Succes internațional pentru Teatrul „Merlin”. Spectacolul „Pantofii roșii”, laureat cu patru premii la Festivalul „Osmeh Niša” din Serbia
Timis Online, 1 decembrie 2025 10:50
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara a obținut patru distincții importante la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret „Osmeh Niša”, desfășurat la Niš, Serbia, între 24 și 29 noiembrie. Instituția a participat cu spectacolul „Pantofii roșii”, o producție complexă realizată de o echipă cu numeroase premii în palmares, apreciată atât în țară, cât și peste hotare.
• • •
Alte ştiri de Timis Online
Acum 15 minute
10:50
Succes internațional pentru Teatrul „Merlin”. Spectacolul „Pantofii roșii”, laureat cu patru premii la Festivalul „Osmeh Niša” din Serbia # Timis Online
Teatrul pentru Copii și Tineret „Merlin” din Timișoara a obținut patru distincții importante la prima ediție a Festivalului Internațional de Teatru pentru Copii și Tineret „Osmeh Niša”, desfășurat la Niš, Serbia, între 24 și 29 noiembrie. Instituția a participat cu spectacolul „Pantofii roșii”, o producție complexă realizată de o echipă cu numeroase premii în palmares, apreciată atât în țară, cât și peste hotare.
Acum o oră
10:30
FOTO. Grădiniță nouă cu program prelungit la Remetea Mare. Investiție de 6,5 milioane lei pentru educația celor mici # Timis Online
La Remetea Mare demarează oficial un proiect educațional major. Este vorba despre construirea unei noi grădinițe cu program prelungit, investiție în valoare de 6,5 milioane de lei. Inițiativa a devenit posibilă după aprobarea asocierii dintre Primăria Remetea Mare și Consiliul Județean Timiș.
Acum 2 ore
09:40
Lugojul face ordine în urbanism. Primăria introduce procedura de atestare pentru construcțiile fără autorizație # Timis Online
Consiliul Local Lugoj a aprobat, zilele trecute, un regulament esențial pentru domeniul urbanismului, vizând obținerea certificatului de atestare a edificării pentru construcțiile realizate fără autorizație, în cazurile în care sancționarea nu mai poate fi aplicată.
09:30
FOTO. Nadina Popa, medic specialist ortodont: „Pasiunea, entuziasmul și curiozitatea stârnesc motivația și implicarea pe termen lung” # Timis Online
Nadina Sînziana Popa este specialist ortodont și a absolvit Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara – Facultatea de Medicină Dentară, ca șefă de promoție. Tânăra a avut un parcurs care reflectă pasiunea pentru excelență și dorința de a evolua în permanență.
09:20
În fiecare an, pe 1 Decembrie, România sărbătorește Ziua Națională, moment solemn și festiv care marchează Unirea de la 1918. Este ziua în care ne amintim de eforturile, sacrificiile și idealurile înaintașilor care au visat la o Românie unită, puternică și demnă.
09:10
FOTO. Nicușor Dan acordă o singură distincție de 1 Decembrie: omagiu veteranului de 107 ani # Timis Online
Președintele Nicușor Dan a anunțat că, în acest an, cu ocazia Zilei Naționale, va fi acordată o singură decorație, oferită în mod simbolic veteranului de război Ion Vasile Banu.
Acum 4 ore
08:30
Horoscopul în această săptămână:
Acum 12 ore
Acum 24 ore
18:20
Magia sărbătorilor a cuprins Timișoara. Mii de persoane la deschiderea Târgului de Crăciun și aprinderea luminilor festive # Timis Online
Magia sărbătorilor a atras mii de oameni, duminică seară, în centrul Timișoarei, la aprinderea luminilor festive și deschiderea oficială a Târgului de Crăciun. Scena din Piața Victoriei a fost animată de Box Office, înainte de concertul mult așteptat al lui Ștefan Bănică Jr. & Band. Târgul se desfășoară până în 7 ianuarie în cele patru piețe centrale ale orașului.
14:20
Vitamina C lipozomală - cu ce beneficii vine față de vitamina C "clasică"? Detalii la Enigma Plant și pentru copii și pentru adulți! # Timis Online
Menținerea unui sistem imunitar puternic și protejarea organismului împotriva diverselor afecțiuni sunt prioritare pentru toată lumea. Vitamina C lipozomală se prezintă ca o soluție inovatoare și eficientă.
14:10
Luni e și Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA. Spitalul „Victor Babeș” Timișoara e centru regional # Timis Online
Aproape 50 de milioane de oameni trăiesc la nivel mondial cu HIV, iar anual zeci de mii mor din cauza complicațiilor. De Ziua Mondială de Luptă împotriva HIV/SIDA, Spitalul „Victor Babeș” Timișoara amintește rolul său de centru regional și importanța testării timpurii și a tratamentului.
14:00
Bărbat reținut la Recaș după ce a încălcat ordinul de protecție. Conducea beat și era ajutat de femeia pentru care avea ordinul emis # Timis Online
Un bărbat de 37 de ani din Recaș a fost reținut după ce a încălcat ordinul de protecție care îl obliga să păstreze distanța față de o femeie de 60 de ani, cei doi fiind surprinși împreună în Izvin, unde participaseră la o petrecere.
13:50
Spre final de an, are buget pe 2025 și „uzina de energie solară” a Primăriei Timișoara # Timis Online
Consilierii locali au aprobat marți bugetul pe 2025 al „Uzinei Energie Solară Timișoara”: venituri și cheltuieli egale, de 827.000 de lei, acoperite integral din subvenții. Firma, care din vară gestionează stațiile de încărcare pentru mașini electrice, ajunge astfel la un buget echilibrat, cu profit zero.
11:30
Încă o încercare pentru un autobuz electric care să circule între Timișoara, Dudești și Becicherec # Timis Online
Primăria Timișoara reia licitația pentru achiziția unui autobuz electric de 18 metri destinat liniei metropolitane M44, după ce prima procedură a eșuat. Municipalitatea pune din nou la dispoziție 3,4 milioane lei, fără TVA, pentru vehicul și două stații de încărcare.
Ieri
08:50
30 noiembrie este ziua în care îl sărbătorim pe Sfântul Andrei, considerat ocrotitorul țării noastre. Sfântul Andrei este unul dintre cei 12 apostoli ai lui Iisus. La mulți ani, Andrei, Andreea și derivatele!
08:50
Duminică, pompierii au intervenit la un incendiu apartament din Timișoara, pe B-dul Liviu Rebreanu. Mai multe persoane au fost evacuate.
08:30
Într-o lume în care aproape fiecare vârf, insulă sau bucată de stâncă a fost urcată, măsurată sau cartografiată, există un munte pe care oamenii nu l-au atins niciodată. Gangkhar Puensum, aflat la granița dintre Bhutan și Tibet, rămâne cel mai înalt vârf neescaladat din lume. Nu din lipsă de încercări, ci pentru că un popor întreg a decis că unele locuri nu trebuie cucerite.
29 noiembrie 2025
20:10
Primarul Dominic Fritz respinge acuzațiile de „cenzură” lansate de artistul AUR Nicolae Voiculeț, după scoaterea a două piese pe versuri de Radu Gyr dintr-un concert al Filarmonicii Banatul. Edilul spune că nu are nicio implicare în programul artistic și denunță „un nou fake news din bula extremistă”.
17:30
Accident cu 3 victime, printre care și un copil, pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara. Șoferul vinovat a plecat și este căutat # Timis Online
Un accident a avut loc pe strada Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara, după ce un șofer a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu un autoturism.
13:20
Concurs! REGAL VIENEZ – 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss. Tion oferă o invitație dublă # Timis Online
Muzicieni din Orchestra di Teatro d’Opera și Orchestra Opera Vox, conduși de dirijorul și violonistul Bogdan Costache, vor susține, la Timișoara, Concertul Extraordinar de Crăciun „Regal Vienez”. Evenimentul organizat de Prestige Art Production celebrează 200 de ani de la nașterea lui Johann Strauss și se va desfășura în 3 decembrie 2025, de la ora 17:00, pe scena Operei Naționale Române din Timișoara. Redacția Tion oferă, prin concurs, o invitație dublă la acest concert!
12:10
Primăria va căuta o sală cu chirie pentru micii coregrafi de la „Vidu”. Are o ofertă de 2.500 de euro pe lună # Timis Online
Primăria Timișoara va căuta cu chirie o sală pentru micii coregrafi de la Liceul „Ion Vidu”, după ce consilierii locali au aprobat împuternicirea unei comisii speciale de negociere. Există deja o ofertă de 12.000 lei pe lună pentru Sala Rotonda a FITT, însă municipalitatea vizează orice spațiu mare, aproape de școală, ca soluție temporară până la construirea noii săli multifuncționale.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Mașină furată din Lugoj, găsită în Caransebeș. Hoțul era băut, avea droguri asupra sa și nu avea permis # Timis Online
Vineri, un echipaj de ordine publică format dintr-un polițist și un jandarm au depistat pe strada Ardealului din Caransebeș un autoturism furat din Lugoj.
10:20
Platforma de încărcare a autobuzelor electrice din depoul de pe bulevardul Dâmbovița a fost finalizată, după o investiție de 28 de milioane de lei din bugetul local, pregătind terenul pentru extinderea flotei cu încă 30 de vehicule electrice care ar urma să ajungă la Timișoara anul viitor.
09:10
„Ai fost cu noi pe stadion? Hai mai aproape!”. Aceasta este deviza concertului Bosquito ce va avea loc la Sala Capitol din Timişoara luni, 15 decembrie, începând cu ora 19:00.
09:00
Turismul de afaceri s-a schimbat. Pandemia și noile mijloace tehnice au revoluționat modul de lucru, iar Timișoara, al cărei mediu de business este influențat de multinaționale, s-a resimțit. Din fericire, fluctuația numărului de turiști veniți pentru afaceri a fost parțial compensată de creșterea vizitatorilor veniți aici pentru timp liber, mai ales după anul 2023, cel al Capitalei Culturale Europene.
09:00
„Bucuria Crăciunului” – comunitatea din Giroc se unește pentru a-l sprijini pe micuțul Bogdan # Timis Online
Grădinița cu Program Prelungit Giroc invită întreaga comunitate la Târgul caritabil „Bucuria Crăciunului”, un eveniment special organizat miercuri, 4 decembrie, între orele 15:00 – 18:00, în curtea unității de învățământ.
08:40
Atelier creativ de brățări și stegulețe și teatru interactiv pentru copii, în Iulius Town # Timis Online
În acest weekend, în Iulius Town, teatrul interactiv pentru copii aduce „la viață” personaje ale copilăriei, care îi încurajează pe cei mici să dea frâu liber imaginației și să descopere tărâmuri magice. „Tincuța și Crevete” se va juca pe scena din food court, în această duminică. Cu ocazia Zilei Naționale, în Iulius Town va avea loc și un atelier creativ pentru cei mici, unde vor realiza brățări și stegulețe. Pe 1 decembrie, se va inaugura și o expoziție de artă.
28 noiembrie 2025
18:50
Quiz caritabil pentru copiii din Timiș, organizat de suporterii Politehnicii Timișoara # Timis Online
Politehnica Timișoara marchează împlinirea a 104 ani printr-un quiz caritabil dedicat suporterilor, un eveniment prin care iubitorii alb-violeți își pot testa cunoștințele, amintirile și poveștile despre Poli. Toți cei interesați sunt invitați să se înscrie și să contribuie astfel la sprijinirea Acțiunii de Crăciun Druckeria 2025.
18:40
A început BASE 2025: Mirela Cerbu, din Timișoara, și alți 12 artiști români își prezintă lucrările la una dintre cele mai importante expoziții de artă din Turcia, cu sprijinul Trendyol Art # Timis Online
BASE 2025 s-a deschis oficial la Istanbul, iar treisprezece artiști români, printre care se remarcă Mirela Cerbu, stabilită în Timișoara, își prezintă lucrările în cadrul uneia dintre cele mai importante expoziții din Turcia dedicate artiștilor emergenți, cu sprijinul Trendyol Art. Selecția României, reunită sub titulatura „Țară invitată: O incursiune în arta contemporană din România”, aduce în fața publicului 80 de lucrări ce surprind transformările scenei artistice românești prin perspectiva noii generații.
16:10
În baza inițiativei implementate începând cu luna aprilie 2022, Serviciul Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor Publice din Municipiul Timișoara (TIMPARK) oferă posibilitatea obținerii unui abonament gratuit, de tip COMBINAT, valabil pentru o perioadă de o lună, destinat staționării autovehiculelor în zonele tarifare roșie, galbenă și albastră, persoanelor care donează sânge.
15:50
Timișoara sărbătorește Ziua Națională cu Ansamblul „Timișul” și Zdob și Zdub, în Piața Victoriei # Timis Online
Timișorenii sunt invitați luni, 1 Decembrie, să celebreze Ziua Națională a României printr-un spectacol plin de energie, tradiție și emoție, în Piața Victoriei, începând cu ora 18:00. Evenimentul este organizat de Casa de Cultură a Municipiului cu sprijinul financiar al Primăriei Timișoara.
15:50
Filmul săptămânii: „Now You See Me: Now You Don’t”, unde cei Patru Călăreți se întorc pentru un jaf care pare imposibil # Timis Online
Recomandarea de film din această săptămână este „Now You See Me: Now You Don’t”, continuarea mult așteptată a francizei „Now You See Me”, care readuce în prim-plan combinația de magie, suspans și răsturnări de situație.
15:40
Bogdan Lovin, reprezentantul județului Timiș și al întregului Banat, a devenit oficial ambasador IGCAT al gastronomiei, o recunoaștere care confirmă talentul și dedicarea unui tânăr ce a reușit să pună regiunea pe harta culinară europeană.
15:20
Lucrările la Sala 2(023) a Teatrului Național Timișoara sunt la 70%. Ar trebui să fie gata în primăvară # Timis Online
Lucrările de modernizare ale Sălii 2(023) a Teatrului Național Timișoara au ajuns la 70%, iar termenul oficial de finalizare rămâne aprilie 2026. Noua „Sală 2023”, dedicată anului Capitalei Culturale Europene, prinde contur, în ciuda faptului că proiectul este realizat de firma cu care primăria a avut multiple conflicte.
15:10
Tânăr depistat în tramvai cu substanțe interzise. Polițiștii locali din Timișoara au intervenit în urma unui control de rutină # Timis Online
Polițiștii locali din cadrul Compartimentului Siguranța Transportului Urban au depistat, joi, în jurul orei 12.00, un tânăr care avea asupra sa substanțe susceptibile a fi interzise, în timpul unei acțiuni desfășurate pe mijloacele de transport în comun din Timișoara.
14:40
Expoziție specială de 1 Decembrie la Muzeul Național al Banatului. Arme istorice, fotografii rare și un atelier interactiv # Timis Online
De Ziua Națională a României, holul Bastionului Maria Theresia prinde viață printr-o incursiune spectaculoasă în istoria militară românească.
13:10
Barometrul de Consum Cultural 2024: Aproape 70% dintre adulții români și copiii lor nu au participat niciodată la activități de educație culturală # Timis Online
Barometrul de Consum Cultural 2024 arată că aproape 70% dintre adulții români și copiii lor nu au luat parte niciodată la activități de educație culturală. Lipsa timpului, absența unor astfel de proiecte în localitatea de domiciliu, aflarea cu întârziere a informațiilor, costurile sau lipsa locurilor disponibile se numără printre principalele motive indicate de respondenți.
13:10
PROGRAM. Duminică se deschide Târgul de Crăciun din Timișoara. De la 18 se aprind și luminițele # Timis Online
Târgul de Crăciun din Timișoara se deschide duminică, 30 noiembrie, cu aprinderea bradului la ora 18 și un concert Ștefan Bănică Jr. & Band. Timp de cinci săptămâni, patru piețe centrale vor găzdui spectacole, colinde și atracții de sezon, de la roata panoramică la patinoar.
12:50
RETIM solicită în instanță o ordonanță președințială, pentru evitarea riscurilor grave de mediu la Celula 2 din DDN Ghizela # Timis Online
RETIM Ecologic Service S.A. avertizează că Depozitul de Deșeuri Nepericuloase (DDN) Ghizela este expus unui risc de mediu, ca urmare a deciziei Consiliului Județean (CJ) Timiș de a-i interzice accesul în depozit pentru efectuarea lucrărilor obligatorii de conservare la Celula 2.2.
12:30
Ionuț Moșteanu anunță că își depune demisia din funcția de ministru al Apărării Naționale.
12:10
FOTO. S-a deschis expoziția unică în țară la Muzeul Național de Artă. Peste 100 de piese de patrimoniu de la Pompeii pot fi admirate la Timișoara # Timis Online
„Fragilitatea Eternului. De la Pompeii la Grand Tour până astăzi” este noua expoziție-eveniment care poate fi văzută de azi la Muzeul Național de Artă Timișoara.
11:50
Activitate educativă la Muzeul Apei din Timișoara. „Apă cu Model” la cea de a VIII-a ediție # Timis Online
Cea de VIII-a ediție a activității educative „Apă cu Model” a avut loc ieri, 27.11.2025, la Muzeul Apei din Timișoara.
11:40
Simulările județene pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat încep pe 8 decembrie în Timiș # Timis Online
Elevii din Timiș de clasele a VIII-a și a XII-a vor susține în perioada 8–10 decembrie simulările județene organizate de Inspectoratul Școlar Timiș, primele testări importante înaintea examenelor naționale din vara anului viitor.
11:10
VIDEO. În ciuda vremii, pe șantierul Margina – Holdea se lucrează în continuare pe mai multe fronturi # Timis Online
Accesul în șantierul secțiunii A1 Margina–Holdea este îngreunat de vreme, însă lucrările avansează pe 11 fronturi, inclusiv la tuneluri. Ambele galerii ale tunelului 1 sunt străpunse, iar excavațiile continuă la tunelul 2, conform DRDP Timișoara.
11:00
Aproape 500.000 de carduri educaționale au fost încărcate cu 500 de lei. Alte peste 200.000 vor fi emise în curând # Timis Online
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a anunțat că aproape 500.000 de carduri educaționale au fost alimentate joi, 27 noiembrie, cu sprijinul financiar de 500 de lei destinat elevilor și preșcolarilor dezavantajați. Măsura face parte din programul finanțat prin fonduri europene pentru anul școlar 2025–2026.
10:50
Ceremoniile de 1 Decembrie vor aduce luni mai multe restricții de trafic în Timișoara, în special în zona centrală. Comisia de circulație a aprobat închiderea temporară a unor artere pentru parada militară, marșul cu torțe și ceremonia de la Monumentul Eroilor, iar staționarea va fi interzisă pe traseele afectate.
10:40
FOTO. Noua pistă de biciclete din sudul Timișoarei, mai aproape de finalizare. Se pregătește și una către Ghiroda # Timis Online
Lucrările la pista de biciclete dintre Giroc și malul Begăi avansează, însă mai sunt de realizat intersecțiile supraînălțate, marcajele și unele tronsoane, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău. În paralel, municipalitatea pregătește proiectarea unei noi rute velo, care va lega Timișoara de Ghiroda.
09:40
Iubitorii de artă sunt invitați vineri, 28 noiembrie, la ora 18:00, la vernisajul expoziției colective „Salonul Artelor Vizuale”, organizată la Galeria PRO ARTE a U.A.P. – Filiala Lugoj.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.