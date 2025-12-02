Programul secțiilor de vot din București la alegerile locale 2025. Până la ce oră se poate vota în Capitală

17:30

Cinci cetăţeni chinezi au fost ucişi şi mai mulţi răniţi săptămâna trecută în zonele montane de la frontiera cu Afganistanul, arată un bilanţ prezentat luni de autorităţile din Tadjikistan, o ţară din Asia Centrală în care lucrează mulţi chinezi şi care are relaţii tensionate cu regimul talibanilor.