranismului românesc monden, Ana-Maria continuă să fie personajul imposibil de ignorat, chiar dacă iubitul ei, celebrul Horațiu Potra, fost luptător al Legiunii Străine și actual patron al unei agenții internaționale de mercenari, își […]
23:50
Vești șocante din Statele Unite. Gemenele INDIGGO, arestate la Miami: vătămare, tâlhărie… # Cancan.ro
Gemenele Modorcea de la trupa Indiggo au devenit în sfârșit celebre în America! După ce au fost eliminate de la concursul America`s Got Talent, de unde David Hasselhoff le-a trimis acasă la București și le-a […]
23:50
Există momente în viață în care poveștile nu se încheie zgomotos! Nu se rup, nu se destramă, nu ard spectaculos. Unele se reașază, așa cum care frunzele toamnei cad fără să ceară atenție, dar schimbă […]
Acum o oră
23:30
Ai da atâția bani? Cât costă un simplu pahar cu vin fiert la Târgul de Crăciun din Brașov # Cancan.ro
Duminică, 30 noiembrie, a avut loc deschiderea oficială a târgului de Crăciun din Brașov. Centrul orașului a fost luat cu asalt de zeci de turiști și localnici dornici să se bucure de atmosfera de sărbătoare, […]
Acum 2 ore
23:20
În contextul intensificării controalelor fiscale, ANAF pregătește o serie de schimbări menite să facă activitatea instituției mai transparentă și mai eficientă. Se urmărește crearea unei platforme online prin care românii vor putea cumpăra bunurile confiscate […]
23:00
Criză în supermarketurile din România, chiar înainte de sărbători! Alimentul care nu se mai găsește la raft # Cancan.ro
Cu doar câteva săptămâni înainte de sărbătorile de iarnă, românii au de-a face cu o ”criză” alimentară. Rafturile cu ouă ale supermarketurilor se golesc de la o zi la alta, însă puțini știu care este, […]
22:50
Care este prețul unui sejur de 1 decembrie în orașul Marii Uniri? Hotelurile din Alba Iulia au prețuri piperate # Cancan.ro
Cu ocazia zilei de 1 decembrie în Alba Iulia se pregătesc multe evenimente speciale pentru Ziua Marii Uniri. Oamenii care vor să meargă într-o mini-vacanță acolo vor trebui să plătească sume colosale din buzunar. Iată […]
22:50
Un incident rutier extrem de grav a pus pe jar autoritățile și echipele de intervenție duminică seară, după ce mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale în urma unui accident produs pe DN1, […]
Acum 4 ore
22:20
Cine este românul care a făcut 700.000€ dintr-o platformă destinată adulților? ANAF l-a descoperit imediat # Cancan.ro
ANAF a anunțat că va începe impozitarea celor care își desfășoară activitatea pe platforme destinate pentru adulți. Inspectorii fiscali au identificat un bărbat din România care a câștigat sume impresionante, după ce a făcut conținut […]
22:10
Anunț de ultimă oră pentru elevii Școlii de Poliție din Câmpina! În contextul crizei de apă de la Paltinu, primarul orașului Câmpina a actualizat programul cursurilor. 1.300 de elevi sunt afectați de noile schimbări. Reamintim […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan. Cele mai intense dezvăluiri, cele mai memorabile schimburi de replici și cele mai intense analize pot fi urmărite […]
21:20
Gabriela Cristea răspunde la mesajele de ură pe care le-a primit. De ce a fost criticată fosta prezentatoare # Cancan.ro
Gabriela Cristea este prezentă pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate mare de urmăritori. De-a lungul timpului a primit critici pentru ținutele pe care le-a purtat, însă acum, altul a fost „mărul discordiei”. […]
21:10
Ea este Anamaria, tânăra de 18 ani care a dispărut împreună cu bebelușul ei. Apelul disperat al familiei # Cancan.ro
Este alertă de dispariție în Bihor. Anamaria, tânără de 18 ani, și bebelușul ei sunt de negăsit. Atât poliția, cât și familia fetei cer ajutorul comunității și fac un apel către populație. Orice informație poate […]
20:30
Furt de zeci de mii de lei de la o bătrână. Cum s-au deghizat bărbații care au păcălit-o # Cancan.ro
Un caz șocant a ajuns în atenția polițiștilor brașoveni, după ce doi bărbați au păcălit o vârstnică și au furat o sumă considerabilă de bani din locuința acesteia, mințind că sunt angajați la o firmă […]
Acum 6 ore
20:20
Clipe de groază în satul Luncani, comuna Mărgineni din județul Bacău. Un incendiu puternic a izbucnit în turla bisericii ortodoxe din sat. În doar câteva minute, lăcașul sfânt s-a făcut scrum. Duminică, în ziua în […]
20:10
Horoscop 1 decembrie 2025. Află care e zodia care riscă să piardă bani! Berbec (21 martie – 20 aprilie) Energia ta e sus, primești confirmări la muncă și simți că lucrurile încep să se alinieze […]
20:00
Victor Slav a răbufnit în fața lui Bogdan Vlădău. S-a lăsat cu plâns: ”Durerea își provoacă cicatrici” # Cancan.ro
Bogdan Vlădău ține pasul cu modă și s-a lansat în lumea podcasturilor din România. Primul său invitat este tovarășul său de suferință (dar și de pahar) Victor Slav. S-a lăsat cu amintiri dureroase și plânsete. […]
19:40
Programul supermarketurilor de 1 decembrie 2025. Când sunt deschise Kaufland, Lidl și Mega Image # Cancan.ro
Românii se bucură anul acesta de o mini-vacanță, deoarece 30 noiembrie, Ziua Sfântului Andrei, pica duminică, iar 1 decembrie, Ziua Națională a României, este luni, oferind astfel două zile libere consecutive. Mulți români se pregătesc […]
19:00
Astăzi ne bucurăm de o zi liberă, astfel că bancurile trebuie să fie prezente pe lista de activități. Ele sunt amuzante și vor reuși să te binedispună, cu toate că vremea de afară este una […]
19:00
Parada militară de 1 decembrie 2025, Ziua Națională a României, poate fi urmărită atât pe micile ecrane, cât și pe You Tube. Iată care este programul complet și unde poți vedea cea mai impresionantă paradă […]
18:50
Corina Dănilă a trăit o relație de peste cinci ani alături de Norris Măgeanu, perioadă în care a venit pe lume fiica lor, Rianna. Deși au format un cuplu stabil, cei doi nu au ajuns […]
18:30
Dragă cititorule, CANCAN.RO ți-a pregătit un test de inteligență captivant. Ai la dispoziție 11 secunde să identifici cifra 8 ascunsă printre mulțimea de cifre 9. Crezi că te încadrezi în timp? Dacă da, spor la […]
Acum 8 ore
18:20
Nu e un banc! Cum a reacționat o turistă care a venit la Târgu de Crăciun din Craiova când a aflat cât costă cazarea # Cancan.ro
Primarul municipiului Craiova a anunțat joi seară că târgul de Crăciun al orașului a primit cele mai multe voturi pe site-ul European Best Destinations, devenind astfel preferința publicului. Cu această performanță, târgul a strâns un […]
18:20
Giulia Anghelescu și soțul, shopping cu țintă precisă. Vlad Huidu s-a lipit de o crăciuniță # Cancan.ro
Giulia Anghelescu și Vlad Huidu, unul dintre acele cupluri moderne care par mereu scoși dintr-un catalog de lifestyle urban, au fost surprinși de CANCAN.RO sâmbătă la Mall Băneasa, pregătindu-se pentru mini-vacanța de Sf. Andrei și […]
18:10
Antena 1 a făcut cel mai așteptat anunț despre Survivor 2026! Fanii au reacționat imediat # Cancan.ro
Așteptarea a luat sfârșit! Antena 1 a anunțat când va începe noul sezon al celui mai dur test al rezistenței fizic și psihice: Survivor România 2026. Producătorii promit o revenire de proporții, probe mult mai […]
17:50
Ei bine, cea mai scumpă pâine din lume a devenit valoroasă datorită bijuteriilor și ceasurilor care au fost ascunse în ea. Mai exact, doi românii au crezut că vor trece neobservați după ar fi comis […]
17:40
Zodia care își schimbă radical viața în decembrie 2025, potrivit faimosului Mihai Voropchievici: „Finalul de an aduce claritate, sănătate și noi începuturi” # Cancan.ro
Pe măsură ce anul se apropie de final, energiile cosmice se intensifică și ne pregătesc pentru transformări semnificative. Trecerea de la toamnă la iarnă nu este doar o schimbare a naturii, ci și una interioară, […]
17:10
Credeai că le-ai văzut pe toate? Cum a apărut pe stradă această femeie celebră din România # Cancan.ro
Pe o vreme nu tocmai prietenoasă, una dintre acele zile în care nici să stai degeaba nu îți vine, Ana Morodan a sfidat orice reacție la factorii meteorologici ori climatici. Contesa digitală a făcut spectacol […]
17:00
Câți lei trebuie să scoți din buzunar, dacă vrei să cumperi un simplu glob de Crăciun, făcut de Anna Lesko # Cancan.ro
Deşi publicul o cunoaşte în primul rând ca și cântăreața plină de energie, Anna Lesko are o pasiune pentru artă care depăşeşte cu mult scena. Dincolo de lumina reflectoarelor, ea îşi dedică timpul unui univers […]
16:40
Regina Instagramului, devastată după ce și-a scanat creierul. Medicii i-au dat verdictul crunt: „Nu accept așa ceva!” # Cancan.ro
Kim Kardashian trece printr-un nou episod medical care a îngrijorat fanii. Vedeta a dezvăluit că la o scanare recentă a creierului ei, rezultatul a arătat „zone goale” și „activitate scăzută”, descoperire făcută de celebrul Dr. […]
16:30
Florina din Argeș a fost găsită moartă, în baie. Avea doar 21 de ani. Iubitul ei a făcut descoperirea # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din Argeș. Florentina a fost descoperită fără viață în baia locuinței sale. Deocamdată, moartea tinerei de 21 de ani este învăluită în mister. Descoperirea a fost făcută sâmbătă, 29 noiembrie […]
Acum 12 ore
16:10
Corina Dănilă s-a căsătorit în secret! Are soț cu 12 ani mai tânăr: „Este un om bun și blând” # Cancan.ro
Corina Dănilă a aruncat bomba! Invitată în cadrul unei emisiuni de televiziune, actrița a făcut o mărturisire la care nimeni nu se aștepta. S-a căsătorit în secret! Vedeta a vorbit despre partenerul ei de viață, […]
16:00
Cât costă un pahar de vin fiert la Târgul de Crăciun din București. O turtă dulce este 15 lei # Cancan.ro
Primele Târguri de Crăciun din Capitală și-au deschis porțile sâmbătă seară. Acestea au atras mii de bucureșteni dornici să intre în spiritul sărbătorilor, chiar dacă vremea nu a fost deloc prietenoasă. West Side Christmas din […]
15:30
El este Cătălin, angajatul MApN mort în accidentul din Suceava! A intrat cu mașina într-o autoutilitară: „A slujit patria” # Cancan.ro
S-a aflat identitatea bărbatului care a murit în accidentul din localitatea Molid, județul Suceava. Se pare că este vorba despre un angajat MApN. Cătălin Emanuel Buculei s-a stins din viață în data de 29 noiembrie, […]
15:20
Skincare la 4 ani, noua isterie globală! Fenomenul stupefiază lumea medicală: “E înfiorător” # Cancan.ro
Un nou val de produse cosmetice pentru copii, de la adolescenți la preșcolari, aprinde spiritele în lumea dermatologilor, scrie The Guardian. Noile game de skincare pentru „Generația Alpha” sunt catalogate drept „inutile, riscante și, sincer […]
15:10
Surpriză care a emoționat-o pe Andreea Bălan până la lacrimi! Cadoul primit de la viitorul soț, Victor Cornea # Cancan.ro
Andreea Bălan a avut parte de o surpriză emoționantă din partea viitorului ei soț, tenismanul Victor Cornea. Artista, care își serbează astăzi ziua de nume alături de toți cei care poartă numele de Andrei sau […]
15:00
Ana Morodan sau Contesa Digitală, cum este cunoscută, a luat măsuri în ceea ce privește ritmul alert în care trăiește și muncește. După o pauză de online, bruneta a surprins anul acesta pe toată lumea […]
14:40
Stefanie, o influenceriță de 32 de ani, a fost dată dispărută în urmă cu 6 zile. Cum a fost găsită # Cancan.ro
Sfârșit tragic pentru o celebră influenceriță. Stefanie, în vârstă de 32 de ani, a fost dată dispărută în data de 23 noiembrie. Oamenii legi au căutat-o neîncetat, iar după 6 zile au găsit-o. Din păcate, […]
14:40
Florin, un român de 51 de ani, găsit mort în Italia. Familia face un apel disperat în mediul online # Cancan.ro
O altă tragedie a avut loc în Italia! Florin s-a stins din viață în singurătate, după o viață de chinuri. Singura rudă apropiată, sora sa din Botoșani, se luptă cu durerea pierderii fratelui și cu […]
14:00
Două zodii înfloresc în Postul Crăciunului. Prosperitate financiară și dragoste din plin pentru acești nativi # Cancan.ro
Postul Crăciunului vine cu o transformare radicală pentru două semne zodiacale. Acestea par să renască după luni întregi de încercări. Norocul începe să le surâdă exact când se așteaptă mai puțin, iar pe plan financiar […]
13:50
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 1 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Cancan.ro
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
13:40
Alexandra Stan a fost agresată din nou! Ce i-a făcut fostul iubit: ”M-a dat afară din casă” # Cancan.ro
De o bună perioadă de timp, Alexandra Stan își ține viața amoroasă departe de ochii curioșilor. De ani de zile nu s-a mai afișat în compania unui bărbat, însă asta nu înseamnă că a fost […]
13:20
Vedeta TV, Denise Rifai, a ieșit în evidență, de-a lungul anilor, nu doar prin întrebările incomode adresate invitaților, ci și prin stilul său propriu în ceea ce privește coafura. Un cunoscut hair-stylist, mai precis Olga […]
13:00
Ioana State s-a afișat cu tinerelul Cătălin Cîrjan și internetul a luat-o razna: ”Lasă copilul în pace” # Cancan.ro
Ioana State este una dintre cele mai apreciate comediante din România, cunoscută pentru umorul său autentic și inteligent. De la primele apariții pe scena stand-up-ului, ea a cucerit publicul prin talentul și naturalețea sa. Vedeta […]
12:50
Este weekend, zi de relaxare și voie bună. Iar ca tacâmul să fie complet este nevoie și de o porție copioasă de râs. Iar pentru asta am pregătit un banc, care cu siguranță îți va […]
12:30
Mihaela Bilic dixit: Care este cel mai sănătos pește, de fapt. Costă doar 5 lei în Mega Image, Kaufland sau LIDL # Cancan.ro
Nu mai este un secret pentru nimeni că alimentația joacă un rol foarte important în felul în care ne se simțim. Există numeroase alimente care au proprietăți senzaționale și care ne ajută să fim mai […]
12:10
Ce cadou special i-a făcut Marymar lui Tzancă Uraganu de Sfântul Andrei? Manelistul s-a văzut în fața faptului împlinit # Cancan.ro
Artistul de muzică de petrecere Tzancă Uraganu, cunoscut publicului sub acest nume de scenă, se numește în realitate Andrei Velcu. Cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Marymar, cu care are o fetiță. […]
