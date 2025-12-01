A fost prin șoferul care a a fugit după ce a provocat un accident pe Splaiul Tudor Vladimirescu din Timișoara

08:30

Într-o lume în care aproape fiecare vârf, insulă sau bucată de stâncă a fost urcată, măsurată sau cartografiată, există un munte pe care oamenii nu l-au atins niciodată. Gangkhar Puensum, aflat la granița dintre Bhutan și Tibet, rămâne cel mai înalt vârf neescaladat din lume. Nu din lipsă de încercări, ci pentru că un popor întreg a decis că unele locuri nu trebuie cucerite.