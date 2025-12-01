Cum au făcut băncile profit de 11,6 mld. lei în nouă luni din 2025

00:15

OMV Petrom (SNP), cea mai mare companie listată la Bursa de Valori Bucureşti şi cea care dezvoltă alături de Romgaz cel mai important proiect energetic al României, Neptun Deep, spune că deocamdată nu are nevoie de finanţări externe pentru derularea investiţiilor, dar nu exclude ca în viitor să ia în calcul diverse instrumente, inclusiv potenţiale emisiuni de obligaţiuni pe pieţele internaţionale, în funcţie şi de mediul de piaţă şi de cum va evolua activitatatea. Explicaţiile vin de la Alina Popa, directorul financiar al OMV Petrom, în dialog cu Ziarul Financiar.