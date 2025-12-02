Ministrul interimar al Apărării, întrevedere cu omologul moldovean

19:40

Românii care își manifestă patriotismul riscă să fie arestați, potrivit unei serii de clipuri care, pe lângă această narațiune falsă, conțin și mesaje xenofobe, rasiste și anti-europene. Clipurile, publicate pe un cont de Facebook înființat în decembrie 2022, au făcut milioane de vizualizări dar au fost șterse imediat ce s-a scris despre ele în presă.