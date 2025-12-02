Alegerile pentru PMB din luna decembrie, când salata boeuf devine mai politică decât buletinul de vot

18:30

În Sectorul 1 al Capitalei, pe Strada Jean Monnet un copac stă să cadă, dar este ținut de cablurile de electricitate. Dar se pare că acesta nu este singurul care se află într-o stare degradată […] Articolul FOTO | Un copac, la un pas să se prăbușească, pe Strada Jean Monnet. Stă sprijinit doar în cablurile de electricitate. Bucureșteancă: Vecinii au tot făcut sesizări apare prima dată în B365.