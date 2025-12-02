Nou potențial tratament pentru Alzheimer. Este folosit de decenii în medicină!

03:10

Când vine vorba de alimente care ne fac fericiți, cei mai mulți dintre noi se gândesc la deserturi bogate în zahăr sau la mâncăruri de tip fast-food pline de grăsimi. De vină pentru această gândire ar fi reclamele cu care suntem bombardați zi de zi, însă în realitate lucrurile nu stau deloc așa, spune Felice … The post Alimentele care ne fac cu adevărat fericiți. Nu sunt cele la care te gândești appeared first on spotmedia.ro.