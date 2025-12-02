Tudor Chirilă: Dacă astăzi eram în comunism, nu sărbătoream nimic. România de azi e scindată, fiecare sărbătorește altceva

Nimic nu a distrus mai mult identitatea acestui popor decât comunismul, iar asta nu se predă în școli, arată Tudor Chirilă într-un mesaj scris luni. De Ziua Națională, dorința lui este ca școala din România să se trezească și să predea elevilor istoria adevărată a secolului 20. Dacă astăzi eram în comunism, nu sărbătoream nimic, …

