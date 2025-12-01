Ford Otosan România raportează venituri de peste 3 mld. euro la 9 luni, dar profitabilitate mai mică decât în Turcia
Ziarul Financiar, 2 decembrie 2025 00:15
Ford Otosan România a generat venituri de 148,5 miliarde de lire turceşti (aproximativ 3 miliarde de euro) în primele nouă luni din 2025, reprezentând un sfert din afacerile totale ale grupului.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum o oră
00:15
00:15
00:15
00:15
Start-up-ul româno-elveţian Swisspod a ajuns la investiţii totale de circa 20 mil. dolari. Capitalul merge acum preponderent către dezvoltarea produsului în SUA, unde recent compania a doborât recordul de viteză hyperloop # Ziarul Financiar
Swisspod Tehnologies, start-up-ul româno-elveţian care dezvoltă o tehnologie de transport de mare viteză, a ajuns la investiţii în valoare totală de circa 20 milioane de dolari, din care 13 milioane de dolari provin din finanţări obţinute de la fonduri şi investitori privaţi precum Hurbig Ventures, Silicon Roundabout Ventures şi Felix Porsche, iar restul din granturi obţinute în principal de la statul elveţian şi de la European Innovation Council. La începutul acestui an, proiectul Swisspod avea o evaluare pre-money de aproximativ 50 milioane de franci elveţieni (circa 55 milioane de dolari).
00:15
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Barrier vrea să-şi dubleze cifra de afaceri la 100 de milioane de euro, dar amână investiţiile din cauza impredictibilităţii economice # Ziarul Financiar
Adrian Gârmacea, proprietarul Barrier, unul dintre cei mai mari producători de tâmplărie din România, spune că anul 2025 a adus o creştere de 15% faţă de anul anterior, în ciuda unui start dificil marcat de instabilitatea politică. „Chiar dacă 2025 a fost un an complicat, mai ales în prima parte, până când am prins un pic de stabilitate politică, noi am înregistrat o creştere de 15% faţă de anul trecut“, explică antreprenorul.
00:15
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Ia în calcul OMV Petrom emiterea de obligaţiuni externe pentru Neptun Deep? Răspunde CFO-ul Alina Popa: Am anunţat că în fiecare an, cel puţin 40% din cash-flow-urile operaţionale le vom da acţionarilor, fie că sunt dividende de bază sau speciale, iar pe toată perioada undeva la 50% # Ziarul Financiar
OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi cea care dezvoltă alături de Romgaz cel mai important proiect energetic al României, Neptun Deep, spune că deocamdată nu are nevoie de finanţări externe pentru derularea investiţiilor, dar nu exclude ca în viitor să ia în calcul diverse instrumente, inclusiv potenţiale emisiuni de obligaţiuni pe pieţele internaţionale, în funcţie şi de mediul de piaţă şi de cum va evolua activitatatea. Explicaţiile vin de la Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, în dialog cu Ziarul Financiar.
00:15
Pentru companiile occidentale, China s-a transformat dintr-o sursă constantă de profit într-un laborator de testare # Ziarul Financiar
Companiile occidentale din China sunt în faţa unei noi realităţi: profiturile facile sunt de domeniul trecutului, iar competiţia nu face decât să crească, notează The Wall Street Journal.
00:15
Neputinţa guvernului de a reduce deficitul bugetar împinge datoria publică la peste 60% din PIB încă din acest an # Ziarul Financiar
Datoria publică a ajuns în august la 59,7% din PIB şi a sărit, cu siguranţă, de 60% din PIB în septembrie – un prag de referinţă ce era aşteptat la finalul lui 2016, dacă nu chiar în 2027.
00:15
Băncile comerciale au încasat în primele nouă luni din 2025 venituri din dobânzi pentru creditele acordate de 36,8 mld. lei, mai mult decât duble faţă de cheltuielile cu dobânzile plătite de bancheri la depozite, de 15,5 mld. lei, conform datelor transmise de BNR pentru ZF.
00:15
Ford Otosan România raportează venituri de peste 3 mld. euro la 9 luni, dar profitabilitate mai mică decât în Turcia # Ziarul Financiar
Ford Otosan România a generat venituri de 148,5 miliarde de lire turceşti (aproximativ 3 miliarde de euro) în primele nouă luni din 2025, reprezentând un sfert din afacerile totale ale grupului.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Cum s-ar fi multiplicat 100 de lei investiţi lunar din 2000 încoace # Ziarul Financiar
O simulare realizată de Bursa de Valori Bucureşti arată diferenţele mari între rezultatul unei investiţii în acţiuni – la Bucureşti, în Europa şi pe Wall Street – şi păstrarea banilor în depozite sau cash într-un exerciţiu care urmăreşte ce s-ar fi întâmplat cu 100 de lei alocaţi lunar în ultimii 25 de ani în fiecare din instrumentele de mai sus.
00:15
Ce planuri are campionul mondial la tenis Horia Tecău, care a intrat recent în acţionariatul Electryphy, cu brandul românesc de echipamente sportive? „Vreau ca Electryphy să susţină tinerii sportivi“ # Ziarul Financiar
Horia Tecău, fostul număr 1 mondial în proba la dublu, care a câştigat Wimbledonul în 2015, a intrat recent în acţionariatul Electryphy, un brand românesc de echipamente sportive.
00:15
A început o nouă epocă de aur a petrolului şi gazelor naturale în Europa. Ungaria sfidează tendinţa din UE şi se concentrează pe explorarea gazului de şist, într-o regiune aflată la graniţa cu România # Ziarul Financiar
Ungaria stă pe un câmp uriaş de gaze naturale, care în teorie poate acoperi consumul ţării timp de decenii. Problema este că accesul la aceste gaze este dificil din cauza adâncimii mari la care se află. Pentru a le scoate la suprafaţă este nevoie de tehnologie costisitoare. Mult timp riscul a fost ca extragerea lor să fie nerentabilă economic.
00:15
ZF 15 minute cu un antreprenor. Cris-Tim, cu o istorie de 33 de ani de ani, a fost şi a rămas o afacere de familie. Cum îşi propune grupul dublarea businessului în cinci ani? „Viteza în luarea deciziilor într-o industrie atât de dinamică precum FMCG este cheia“. Compania are în plan investiţii de 890 mil. lei până în 2030 # Ziarul Financiar
Cristina şi Radu Timiş au pus bazele Cris-Tim în 1992. Au plecat la drum cu un mic magazin de zece metri pătraţi. Astăzi, după 33 de ani, antreprenorii au ajuns să controleze un grup cu activitate în producţie şi retail şi cu vânzări de 1,12 miliarde lei în 2024.
00:15
ZF Agropower. România are 20.000 de porci autohtoni Mangaliţa şi Bazna, dar carnea nu ajunge în restaurante şi hipermarketuri, cum îşi doresc crescătorii. „Vindem direct clienţilor sau străinilor care ne vizitează“ # Ziarul Financiar
Acum peste 70-100 de ani, porcii autohtoni Mangaliţa şi Bazna creşteau liberi, pe câmp, cu blana stufoasă, similară cu a oilor, în gospodăriile populaţiei. Acum, România are circa 20.000 de porci din aceste rase, iar crescătorii încearcă să le păstreze autenticitatea. Însă carnea nu ajunge în restaurante şi hipermarketuri, aşa cum şi-ar dori fermierii.
00:15
ZF Tech Day. Avertismentul experţilor: Inteligenţa artificială schimbă dinamica - atacatorii vizează tot mai mult „utilizatorii nonumani“ - diverse aplicaţii şi platforme utilizate de angajaţi. Ce spun Julien Ducarroz, Orange România, Mădălin Dumitru, SCUT şi Andrei Avădănei, DefCamp # Ziarul Financiar
Într-o eră digitală în care pagubele globale cauzate de criminalitatea cibernetică depăşesc 10 trilioane de dolari, consensul dintre liderii marilor companii şi experţii în securitate cibernetică este că protecţia absolută împotriva atacurilor este un mit, iar companiile trebuie să investească masiv în capacitatea de reacţie postincident.
00:15
Conferinţa ZF Energie 2025. Energia e materie primă. Nu ne îmbrăcăm şi nu mâncăm centre de date. Avem nevoie de consum industrial, altfel vom exporta energie ieftină pe care o vom importa în produse scumpe“. Anul 2025 se termină cu imaginea unui an excelent pentru piaţa de regenerabile, cu multe investiţii finalizate sau în curs de derulare # Ziarul Financiar
Firmele locale caută oportunităţi în zona de producţie de componente şi externalizare. După energie verde vin investiţiile în stocare, dar trebuie să găsim soluţii pentru industrie şi să generăm consum pe plan local.
Acum 2 ore
23:45
23:30
Acum 4 ore
22:30
22:15
O echipă de studenţi care a creat o platformă inteligentă de analiză a concurenţei a câştigat un hackathon UiPath în Bucureşti. Mihai Silviu Murgan, UiPath: „Noile generaţii trebuie să înveţe să valorifice puterea AI” # Ziarul Financiar
O echipă de studenţi care a creat o platformă inteligentă de monitorizare a concurenţei, capabilă să adapteze strategiile de piaţă în timp real, a câştigat marele premiu al competiţiei Future Forward Hackathon, organizată recent la Bucureşti de UiPath, ca mai de succes companie de IT pornită din România. Tinerii din echipa „B2B SaaS Team” - Andrei Oprişor, Bogdan Popa, Laurenţiu Stavar, Mihnea Săndulache şi Răzvan-Andrei Mihăescu - au reuşit să se impună în faţa altor nouă echipe finaliste, fiind recompensaţi de companie cu o bursă lunară de 1.000 de lei pentru fiecare membru, valabilă timp de şase luni, în perioada decembrie 2025 – iulie 2026.
Acum 8 ore
18:45
18:45
Discursul preşedintelui Nicuşor Dan de 1 Decembrie: Unde suntem astăzi? Trăim mai prost decât anul trecut, dar trăim mult mai bine decât acum 20 de ani şi mai bine decât mulţi dintre oamenii din ţări vecine nouă. Ce zice preşedintele despre corupţie, sănătate, educaţie, vocea României în UE şi românii de peste graniţe # Ziarul Financiar
18:15
18:15
18:15
Studiu Deloitte. Nouă din zece tineri spun că au nevoie să simtă că munca lor contează, nu doar că bifează taskuri. Raluca Bontaş, Deloitte România: preocuparea pentru bunăstarea financiară revine aşadar în prim-plan # Ziarul Financiar
Costul vieţii rămâne cea mai mare presiune pentru generaţia Z, arată cel mai recent studiu Deloitte - Global Gen Z and Millennial Survey 2025. Aproape 40% dintre tinerii gen Z spun că acesta este principalul motiv de îngrijorare, iar jumătate recunosc că trăiesc de la un salariu la altul.
17:15
Contează sau nu 1 Decembrie pentru Gen Z? Ce ne spun tinerii: Patriotismul nu e despre a lăsa comentarii cu „La mulţi ani, România!”, ci e despre a fi alături de oameni, a rămâne implicaţi în ceea ce contează pentru ei, a susţine cauze în care cred, a nu pleca din ţară cu uşurinţă # Ziarul Financiar
17:00
Acum 12 ore
16:45
Bucureştiul, tot mai atractiv pentru închirierea pe termen scurt, o piaţă într-o creştere accelerată. Capitala ocupă locul 49 în topul oraşelor europene, cu o ocupare de 66% şi un tarif mediu de 58 de euro pe noaptea de cazare # Ziarul Financiar
În centrul Bucureştiului aproape că nu mai există clădire rezidenţială care să nu aibă la intrarea în bloc cutii cu cifru pentru depozitarea cheilor, un prim semnal că acolo există apartamente închiriate în regim hotelier.
16:45
14:45
13:45
13:45
13:00
13:00
Prăbuşirea cripto continuă: Bitcoin a scăzut cu 6%, coborând sub pragul de 86.000 de dolari. Exodul investitorilor afectează întreaga industrie, fiind înregistrate scăderi pe bandă la principalele tokenuri, inclusiv la Ether (-7%) sau Solana (-7,8%), iar traderii avertizează că este doar începutul. ”Urmărim pragul de 80.000 de dolari pentru Bitcoin” # Ziarul Financiar
12:45
12:30
12:15
Acum 24 ore
11:30
10:45
Unde ar fi trebuit sărbătorit astăzi 1 Decembrie în Moldova: cu o horă mare în giratoriul din nordul Focşanilor. Uite că poţi merge în sfârşit pe autostradă pe cei 200 km de la Bucureşti la Focşani, un vis care părea mult prea îndepărtat timp de decenii. Să ne oprim o clipă şi să ne spunem: da, putem # Ziarul Financiar
10:45
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Goldbach Group atrage o investiţie de peste 5 milioane de euro pentru dezvoltarea de noi parcuri de retail # Ziarul Financiar
Grupul românesc de dezvoltare imobiliară Goldbach Group a încheiat un parteneriat strategic cu compania de investiţii şi management Hubix pentru dezvoltarea a patru noi parcuri de retail sub brandul K2, într-o tranzacţie de peste 5,3 milioane de euro, cu o valoare totală la finalizare de 24 mil. euro.
10:15
Ziua Naţională. La mulţi ani, România! O ţară care creşte, o ţară care învaţă. România în oglinda cifrelor: Ce imagine conturează principalii indicatori despre performanţa economiei şi direcţia în care se îndreaptă ţara? # Ziarul Financiar
România din prezent este o ţară care a crescut mult mai repede decât ar fi pariat cineva acum două decenii. Veniturile s-au dublat, industriile s-au reinventat, iar energia care vine din mediul privat arată o economie care nu mai priveşte în urmă. Dar, dincolo de cifre, România rămâne o poveste despre oameni - despre ce am reuşit şi, mai ales, despre ce avem încă de construit împreună.
09:30
O lume la picioarele tale sau care este călătoria incredibilă a covorului de la piesă centrală a vieţii domestice la obiect de design? Galerie FOTO # Ziarul Financiar
Dintre toate piesele de design, covorul are o personalitate aparte prin statutul de companion al omului în evoluţia sa. De la obiect central al vieţii domestice, cu rol de izolare termică şi de protecţie, până la piesă de artă, suport de identitate culturală şi simbolism, covorul a trecut prin toate aceste etape şi a devenit mai special cu fiecare tranziţie reuşită.
09:15
Opinia Consiliului Fiscal despre cea de-a doua rectificare bugetară: Fără o corecţie bugetară România poate ajunge într-o criză a datoriei suverane, cu efecte economice şi sociale grave # Ziarul Financiar
O corecţie bugetară este absolut necesară, dar o corecţie de amploare nu poate avea loc fără a fi afectate negativ venituri ale cetăţenilor şi încasări ale firmelor, ceea ce ar genera nemulţumiri.
08:45
Adina Călin, director produse CEC Bank: Văd un pic încălzită treaba la creditele de nevoi personale, exact pe zona de îndatorare maximă. Am făcut o analiză a portofoliului nostru şi cred că era undeva la 30-40%: creditele care au intrat în default erau fix în zona aceea de sume maxime care s-au acordat # Ziarul Financiar
La creditele de nevoi personale au început să apară primele presiuni, „se vede un pic încălzită treaba“, exact în segmentul clienţilor cu grad maxim de îndatorare, şi, în plus, şi disponibilizările pot afecta în perspectivă piaţa creditării retail, a atenţionat Adina Călin, director produse CEC Bank, la evenimentul KRUK Summit of Now, la care Ziarul Financiar a fost partener media.
08:00
Veteranul de război Ion Vasile Banu a fost decorat cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler # Ziarul Financiar
Veteranul de război, colonel (r.) Ion Vasile Banu, a fost decorat, luni, de preşedintele Nicuşor Dan, cu Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, chiar de Ziua Naţională a României. Este singura distincţie conferită de preşedinte, cu ocazia Zilei de 1 Decembrie.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.