Moștenirea unei case intră la bunuri comune? Ce spune Legea

16:20

Un tânăr de 19 de ani din localitatea Șinca Nouă, în timp ce conducea o mașină pe DN 73A către Șinca Veche, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers și a lovit un cap de pod. „În urma impactului, din nefericire, pasagerul din autovehivul, respectiv un tânăr de 18 ani, a decedat ca urmare [...]