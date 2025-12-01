RFI: Donald Trump, scrisoare adresată lui Nicușor Dan de Ziua Națională: SUA și România au un parteneriat solid și în creștere

07:50

Delegațiile ucraineană și americană, care s-au întâlnit, duminică, în Florida, nu au reușit încă să ajungă la un acord final asupra proiectului unei înţelegeri de pace – potrivit unei surse consultate de RBC. Membrii delegaţiilor au discutat în mod activ despre chestiunile legate de teritorii şi, de asemenea, au abordat chiar subiectul aderării Ucrainei la […]