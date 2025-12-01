Nicușor Dan: România este o țară coruptă
Euractiv.ro, 1 decembrie 2025 20:50
Președintele Nicușor Dan a susținut luni, în cadrul recepției organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, că țara coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a lupta cu fenomenul.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum o oră
20:50
Președintele Nicușor Dan a susținut luni, în cadrul recepției organizate cu prilejul Zilei Naționale a României, că țara coruptă și românii au dreptate când spun că nu văd o voință a statului de a lupta cu fenomenul.
Acum 6 ore
15:40
Grupul italian Leonardo a dezvăluit un sistem de inteligență artificială conceput pentru a îmbunătăți conectivitatea dintre echipamentele țărilor membre NATO. Scopul: anticiparea și neutralizarea amenințărilor aeriene.
Acum 8 ore
15:10
Neliniște la Pentagon: Hegseth ar fi ordonat uciderea supraviețuitorilor unei operațiuni antidrog # Euractiv.ro
Congresul SUA investighează dezvăluirile care îl acuză pe secretarul apărării, Pete Hegseth, că ar fi ordonat executarea ocupanților unei nave suspectate de trafic de droguri, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
14:50
Scenariul procesului de pace din Ucraina a intrat acum într-un nou capitol, unul care îi are pe Rusia și pe președintele său, Vladimir Putin, ca actori cheie, scrie „La Razon” (Spania).
14:40
Era așteptat la Miami pentru negocieri cu americanii, pentru a contrabalansa negocierile lui Steve Witkoff, care urmează să se întâlnească cu Vladimir Putin la Moscova, își începe relatarea „La Stampa” (Italia).
14:20
Nicușor Dan, baie de mulțime după parada de la București. Bolojan, huiduit și fluierat la Alba Iulia # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan și pemierul Ilie Bolojan s-au aflat printre liderii politici care au participat la parada militară de la București.
13:30
Daniel David avertizează asupra polarizării și riscurilor, în mesaj său de 1 Decembrie # Euractiv.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, avertizează în mesajul de Ziua României că România traversează „poate cel mai periculos an de după 1989”, după o criză politică urmată de una fiscal-bugetară, amplificate de contextul internațional.
Acum 12 ore
12:10
Marea majoritate a românilor - 88,2% - declara ca iubesc România și sunt mândri de țara lor și doar 5,7% sunt în dezacord cu această afirmație, potrivit unui sondaj Informat.ro - INSCOP.
11:30
Trump este optimist cu privire la un acord Ucraina-Rusia. Șeful diplomației americane rămâne prudent # Euractiv.ro
Donald Trump a apreciat duminica aceasta că există „șanse mari” pentru un acord care să pună capăt conflictului dintre Rusia și Ucraina, după noi discuții între Washington și Kiev, informează luni AFP și Reuters.
10:20
Pentru Ilie Bolojan, patriotismul începe cu lucrarea bine făcută, de la serviciile publice până la munca fiecăruia dintre noi, potrivit unui comunicat guvernamental dat publicității cu ocazia Ziua Națională.
10:00
Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918, informează Agerpres.
09:40
Populația României ar putea ajunge la 14,367 milioane de persoane în 2080, de la 19,036 milioane în 2025, ceea ce ar însemna o reducere cu 4,669 milioane, aproape un sfert din populație, arată o analiză a Institutul Național de Statistică (INS).
09:40
Veteranul de război Ion Vasile Banu, decorat de Dan: E singura decorație conferită de 1 Decembrie # Euractiv.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat luni că l-a decorat de Ziua Națională a României pe veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler.
09:30
Radu Mihăileanu, mesaj pentru americani: „Nu lăsați un trădător să submineze democrația occidentală” # Euractiv.ro
Regizorul franco-român Radu Mihăileanu lansează un apel public adresat republicanilor americani, exprimându-și îngrijorarea față de direcția politică a Statelor Unite și de vulnerabilitatea ordinii democratice occidentale, scrie Presshub.ro.
09:10
Zeci de mii de oameni sunt așteptați de Ziua Națională la Alba Iulia, unde autoritățile au pregătit un program variat pentru a celebra împlinirea a 107 ani de la actul istoric din 1 Decembrie 1918, informează Agerpres.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
Rafinăria de petrol NIS funcționează în regim redus până pe 2 decembrie, în așteptarea unei derogări # Euractiv.ro
Rafinăria de petrol a Serbiei, deținută și operată de producătorul de petrol și gaze NIS, companie sancționată de SUA, va continua să funcționeze în regim redus („quiet mode”) până pe 2 decembrie, potrivit televiziunii publice RTS, citată de BTA.
12:50
Parlamentul European aprobă bugetul UE pentru 2026: mai mulți bani pentru cercetare și securitate # Euractiv.ro
Parlamentul European a aprobat bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, stabilind angajamente totale de 192,8 miliarde de euro și plăți de 190,1 miliarde.
12:30
Macedonia de Nord lucrează pentru a stabili un dialog și pentru a restabili încrederea între Skopje și Sofia, a declarat ministrul pentru Afaceri Europene al Macedoniei de Nord, Orhan Murtezani, informează BTA (Bulgaria).
12:00
Niall Ferguson: Fereastra de armistițiu care prinde contur între Washington, Kiev și Moscova # Euractiv.ro
În timp ce frontul din Ucraina intră într-o nouă iarnă dificilă, presiunea diplomatică se intensifică în capitalele occidentale. Care sunt șansele unui armistițiu, potrivit unei analize a istoricului Niall Ferguson?
28 noiembrie 2025
15:40
Noul proiect privind pensionarea magistraților, avizat negativ de CSM, adoptat de Guvern # Euractiv.ro
Guvernul s-a reunit vineri într-o ședință extroardinară pentru a adopta proiectul de lege privind pensiile magistraților. Deși a fost avizat negativ joi de CSM, premierul Ilie Bolojan merge mai departe și își va asuma răspunderea în Parlament.
12:10
Ionuț Moșteanu a anunțat vineri că a demisionat din funcția de ministru al Apărării după ce s-a aflat că și-a falsificat CV-ul în anul 2016.
10:30
Percheziții la șeful de cabinet al lui Zelenski în cel mai mare caz de corupție din Ucraina # Euractiv.ro
Biroul Național Anticorupție (NABU) a anunțat vineri că efectuează percheziții în biroul șefului de cabinet al președintelui Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, informează Kyiv Independent.
09:40
Criza se adâncește, aproape 2,9 milioane de oameni trăiesc în sărăcie locativă în Ungaria # Euractiv.ro
La nivelul Uniunii Europene, prețul de achiziție al locuințelor a crescut cel mai mult în Ungaria, iar numărul persoanelor care plătesc mai mult de 40% din salariu pentru rambursarea creditelor este în creștere, scrie „Nepszava” (Ungaria).
09:20
Bolsonaro, în închisoare. Dacă nu va fi amnistiat, fostul președinte va petrece acolo 27 de ani # Euractiv.ro
Intrarea în închisoare a lui Jair Bolsonaro, pentru a executa 27 de ani și trei luni de detenție pentru tentativa de lovitură de stat din 2022, crește presiunea asupra partidelor, care au acum un motiv suplimentar pentru a accelera amnistia.
09:20
Un tribunal din Istanbul a achitat joi patru jurnaliști turci, inclusiv pe fotograful AFP Yasin Akgül, acuzați că au participat la o demonstrație ilegală despre care relatau în timpul unui val de proteste din martie, a observat un jurnalist AFP.
09:10
Condamnarea lui Sarkozy a fost confirmată: Curtea Supremă de Casație i-a respins apelul # Euractiv.ro
Curtea de Casație a respins astăzi recursul lui Nicolas Sarkozy în cazul „Bygmalion", referitor la facturile false în timpul alegerilor prezidențiale din 2012, pe care fostul președinte francez le-a pierdut, scrie „Il Messaggero” (Italia).
09:00
Se numește Rahmanullah Lakanwal și este un cetățean afgan în vârstă de 29 de ani, suspectat că ar fi atacatorul care miercuri, a rănit grav doi soldați ai Gărzii Naționale, în apropiere de Casa Albă din Washington.
08:30
Putin anunță o reînarmare „pe scară largă”, alături de patru foste republici sovietice # Euractiv.ro
Liderul rus intenționează să valorifice experiența militară din Ucraina pentru a-și dota țara, Belarusul, Kazahstanul, Kârgâzstanul și Tadjikistanul cu „arme și echipamente moderne care și-au dovedit eficacitatea în luptele reale”, scrie „La Razon”.
08:20
Miercuri, ministrul bosniac al Apărării nu i-a dat aprobare ministrului ungar de Externe să călătorească cu un avion militar la Banja Luka, capitala entității sârbe din Bosnia, informează AFP (Franța).
08:10
„Americanii cred tot ce spune Putin”, a declarat europarlamentarul Terras pentru Euronews # Euractiv.ro
„Americanii cred tot ce spune Putin”, a declarat europarlamentarul estonian Riho Terras (PPE) în cadrul emisiunii matinale Europe Today a Euronews, la Strasbourg, citat de „Euronews” (Italia).
07:50
Nezavisimaia Gazeta: Planul lui Trump promite să-i facă probleme chiar acestuia personal # Euractiv.ro
Eforturile de menținere a păcii făcute de președintele american îl pot costa pierderea majorității în Congres, scrie „Nezavisimaia Gazeta” (Rusia), explicând, pe de altă parte, și poziția Uniunii Europene în acest dosar de politică externă.
07:40
Se spune că planul de pace american pentru Ucraina, format din 28 de puncte, ar fi rodul unor contacte confidențiale între Steve Witkoff, trimisul special al lui Trump, și Yuri Ușakov, consilierul lui Putin, bazate în mare parte pe un text rusesc.
07:30
Dan Driscoll, necunoscutul de la Washington propulsat în rolul de arhitect al păcii în Ucraina # Euractiv.ro
Fost coleg de promoție cu J. D. Vance la Yale și veteran al armatei, Dan Driscoll, acest secretar al armatei fără conexiuni inițiale în cercul apropiat al lui Trump, a reușit să-și construiască propria rețea, scrie „Le Point” (Franța).
07:10
Viitorul european al Ucrainei a început deja, la nivel regional, scrie agenția ANSA (Italia), explicând că Ucraina este deja pe deplin implicată în șapte programe prin intermediul Politicii de Coeziune și participă la sute de proiecte ale UE.
27 noiembrie 2025
21:40
Premierul Ilie Bolojan a comentat joi seară incidentul în care un angajat al Guvernului a bruscat jurnaliști la Parlament. Premierul care evită interacțiunile cu presa, se declară deranjat de faptul că reporterii aleargă politicieni pe holuri.
21:30
Premierul Ilie Bolojan a explicat joi seară, la Digi24, despre problemele din CV-ul ministrului Apărării, Ionuț Moșteanu, după ce informațiile primite de la conducerea Universității Bioterra și datele din propriul CV nu coincid.
15:50
Președintele francez Emmanuel Macron a resuscitat joi un „Serviciu Național” - pe o perioadă de zece luni - al tinerilor majori - „tinerilor noști le este sete de angajament” - care va fi „pur militar”, dar voluntar, relatează AFP.
15:50
Dogioiu: Angajatul Guvernului care a bruscat jurnaliști nu a acționat la ordinul nimănui # Euractiv.ro
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a fost pusă joi să explice reacția venită imediat după de la Guvern legată de un angajat care a bruscat jurnaliști la Parlament.
15:10
Transportul viitorului aterizează pe aeroportul din Cluj: autobuzul fără șofer intră în teste # Euractiv.ro
Un autobuz complet electric și autonom a fost prezentat joi la Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj, un pas inovator pentru transportul de pasageri între terminal și aeronave.
13:40
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților.
13:30
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și-a falsificat primul CV, pe vremea când era membru în Guvern # Euractiv.ro
Ministrul Ionuț Moșteanu a ocupat, în 2015 – 2016, funcția de consilier de ministru în Ministerul Transporturilor, și de membru în CA al unor companii de stat, funcții care necesitau, conform legislației în vigoare la momentul respectiv, studii super
13:20
Judecătorul Liviu Odagiu a fost ales joi în funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, iar procurorul Bogdan Staicu va ocupa postul de vicepreședinte al CSM, potrivit Agerpres.
13:10
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat joi aviz negativ noului proiect privind reforma pensiilor magistraților.
11:30
Austeritate, dar nu pentru toți. Guvernul cumpără robe noi pentru magistrații Înaltei Curți # Euractiv.ro
Guvernul are pe masă joi un proiect de Hotărâre privind stabilirea ținutei vestimentare a judecătorilor, a magistraților-asistenți și a grefierilor de la Înalta Curte de Casație și Justiție în ședințele de judecată.
11:20
ONUSIDA avertizează: răspunsul global la HIV suferă cel mai grav regres din ultimele decenii # Euractiv.ro
Răspunsul mondial la HIV se află în „cel mai semnificativ regres” din ultimele decenii, avertizează ONUSIDA, pe fondul reducerilor masive ale ajutorului internațional, în special din SUA, scrie „20 Minutos” (Spania).
11:10
Miercuri, în Grecia, la Olympia, a fost aprinsă flacăra pentru jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Această ceremonie tradițională și rit sacru marchează începutul călătoriei flăcării care va ilumina Jocurile de Iarnă.
11:00
Era doar o chestiune de timp. Când avea să aibă loc primul atac sau intruziune paramilitară în care s-ar fi folosit doar inteligența artificială? S-a întâmplat deja în septembrie, constată „Il Corriere della Sera” (Italia).
10:40
Singura rafinărie din Serbia „se va închide complet” dacă sancțiunile SUA rămân în vigoare # Euractiv.ro
Singura rafinărie din Serbia, deținută majoritar de un grup rusesc și supusă sancțiunilor SUA, a fost pusă pe pauză și se va „închide complet” în câteva zile dacă sancțiunile nu sunt ridicate, scrie AFP (Franța).
10:40
În mijlocul toamnei europene, când temperaturile ar fi trebuit să rămână blânde, un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului, scrie avvenire.it.
10:00
Germania va conduce operațiunile militare ale NATO în Europa: SUA – dispuse la schimbarea conducerii # Euractiv.ro
La Conferința de Securitate de la Berlin ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, și-a exprimat dorința ca în viitor Germania să își asume rolul de lider al NATO, scrie „Euronews” (Italia).
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.