Pentru România - Ungaria, selecționerul Mihăilă ia în calcul o strategie în premieră la acest Campionatul Mondial: „Voi analiza cu staff-ul”
Gazeta Sporturilor, 2 decembrie 2025 02:20
Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei de handbal feminin a României, este optimist înaintea meciului cu Ungaria, cel de care se leagă toate speranțele pentru o calificare în „sferturile” Campionatului Mondial. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
Acum 2 ore
02:20
Acum 4 ore
00:00
Cristina Laslo a analizat jocul României după înfrângerea cu Danemarca: „Acolo s-a făcut diferența” # Gazeta Sporturilor
Cristina Laslo, una dintre cele mai experimentat jucătoare din lotul României, a reacționat după ce selecționata „tricoloră” a pierdut cu Danemarca. scoor 31-39, în ultimul meci din grupa preliminară de la Campionatul Mondial de handbal feminin.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
1 decembrie 2025
23:50
Atacantul lui Dinamo a spus ce va face după ce își va încheia cariera: „Am început afacerea cu soția mea” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Pop (25 de ani), atacantul celor de la Dinamo, a spus ce ar dori să facă după ce își va încheia cariera. Alex Pop, care a fost adus de Dinamo iarna trecută, de la Oțelul Galați, nu traversează cea mai bună formă a carierei. În acest sezon, a jucat 15 meciuri în Superliga și a reușit să marcheze două goluri. Acesta se gândește deja la ce ar putea face după ce va agăța ghetele în cui. ...
23:50
23:50
Poveste copleșitoare la Ajax » Singurul suporter care va fi primit pe stadion la meciul cu Groningen. „Spitalul i-a permis să meargă la un ultim meci” # Gazeta Sporturilor
Un moment unic în fotbalul european se pregătește să aibă loc marți: un singur om va avea voie să intre pe Johan Cruijff Arena la meciul dintre Ajax și Groningen, programat să se joace cu porțile închise. Numele lui este Peter, un suporter care se luptă cu o boală terminală și care își dorea un ultim meci alături de clubul vieții lui. ...
23:40
Ovidiu Mihăilă, selecționerul naționalei României, a oferit o reacție rapidă, imediat după eșecul suferit în fața Danemarcei, scor 31-39. Imediat după eșec, Ovidiu Mihăilă a spus pe ce se concentrează în perioada imediat următoare. Acesta speră la un rezultat bun în următorul meci, cel cu Ungaria, chiar dacă recunoaște că maghiarele au o echipă puternică. ...
23:40
Jucătoarea care a ieșit în lacrimi din România - Danemarca a transmis un mesaj înainte de „decisivul” cu Ungaria: „Am încredere că vom face asta” # Gazeta Sporturilor
Elena Șerban, portarul celor de la Dunărea Brăila și al naționalei României, a reacționat după ce „tricolorele” au pierdut în fața selecționatei din Danemarca, scor 39-31, în ultimul meci din grupa preliminară de la Campionatul Mondial de handbal feminin. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
Acum 6 ore
23:30
23:10
Probleme pentru FCSB după transferul lui Andre Duarte: Ujpest ar urma să ceară o sumă imensă # Gazeta Sporturilor
FCSB a oficializat astăzi transferul lui Andre Duarte, dar ar putea fi bună de plată după această mutare. Ujpest, echipa la care a jucat ultima dată portughezul, ar urma să reclame campioana României la FIFA și să ceară despăgubiri.Fotbalistul s-a despărțit unilateral de Ujpest după ce a avut un conflict cu antrenorii și a ajuns la echipa secundă a clubului. ...
23:10
Scandal uriaș în Franța: Titularii echipei, bătuți și agresați de propriii fani # Gazeta Sporturilor
Situație explozivă la OGC Nice, unde atmosfera a degenerat complet după înfrângerea cu Lorient. Terem Moffi (26 de ani) și Jeremie Boga (28 de ani), doi dintre jucătorii de bază ai echipei, au depus plângere la poliție după ce au fost agresați fizic și insultați rasist de propriii suporteri.Potrivit RMC Sport și L’Equipe, spiritele au scăpat de sub control la întoarcerea echipei din deplasare. ...
23:10
Ce urmează pentru România la Campionatul Mondial de handbal feminin » Derby pentru sferturi contra Ungariei: când se joacă! # Gazeta Sporturilor
România a fost învinsă de Danemarca, scor 31-39, și își cunoaște programul din faza grupelor principale la Campionatul Mondial de handbal feminin. Primul meci, pe 3 decembrie, va fi împotriva Ungariei!Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
23:00
Fernando Torres (41 de ani), actualul antrenor al echipei secunde a lui Atlético Madrid, nu-și ascunde dorința de a prelua conducerea tehnică a primei echipe în viitor.Fostul internațional spaniol, cu 110 selecții la națională, lucrează de 5 ani la grupele de juniori ale clubului și privește viitorul cu ambiția de a urca până la postul ocupat de Diego Simeone de aproape 14 ani. ...
22:40
Fotbalistul lui Dinamo l-a scos din lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni pe jucătorul lui Manchester United! # Gazeta Sporturilor
Camerun și-a definitivat lotul pentru Cupa Africii pe Națiuni, iar Devis Epassy, portarul celor de la Dinamo, a fost selecționat, în timp ce Andre Onana, goalkeeper-ul celor de la Manchester United împrumutat la Trabzonspor, a fost lăsat la echipa de club.Cupa Africii pe Națiuni a fost programată în perioada 21 decembrie 2025 - 18 ianuarie 2026. Camerun va debuta pe 24 decembrie în fața celor din Gabon. ...
22:10
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul de la U Cluj, a spus care este, în opinia lui, principala favorită în actualul sezon de Superliga. După U Cluj - Craiova, scor 0-0, antrenorul ardelenilor a spus că îi vede pe olteni drept principalii favoriți la titlu în acest sezon. Este foarte mulțumit de egalul făcut în compania echipei pregătite de Filipe Coelho. ...
21:40
Vești extrem de triste din Bulgaria. Lyuboslav Penev (59 de ani), una dintre cele mai mari legende ale fotbalului bulgar, trece prin cel mai dificil moment al vieții sale. Fostul mare atacant a fost diagnosticat cu cancer la rinichi și se află internat într-o clinică oncologică din Germania, unde medicii încearcă să-i stabilizeze starea. ...
21:40
Ilie Dumitrescu, după pasul greșit al oltenilor: „Acesta este singurul meu semn de întrebare: cum va gestiona Coelho situația?” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare internațional Ilie Dumitrescu are un singur semn de întrebare în cazul celor de la Universitatea Craiova, echipă care a remizat cu U Cluj, scor 0-0, în runda 18 din Superliga. Ilie Dumitrescu are îndoieli cu privire la modul în care antrenorul lusitan va gestiona vestiarul oltenilor, în condițiile în care în meciul din Ardeal jucători importanți precum Steven Nsimba sau Alexandru Cicâldău au început pe banca de rezerve. ...
21:40
Acum 8 ore
21:30
Filipe Coelho, calm după remiza albă de la Cluj: „Este normal. Jucătorii nu erau foarte proaspeți” # Gazeta Sporturilor
Filipe Coelho, antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a reacționat imediat după ce echipa sa a obținut o remiză în fața celor de la U Cluj, scor 0-0, într-un meci din etapa #18 din Superliga. Antrenorul oltenilor s-a arătat calm după egalul obținut pe terenul celor de la Universitatea Cluj. Tehnicianul a transmis că a fost mulțumit de prima repriză a partidei. ...
21:20
20:40
Pep Guardiola, mai ciudat ca niciodată! Toată lumea în șoc după două minute ironice # Gazeta Sporturilor
Pep Guardiola, managerul lui Manchester City, a surprins jurnaliștii și publicul britanic cu răspunsuri neobișnuit de scurte și tăioase la conferința de presă premergătoare meciului cu Fulham din Premier League.Înainte de deplasarea în vestul Londrei, Guardiola a susținut o conferință de presă care a durat puțin peste două minute, lăsându-i pe cei prezenți uimiți, deoarece, cel puțin, nu era dispus să ofere răspunsuri. ...
20:30
Formidabil! Un puști din Peru a transmis finala Copa Libertadores de pe un deal și a devenit viral # Gazeta Sporturilor
Poveste incredibilă venită din Peru! Un adolescent de doar 15 ani, cunoscut online drept Pol Deportes, a reușit să impresioneze o lume întreagă după ce a narrat finala Copa Libertadores dintre Palmeiras și Flamengo de pe un deal din Lima, ca și cum s-ar fi aflat în cabina oficială de comentatori a stadionului.Originar din Andahuaylas, Pol a călătorit 18 ore până în capitala Peruului pentru a transmite în stil propriu marea finală sud-americană. ...
20:30
România și-a aflat ultima adversară din grupa principală de la Campionatul Mondial de handbal feminin # Gazeta Sporturilor
Înainte de meciul de foc al României cu Danemarca din grupa preliminară a Campionatului Mondial de handbal feminin, „tricolorele” și-au aflat și ultima adversară din grupa principală, faza următoare a competiției în care s-au calificat deja.Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care contează. ...
20:30
S-a rezolvat și penultimul mister din grupa României de la Campionatul Mondial + de 1 Decembrie, fanii „tricolori” s-au înfrățit cu galeria altei țări # Gazeta Sporturilor
Japonia a învins Croația, scor 25-19, și s-a calificat în grupa principală a Campionatului Mondial de handbal feminin. În tribunele Rotterdam Ahoy, fanii „tricolori” și cei niponi au făcut spectacol. Reporterul Adrian Jitea și fotoreporterul Ionuț Iordache sunt la Rotterdam și transmit toate informațiile și imaginile care conteazăDe la ora 21:30, liveTEXT pe GSP.ro, cu informații direct din Rotterdam Ahoy, România și Danemarca luptă pentru primul loc în grupa A. ...
20:30
Cei de la FCSB își freacă mâinile: „Cernat a zis că e un semn de întrebare. Nu mă interesează asta” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este foarte încântat de aducerea fundașului central Andre Duarte (28 de ani).Mihai Stoica a spus că bucureștenii l-au dorit foarte mult pe Andre Duarte încă din perioada în care portughezul juca la FCU Craiova (2022-2023). Florin Cernat i-a atras atenția lui MM asupra faptului că lusitanul nu a stat mult timp la cluburile la care a activat, însă nu l-a interesat acest lucru. ...
19:50
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, este convins că echipa va avea o parte a doua a sezonului mult mai bună în comparație cu prima. După primele 18 meciuri din Superliga, FCSB ocupă locul 9, cu 24 de puncte, un parcurs foarte slab, ținând cont de așteptările campionilor. Mihai Stoica este de părere că într-un clasament făcut exclusiv pe meciurile care vor urma din luna ianuarie echipa lui Becali va fi pe primul loc. ...
19:50
Campionatul Mondial al Cluburilor 2029: criteriile de calificare și cine este deja calificat # Gazeta Sporturilor
După prima ediție a noului Campionat Mondial al Cluburilor, care a avut loc în vara acestui an, în Statele Unite, FIFA planifică deja organizarea următorului turneu, ce va avea loc peste patru ani, în 2029. Cinci echipe au deja biletul asigurat pentru competiția organizată de FIFA. ...
19:40
19:40
Ronald Araujo (26 de ani), unul dintre căpitanii Barcelonei, a solicitat clubului o pauză pe termen nedeterminat pentru a-și recupera echilibrul mental și fizic. Fundașul uruguayan trece printr-o perioadă delicată după cartonașul roșu primit în partida pierdută cu Chelsea (0-3), care i-a adus critici dure din partea fanilor și comentatorilor. ...
Acum 12 ore
19:00
Antrenorul din Superliga, aproape de demitere » Nu a făcut deplasarea la meciul de Cupă # Gazeta Sporturilor
Marius Măldărășanu (50 de ani) este foarte aproape de plecarea de la Hermannstadt, după înfrângerea de la Arad, cu UTA, scor final 1-2. Din informațiile Gazetei Sporturilor, antrenorul sibienilor nu a făcut deplasarea la Botoșani, pentru partida din Cupa României, și urmează să aibă o discuție finală cu finanțatorii clubului. ...
19:00
Eugen Neagoe a reacționat după cea mai clară victorie a sezonului: „La pauză le-am spus că n-am fost mulțumit” # Gazeta Sporturilor
Eugen Neagoe, antrenorul celor de la Peetrolul Ploișeti, a reacționat după ce echipa sa s-a impus cu 4-1 în fața celor de la Metaloglobus, scor 4-1, într-un meci din etapa #18 a Superligii. Antrenorul și-a felicitat elevii și a vorbit și despre faptul că nu a fost mulțumit de prima repriză a meciului. Petrolul a dat gol în minutul 45 prin Grozav și a intrat în avantaj la pauză. ...
18:50
L-a scos din sărite pe Mihai Stoica în Farul - FCSB: „Să nu îl mai văd niciodată” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica, președintele Consiliului Administrativ de la FCSB, a răbufnit la o zi după meciul cu Farul, scor 2-1, din runda 18 din Superliga. Oficialul campioanei s-a luat de Sebastian Colțescu, cel care s-a aflat în camera VAR, pentru faptul că nu l-a chemat pe „centralul” Rareș Vidican să revadă faza la care s-a dat penalty pentru gazde, în urma duelului dintre Târnovanu și Tănasă. ...
18:50
De Rossi, decizie MAJORĂ în privința lui Nicolae Stanciu» Anunțul din Gazzetta dello Sport # Gazeta Sporturilor
Nicolae Stanciu revine în sfârșit pe teren! Mijlocașul naționalei României este anunțat titular de presa italiană pentru meciul dintre Genoa și Atalanta din optimile Cupei Italiei, programat miercuri, 3 decembrie, ora 16:00.De la venirea lui De Rossi, Genoa nu a pierdut în prima ligă din Italia. A scos 5 puncte în 3 meciuri, după 2-2 cu Fiorentina, 3-3 cu Cagliari și 2-1 cu Verona. ...
18:40
Mihai Teja, resemnat după ce Metaloglobus a fost demolată de Petrolul: „Ăștia suntem. E greu să speri” # Gazeta Sporturilor
Mihai Teja, antrenorul celor de la Metaloglobus, a reacționat imediat după ce echipa sa a pierdut cu 4-1 în fața celor de la Petrolul Ploiești, într-un meci din etapa #18 din Superliga.Mihai Teja a fost resemnat după partida de pe „Ilie Oană” și a vorbit despre greșelile individuale ale elevilor săi. Mihai Teja a fost întrebat și despre strategia de viitor a echipei. Mihai Teja, resemnat după Petrolul - Metaloglobus 4-1: „Transferuri, strategii... ...
18:30
Revelația din Superliga a reacționat pe site-ul oficial după meciul din weekend: „Exces de zel, suspendați din cauza arbitrului” # Gazeta Sporturilor
Duminică, FC Botoșani s-a impus cu scorul de 1-0 în meciul cu formația Unirea Slobozia, într-o partidă din cadrul etapei #18 din Superligă.La interviul de la finalul partidei, Leo Grozavu (58 de ani), antrenorul moldovenilor, s-a arătat nemulțumit de deciziile luate de „centralul” Szabolcs Kovacs, care a arătat 6 cartonașe galbene pentru jucătorii lui FC Botoșani. ...
18:20
Dzeko, „călăul” României din preliminarii, poate fi sancționat dur » A intrat în conflict cu ultrașii propriei echipe # Gazeta Sporturilor
Atacantul Fiorentinei, Edin Dzeko (39 de ani), ar putea fi amendat și chiar suspendat din cauza unei discuții cu fanii „viola” după înfrângerea cu Atalanta, scor 0-2, de duminică. Echipa are un sezon slab în Serie A și încă nu a obținut nicio victorie în actuala stagiune și se află în zona retrogradării. După finalul meciului cu Atalanta, jucătorii au mers în fața galeriei pentru a le asculta nemulțumirile suporterilor. ...
18:10
Ți-l mai aduci aminte? Craiova l-a aruncat după 4 meciuri, iar acum face furori în Italia! Cota lui a explodat # Gazeta Sporturilor
Atacantul spaniol Jalen Blesa părea doar un pariu ratat al Universității Craiova, dar cariera lui a luat o turnură spectaculoasă la doar câteva luni după ce a fost îndepărtat din Bănie. Fotbalistul de 24 de ani, trecut prin Kosovo și Georgia, a ajuns în Serie B, unde impresionează și unde cota lui de piață a explodat de trei ori față de momentul venirii în România. ...
18:10
Tradiție de 1 Decembrie! Am întrebat 100 de olandezi: „Primul nume de sportiv din ROMÂNIA care vă trece prin minte?” » Două legende sunt la egalitate pe locul 1: surprize mari în top # Gazeta Sporturilor
Dacă e 1 Decembrie, e ziua sondajului care tinde să devină o tradiție pentru GSP.ro. Astăzi, am întrebat 100 de olandezi: „Care e primul nume de sportiv care vă trece prin minte când vă gândiți la România?”. Prima poziție e împărțită de doi foști fotbaliști trecuți prin Eredivisie, Gică Popescu și Cristi Chivu. ...
17:50
Laude pentru FCSB după transferul lui Andre Duarte: „Cu siguranță va fi unul dintre primii trei fundași din Superliga” # Gazeta Sporturilor
Adrian Mititelu a reacționat după ce Andre Duarte, fostul jucător de la FCU Craiova, a ajuns din nou în România și a semnat cu FCSB.Andre Duarte a jucat la clubul lui Adrian Mititelu în sezonul 2022-2023, urmând să ajungă ulterior la Reggiana în vara lui 2023. Adrian Mititelu a avut doar cuvinte de laudă despre fostul fundaș de la FCU Craiova și consideră că va fi unul dintre cei mai buni stoperi din campionatul intern. ...
17:50
Fotograf român, lăsat fără cuvinte de oamenii lui Ronaldinho » Gestul care i-a provocat lehamitea: „Pentru mine, înseamnă traiul pe jumătate de lună” # Gazeta Sporturilor
Unul dintre fotografii prezenți în „Copou” la meciul demonstrativ dedicat marelui Ronaldinho, Andrei Luca, povestește, în dialog cu Gazeta Sporturilor, cum o conversație cu oamenii din echipa de marketing a brazilianului i-a schimbat complet percepția pe care o avea înaintea evenimentului. ...
17:40
FCSB a anunțat oficial transferul lui Andre Duarte, fundașul central care a mai jucat în Superliga la FCU Craiova.Andre Duarte, care era liber de contract după despărțirea de maghiarii de la Ujpest, ajunsese la București în dimineața zilei de luni, 1 decembrie. A semnat cu echipa campioană și va avea un salariu lunar de 20.000 de euro. Va purta tricoul cu numărul 3. ...
17:10
Florin Talpan continuă războiul cu AS 47! A prins-o pe avocata fanilor la arhiva Tribunalului: „A fugit când m-a văzut, nu-mi venea să cred” # Gazeta Sporturilor
Un nou scandal a apărut zilele acestea pe tema a două dosare, unul finalizat și unul încă aflat pe rolul instanței, între clubul Steaua și FCSB.Este vorba despre dosarele 34655/3/2016, având ca obiect prejudiciul produs de FCSB statului român prin folosirea ilegală a mărcii Steaua. ...
16:50
Critici pentru un jucător din Premier League » A publicat o fotografie controversată, iar fanii cer plecarea sa # Gazeta Sporturilor
Fanii chinezi au condamnat acțiunile mijlocașului japonez Kaoru Mitoma (28 de ani) de la Brighton & Hove Albion, după ce a fost publicată pe rețelele sociale o fotografie în care zâmbește și ține o imagine a ultimului soldat japonez care s-a predat în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. ...
16:50
Campionatul Mondial din 2026 ar putea folosi VAR-ul pentru a decide dacă loviturile de colț au fost acordate corect. International Board (IFAB), organismul care reglementează legile fotbalului, ar lua în considerare extinderea testelor pentru modificări de protocol la competiții mai importante.Până acum, aceste teste, care uneori durează ani, sunt efectuate aproape exclusiv la nivel de juniori sau în meciuri amicale. ...
16:50
Dubla câștigătoare a Cupei Mondiale, diagnostic crunt după căzătura la antrenament: „Suferisem o comoție cerebrală” # Gazeta Sporturilor
Elvețianca Lara Gut-Behrami (34 de ani), câștigătoare a Cupei Mondiale în 2016 și 2024, a căzut rău la antrenament și va suporta o operație la genunchiul stâng. Ea și-a încheiat prematur sezonul și va rata Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina 2026. ...
16:10
„Situație critică” » Clubul din Liga 3 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
FC Olimpia Satu Mare, formație din Liga 3, a emis un comunicat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar.Astfel, oficialii clubului caută soluții pe termen scurt pentru ca echipa să poată juca cele două meciuri. Două neprezentări consecutive atrag de la sine retrogradarea automată.FC Olimpia Satu Mare se află pe locul 11 din 12 în seria a 8-a din Liga 3, cu 8 puncte. ...
16:00
„Situație critică” » Clubul din Liga 2 a rămas fără principalii finanțatori: „Atrag retrogradarea automată” # Gazeta Sporturilor
CSM Olimpia Satu Mare, „lanterna roșie” din Liga 2, a emis un comincat oficial prin care a dezvăluit că principalii finanțatori ai clubului și-au retras sprijinul financiar. Astfel, cluburi are mari probleme de organizare pentru ultimele două meciuri rămase de disputat în acest an calendaristic, în deplasare cu CSM Slatina, pe 6 decembrie, și pe teren propriu cu CS Afumați, pe 13 decembrie. ...
