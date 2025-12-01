Camera de Comerţ şi Industrie Braşov a semnat un Memorandum de Înţelegere cu Federaţia Camerelor de Comerţ şi Industrie din India

01:15

Start-up-ul local Bonapp, care a fuzionat la începutul acestui an cu compania ungară Munch pentru a combate risipa alimentară în Europa Centrală şi de Est, şi-a propus ca în următoarele 12 luni să dubleze numărul de utilizatori ai aplicaţiei mobile (Bonapp by Munch) de pe plan local la un milion şi să adauge încă 1.300 de locaţii partenere de la care aceştia să poată “salva“ alimente. Obiectivele ambiţioase pentru 2026 sunt susţinute de noua rundă de investiţii atrasă recent de Munch şi Bonapp de la fondul american Interactive Venture Partners şi de la investitorul existent Piton Capital. Suma investiţiei nu a fost dezvăluită, runda fiind dedicată expansiunii companiei la nivel regional: România, Ungaria, Cehia şi Slovacia.