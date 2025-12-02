RMN-ul lui Trump arată că sănătatea sa cardiovasculară este ”excelentă”. ”Toate organele majore par foarte sănătoase”, anunţă medicul preşedinţiei Sean Barbabella

18:00

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”, adăugând că „în fiecare privire” a văzut „respect” pentru valorile, pentru istoria şi pentru simbolurile care îi ţin uniţi pe români. Şeful statului mai spune că 1 Decembrie este „deopotrivă” şi „sărbătoarea românilor de pretutindeni”, cărora le transmite că şi-ar dori ca „mulţi dintre ei să găsească drumul înapoi spre ţară”. „Am avut onoarea de a mă întâlni online cu câteva sute dintre cei aflaţi în diaspora şi m-a emoţionat cât de profund sunt legaţi de casă, de familie şi de tot ceea ce înseamnă România. Ştiu că statul român are încă multe de îmbunătăţit pentru ei”, mai spune şeful statului.